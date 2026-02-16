КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Охота на Голлума: всё что известно. Сюжет, съёмки, дата выхода и что рассказал Гэндальф
Зло под солнцем: 5 безумных фильмов ужасов из Индонезии
Как в Disney меняется власть: всё о новом руководстве
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов

Классика

Как кино создало Франкенштейна
Лучшие советские мультфильмы по рассказам зарубежных фантастов
Новости|Кино|Будущие фильмы

«Охота на Голлума: всё что известно. Сюжет, съёмки, дата выхода и что рассказал Гэндальф

Кот-император
16 февраля 09:30
1001
2 минуты на чтение
Как уже давно известно, Иэн Маккеллен, игравший Гэндальфа в «Властелине колец» и «Хоббите», вернётся и в фильме-приквеле «Охота на Голлума». Актёру скоро исполнится 87 лет, но он не стал отказываться от любимой роли:
Иэн Маккеллен
Ну, я сказал, что не дам никому другому играть Гэндальфа!
Не так давно Маккеллен прокомментировал предстоящее начало съёмок — а мы собрали его комментарии и остальное, что стало известно за последнее время о предстоящем фильме режиссёра Энди Серкиса.

Съёмки начнутся в июле в Новой Зеландии

Иэн Маккеллен
Думаю, в июле — к моему сожалению, ведь в это время в Новой Зеландии зима. Но мы большую часть времени, наверное, будем в помещении. И да, я снова надену острую шляпу и бороду. И нос. И брови. И усы. И варежки, надо добавить.

Сюжет посвящён Арагорну

Недавно в сеть утёк краткий пересказ завязки сюжета, который выложил сайт TheOneRing. В нём нет ничего необычного; примерно этого следовало ожидать от фильма с названием «Охота на Голлума»:
Мы встречаем молодого Смеагола — неудачника, которого тянет к побрякушкам и шалостям — задолго до того, как Единое Кольцо поглотило его, и началось его трагическое падение, превращение в измученного, коварного Голлума. Потеряв кольцо, которое унёс Бильбо Бэггинс, Голлум решает покинуть свою пещеру и отправиться на поиски. Гэндальф Серый просит Арагорна, пока ещё известного как следопыт Странник, выследить неуловимое создание, ведь если то выяснит местонахождение кольца, это может склонить чашу весов в пользу тёмного владыки Саурона. Действие происходит в тёмные времена между исчезновением Бильбо на дне рождения и созданием Братства.

Это опасное путешествие по самым тёмным уголкам Средиземья раскрывает неведомые истины, испытывает стойкость будущего короля и исследует разбитую душу и предысторию Голлума, одного из самых загадочных персонажей Толкина.
Маккеллен в интервью косвенно подтвердил этот пересказ:
Иэн Маккеллен
Я не вправе всего рассказывать — но сценарий должен понравится любителям «Властелина колец». Это история приключений: Арагорн пытается найти Голлума, а Гэндальф руководит процессом из-за кулис.
Арагорн будет главным героем фильма. Во многом по этой причине, как сообщается, первоначальные планы позвать обратно на эту роль Вигго Мортенсена пришлось отменить — актёру уже 67 лет. Иронично, что в своё время Мортенсен получил эту роль как раз потому, что был старше, чем изначально планировавшийся на неё Стюарт Таунсенд.
Голлума же снова сыграет Энди Серкис, который будет и режиссёром фильма. Известно, что к роли Фродо вернётся Элайджа Вуд.

Дата выхода

Фильм планируется выпустить в западных кинотеатрах 17 декабря 2027 года.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Мир фантастики № 267 (февраль 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

У «Симпсонов» не будет привычного финала

Новости

Скоро пройдет международная научно-фантастическая конференция «Человек-22»

Новости

Это экшен, а не RPG – разработчики Crimson Desert поделилсь новыми деталями
Релиз в марте.

Новости

«Сказка о царе Салтане» Сарика Андреасяна отлично стартовала в российском прокате

Новости

Warner Bros. может возобновить переговоры о слиянии с Paramount

Новости

Создатель «Железного неба» планирует трилогию «Глубокий красный» про СССР на Марсе
Шахматный суперкомпьютер управляет коммунистической колонией.

Новости

Почему «безумный» фильм про Затанну из DC не сняли? Рассказывает сценаристка
Эмеральд Феннелл была «за гранью нервного срыва».

Новости

Хотите пахнуть как «Игра престолов»? Создан гель для душа с ароматами Вестероса
Нет, не кровью и потом.

Новости

Sony работает над анимационными спин-оффами про Паука-панка и Гвен Стейси

Новости

Первые детали Project Windless — «корейского Ведьмака» от Krafton
Пока без даты выхода.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты