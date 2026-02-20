Беседа с художником Ильёй Кувшиновым: «Рисовать девушек я начал потому, что это сложнее»

Карьера художника-иллюстратора обычно начинается с обложек: книг, комиксов, игр, — но вот завести этот путь может куда угодно. Илья Кувшинов спустя годы работы обнаружил себя в Японии, а в его портфолио числятся такие крупные проекты, как аниме «В стране чудес» (2019) и сериал от Netflix «Призрак в доспехах: SAC_2045» (2020– 2022). В 2020 году он даже был одним из кандидатов традиционного рейтинга Forbes самых перспективных россиян до тридцати лет.
Такие достижения не могут не впечатлять. Мы поговорили с Ильёй о его карьерном пути и переломных моментах, о творчестве, о переезде в Японию и о том, как начинающему художнику нащупать свой собственный путь.
White Chair (2024)
Одна из современных личных иллюстраций. Часть серии с чёрными перчатками.
Художник о себе
Родился в России в 1990 году, окончил художественный лицей (факультет архитектуры). Работал в геймдеве в России, на фрилансе создавал иллюстрации для американских и британских заказчиков. В 2014-м переехал в Японию, чтобы работать над иллюстрациями, анимационными и игровыми проектами.
Когда и почему вы начали рисовать? Где этому учились? Почему решили сделать это своей профессией?
В девяностые одним из способов отвлечь ребёнка было «на карандаш, порисуй». Благодаря этому в четыре года я нарисовал свой самый первый фан-арт с Розовой пантерой. Потом, правда, научившись читать, всё своё свободное время я проводил за книгами и в итоге даже начал писать рассказы — короткие, на пару страниц. Очень хотелось стать писателем!
Однако, к сожалению, если эту пару страниц показать взрослому дядечке, дядечка не готов будет сесть и вдумчиво разбираться в детских каракулях. Зато если показать ему рисунок, хватит и пары секунд, чтобы получить одобрение и завести разговор о том, например, почему я это нарисовал и как. Вот я в детстве и подумал: если нарисовать — то сразу же видно всю работу, а если написать текстом пару страниц — требуется время у дядечки отнять. В итоге решил, что будет полезнее больше рисовать. Писать рассказы так и не перестал, правда.
Учился рисовать я с одиннадцати лет в Московском академическом художественном лицее при Российской академии художеств, на факультете архитектуры. Половину дня у нас были обычные занятия: литература, математика, физкультура, а вторую половину — «специальные» (мы их так и называли — «спецы»): рисунок, живопись, скульптура, композиция и архитектура. Учиться было непросто, требования предъявляли высокие, и большая часть выпускников не продолжала заниматься специальностью, по которой училась. В моём случае всё сложилось удачно: благодаря интересу к японской анимации и видеоиграм я решил применить полученные в лицее навыки для того, чтобы попасть на работу мечты.
Рисовал очень старательно на кухне вечером в четыре года. Розовая пантера недостаточно худая и почему-то мокрая. Слева джойстик от Atari 2600.
Примеры еженедельных работ (эти нарисованы в 2003-м). Когда дома один, рисовать остаётся только свою комнату и себя в зеркале.
Первая ваша публикация была в журнале «Страна игр». Как вы познакомились с журналом? Почему решили отправить рисунки именно туда?
В восемнадцать лет вместе с парой товарищей мы разработали короткую игру (визуальную новеллу) 00 mem.: ~Le Chat~. Я написал для неё сценарий и нарисовал фоны и персонажей, а товарищи помогли с музыкой и программированием. Как большой фанат журнала «Страна игр», я послал в её редакцию письмо с нашей игрой и ужасно обрадовался, когда увидел в свежем выпуске её обзор со скриншотами. И на диске, приложенном к журналу, также была наша игра!
После этого, во время учёбы в Суриковском институте, когда денег на пропитание совсем не хватало, я набрался смелости (с голоду, видимо) и снова написал в «Страну игр» — спросил, не нужно ли им что-то нарисовать. Так началась серия иллюстраций и комикс Augmented Reality для «Страны игр». Очень благодарен журналу: он спас меня от голода и многому научил в процессе одобрения работ (отдельное спасибо Артёму Шорохову!).
Фон для игры 00 mem.: ~Le Chat~ (2008)
Тогда совсем плохо умел работать в Photoshop, поэтому все фоны были нарисованы акварелью.
Вы помните свой первый коммерческий заказ? Кто был клиентом?
Из фриланс-иллюстраций первыми были коммишены на DeviantArt, из коммерческих — обложки для комиксов Judge Anderson и Silent Hill.
С какими сложностями вы столкнулись при становлении карьеры?
Сложнее всего, конечно же, оказалось учиться рисовать. На втором месте — определиться, в какой именно индустрии мне больше всего подойдёт работать.
Почему вы предпочли стиль аниме? Кто или что повлияло на вас?
Когда я работал в русской геймдев-компании, меня наняли как концепт-художника для моушен-комикса Knights of the Void. Потом меня там назначили арт-лидом, и я впервые узнал, как создаются раскадровки. И, попробовав раскадровки, я сразу понял: вот оно — то, чем мне хотелось бы заниматься всегда. Читаешь текст, представляешь у себя в голове, как это всё происходит: где какая камера, как ведут себя персонажи, где меняется сцена, — и рисуешь. Говоря же о стилистике, с момента, как я впервые увидел анимационный фильм «Призрак в доспехах» (1995), я очень заинтересовался японскими анимационными сериалами, играми и мангой и хотел рисовать в похожей манере.
Torii (2023)
До сих пор люблю иногда рисовать фоны. Эта иллюстрация основана на личной фотографии, сделанной при поездке в Хаконэ.
В какой технике вы работаете?
Для цифровых иллюстраций обычно использую Procreate, для набросков — карандаш и бумагу, для галерей — темперу на холсте.
Что важнее для успеха художника: отточенная техника или уникальный стиль?
Запоминающийся стиль всегда важен, но никакому стилю никогда не помешает твёрдый технический фундамент. Основы перспективы, анатомии, теория цвета — с этим у меня всегда были сложности, которые я пытался преодолеть постоянной практикой.
Что ещё, по вашему мнению, важно для успеха в наши дни?
В дни интернета ещё очень важно быть своим собственным пиар-менеджером. Если много рисовать, но никому никогда ничего не показывать, никакая карьера не начнётся: никто же ничего не видел.
Red (2024)
Многие личные работы часто созданы именно с таким соотношением формата к размеру лица. В основном с мыслью, что их будут просматривать в социальных сетях на экранах смартфонов, максимум в артбуке или журнале.
Вы чаще рисуете на заказ или для себя? Выдумываете собственные сюжеты или воплощаете уже готовые идеи?
Для себя я рисую в основном иллюстрации — по одному изображению (таких может получиться несколько в неделю). Работа на заказ чаще всего подразумевает очень большие проекты, занимающие годы: там я отвечаю за дизайн персонажей и режиссуру, анимацию и арт-дирекшен.
Насколько заказчик ограничивает свободу творчества?
Всё зависит от индустрии и от заказчика. Градация требований очень широка: от «макет, поза и концепция уже определены, нарисуйте именно так» до «рисуйте как вам нравится».
Над какими проектами вы работали? Какие из них вам больше всего запомнились и почему?
Я создавал обложки для книг, иллюстрации для рекламы, занимался мангой, анимацией, играми. Больше всего запомнился проект «В стране чудес» (2019): мне впервые довелось поработать над анимационным фильмом, сделать шаг к пониманию того, как всё функционирует в анимационной индустрии.
Ещё запомнился анимационный клип Let You Down: здесь я впервые занимался не только дизайном персонажей и раскадровкой, но и сценарием.
Shibuya River (2014)
Благодаря этой иллюстрации мне и рассказали, как переехать в Японию. Референсы: Google Street View для фона и фотография знакомой (через интернет) девушки, использованная с её разрешения.
Расскажите о своём переезде в Японию. Как это произошло, сложно ли было привыкнуть к жизни в новой стране?
Работая над Knights of the Void, я каждый вечер задерживался и практиковался в рисовании, создавал иллюстрации, которые потом выкладывал на DeviantArt. Иногда я открывал Google Street View на улицах Японии, представлял, что нахожусь там, и рисовал персонажей на фонах Шибуи (один из районов Токио). К одной такой иллюстрации (Shibuya River, 2014) я в один прекрасный день обнаружил комментарий на русском: «О, это недалеко от моей работы!» Работа недалеко от Шибуи?! Я написал в личку комментатору, мы разговорились, и она рассказала, как сама оказалась в Японии: в Токио есть школа японского языка, где помогают со студенческой визой. Я и не думал, что это так просто!
Привыкать вроде бы было несложно, но вот учить японский язык, честно говоря, казалось даже сложнее, чем учиться рисовать.
Насколько отличается работа художника в России и Японии? С какими неожиданностями и сложностями вы столкнулись именно как художник?
Как фриланс-художник я не вижу особо заметной разницы между работой на японскую компанию или, например, американскую. Принял заказ, внёс правки, сдал вовремя — всё одинаково как в «Стране игр», так и в Square Enix.
Разворот обложки для первого артбука MOMENTARY (2016). Его, кстати, можно купить в книжных России!
Расскажите подробнее о работе над аниме «В стране чудес». Как вы стали участником этого проекта? Что входило в ваши обязанности? Повлиял ли этот опыт на вашу дальнейшую карьеру?
Режиссёр «В стране чудес» Кэйити Хара искал подходящего человека для работы над дизайном персонажей в его новом проекте анимационного фэнтези-фильма. В книжном магазине он наткнулся на мой первый артбук MOMENTARY (тот вышел как раз за несколько дней до этого), полистал; к счастью, именно в этом книжном часто ставили незапечатанный экземпляр, чтобы покупатель мог заглянуть внутрь перед покупкой. В результате он решил позвонить в редакцию моей книги, PIE International, и узнать, интересно ли мне было бы работать над его новым фильмом.
В процессе мои обязанности решили не ограничивать только персонажами, поэтому для фильма я также рисовал концепты фонов, интерьеров, реквизитов, животных, механизмов — в целом всего, что появляется на экране в фэнтези-мире; а ещё я впервые делал анимацию, занимался ревизией раскадровок и супервайзингом анимации. Благодаря этому опыту моя долгожданная карьера в анимации началась!
С какой вселенной вы в идеале хотели бы поработать? Какую книгу проиллюстрировать, для какого фильма, сериала или игры нарисовать официальный арт?
Когда-то давно я питчил идею анимационной адаптации «Нейроманта» Уильяма Гибсона. Сейчас права на адаптацию принадлежат, кажется, Apple TV+, и он снимает игровой сериал.
Сами вы рисуете преимущественно девушек. Сталкиваетесь ли вы со сложностями, когда приходится рисовать мужчин для коммерческих проектов?
Рисовать персонажей-девушек я начал чаще именно потому, что это гораздо сложнее, — для практики. Немного не так линию глаз провёл — и уже не то. А в остальном недостатка в мужских персонажах на основной работе точно нет. Например, в том же «Призраке в доспехах: SAC_2045» 80 % персонажей — мужчины.
Blue (2020)
Эту иллюстрацию я сейчас в основном использую для иконок (юзерпиков) своих аккаунтов в социальных сетях.
Насколько по вашим собственным ощущениям отличаются ваши персональные работы от сделанных на заказ? Бывает ли так, что вам приходится подолгу рисовать что-то не слишком интересное, или вы избегаете таких проектов?
Я стараюсь относиться к сложной, кропотливой или неинтересной работе как к важному опыту — например, как к практике терпения и усидчивости.
Вы рисуете в очень разных техниках, от лайн-арта до фотореализма. Это сознательное решение развиваться в разных направлениях или вы просто любите пробовать что-то новое?
Да, мне всегда было сложно определиться, что мне нравится рисовать больше: что-то ближе к реализму или к поп-арту / японской анимации. Но я люблю самые разные жанры и подходы к иллюстрации. Например, мне нравятся иллюстрации для лайфстайл-журналов Америки 1960-х, скажем, работы Берни Фукса, с которыми меня познакомил Василий Зорин (огромное ему спасибо).
Изменилась ли цифровая живопись за то время, что вы работаете художником? Часто ли вам приходится учиться чему-то новому, чтобы оставаться профессионалом?
В плане инструментов разве что перешёл с Photoshop на Procreate и научился работать с монтажом в After Effects, Storyboard Pro и с анимацией в Clip Studio Paint EX. Серьёзно взяться за 3D-софт пока не получилось, но буду изучать Blender!
Вы не только создаёте иллюстрации, но и работаете над комиксами и анимацией. Расскажите об этой стороне своего творчества.
Анимацией мне нравится заниматься больше всего! Режиссура, раскадровки, дизайн, супервайзинг, анимирование — всё это мне очень интересно! В комиксах опыта у меня гораздо меньше; честно говоря, очень уж сложно доверить рисовать комикс себе одному.
Potato and Lisa! (2024)
Личные персонажи. С ними много иллюстраций!
Расскажите о своих персональных проектах. Что они собой представляют, какими мыслями вы хотите поделиться со своей аудиторией?
Самым важным для меня был Let You Down: благодаря предоставленной мне относительной свободе я смог говорить с аудиторией о важных для меня вещах. Для кого-то это история о прощении себя и принятии прошлого, а для кого-то — о тщетности противостояния корпорациям, ставящих прибыль выше человеческой жизни.
Есть ли у вас практика регулярного рисования в скетчбуке? Если да — то как много их скопилось за эти годы?
До того как я перешёл на iPad, скопилось восемь скетчбуков. В художественном лицее нам задавали делать по пятьдесят набросков в неделю, и в какой-то момент это стало привычкой.
Что для вас творчество: любимое хобби, работа, способ высказать свои идеи? Может ли художник гармонично совмещать всё это?
Мне повезло, что я могу что-то создавать как в свободное время, так и в рабочее. Очень повезло. Какие-то из этих работ ближе к тому, что мне важно, чего мне бы хотелось больше видеть в этом мире; другие важны для кого-то ещё.
Бывает ли у вас так называемый арт-блок? Что думаете о профессиональном выгорании и как с ним справляетесь?
Для меня это обычно что-то вроде потери инерции. Если перестаёшь что-то постоянно делать, производительность падает, и создавать что-то становится всё сложнее и сложнее. Как снова начать бежать после того, как остановился. Иногда нужно немного отдохнуть, переключиться, а потом глядишь — и начать бег уже не кажется чем-то невозможным.
Crosses (2024)
Очень нравится детально рисовать волосы! Правда, занимает много времени.
Какие фантастические произведения (книги, фильмы, игры) вам нравятся? Влияют ли они как-либо на ваши работы?
Мне нравится хоррор, научная фантастика, фэнтези, много разного. Очень часто именно в этих жанрах глубокие и важные идеи подаются через аллегории — и поэтому произведения могут быть честны как с самими собой, так и с аудиторией.
Оставляет ли работа время на отдых и личную жизнь? Какие у вас есть хобби помимо рисования?
Выходных у меня нет. Однако мне очень часто требуется пройти какую-нибудь новую игру, чтобы выполнить заказ (например, нарисовать для неё постер), так что я могу играть в рабочее время без зазрения совести. Всё новое кино и новую анимацию я смотрю с таким же подходом: вроде бы и развлечение, а помогает учиться у мастеров своего дела (особенно если делать заметки и анализировать каждое произведение).
Как вы относитесь к ИИ-искусству? Считаете ли его появление важной вехой в истории? Нейросеть — инструмент для художника или замена ему?
ИИ может быть инструментом, но ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он заменил человека.
Corporation (2018). Вдохновлено одноимённой песней Jack White.
Где вы черпаете вдохновение? Как к вам приходят образы?
Как только что-то приходит в голову, заношу идею в блокнот или делаю быстрый скетч. На телефоне у меня есть папка с фотографиями, где хранятся такие идеи. Она называется «Возможно, следующая иллюстрация?», и там иногда можно найти что-то полезное. В целом кино, игры, фэшн и музыка влияют на мои работы больше всего. Некоторые иллюстрации появились на свет именно после прослушивания конкретных песен, как, например, Corporation, которую я нарисовал после того, как впервые услышал одноимённую песню Джека Уайта.
Какой вы видите профессию художника в ближайшие двадцать лет? Что изменится?
Через двадцать лет, я думаю, мы будем рисовать с помощью микрочипа в голове. А жаль, тогда не получится во время рисования слушать аудиокниги и подкасты.
Какой совет вы можете дать художникам, которые только начинают свой творческий путь?
Обязательный совет: не прячьте свои работы. Если никто не увидит, что вы умеете, никто не предложит помочь с интересным проектом. Даже если вам кажется, что ваши работы недостаточно хороши, обязательно найдётся тот, кому они придутся по душе. И самый, наверное, важный для меня совет: создавайте то, что вам хотелось бы самому видеть, а не то, что, как вам кажется, хочется видеть всем. Создавайте для себя — и показывайте всем. Постоянная практика и вера в себя — и всё будет отлично!