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#подкаст#писатели-фантасты

Закрываем Врата вместе с Роджером Желязны в 227 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
25 июня 14:00
221
1 минута на чтение
Во второй части обсуждения Роман Файницкий, Василий Владимирский, Николай Караев и Александр Ермаков обсуждают автора далеко за гранью его творчества — и его трудноуловимое, но повсеместное влияние на людей, жанры и литературу в целом.
В этом выпуске:
— Желязны-поэт. О пристрастии автора к поэзии и его поэтических опытах.
— Желязны-соавтор. О совместном творчестве с другими мастерами и о его неоднозначных результатах.
— Желязны и его герой. Одинаковый остроязыкий авантюрист — или всегда немного разный персонаж?
— Желязны-человек. Личность, которой хочется подражать: приятный коллега, верный друг, эмпатичный слушатель и спаситель Джорджа Мартина.
— Желязны в России! Вдохновлённые и осенённые им писатели в советской и русской фантастике.
...Откройте дверь между мирами и присоединяйтесь к прослушиванию!

Предыдущий выпуск:

Открываем Врата вместе с Роджером Желязны в 225 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император

12.06.2026

394

Жаркие споры, лучшие переводы, неожиданные наследники и отсылки

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#писатели-фантасты
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