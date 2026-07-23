Выбираем своего бойца Mortal Kombat в первой части 231 выпуска «Фантастического подкаста»

Сегодня в жаркой битве сойдутся не просто бойцы — сойдутся мнения! В кровавой бойне определится лучшая часть культовой серии файтингов Mortal Kombat — если по ходу турнира его организаторы не захотят смухлевать и добиться досрочной победы.
👄Обсудим, был ли первый показ «Смертельной Битвы» по ТВ главным культурным потрясением нашего детства.
👀Оценим, какую роль оказали фаталити на общий успех франшизы.
🧠Вспомним, как развивался лор на протяжении долгих лет.
Беседа вышла долгой, так что мы сразу подготовили сиквел — скоро в наушниках!