«Охота на Голлума: всё что известно. Сюжет, съёмки, дата выхода и что рассказал Гэндальф





Это опасное путешествие по самым тёмным уголкам Средиземья раскрывает неведомые истины, испытывает стойкость будущего короля и исследует разбитую душу и предысторию Голлума, одного из самых загадочных персонажей Толкина.



Мы встречаем молодого Смеагола — неудачника, которого тянет к побрякушкам и шалостям — задолго до того, как Единое Кольцо поглотило его, и началось его трагическое падение, превращение в измученного, коварного Голлума. Потеряв кольцо, которое унёс Бильбо Бэггинс, Голлум решает покинуть свою пещеру и отправиться на поиски. Гэндальф Серый просит Арагорна, пока ещё известного как следопыт Странник, выследить неуловимое создание, ведь если то выяснит местонахождение кольца, это может склонить чашу весов в пользу тёмного владыки Саурона. Действие происходит в тёмные времена между исчезновением Бильбо на дне рождения и созданием Братства.