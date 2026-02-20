КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Самые странные мультфильмы про Бэтмена: Брюс Ли, фурри и Лавкрафт
«Охота на Голлума: всё что известно. Сюжет, съёмки, дата выхода и что рассказал Гэндальф
Зло под солнцем: 5 безумных фильмов ужасов из Индонезии
Как в Disney меняется власть: всё о новом руководстве

«Мумия» от Наполеона до Тома Круза. Путеводитель по фильмам про Имхотепа и компанию
Фильмы Warhammer 40,000: официальные, фанатские и будущие
Даг Кокл составил топ романтических линий в «Ведьмаке 3»

Дмитрий Кинский
20 февраля 13:41
113
1 минута на чтение
Даг Кокл, подаривший голос Геральту в «Ведьмаке 3: Дикая охота», поделился своим топом романтических линий.
Это расстроит многих людей. <...> Йеннифэр на третьем, Трисс на втором, а Шани — на первом. Такие дела, я сказал это. Шани довольно веселая. В играх я предпочитаю Трисс, потому что я неравнодушен к рыжеволосым. А еще они с Геральтом как друзья с привилегиями. Они могут посмеяться вместе, тогда как Йениффэр больше походит на сварливую маму.
На четвертое место актер поставил Кейру Мец, а на последнее — «психопатку» Сианну, от которой исполнитель главной роли порекомендовал держаться подальше.
Также Кокл отметил, что из всех локаций ему больше всего нравятся острова Скеллиге. На втором месте идет Каэр Морхен, а замывает тройку лидеров Туссент из дополнения «Кровь и вино».

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

