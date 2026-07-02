Возвращаемся на рудники острова Хоринис из серии Gothic в 228 выпуске «Фантастического подкаста»

Добро пожаловать в самый недружелюбный, неприветливый и просто готичный выпуск «Фантастического подкаста»! Никита Волкович, Денис Майоров и Сергей Мангасаров полтора часа будут делиться тюремными байками и прорабатывать свой опыт терпения в рудниках острова Хоринис — мы говорим о великой и ужасной серии игр Gothic.

В выпуске:

⛏️ Любовь через боль — когда «Готика» нас ломала и почему именно в этот момент мы начинали её любить?

⛏️ Почему начинать знакомство с серией нужно именно через Gothic 2?

⛏️ Слон против кита: Gothic 2 или Morrowind?

⛏️ Забытый гейм-дизайн древних: как игровые механики Gothic удивляют даже сегодня.