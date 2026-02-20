Обзор Crisol: Theater of Idols: обитель испанского стыда

Если бы мне сказали: «Представь игру, которая совмещает геймплей Resident Evil Village с эстетикой Bioshock и Lies of P, её сюжет исследует тему кризиса веры и идентичности, а издаёт проект компания известных мастеров жанра ужасов. Берёшь?» Естественно, я бы оформил предзаказ на самое жирное издание из возможных, потому что синопсис звучит как мечта. И в идеальном мире такая игра моментально стала бы классикой. Но мы живём не в идеальном мире, поэтому Crisol: Theater of Idols сделала небольшая студия-дебютант с бюджетом в ящик портвейна. А издатель Blumhouse Games не нашёл ничего лучше, чем свести промокампанию к постеру «от самого Джеймса Вана», багованной демке, паршивенькому трейлеру и релизу в одно окно с Resident Evil: Requiem — чтобы добить выжившего. Но если попытаться поглотить этот труп, дебютный проект испанской Vermila Studios может приятно удивить.

Тот самый постер игры от Джеймса Вана

Praise the Sun!

Как я уже сказал, Crisol: Theater of Idols — история про кризис веры и идентичности, причём с характерными испанскими нотками. Главный герой, капитан ордена Солнца с замашками фанатичного инквизитора Габриэль Эстакадос, оказывается на острове Торментоса, чтобы навсегда покончить с самим богом Моря — заклятым врагом Солнца.

На Торментосе служителей Солнца, солари, откровенно не жалуют. Если кто-то из местных узнает, что ты поклоняешься небесному идолу, который здесь даже не выглядывает из-за туч — в лучшем случае закончишь на столе сердобольной бабушки-каннибала, в худшем же добродушные островитяне распнут на колесе от телеги в ближайшем подвале.

Разворотом многострадальной Торментосы от хтонического к солярному Эстакадос и займётся — последовательно уничтожая порождения моря и оживших идолов, поглощая кровь глав местных влиятельных кланов, а помогать ему в этом будут навязчивые голоса в голове и кровь его бога. Так что огненной пуджи островку не избежать.

Игра начинается очень готично…

Впрочем, и само Солнце не так просто — чем дальше продвинется Эстакадос в погоне за Морем, тем больше узнает о своём боге, и открытое ему не понравится. Подогревать сомнения в инквизиторе будут главный антагонист большей части игры Падре Арройо и лидер местных солари, очаровательная и непосредственная Медиодия. Эта парочка абсолютно намеренно подталкивает Эстакадоса к нужным выводам, но что будет дальше — уже спойлер.

Как вы могли догадаться, история в Crisol не сильная сторона. Сюжет предсказуем, сеттинг, пусть и обвешанный уникальными эстетическими элементами, подлинной оригинальностью не блещет, а идея сомнений и кризиса веры раскрыта уж очень топорно и поверхностно. Персонажи тоже просты и одномерны, хотя в этой одномерности и проскакивают искры очарования. Crisol очень хочет быть «испанской Bioshock» про религию, но глубины критически не хватает. Игра слишком схематична, полагается на избитые тропы и в итоге ощущается крепким сочинением на заданную тему — но не сильным, идущим от сердца авторским высказыванием.

Большая часть сюжетно важной информации подаётся через слайд-шоу — воспоминания поглощённых протагонистом персонажей

Вместе с тем диалоги Эстакадоса и Медиодии очаровательны, полны жизни и лёгкого юмора, и только ради них уже можно продвигаться от одного чекпойнта до другого.

Медиодия — архетипичная «заноза в заднице», взбалмошная девочка-подросток без богов, без господ и без чувства такта

Это «Resident Evil дома»

Чтобы описать игровой процесс Crisol, достаточно сказать «Resident Evil Village с ноткой Dead Space». С последним разобраться проще всего. На большинство противников распространяется механика «тактического расчленения»: им можно отстрелить руку с оружием, ноги, голову или даже всю верхнюю половину тела — и они продолжат атаковать Эстакадоса. Не раз и не два я забывал проверить, жив ли убитый болванчик, а потом неприятно удивлялся, получая серию пинков парой ясеневых ног.

От Resident Evil Village Crisol взяла систему исследования с элементами «метроидвании для самых маленьких». В каждой сюжетной главе игроку предстоит найти инструменты для открытия новых зон. Карта любезно подсвечивает места, ещё не исследованные до конца, а сами локации зациклены и состоят из «петель». В начале каждой главы Эстакадосу загадывают новую загадку: то намешай коктейль «Слеза комсомолки» «Три русалки», то запитай электрическую цепь, то вообще достань труп из местного варианта «критского быка». На локациях полно секретов и головоломок поменьше: сейф вскрыть, прогнать по производственной линии кусок человечины из гигантской мясорубки (фанаты мюзикла «Тодд», вы тут?) и просто головой покрутить в поисках клеток с запертыми воронами.

Картинка с болью: чтобы зарядить и взвести снайперскую винтовку, Эстакадос каждый раз вонзает ладонь в торчащий из цевья шип

Есть в Crisol и оригинальные находки: в первую очередь, система крови. Кровь в Crisol — это боеприпас. Патронов в привычном виде в игре нет, вместо этого Эстакадос со всей силы вонзает в ладонь торчащие из оружия шипы и напитывает его своим ихором. Между видами оружия экономика работает очень хорошо: двухзарядный обрез забирает массу крови, но убивает с одного выстрела большинство врагов, а стандартный пистолет забирает на обойму только один сегмент полоски здоровья, что к концу прохождения кажется незначительной платой за огневую мощь.

Лечение и сбор сюжетно важных предметов реализованы в том же стиле: протагонист поглощает трупы и либо забирает их кровь и конвертирует в здоровье, либо напрямую синтезирует из неё то, что ему нужно. Такому мастерству даже столетние Тремеры позавидуют.

Поглощать можно всех, в чьих жилах когда-то текла кровь: офиотавров, лошадей, свиней, людей… Даже куриц

Прокачка тоже есть: убивая врагов, Эстакадос собирает местный аналог душ, а также находит на локациях черепа воронов и монеты. Всё это добро можно отнести травести-гадалке с трудновыговариваемым именем и обменять на рудиментарную прокачку стволов и пачку безликих перков.

Ещё создатели явно вдохновились Lies of P и добавили в игру коллекционирование виниловых пластинок — даже дизайн схожий. Жаль, сами по себе записи не приносят такого эстетического удовольствия, как Lumiere из Clair Obscur или тем более Feel из Lies of P, да и запускать их можно только из главного меню.

Ключевые головоломки игры сделаны чертовски стильно. Арт-дирекшен — самая сильная часть Crisol: Theater of Idols

Однако играть в Crisol всё же не так приятно, как хотелось бы: оружие ощущается пластмассовым, управление слишком лёгкое и при этом какое-то кисельное, враги чаще всего просто не успевают добраться до протагониста, и игровой процесс быстро превращается в отстрел скучных болванчиков. В исключительных случаях доводится использовать нож (у него аж целая механика парирования), но для этого нужно либо совсем мимо стрелять, либо угодить в очевидную ловушку.

Тактическое расчленение — это, конечно, весело, но совершенно не имеет смысла, когда 95% врагов до протагониста никогда не добегут

В исследовании тоже есть проблемы. Шорткаты предусмотрены не везде, где по логике должны быть, а потому за открывшимся после получения нужного инструмента секретом приходится бежать через всю локацию. Одно игровое ограничение уникально нелепо: впервые в жизни я увидел в сурвайвал-хоррорe заскриптованный… фонарик. Да, он включается только там, где игра посчитает нужным.

И, как положено «Резидентам», здесь есть свой Мистер X — огромное закованное в латы чудище по имени Долорес. И это просто позор. Реальной угрозы от неё нет — она слишком медленная и слишком явно сообщает о своём появлении. Искусственный интеллект тоже деревянный — монстр преследует героя до ближайшего укрытия, через секунду забывает, что он там, и возвращается в режим патрулирования локации. В результате местный преследователь уже в первое своё появление не внушает никакого страха — только раздражение от необходимости ползать на карачках.

Как и положено «Резидентам», за яркой внешностью преследователя кроется трагическая предыстория

Кровавый испанский стыд?

Окончательно добить впечатление от игры могут проблемы с оптимизацией. Вместо привычных DLSS и FSR разработчики используют не самый оптимальный апскейлер XeSS (что, впрочем, чинится модами), настройки графики почти не меняют ни картинку, ни производительность. Баги тоже есть, некоторые из них — критические. Мне, например, пришлось начинать с нуля прохождение, потому что герой после загрузки проваливался под текстуры, и это не лечилось ни перезапуском, ни переустановкой.

К картинке тоже есть вопросы: она слишком тёмная. Настолько, что в некоторых локациях видны только чёрный фон, интерфейс и оружие героя. Попытка поправить настройки яркости привела к сильному пересвету картинки.

И всё же совсем распинать и костерить Crisol: Theater of Idols не хочется. Это крепкая работа талантливой команды, пусть и с ворохом характерных для дебютантов болячек. Игра предлагает оригинальные обвесы на устоявшиеся геймплейные формулы, незаезженный сеттинг с лёгкими лавкрафтианскими мотивами и очень эстетичный визуальный ряд. В отдельные моменты я ловил себя на том, что залипал на любовно сделанные детали интерьера вроде кухонных плит, блюд с изысканно приготовленными морскими гадами или хамонер с рыбьими хвостами.

Стоит игра демократичные 600 рублей в RU-регионе Steam, и за свои деньги может подарить несколько приятных вечеров, если после очередного Resident Evil вам вдруг захочется чего-то похожего. Или если голоса в вашей голове требуют немедленно восславить Солнце.

