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#подкаст#Классика сериалов#Вавилон-5

Плетём интриги на «Вавилоне 5» в 229 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
9 июля 15:00
24
1 минута на чтение
Сегодня мы — Леонид Мойжес, Дмитрий Шепелев, Сергей Цилюрик — хотим обсудить прекрасный сериал «Вавилон 5». Для кого-то это клон «Звёздного пути», для кого-то — предтеча «Игры престолов», только в космосе, но он избегал внимания «Фантастического подкаста» слишком долго. И сегодня эта несправедливость будет исправлена!
Вспоминаем, обсуждаем и спорим:
🛰 Как этот сериал появился на свет, и кто там что у кого украл.
🛰 Гений ли Майкл Стражински, и почему да?
🛰 Наши любимые интриги, сюжеты и, конечно, нашие любимые персонажи.
🛰 Нужен ли был пятый сезон, или всё же стоило остановиться пораньше?
🛰 Что ждало вселенную «Вавилона 5» после конца сериала — и хотим ли мы, чтобы она вернулась?

Предыдущий выпуск:

Возвращаемся на рудники острова Хоринис из серии Gothic в 228 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император

02.07.2026

650

До встречи в шахтах!

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#Классика сериалов#Вавилон-5
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