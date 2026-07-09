Плетём интриги на «Вавилоне 5» в 229 выпуске «Фантастического подкаста»

Сегодня мы — Леонид Мойжес, Дмитрий Шепелев, Сергей Цилюрик — хотим обсудить прекрасный сериал «Вавилон 5». Для кого-то это клон «Звёздного пути», для кого-то — предтеча «Игры престолов», только в космосе, но он избегал внимания « Фантастического подкаста » слишком долго. И сегодня эта несправедливость будет исправлена!