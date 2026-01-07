Лучшие мультфильмы 2025 года

2025 год не так хорош для истории анимации, как, скажем, 2024-й, когда приходилось выбирать между «Марс Экспрессом», «Диким роботом», «Мечтами робота» и «Потоком». Зато именно в 2025-м в мире мультфильмов случился новый феномен, который дети и подростки наших дней будут когда-нибудь вспоминать так же, как их мамы вспоминают «Сейлор Мун». Да и для любителей взрослой анимации кое-что нашлось — и философской, и такой, где шинкуют врагов на кусочки.

Looney Tunes: Космическое вторжение

Чокнутые мультяшки студии Warner Bros. не особо ассоциируются с фантастикой. Они обычно разыгрывают на экране ситком, буффонаду с невозможной мультяшной физикой, милое и немного глупое развлечение. В «Космическом вторжении» всё это в достатке есть — но в таком стиле разыгрывается конспирологический сюжет об угрозе из космоса, пародирующий сперва «Вторжение похитителей тел», а потом «Армагеддон».

Мультфильм развивается от мелочей к глобальному, как хорошая серия «Симпсонов». Поросёнок Порки и утёнок Даффи пытаются заработать на ремонт, попадают на фабрику жвачки, случайно раскрывают инопланетный заговор по превращению людей в зомби, а в итоге и спасают, и чуть не губят Землю. Тут есть и неожиданный поворот в финале, достойный Шьямалана, и бесчисленные отсылки, подмигивания сквозь «четвёртую стену», и трогательные (хотя и откровенно стёбные) моменты, когда герои мудреют, начинают понимать друг друга и становятся лучше. А мультик-то совсем не такой глупенький, каким прикидывается!

Нэчжа 2

Мультфильм, собравший миллиарды в прокате, стал важным медийным событием в анимации 2025-го года. Правда, эти сборы в основном связаны с популярностью в Китае, стране-производителе. Но любителей китайской анимации теперь много и в остальном мире, а история о маленьком зубастом демоне и его друге, благородном драконе, хорошо зарекомендовала себя. Увы, в продолжении милый зубастый гоблин взрослеет и превращается в обычного анимешного бисёнэна — но и герой взрослеет вместе с аудиторией.

Вторая часть вышла чуть меньше про семейные ценности и принятие своих детей — и больше про Пафос и Эпичность. Впрочем, кто их не любит? Мечи вшух-вшух, герои орут названия волшебных атак, миллионы крутых дизайнов монстров, драконов и святых. А где-то в глубине, за этими броскими побрякушками, прячется трогательный традиционный сюжет о череде самопожертвований во имя дорогих тебе людей. Здесь меньше душевности, чем в первой части, зато больше традиционных ценностей из хорошей китайской героической литературы.

Затерявшись в звёздах

Это корейское аниме прошло почти незамеченным. «Затерявшись в звёздах» — бытовая история о том, что большие мечты не мешают маленьким отношениям. Даже учёные не живут только наукой: им надо есть, у них появляются любовники, они ходят на работу и попадают под дождь.

Мир «Затерявшись в звёздах» большой и разнообразный, хотя и не то чтобы уникальный: невероятные технологии в декорациях национальных домов-муравейников, барахолок и технологически отсталых концертов и кинотеатров. Потому что вряд ли жизнь второй половины XXI века будет так уж сильно отличаться от жизни 2020-х: возможно, появится больше удобств, но вряд ли повсеместно, да и мода на ретро вряд ли уйдёт.

Некоторые вещи не меняются, даже если ты озеленяешь Марс. Классный парень из мастерской. Вкуснейший рамен из пакетиков. Коты на улицах. Ссоры о будущем — кончающиеся принятием через несколько часов. Главные герои в кои-то веки адекватные взрослые люди, ведущие себя и выглядящие на 30+ лет.

Просто ещё они могут озеленить Марс. И послушать гаражный концерт.

Человек-бензопила: История Резе

В этом году в наших кинотеатрах прописались сиквелы популярных аниме. Но если «Истребитель демонов» и «Дандадан» напоминают набор эпизодов сериала, то «История Резе» — полноценный фильм, хоть и в рамках «Человека-бензопилы».

Фильм рассказывает о знакомстве Дэндзи с таинственной девушкой Резе. Он не только выкручивает на максимум фирменный экшен, но и красиво выделяет тихие сцены, передавая стиль мангаки Фудзимото. Где-то фильм оказывается комедией про пошловатого подростка, где-то превращается в чуть ли не психологический хоррор, но в основе своей остаётся драмой о неуловимом счастье на фоне обречённого мира. Этому способствует и отличная работа композитора Кэнсуке Усио — мелодии про «бассейн» и «море» ещё долго резонируют в сердце после просмотра.

«История Резе» показывает, за что мы любим «Человека-бензопилу»: здесь как нельзя лучше сочетается камерный драматичный сюжет, не проговаривающий лишнего вслух, и высокооктановый экшен с кучей расчленёнки и безумного гротеска.

Зверополис 2

Первый «Зверополис» вышел почти десять лет назад, и всё это время его поклонники верили, надеялись, а потом и ждали, что выйдет продолжение. Вторая часть подхватывает и продолжает историю новоиспечённых полицейских, крольчихи Джуди Хопс и лиса Ника Уайлда, там, где мы с ними расстались.

В мире мультфильма разумные антропоморфные звери живут в гармонии, которую периодически нарушают разнообразные злодеи. На этот раз сюжет сплетается в клубок вокруг змеи с предположительно недобрыми намерениями. Змей и прочих рептилий не видели в Зверополисе уже много лет — они слишком отличаются от теплокровных обитателей города. Джуди и Ник идут по следу таинственного гостя и пытаются работать в команде, несмотря на свои фундаментальные различия.

Мультфильм, как и первая часть, учит преодолевать разногласия и быть добрым к ближнему. А ещё он полон юмора, увлекательного экшена и пасхалок для любителей кино.

Хищник: Убийца убийц

Франшизе «Хищник» в этом году повезло. В кино вышел очень удачный фильм «Планета смерти», а на стриминге тот же режиссёр Дэн Трахтенберг выпустил мультфильм-антологию. В трёх частях, выполненных в стильной «аркейновской» графике, он рассказывает истории троих героев, которые столкнулись с инопланетными охотниками из народа яутжа. Север, Восток, Запад. Викинг, самурай, лётчик. Три очень разных воина, которых Хищники сочли достойной добычей. Три драматичных схватки — и не только на мечах, но и дуэль истребителей в небе.

Но это не просто сборник короткометражек вроде «Любви, смерти и роботов». В настоящее кино с целостным сюжетом «Убийцу убийц» превращает финальная часть, «суперигра», в которой сходятся лучшие из лучших. Она оставляет много вопросов к лору серии — но не возмущённых, а таких, что дают простор для исследования. Потому что «Хищник» в кои-то веки стал снова интересен как вселенная.

Кейпоп-охотницы на демонов

🏆 Мультфильм года

Популярность жанра кей-поп набирает обороты. Поэтому появление мультфильма «Кейпоп-охотницы на демонов» было не неожиданностью, а закономерностью. Его сценаристка Мэгги Канг хотела не только показать способность музыки объединять людей, но и раскрыть культуру Южной Кореи для всего остального мира.

По сюжету человечество издавна защищают шаманки-воительницы. Они маскируются под музыкальные группы, которые из поколения в поколение борются с демонами и при помощи песен укрепляют особый магический щит, или ханмун. Эта защита не даёт злым силам прорваться в наш мир, пока у демонов не появляется блестящая идея — а что, если создать свою айдол-группу и отобрать у Охотниц фанатов?

Мультфильм от Sony получился динамичным, ярким, смешным, а главное — потрясающе музыкальным. Внешне он напоминает гибрид «Человека-паука: Через вселенные» и аниме с присущими ему гипертрофированными эмоциями. По содержанию «Охотницы» — приключенческий мюзикл о поиске себя с элементами дорамы, над которыми сами создатели по-доброму посмеиваются. Песни вымышленной группы Huntr/x, особенно «Golden», рвут все возможные чарты. Их по сей день поют дети и суровые бородатые дяденьки по всему миру, тем самым делая ханмун непробиваемым для сил зла.

Вне конкурса: Арко Этот французский мультфильм до сих пор показали только на фестивалях — он не вышел ни в прокат, ни на стриминг. Но мы решили, что рассказать о нём всё равно стоит. Однажды мальчик из далёкого будущего потеряется во времени и свалится с радуги в гости к девочке из будущего недалёкого. В мире расшатанной экосистемы и уютных, почти игрушечных технологий девочка попытается вернуть мальчика домой, преодолевая сопротивление родительских голограмм, бестолковых роботов и беззлобных антагонистов.



«Арко» поражает с первых же кадров — и визуальным богатством (достойным вершин пантеона французской анимации), и проработкой фантастического мира. Но более всего он влюбляет в себя нежностью, с которой создан, мастерством эмоционального послания, как в лучших работах Миядзаки. Рассказывая тёплую и немного меланхоличную историю о дружбе непохожих детей, «Арко» почти не повышает драматические ставки, но к финалу чуть-чуть разбивает сердце.



«Арко» олицетворяет бескомпромиссную надежду, присущую лишь юнцам и безумцам, — мечту об экологической утопии, возникшей благодаря силе разума и чуткости сердца. Веру, что человечество придёт к гармонии с планетой, сквозь ураганы, пожары, катаклизмы и недопонимания к светлому будущему. Именно такой веры нам сейчас не хватает и в искусстве, и в реальной жизни.



И очень хочется верить, что эта история выберется за пределы фестивального проката. Ведь такой любовью к искусству, верой в будущее и надеждой на лучшее хочется поделиться с каждым. — Файницкий Дандадан: Злой глаз Первый сезон «Дандадана» стал аниме-сериалом года по нашей версии. Второй вышел не менее динамичным и интересным. Но между ними было еще кое-что: «Дандадан: Злой глаз». Это и часть второго сезона, и полнометражное аниме, и глобальный-аниме ивент. «Злой глаз» — рекап заключительного эпизода первого сезона сериала плюс три первых эпизода второго, объединенных одной историей. В 2024 году нас оставили в неведении, что случится с Момо и Конспируном, которые поехали в дом, одержимый духами. Как справятся друзья с новой угрозой — рассказывает «Злой глаз». Это по-прежнему зрелищно и весело. «Дандадан» умеет говорить со зрителем прямо , а персонажи выглядят максимально живыми. Кто-то назовет их легкомысленными, но в том числе благодаря им «Дандадан» обрел сумасшедшую популярность. «Злой глаз» не охватывает первую сюжетную арку второго сезона, намеренно оставляя нас ждать продолжения. Поэтому его сложно назвать полноценным кино, но это точно один из самых забавных и нескучных опытов в 2025 году. — Денис Старостин

