Делаем шаг во тьму вместе с Робертом Эггерсом в 168 выпуске «Фантастического подкаста»

Добро пожаловать на тёмный карнавал! Ведь именно здесь мы обсуждаем творения современного мастера хорроров, Роберта Эггерса. Погрузиться в тёмные мысли режиссёра (со всеми возможными спойлерами!) собрались Роман Файницкий, Денис Старостин и Дмитрий Шепелёв.