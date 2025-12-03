«Мы переодели Крокодила Гену в джинсы». Беседа с креативным директором «Союзмультфильма»

В следующем 2026 году Чебурашка отметит 60-летний юбилей: первое произведение с участием ушастого героя, повесть «Крокодил Гена и его друзья» Эдуарда Успенского, появилось в 1966 году. Однако по-настоящему узнаваемым Чебурашку сделал художник Леонид Шварцман, создавший тот самый образ с большими ушами и парой пронзительных детских глаз. В 2025 году, накануне своего 90-летия, «Союзмультфильм» выпустил новый мультсериал «Чебурашка», который визуально отсылает к чудаковатому миру Успенского и старых мультфильмов. Проект стилизован под кукольную анимацию, однако выполнен полностью с использованием цифровых инструментов. Креативный директор киностудии «Союзмультфильм» Мария Савиных рассказала о том, как сделать нового Чебурашку, когда до тебя уже всё сделали.

Как вы искали баланс между уважением к классическим образам Романа Качанова и Эдуарда Успенского и необходимостью говорить с современной аудиторией на новом языке?

Это был непростой, поэтапный процесс. История Крокодила Гены и Чебурашки началась с классических кукольных мультфильмов Романа Качанова по сценариям Эдуарда Успенского. Затем появились проекты, которые позволили по-новому взглянуть на легендарных персонажей. Знаковой в этом смысле стала короткометражка 2018 года «Переезд», где Чебурашка дебютировал в 3D. Поиски нового подхода продолжились в новогоднем спешле 2020 года «Секрет праздника», а в 2023 году вышел полнометражный фильм, представивший героя этаким хулиганистым зверьком.

При создании сериала нужно было найти баланс между обаянием классического кукольного Чебурашки и современным образом из полнометражного фильма. Кажется, у нас это получилось: герой сохранил узнаваемый силуэт, милоту и непосредственное обаяние, но стал более подвижным, тактильным и динамичным. Он и говорит раза в полтора быстрее, чем в советской версии.

Что из «канона» Романа Качанова и Эдуарда Успенского было принципиально важно сохранить, а что, наоборот, потребовало самой смелой трансформации в работе над мультсериалом?

Прежде всего, мы сохранили камерность мира — он должен быть понятным и уютным. Эта условность нужна, чтобы современный юный зритель поверил в Крокодила Гену, Чебурашку и его друзей. Вот почему мы оставили основу визуальной стилизации, но, конечно, изменили цветовую палитру на более насыщенную и привычную сегодняшнему зрителю.

Добавились те вещи, без которых мир «Чебурашки» не будет понятен современным детям. Мы переодели Крокодила Гену в джинсы и нарядили в актуальную одежду всех живущих в городе. Только костюм Шапокляк остался условно нетронутым: он и тогда, и сейчас хорошо отражает её эпатажность. Впрочем, старушке тоже предстоит переодеваться в другие наряды — например, в стильный спортивный костюм. Помимо этого, важной частью обновления стала работа над контекстом: мир пополнился узнаваемыми гаджетами и транспортом, а девочка Галя превратилась из пионерки в современного подростка с актуальными хобби.

Мы бережно сохранили классические, гениальные силуэты и пропорции, но придали им новое звучание за счёт современных материалов и дизайна. Всё это позволяет быть понятными и близкими нынешним детям и их родителям.

Расскажите о решении сделать 3D-анимацию, стилизованную под кукольную. Как проходила эта «учёба у кукольников» и что именно вы переняли из эстетики и техник Романа Качанова?

Мы очень любим наше наследие и дорожим кукольной анимацией. Не секрет, что она одна из лучших в мире. Но в реалиях производства сериала делать стоп-моушен-анимацию — это утопия. Поскольку технология 3D позволяет создать текстуры и персонажей, максимально приближенных к кукольной анимации, проект сделан именно в такой технике.

Мы соблюдали кукольный размер локаций и пропорции персонажей, избегали реализма в траве, деревьях и прочих элементах. Мы думали о том, как сделали бы их руками, так что многие материалы, из которых создан мир «Чебурашки», узнаваемы буквально на ощупь: пенопластовый снег, фетровая трава и прочие элементы.

Весь проект собран вручную, с отдельной любовью ко всем деталям, но не в кукольном цехе, а в программах. Отдельно хочется сказать про персонажей: у них нет привычного 3D-липсинка, то есть смоделированных ртов. Все персонажи сделаны как куклы, их эмоции переключаются через выражения лиц. Что касается анимации, это наша отдельная гордость! Она сделана «по двойкам» — очень классный приём, когда движение фазуется не плавно, а более остро. Получаются особенно выразительные герои. Это и есть классическая старая школа.

Почему вы выбрали именно такую, довольно мягкую и тёплую цветовую гамму?

Нам было важно передать ощущение детства, солнечного и бесконечно счастливого. В городе, где живут Гена и Чебурашка, должно быть именно так. Даже когда здесь наступает зима, снег настолько мягкий и пушистый, что хочется выйти на улицу, поваляться в нём и слепить снеговика.

Сколько эскизов пришлось перебрать, чтобы найти нового, но узнаваемого Чебурашку? Каким был главный критерий?

Очень много, около сорока! Честно говоря, это задачка со звёздочкой. Кажется, что есть некие советские образы, записанные у нас на подкорке. Но на самом деле каждый помнит героев по-разному.

Конечно, «Чебурашка» был очень актуальным фильмом для своей эпохи. И мы стремились создать персонажей, созвучных сегодняшнему дню, не потеряв при этом ДНК оригинала. Также мы учитывали, что многие дети уже ходили в кино на полнометражный фильм «Чебурашка», а там герой совсем иной: он не кукла, не игрушка, а самый настоящий зверёк.

Найти баланс между кукольным и гиперреалистичным кино оказалось трудно. Прежде всего, нужно было сохранить силуэт, потому что, даже если упростить его до пиксельного символа, он позволяет понять, кто перед тобой. Важно было также не потерять обаяние Чебурашки, который смотрит на мир непредвзято, с широко открытыми глазами, и многого о нём не знает.

Помимо главной троицы (Чебурашка, Гена, Шапокляк), появятся ли в сериале другие известные персонажи из вселенной Успенского? Планируете ли вы вводить совершенно новых героев?

Да, мы увидим и льва Чандра, и собачку Тобика, и котёнка. Среди героев есть и девочка Галя, и троица очаровательных малышей, у которых появится Мама — мэр города, где живут наши герои. Также в мультфильме будет множество узнаваемых второстепенных персонажей из советского мультфильма: полицейский, продавец, дедушка, жираф и т. д.

«Голубой вагон» и другие песни Владимира Шаинского мы услышим?

Да, песни прозвучат в новых аранжировках, а также появятся совсем новые, специально написанные для сериала песни.

У мультсериала возрастной рейтинг 0+. Найдёт ли он отклик у взрослых приверженцев классики?

Мы в этом совершенно уверены. Наш мультфильм создан для семейного просмотра. Для взрослых зрителей мы осознанно добавили различные отсылки, в том числе к советскому мультфильму — через персонажей Гены и Шапокляк, а также взрослые шутки.

А «Чебурашка» — он вообще о чём, как думаете?

С моей точки зрения, мультфильм передаёт краеугольные для анимации «Союзмультфильма» ценности — важность доброго, уважительного, бережного отношения друг к другу, взаимовыручку, умение прощать, давать второй шанс любому человеку. Даже такой вредной хулиганке, как Шапокляк.

