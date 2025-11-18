Что было в четвёртом сезоне «Очень странных дел»: готовимся к большому финалу

Изначально мы планировали всего лишь обновить наш рекап первых трёх сезонов «Очень странных дел», добавив в него пару абзацев про четвёртый. Но оказалось, что за девять серий произошло ТАК много важных событий, что сезону понадобился отдельный материал с пересказом. Собственно, вот и он — перечисляем всех новых персонажей, вспоминаем главные сюжетные точки и подробно рассказываем, кто такой Векна.

Осторожно! Весь этот текст — один огромный спойлер к четвёртому сезону.

События четвёртого сезона стартуют примерно через полгода после финала третьего. Главные герои пытаются оправиться после Битвы за «Старкорт» и гибели доброй трети населения города, в это время наружу выползает новый противник — куда более хитрый и могущественный, чем предыдущие. Ансамбль центральных персонажей оказывается раскидан по миру, и каждая из групп протагонистов вносит свой вклад в борьбу с монстром. Сюжетная линия сезона условно делится на три большие ветки, которые ближе к финалу (как это бывало и раньше) сливаются воедино.

Главный злодей во плоти. Как описывают его сами братья Дафферы, это такой «Фредди Крюгер на стероидах»

Дети в Хоукинсе

Центральные герои переходят в старшую школу и сталкиваются со стандартными проблемами подростков: делением на социальные группы, погоней за популярностью и необходимостью очень быстро повзрослеть. К тому же команда буквально трещит по швам. Сначала с парнями перестаёт общаться Макс — она тяжело переживает смерть Билли и развод родителей. А затем дистанцируется и Лукас — он вступает в школьную баскетбольную команду и становится одним из «крутых ребят».

В это время нам представляют Эдди «Фрика» Мансона , нового протагониста, на котором будет строиться львиная доля сюжета сезона. Эдди — обаятельный металлист, глава клуба по D&D и по совместительству местный драгдилер. В один из вечеров он проводит для героев финал своей ролевой кампании, где парням приходится окончательно разделиться: Лукас предпочитает игре участие в баскетбольном матче, а ему на замену приходит Эрика — младшая сестра Лукаса, у которой, как выясняется, уже есть прокачанный D&D-персонаж.

Эдди оказался самым харизматичным из новичков. Роль в этом сезоне неплохо бустанула карьеру актёра — теперь он играет Человека-факела у Marvel

После матча и финала кампании Эдди приглашает в свой дом-трейлер Крисси Каннингем — популярную чирлидершу, а по совместительству девушку Джейсона , капитана баскетбольной команды. Крисси уже несколько дней мучается от ужасных кошмаров и хочет купить у Эдди сильнодействующие наркотики, чтобы хотя бы на время отвлечься от мучений. Но когда Эдди удаляется в отдельную комнату за «товаром», с Крисси происходит ужасное — её тело взлетает в воздух, все конечности ломаются под неестественными углами, а глаза натурально лопаются. Эдди находит её уже мёртвой и обезображенной и, придя в панику, бросается бежать.

Макс, которая живёт по соседству, узнаёт о произошедшем (а также о том, что в гибели Крисси хотят обвинить Эдди) и рассказывает обо всём Дастину . Тот не верит, что Эдди мог совершить нечто подобное, поэтому начинает собственное расследование, подключив к нему Стива и Робин — эта парочка с конца прошлого сезона работает в местном видеопрокате. В процессе к ним подключается и Нэнси , которая теперь руководит школьной газетой.

В ходе расследования герои воссоединяются с Эдди, убеждаются в его невиновности и понимают, что за убийствами (в процессе схожим образом погибает ещё несколько школьников) стоит существо с Изнанки. Вот только в отличие от Демогоргона и Истязателя разума , новый противник умеет проникать прямо в мозг своих жертв и насылать на них ужасные кошмары. Дастин решает назвать злодея Векной — в честь могущественного лича, с которым они сражались в финале своей D&D-кампании.

Выясняется, что Векна устроил охоту за травмированными подростками (все они посещают школьного психолога и мучаются от одних и тех же симптомов), и следующей в «списке на убийство» оказывается Макс. И пока Лукас, Дастин и Стив пытаются привести её в чувство и спасти из бесконечного кошмара, Нэнси и Робин отправляются в психиатрическую лечебницу Пеннхёрст на встречу с Виктором Крилом — психопатом, много лет назад перебившим всю свою семью тем же способом, которым убивает Векна.

Роль Крила досталась великолепному Роберту Инглунду, которого мы знаем и любим по «Кошмару на улице Вязов»

Герои выясняют, что Крил был всего лишь жертвой. Таинственный «демон» наслал проклятие на всю его семью и жестоко покончил с женой, дочерью и сыном Виктора. Сам же Виктор выжил только потому, что прислушался к играющей у него в доме музыке и, ухватившись за звук, смог выбраться из кошмара. Именно таким образом команда и спасает Макс — надев на неё наушники и включив песню Running Up That Hill исполнительницы Кейт Буш.

В финале герои узнают, что на месте каждого из убийств Векны открывается маленький портал на Изнанку — а значит, можно проникнуть в один из таких порталов и убить злодея. И пока они продумывают рискованный план по борьбе с антагонистом, полиция и спортсмены из баскетбольной команды во главе с Джейсоном открывают охоту на Эдди, виня во всём его.

Дети в Калифорнии

В городе Ленора Хиллз, куда в конце прошлого сезона переехала вторая половина главных героев, тоже не всё гладко. Джойс находит новую работу, но никак не может избавиться от мыслей о Хоппере . Оди лишилась суперспособностей и теперь ежедневно терпит нападки от популярных девочек в школе. Джонатан проводит всё свободное время за курением травки со своим другом Аргайлом — новым комичным персонажем. А Уилл опять чувствует себя брошенным и никому не нужным, поэтому выплёскивает все эмоции в новую картину. В процессе к ним также подключается Майк, приехавший из Хоукинса погостить.

Уже в начале сезона у Джойс начинаются собственные приключения (о них я расскажу подробнее в следующей ветке), а дети остаются без присмотра. Узнав о Векне и совершённых убийствах, доктор Оуэнс (условно «хороший» учёный из лаборатории Хоукинса) увозит Оди на секретную правительственную базу в пустыне и обещает помочь ей вернуть сверхспособности. Доктор уверен: она и её силы — единственное, что может одолеть злодея и спасти мир от уничтожения.

И пока Оди участвует в проекте с кодовым названием «Нина», Майк, Уилл, Джонатан и Аргайл пытаются отыскать её и спасти от злых военных, которые открывают на Одиннадцать охоту. В процессе им приходится исколесить половину Калифорнии и даже заглянуть в штат Юта на встречу с Сюзи — гениальной девушкой Дастина, которая и раскрывает координаты секретной лаборатории.

К сожалению, калифорнийская ветка сюжета оказалась самой слабой. Многие главные герои стали персонажами-статистами второго плана и совсем растеряли обаяние. Бедному Уиллу же вообще прописали только одну функцию — страдать

Оди же узнаёт, что проектом по возвращению способностей руководит не только доктор Оуэнс, но и доктор Бреннер — её «папа», который якобы погиб ещё в первом сезоне. Бреннер уверен, что Оди сможет вернуть силы (и даже приумножить их), если заново пройдёт через травмирующие воспоминания, которые её мозг заблокировал несколько лет назад. Так мы отправляемся в путешествие по серии флешбэков с участием Оди, других детей-подопытных и улыбчивого санитара по имени Генри .

В прошлом она узнаёт, что Генри — точно такой же подопытный, причём самый первый из них (номер «001»). Доверившись Генри, Одиннадцать освобождает его от контролирующего устройства, тем самым вернув ему контроль над способностями. И Генри, недолго думая, жестоко убивает всех детей и охранников в лаборатории уже знакомым нам способом — поднимая в воздух, ломая руки и ноги, а затем лопая глаза.

Выясняется, что Векна — это Генри Крилл, сын того самого «психопата» Виктора Крилла. Ещё в детстве Генри развил в себе мощные телепатические способности и ежедневно практиковался, убивая животных. Он мнил себя идеальным хищником (сравнивая себя с пауками — его любимыми существами) и мечтал очистить мир от людей, которые нарушают и без того шаткий баланс в экосистеме. Так, Генри начал «очищение» с убийства собственной семьи, но не рассчитал силы: мать и сестра погибли, отец сумел выжить (и с тех пор сидит в психлечебнице), а сам он потерял сознание и был найден доктором Бреннером. Тогда-то учёный и набил ему на руке татуировку «001», а затем начал целую серию экспериментов в попытке воссоздать сверхспособности Генри.

Роль Векны удалась Джейми Кэмпбеллу Бауэру «на ура». Что в человеческом обличье, что в монструозном злодей получился угрожающим и очень фактурным

В итоге Одиннадцать и Первый вступают в схватку. Оди, развив свои силы до нового уровня, побеждает и изгоняет Генри в другое измерение — то самое, которое затем станет известно под названием Изнанка. Оказавшись там, он претерпевает ужасные метаморфозы и мутирует в гротескное существо, лишь отдалённо похожее на человека. Проходят годы, и Генри окончательно срастается с Изнанкой, подчиняя всё пространство этого измерения и его обитателей своей воле. А в качестве финального штриха он придаёт бушующей чёрной субстанции форму огромного паука — своего любимого хищника. Так и появляется Истязатель разума, главный босс второго и третьего сезонов.

Когда флешбэки заканчиваются, Оди возвращает себе способности и понимает, что ей нужно мчаться обратно в Хоукинс — на встречу с Векной. Как раз в этот момент на базу нападают злые военные, но Оди успевают спасти подоспевшие Майк, Уилл, Джонатан и Аргайл. Доктор Бреннер же погибает на руках у Оди.

Взрослые в России

Джойс получает загадочную посылку из Советского Союза с сообщением «Хоп — жив». Она тут же вызванивает Мюррея Баумана (их главного эксперта по «злым русским»), и вместе они связываются с таинственным Энзо, которым оказывается надзиратель из камчатской тюрьмы по имени Дмитрий Антонов . Антонов требует с американцев выкуп за то, что он поможет Хопперу бежать из тюрьмы и передаст его Юрию Измайлову — известному контрабандисту, который регулярно летает между Союзом и США. Преисполненная надежды, Джойс соглашается.

Антонова, к слову, играет Том Влашиха — Якен Хгар из «Игры престолов»

Оказывается, Хоп сумел выжить после взрыва русской машины в третьем сезоне благодаря тому, что укрылся на нижних этажах лаборатории. Здесь-то его и взяли в плен остаточные силы «злых русских», а затем забрали с собой на Камчатку. С тех пор похудевший на пару десятков килограммов Хоппер продумывает хитрый план побега.

Далее события развиваются стремительно. Джойс и Мюррей добираются до Аляски и встречаются с Юрием, но тот предаёт их — он намерен сдать советскому правительству американцев, а заодно и продажного надзирателя Антонова. Хоппер же успешно сбегает из тюрьмы, но в итоге попадается и отправляется в специальный блок для смертников. Компанию ему составляет Антонов.

Выясняется, что в блоке для смертников заключённых заставляют биться с Демогоргоном, чтобы поддерживать в монстре охотничий азарт. Хоп объясняет Антонову, что существо боится огня, и вместе они придумывают план спасения. В это же время Джойс и Мюррей умудряются победить Юрия и под маскировкой проникают в тюрьму — в тот самый момент, когда заключённые сражаются с Демогоргоном. В итоге герои объединяются и сбегают из тюрьмы, напоследок выяснив, что там содержится целая лаборатория по изучению существ с Изнанки. Включая Демопсов, Демогоргонов и пойманные частицы Истязателя разума.

К четвёртому сезону Хоппер и Джойс наконец-то становятся парой

Хоппер понимает, что где-то в США снова открылся портал на Изнанку. И раз он сейчас не может напрямую помочь детям в борьбе со злодеем, он попробует сделать это из Советского Союза. Тогда Хоп, Джойс и Мюррей повторно отправляются в тюрьму, чтобы сжечь всех монстров и тем самым ослабить их коллективный разум. Юрий и Антонов в это же время пытаются завести вертолёт под названием «Катюшка», чтобы герои сумели успешно улететь с Камчатки.

Все герои

Как обычно, к финалу все персонажи действуют заодно (даже если оказываются в разных точках мира). Дети в Хоукинсе делятся на два отряда: Стив, Робин, Нэнси, Дастин и Эдди проникают на Изнанку, а Макс, Лукас и Эрика остаются в реальном мире и отвлекают Векну. Оди всё ещё в Калифорнии, поэтому ей приходится подключиться к сражению дистанционно — для этого парни мастерят ей камеру сенсорной депривации из холодильника в пиццерии. А взрослые в это время нападают на монстров, которые содержатся в советской тюрьме.

Всё ожидаемо идёт не по плану, В финальном сражении трагически погибает Эдди, а затем и Макс — Векна успевает проникнуть в её сознание и закончить начатое. На месте гибели Макс появляется новый портал (последний), и весь город оказывается разорван на части в ходе мощного землетрясения. При этом взрослым удаётся ослабить Векну (перебив всех монстров в лаборатории), а детям — победить его в бою. Но в самый последний момент раненый злодей успевает скрыться.

Ну давай, расскажи, как ты плакал над «Хатико»

Увидев гибель Макс, Оди выводит свои силы на очередной новый уровень и делает подруге телепатический массаж сердца, чем выводит её из клинической смерти. Теперь Макс снова жива, но она в коме и потеряла зрение. Герои выиграли одно сражение, но утратили куда больше, чем могли представить. Кроме того, землетрясение уносит жизни многих обычных жителей, включая Джейсона, капитана баскетбольной команды. Горожане в трауре, с Эдди так и не сняли обвинения (даже посмертно), а главные герои пытаются хоть как-то помочь всем прийти в норму. При этом не имея возможности рассказать, что же произошло на самом деле.

В финальной сцене сезона Хоппер и Джойс воссоединяются с детьми и своими глазами наблюдают, как трава начинает гибнуть, а с неба сыплются частицы, похожие на пепел, — явный признак того, что Изнанка окончательно вторглась в наш мир.

Судя по финалу этого сезона, пятый должен сразу начаться со зрелищного эпика

