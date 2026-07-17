Ностальгируем по ретро-играм в 230 выпуске «Фантастического подкаста»

🦼 Протрите свои старые пузатые телевизоры, подуйте в картриджи и приготовьтесь испытать АУТЕНТИЧНЫЙ опыт!

«Фантастический подкаст» вновь отправляется в прошлое, чтобы пройти путь от 678-битных приставок до PS3, определить хронологические границы ретро и разобраться, как лучше с ним обращаться, чтобы не было мучительно больно.

Данил Ряснянский, Сергей Серебрянский и Сергей Цилюрик вспоминают любимые приставки прошлого, самые важные игры детства и раскрывают страшные тайны о том, что раньше не всегда было лучше.

Также в этом выпуске:

💯Суммируем возраст всех участников подкаста

🤵 «Ты переиздаёшь игры, но делаешь это без уважения»

🙈 Патапон, Рататан и Петушок

😒 Жестокая правда о дизайне игр прошлых поколений

👾 Аутентичный опыт против современной эмуляции