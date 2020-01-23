По Сети разошлись концепт-арты в высоком разрешении, которые иллюстрируют утёкший ранее сценарий IX эпизода «Звёздный войн» Колина Треворроу. Того самого, где Кайло сражается против Дарта Вейдера, предателя казнят при помощи лазерной гильотины, а действие разворачивается в том числе на Корусанте.

Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн» 1

Тор Валум

Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн» 5

Медитация Рей и Люка

Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн» 3

Дуэль Рей и Кайло на вершине храма на Мортисе. У Кайло новая маска

Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн» 4 Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн» 2
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн» 9

Предателя из числа участников Сопротивления казнят при помощи световой гильотины

Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн» 6 Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн» 10 Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн» 8 Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн» 7
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн» 12

Рей с двойным световым клинком на борту Звёздного разрушителя

Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн» 11 Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн» 15 Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн» 14 Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн» 13
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн» 20

Кайло сражается с призраком Вейдера

Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн» 19

«Как только становится ясно, что Первый орден проигрывает на Корусанте, Хакс достаёт световой меч и кончает с собой»

Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн» 16 Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн» 17 Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн» 18

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В Сеть слили описание отвергнутой версии сценария «Дуэль судеб» от Колина Треворроу.

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