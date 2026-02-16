«Охота на Голлума: всё что известно. Сюжет, съёмки, дата выхода и что рассказал Гэндальф

Как уже давно известно, Иэн Маккеллен, игравший Гэндальфа в «Властелине колец» и «Хоббите», вернётся и в фильме-приквеле «Охота на Голлума». Актёру скоро исполнится 87 лет, но он не стал отказываться от любимой роли:
Иэн Маккеллен
Ну, я сказал, что не дам никому другому играть Гэндальфа!
Не так давно Маккеллен прокомментировал предстоящее начало съёмок — а мы собрали его комментарии и остальное, что стало известно за последнее время о предстоящем фильме режиссёра Энди Серкиса.
Съёмки начнутся в июле в Новой Зеландии
Иэн Маккеллен
Думаю, в июле — к моему сожалению, ведь в это время в Новой Зеландии зима. Но мы большую часть времени, наверное, будем в помещении. И да, я снова надену острую шляпу и бороду. И нос. И брови. И усы. И варежки, надо добавить.
Сюжет посвящён Арагорну
Недавно в сеть утёк краткий пересказ завязки сюжета, который выложил сайт TheOneRing. В нём нет ничего необычного; примерно этого следовало ожидать от фильма с названием «Охота на Голлума»:
Мы встречаем молодого Смеагола — неудачника, которого тянет к побрякушкам и шалостям — задолго до того, как Единое Кольцо поглотило его, и началось его трагическое падение, превращение в измученного, коварного Голлума. Потеряв кольцо, которое унёс Бильбо Бэггинс, Голлум решает покинуть свою пещеру и отправиться на поиски.
Гэндальф Серый просит Арагорна, пока ещё известного как следопыт Странник, выследить неуловимое создание, ведь если то выяснит местонахождение кольца, это может склонить чашу весов в пользу тёмного владыки Саурона. Действие происходит в тёмные времена между исчезновением Бильбо на дне рождения и созданием Братства.
Это опасное путешествие по самым тёмным уголкам Средиземья раскрывает неведомые истины, испытывает стойкость будущего короля и исследует разбитую душу и предысторию Голлума, одного из самых загадочных персонажей Толкина.
Маккеллен в интервью косвенно подтвердил этот пересказ:
Иэн Маккеллен
Я не вправе всего рассказывать — но сценарий должен понравится любителям «Властелина колец». Это история приключений: Арагорн пытается найти Голлума, а Гэндальф руководит процессом из-за кулис.
Арагорн будет главным героем фильма. Во многом по этой причине, как сообщается, первоначальные планы позвать обратно на эту роль Вигго Мортенсена пришлось отменить — актёру уже 67 лет. Иронично, что в своё время Мортенсен получил эту роль как раз потому, что был старше, чем изначально планировавшийся на неё Стюарт Таунсенд.
Голлума же снова сыграет Энди Серкис, который будет и режиссёром фильма. Известно, что к роли Фродо вернётся Элайджа Вуд.
Дата выхода
Фильм планируется выпустить в западных кинотеатрах 17 декабря 2027 года.
