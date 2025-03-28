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#подкаст#режиссёры#роберт эггерс#хоррор (ужасы)

Делаем шаг во тьму вместе с Робертом Эггерсом в 168 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
28 марта 14:00
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Добро пожаловать на тёмный карнавал! Ведь именно здесь мы обсуждаем творения современного мастера хорроров, Роберта Эггерса. Погрузиться в тёмные мысли режиссёра (со всеми возможными спойлерами!) собрались Роман Файницкий, Денис Старостин и Дмитрий Шепелёв.
В этом выпуске:
— Тайные мысли Эггерса: об идеях, подходе и внутренних демонах автора.
— Ночные леса «Ведьмы» — закат пуританства, рассвет Ани-Тейлор Джой и поиски чёрного козла.
— Мутные воды «Маяка» — мёртвые чайки, зелёные слоники, живой свет и простое мужское безумие
— Тьма времени «Варяга» — злобные викинги, русские следы, исландские традиции и древние смыслы.
— Реки крови «Носферату» — румынские цыгане, практичные немцы, вампиры-колдуны и заколдованные девы.

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#режиссёры#роберт эггерс#хоррор (ужасы)
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