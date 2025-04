Что такое экохоррор: цветочки, не ешьте меня!

«Тварь из Чёрной лагуны» (Creature from the Black Lagoon, 1954) — первый фильм из цикла про gillman (жаброчеловека)

В «Гайе» — неровном, но авантюрном дебюте, повенчавшем красоты тропических лесов с высококачественной цифровой съёмкой, — древние хтонические грибы поглощают сначала разум, а потом и тело главной героини. В основе мутаций людей и грибов в фильме лежит реальный феномен «муравья-зомби»: грибок из рода Ophiocordyceps захватывает мозг муравья, заставляет его сцепиться с растением и прорастает из головы насекомого, чтобы распространить свои споры. Фантастические существа, напоминающие кликеров (люди, инфицированные грибком, на последней стадии поражения) из игры The Last of Us, — гибриды природы и спецэффектов — стали главной удачей «Гайи». Потенциал фантастического в дикой африканской природе раскрыт средствами высоких технологий, а человек оказался лишь временным посредником в этом гармоничном и, может быть, вечном союзе.