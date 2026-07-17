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#подкаст#лучшие игры#ретро

Ностальгируем по ретро-играм в 230 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
17 июля 15:00
41
1 минута на чтение
🦼 Протрите свои старые пузатые телевизоры, подуйте в картриджи и приготовьтесь испытать АУТЕНТИЧНЫЙ опыт!
«Фантастический подкаст» вновь отправляется в прошлое, чтобы пройти путь от 678-битных приставок до PS3, определить хронологические границы ретро и разобраться, как лучше с ним обращаться, чтобы не было мучительно больно.
Данил Ряснянский, Сергей Серебрянский и Сергей Цилюрик вспоминают любимые приставки прошлого, самые важные игры детства и раскрывают страшные тайны о том, что раньше не всегда было лучше.
Также в этом выпуске:
💯Суммируем возраст всех участников подкаста
🤵 «Ты переиздаёшь игры, но делаешь это без уважения»
🙈 Патапон, Рататан и Петушок
😒 Жестокая правда о дизайне игр прошлых поколений
👾 Аутентичный опыт против современной эмуляции
🧐 Простые ответы на сложные этические вопросы!

Предыдущий выпуск:

Плетём интриги на «Вавилоне 5» в 229 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император

09.07.2026

805

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#лучшие игры#ретро
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Плетём интриги на «Вавилоне 5» в 229 выпуске «Фантастического подкаста»

Подкасты

Возвращаемся на рудники острова Хоринис из серии Gothic в 228 выпуске «Фантастического подкаста»
До встречи в шахтах!

Подкасты

Закрываем Врата вместе с Роджером Желязны в 227 выпуске «Фантастического подкаста»
Великому писателю — двойная порция Фантастического Подкаста

Подкасты

Продолжаем путешествовать во времени с олдскульным «Доктором Кто» в 226 выпуске «Фантастического подкаста»
От Пятой до Восьмой регенерации!

Подкасты

Открываем Врата вместе с Роджером Желязны в 225 выпуске «Фантастического подкаста»
Жаркие споры, лучшие переводы, неожиданные наследники и отсылки

Подкасты

Садимся в Aston Martin Джеймса Бонда в 224 выпуске «Фантастического подкаста»
Выпуск смешан, но не взболтан!

Подкасты

Путешествуем во времени с первыми четырьмя инкарнациями «Доктора Кто» в 223 выпуске «Фантастического подкаста»
Doctor? Doctor Who?

Подкасты

Принимаем грязевые ванны вместе со Шреком в 222 выпуске «Фантастического подкаста»
Мы уже приехали?

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Поём о фантастических мюзиклах в 221 выпуске «Фантастического подкаста»
Поднять занавес!

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Разгадываем тайны Гравити Фолз в 220 выпуске «Фантастического подкаста»
Добро пожаловать в Хижину Чудес!
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