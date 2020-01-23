По Сети разошлись концепт-арты в высоком разрешении, которые иллюстрируют утёкший ранее сценарий IX эпизода «Звёздный войн» Колина Треворроу. Того самого, где Кайло сражается против Дарта Вейдера, предателя казнят при помощи лазерной гильотины, а действие разворачивается в том числе на Корусанте.