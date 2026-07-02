КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Короткометражки и фан-фильмы

Новинки

Почему проваливается «Супергёрл» — блёклый космовестерн в худших традициях старой киновселенной DC
Какие фильмы смотреть в июле 2026? Нолан, Marvel и два «Некрономикона»
«Бегство Логана»: как создавалась культовая антиутопия времён сексуальной революции
«Сегодня я не вижу повода быть оптимистом». Беседа с Константином Бронзитом

Классика

«Звёздные войны»: неснятые фильмы и сериалы
Киану Ривз: нестареющий, избранный, потрясающий
Подкасты
#подкаст#классика игр#Gothic

Возвращаемся на рудники острова Хоринис из серии Gothic в 228 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
2 июля 14:00
23
1 минута на чтение
Добро пожаловать в самый недружелюбный, неприветливый и просто готичный выпуск «Фантастического подкаста»! Никита Волкович, Денис Майоров и Сергей Мангасаров полтора часа будут делиться тюремными байками и прорабатывать свой опыт терпения в рудниках острова Хоринис — мы говорим о великой и ужасной серии игр Gothic.
В выпуске:
⛏️ Любовь через боль — когда «Готика» нас ломала и почему именно в этот момент мы начинали её любить?
⛏️ Почему начинать знакомство с серией нужно именно через Gothic 2?
⛏️ Слон против кита: Gothic 2 или Morrowind?
⛏️ Забытый гейм-дизайн древних: как игровые механики Gothic удивляют даже сегодня.
⛏️ Чего мы ждали от Gothic Remake

Предыдущий выпуск:

Закрываем Врата вместе с Роджером Желязны в 227 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император

25.06.2026

2025

Великому писателю — двойная порция Фантастического Подкаста

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#классика игр#Gothic
Рекомендуем
Мир фантастики № 272 (июль 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Настольные ролевые игры»
1 490 ₽
Купить
Статьи

Подкасты

Закрываем Врата вместе с Роджером Желязны в 227 выпуске «Фантастического подкаста»

Подкасты

Продолжаем путешествовать во времени с олдскульным «Доктором Кто» в 226 выпуске «Фантастического подкаста»
От Пятой до Восьмой регенерации!

Подкасты

Открываем Врата вместе с Роджером Желязны в 225 выпуске «Фантастического подкаста»
Жаркие споры, лучшие переводы, неожиданные наследники и отсылки

Подкасты

Садимся в Aston Martin Джеймса Бонда в 224 выпуске «Фантастического подкаста»
Выпуск смешан, но не взболтан!

Подкасты

Путешествуем во времени с первыми четырьмя инкарнациями «Доктора Кто» в 223 выпуске «Фантастического подкаста»
Doctor? Doctor Who?

Подкасты

Принимаем грязевые ванны вместе со Шреком в 222 выпуске «Фантастического подкаста»
Мы уже приехали?

Подкасты

Поём о фантастических мюзиклах в 221 выпуске «Фантастического подкаста»
Поднять занавес!

Подкасты

Разгадываем тайны Гравити Фолз в 220 выпуске «Фантастического подкаста»
Добро пожаловать в Хижину Чудес!

Подкасты

Незаметно присоединяемся к культовой передаче «Модель для сборки» в 219 выпуске «Фантастического подкаста»
Легендарные гости в «Фантастическом подкасте»!

Подкасты

Изучаем тёмную материю современного «Звёздного пути» в 218 выпуске «Фантастического подкаста»
Последний рубеж уже не тот?..
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты