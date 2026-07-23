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#подкаст#классика игр#файтинг#Mortal Kombat

Выбираем своего бойца Mortal Kombat в первой части 231 выпуска «Фантастического подкаста»

Кот-император
23 июля 14:00
18
1 минута на чтение
Choose your fighter...
🧸Евгений Пекло
👻Артём Шорохов
🧞‍♂️Денис Майоров
Test your might!
Сегодня в жаркой битве сойдутся не просто бойцы — сойдутся мнения! В кровавой бойне определится лучшая часть культовой серии файтингов Mortal Kombat — если по ходу турнира его организаторы не захотят смухлевать и добиться досрочной победы.
👄Обсудим, был ли первый показ «Смертельной Битвы» по ТВ главным культурным потрясением нашего детства.
👀Оценим, какую роль оказали фаталити на общий успех франшизы.
🧠Вспомним, как развивался лор на протяжении долгих лет.
Беседа вышла долгой, так что мы сразу подготовили сиквел — скоро в наушниках!
FIGHT!

Предыдущий выпуск:

Ностальгируем по ретро-играм в 230 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император

17.07.2026

267

Бесплатно, без чёрных полей и с ретроачивментами!

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#классика игр#файтинг#Mortal Kombat
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