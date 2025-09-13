Carry on my wayward son: 10 лучших серий «Сверхъестественного»

Культовый мистический сериал «Сверхъестественное» закончился пять лет назад — а шёл он без малого пятнадцать. За это время критики, обзорщики и фанаты собрали множество списков, в которых перечислены лучшие эпизоды шоу. Зачем нужен ещё один? Дело в том, что наш топ особенный. Составляя его, мы опирались не на рейтинги агрегаторов, число просмотров или мнение людей из интернета. Мы выбирали серии, лучше всего передающие дух «Сверхъестественного». Некоторые из них соперничают с историями Стивена Кинга, некоторые — экспериментируют с форматом, некоторые — демонстрируют отличную сатиру. А некоторые заставят вас схватить телефон и срочно позвонить родным.

Scarecrow / «Пугало»

1-й сезон, эпизод 11

Американская глубинка — это не только очаровательные дома и улыбчивые лица. Это ещё и сладкий миф, скрывающий договор с дьяволом, который подписало дружное сообщество. «Пугало» — проникновенное, хирургически точное исследование того, насколько мы готовы оправдывать моральное разложение, пока оно приносит комфорт и процветание. Городок, в котором плоды растут на костях невинных жертв, воплощает кошмарный компромисс — а обыденное и сверхъестественное объединяются в чудовищном союзе.

Здесь Винчестеры впервые осознают, что зло — это не всегда когти и клыки. Иногда это улыбки соседей и запах яблочного пирога, маскирующий смертельный ужас языческого жертвоприношения. Этот эпизод — суровое напоминание о том, что зло легко может стать нормой, если оно удобно.



The Benders / «Бендеры»

1-й сезон, эпизод 15

Есть два типа зла. Первое — метафизическое и яркое: демоны с горящими глазами и вампиры с острыми зубами. Но есть зло и похуже — домашнее, обыденное, но оттого неизмеримо более чудовищное. «Бендеры» не просто вскрывают эту американскую язву — они, как последнее видео с камеры регистратора, заставляют смотреть на неё не отводя глаз. Этот эпизод показывает зрителям: истинный монстр скрывается не в тёмных углах, а за ветхим забором тихого дома.

Сэм и Дин оказываются в реальности, где уродство человеческой души превосходит любое потустороннее безумие. Это честная, почти болезненно жестокая критика американской мечты, сгнивающей в глуши, где семья — не сила, а ядовитое наследие, передающее из поколения в поколение боль, ненависть и страх. История братьев Бендеров напоминает, что никакие демоны не страшны там, где уже живут люди.

What Is and What Should Never Be / «Что есть и чему никогда не бывать»

2-й сезон, эпизод 20

Эту серию поклонники вспоминают нечасто — хотя она может похвастать оценкой 9,3 на IMDb и званием «жемчужины второго сезона» от некоторых критиков.

Почему — понять довольно легко. Во-первых, здесь Дин Винчестер окончательно расстаётся с идеализированным образом героя-отца. В иллюзорном мире, который джинн придумал для того, чтобы выкачивать у жертвы кровь, Дин наконец перестаёт врать сам себе. Увидев живую мать, брата с невестой и собственную семью, он осознаёт, что охота — не семейный бизнес, а семейное проклятие. Дин понимает, почему его брат всегда хотел нормальной жизни.

Во-вторых, серия в очередной раз показывает, насколько сильно охотничьи принципы вросли в старшего Винчестера: он решает отказаться от своего счастья, когда узнаёт, что спасённые им и Сэмом люди погибли в реальности, созданной джинном.

Эрик Крипке сделал всё, чтобы зрителю — вместе с Дином — было тяжело оставлять эту «лучшую» жизнь. «Что есть и чему никогда не бывать» — одна из лучших актёрских работ Дженсена Эклса. Хотя и Джаред Падалеки здесь постарался: он шикарно отыгрывает и «другого» Сэма, разочаровавшегося в старшем брате, и Сэма реального, который гордится Дином за то, что тот не поддался иллюзии. А ещё искренне радуется тому, что, несмотря на все несчастья, благодаря охоте они стали настоящими друзьями.

A Very Supernatural Christmas / «Очень сверхъестественное Рождество»

3-й сезон, эпизод 8

Удивительно, но у такого длинного шоу, как «Сверхъестественное», всего один рождественский эпизод. Впрочем, Эрик Крипке задумывал эту историю «жёсткой, шокирующей и антипраздничной». Шоураннер изучил множество легенд об Анти-Клаусе и прочей языческой чертовщине и захотел добавить в историю какую-нибудь сцену убийства при помощи новогоднего атрибута (в итоге им стала ёлка).

Но, несмотря на его старания, серия вышла невероятно тёплой и трогательной. Дин уверен, что это Рождество у него последнее, — так что, ностальгируя по детству, хочет снова его отметить. А вот у Сэма воспоминания о семейных торжествах совсем не радужные — к тому же он не может избавиться от мысли, что в следующем году брата уже не будет. Но ради Дина он преодолевает страхи и организует скромный праздник. В финале братья, победив монстров, пьют эгг-ног (в который Джаред Падалеки шутки ради добавил полбутылки рома) и смотрят матч.

Если вы забыли об этом эпизоде, советуем его пересмотреть — и гарантируем, что вам захочется возвращаться к нему каждый праздничный сезон.

In The Beginning / «В начале»

4-й сезон, эпизод 3

Предопределённость — жестокий бог «Сверхъестественного». Эпизод, где Дин вынужден наблюдать за бессмысленностью своих усилий изменить прошлое, становится уроком смирения перед неотвратимым.

Кастиэль здесь — не ангел, а демон Лапласа, равнодушно указывающий на неизбежность трагедии. Дин сталкивается не только с собственной беспомощностью, но и с логикой судьбы, которая ставит его перед выбором без выбора. Обрести семью, чтобы снова её потерять, и получить кешбэк в виде чувства вины — явно не то, чего стоит ожидать от путешествия в те времена, когда твои мама и папа были счастливы и ещё не ведали о кошмаре, который их ждёт.

Это история о мужестве жить, осознавая свои ограничения. О признании горькой истины: история семьи Винчестеров — это не только борьба и героизм, но и жертвенность перед лицом того, что нельзя изменить. А ещё — о том, что человеческая воля когда-нибудь точно обломает рога демону Лапласа (да и всем остальным тоже).

The End / «Конец»

5-й сезон, эпизод 4

«Может, мы и правда ахиллесова пята друг друга, может, они смогут использовать нас друг против друга, но мы всё, что у нас есть. И не только. Вместе мы остаёмся людьми»

Именно эта серия подготовила почву для финала всех пяти сезонов Эрика Крипке. Архангел Захария забрасывает Дина Винчестера в альтернативное будущее, где вирус «Кроатон» погубил почти всё человечество — после того, как Сэм согласился стать вместилищем для Люцифера. Мы видим и внушительные, мрачные декорации, и мир, погружённый в тёмные тона, и персонажей, которые изменились невероятно сильно. Дин встречает свою более суровую и жестокую версию — разочарованного человека, который готов ради цели идти по трупам. А ещё Каса, потерявшего свою благодать: он стал секс-гуру (видимо, после уроков Дина по «орошению облаков») и наркоманом, потому что не в силах смириться с реальностью.

Но всё же жемчужина эпизода — актёрская игра Джареда Падалеки, который, по сути, изображает Марка Пеллегрино в роли Люцифера. Если постапокалиптический Дин не кажется чем-то удивительным, то Сэм-Люцифер так сильно отличается от Сэма Винчестера, что буквально ужасает. Именно поэтому слёзы его старшего брата выглядят оправданными. Но страх не побуждает Дина убить родного человека, как того хотели ангелы, — он принимает решение простить его и предложить снова охотиться вместе.

Two Minutes To Midnight / «Две минуты до полуночи»

5-й сезон, эпизод 21

Порой «Сверхъестественное» касается самой сути экзистенциального ужаса с изяществом и глубиной (без преувеличения) большой литературы. Это происходит в момент, когда Смерть спокойно пьёт кофе в дешёвой забегаловке — сцена, которую мог бы вообразить Дэвид Фостер Уоллес и запечатлеть на холсте Эдвард Хоппер.

Апокалипсис низведён до уровня семейного конфликта, а его грандиозные всадники — до обычных исполнителей чужой воли, менеджеров среднего звена.

Диалог между Дином и Смертью — не просто эпизод, а философское высказывание о бессилии и власти, о судьбе и сопротивлении ей. Смерть, поданная столь обыденно и при этом величественно, напоминает о тщете и героизме попыток разорвать порочный круг насилия, заданный высшими силами. «Две минуты до полуночи» наглядно показывают, что реальное величие сериала — в его способности говорить о сложном простым, но точным языком, заставляющим содрогнуться и задуматься.

Everybody Hates Hitler / «Все ненавидят Гитлера»

8-й сезон, эпизод 13

Не каждому сериалу удаётся так филигранно удержать баланс между трешем и остроумной социальной сатирой, как «Сверхъестественному» в этой серии. Здесь есть и гигантский еврейский голем , крушивший нацистов в 1944-м, и безумная охота на магические артефакты Третьего рейха, и юмор, который превращает серьёзнейшую тему в изящную насмешку. Это история, безжалостно высмеивающая гитлеровскую мистику и одержимость конспирологией, которая давно стала глупым клише.

Выбирая весёлый подход, сериал утверждает: демоны прошлого перестают быть опасны, если над ними громко посмеяться. Это поп-культурное, почти постмодернистское послание о том, что с реальным злом стоит бороться с улыбкой и дробовиком. Ну а Дин с его: «Я убил Гитлера» — просто один из главных мемов фандома.

Baby / «Детка»

11-й сезон, эпизод 4

Любовь создателей и актёров к «Импале» сделала эпизод «Детка» одним из самых популярных за всю историю шоу — его посмотрели 2,13 миллиона зрителей.

Решая, какую из оригинальных серий поздней эпохи включить в этот топ, мы выбирали между «Скубиестественным» и «Деткой» — но остановились именно на последней. Ведь «Импала» стала полноценной частью семьи Винчестеров с конца первого — начала второго сезонов, когда она «погибла» под колёсами грузовика, а Дин её «воскресил». Но понадобилось ещё девять сезонов, прежде чем автомобиль получил персональный эпизод.

И он сделан невероятно тонко и креативно. По сути это стандартное дело Винчестеров формата «монстр недели» — но все действие разворачиваются внутри «Импалы» или в непосредственной близости от неё. Например, мы наблюдаем, как братья моют машину — и вода из шланга постепенно переходит в дождь, который застал братьев на трассе. В серии даже нет полноценного саундтрека — музыка или доносится из придорожных заведений, или звучит из проигрывателя. Чтобы зрители поняли, насколько эта машина важна для Винчестеров, сценаристы щедро добавляют в историю повседневные детали: в салоне «Импалы» герои обедают, делятся сокровенным, спят, если не нашли мотель, приводят туда девушек и даже сражаются с монстрами. Двери и дворники, которые можно использовать в качестве оружия, — одна из лучших находок серии.

Regarding Dean / «Что касается Дина»

12-й сезон, эпизод 11

Эпизод, который начинался как комедийный (наподобие «Жёлтой лихорадки»), в итоге стал одним из самых драматичных. И это при том, что в нём не было смертей основных — или просто полюбившихся зрителю — персонажей.

Дин случайно натыкается на колдуна и убивает его — но тот перед смертью проклинает героя, и он начинает терять память. Сначала забывает девушку, с которой заводил знакомство, потом путает ключи и автомобильные передачи, а после называет лампу светящимся стержнем и удивляется, что монстры существуют. Ведьма Ровена, которую Сэм позвал на помощь, ставит неутешительный диагноз: если не убить семью колдуна, Дин забудет родных и самого себя. А после умрёт, потому что не вспомнит, как нужно глотать и дышать.

Вся драма эпизода — в словах Сэма: «Я видел, как умирал мой брат, но смотреть на то, как он теряет себя, ещё страшнее». А пока он это произносит, Дин, как молитву, повторяет имена родных и собственное имя. Сцена, в которой камера становится зеркалом, отражающим лицо Дженсена Эклса, наверняка у многих вызовет слёзы. Ну а мораль серии перекликается с самой сутью сериала: хорошо не помнить о горестях жизни — но если вместе с ними забудутся и светлые моменты, мы перестанем быть самими собой.

