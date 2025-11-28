«Очень странные дела»: наши впечатления от начала 5-го сезона. Братья Дафферы сдали назад?

На Netflix начал выходить финальный сезон «Очень странных дел» — флагманского проекта сервиса и одного из главных фантастических сериалов нашего времени. Пока вышло всего четыре серии, но их уже хватает, чтобы уловить общий настрой долгожданного финала и подметить проблемы, которые, кажется, будут сопровождать нас вплоть до заключительного аккорда. Без крупных спойлеров разбираемся, что происходит в пятом сезоне и насколько «Очень странные дела» всё ещё способны удерживать внимание зрителей, выросших вместе с героями. Почти десять лет съёмок позади, эпичная развязка впереди, пора выяснять — осталась ли магия.

Конец четвёртого сезона был масштабным, трагичным и во всех смыслах впечатляющим. Порталы Векны разорвали город на части, таинственная Изнанка соединилась с реальным миром, Макс легла в кому с переломанными костями, а Эдди погиб, так и не заслужив прощения жителей Хоукинса. Казалось, пятый сезон продолжится на той же ноте. Но братья Дафферы с ходу сдали назад и всего несколькими открывающими кадрами обесценили всю значимость предыдущего финала.

Разрушенный город просто окружили забором и военными КПП, гигантские разломы заделали металлическими заплатками (которые местные дети теперь используют в качестве горок), а об огромных жертвах все как-то быстренько позабыли. Слияние Изнанки с нашим миром теперь тоже не слишком актуально: попасть на ту сторону всё ещё можно только с помощью специального портала, вокруг которого злые военные построили очередную базу. А бедная Макс, кажется, и вовсе получит хеппи-энд — по крайней мере, первые эпизоды довольно толсто на это намекают.

Помимо понижения ставок, изменилась и структура повествования. Если раньше сезон состоял из нескольких параллельных сюжетных линий, которые к финалу сливались воедино, то сейчас герои изначально действуют заодно. Хоппер регулярно ходит в параллельный мир на разведку, Одиннадцать под его руководством учится быть настоящей супергероиней (в начале сезона нам дают задел на то, что к финалу она научится летать). Остальные персонажи обеспечивают их информационной поддержкой и помогают строить хитрые планы. Никакой мистики, никаких загадок, никаких «странных дел» — только открытое противостояние хороших и плохих, которое теперь ещё сильнее напоминает фильмы от Marvel.

Сразу оговорюсь: ничего ужасного в таком подходе нет. Наоборот, было бы странно, если бы к финалу Дафферы отказались от эпичной киношной развязки в угоду очередному мистическому приключению по лекалам прошлых сезонов. Но, к сожалению, качество проработки отдельных элементов внутри этой развязки очень сильно разнится. Касается это и общей логики, и мотивации героев, и связей с прошлыми сезонами. Например, пуленепробиваемого Демогоргона теперь можно порезать до крови обычной бутылкой из-под вина. Хоппер, сильно переосмысливший свою жизнь в российской тюрьме, откатился до угрюмого персонажа-функции с односложными репликами. А унылые военные, которые были самой слабой частью прошлого сезона, так и остались унылыми военными — только теперь к ним присоединилась Линда Хэмилтон в роли не менее унылого лидера.

Из-за всего этого первые эпизоды ощущаются пресным развлечением, словно сделанным по какой-то блокбастерной методичке. Да, номинально есть и крутые герои, и зрелищные боевые сцены, и развитие истории. Но во всём этом нет души и желания хоть сколько-нибудь удивить — есть только желание развлечь. Даже редкие сюжетные твисты, которые нам начинают вываливать к концу четвёртой серии, буква в букву повторяют самые популярные фанатские теории, гуляющие в интернете годами.

Но всё же у меня не повернётся язык сказать, что начало пятого сезона получилось скучным или откровенно плохим. Масштабы событий и качество графики выросли так сильно, что каждый эпизод воспринимается как полноценный фильм, без каких-либо скидок на сериальный формат. Изобретательного экшена тоже хватает — чего стоит лишь сцена сражения с Векной (а уж тем более то, что происходит после неё) в четвёртой серии. Да и центральные персонажи всё так же вытягивают даже самые проходные сцены своей бесконечной харизмой. Вот только теперь поверить в то, что на экране дети, невозможно в принципе — особенно когда видишь на лице Лукаса небритую щетину.

При этом в командном взаимодействии наконец-то появился баланс. Бедный Уилл, которому несколько прошлых сезонов приходилось быть «дамой в беде» и оставаться на вторых ролях, наконец-то получил свою минуту славы. Теперь у него есть и полноценно прописанный характер, и даже свой способ повлиять на финальную схватку со злодеем. Не зря братья Дафферы изначально говорили, что Уилл сыграет ключевую роль в финале истории — предпосылки для этого уже заложены. Остальным парням тоже хватает внимания, во многом потому что шоураннеры избавились от многочисленных новичков, появившихся в прошлом сезоне. Весь акцент теперь только на центральных героях и парочке обаятельных детей, которые примкнули к ним по воле сюжета.

По первым эпизодам пятого сезона можно точно сказать, что шоу всё ещё отменно развлекает, но уже не удивляет или будоражит. Ставки ясны, тайн не осталось, герои планомерно идут к намеченной цели. Пока всё это ощущается как очень безопасный способ завершить популярный сериал, не рискуя обидеть ни фанатов, ни рядовых зрителей. Остаётся лишь надеяться, что первые четыре серии были трамплином для головокружительного прыжка, который ожидает нас в финале истории.

