КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Короткометражки и фан-фильмы

Новинки

Какие фильмы смотреть в августе 2026? В мире — апокалипсис, в России — детские комедии
Как создавались «Страшилы»: фильм, без которого не было бы «Властелина колец»
«Одиссея» Нолана: что этот фильм сделал с Гомером и Древней Грецией
Робби: биография самого трудолюбивого робота в Голливуде

Классика

Лучшие фильмы 2023 года: фантастика, фэнтези и немного безумия
«Пятый элемент»: от безумной идеи к безумному фильму
Подкасты
#подкаст#классика игр#файтинг#Mortal Kombat

Выполняем эффектное фаталити в Mortal Kombat в 232 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
30 июля 14:00
13
1 минута на чтение
Round 2!
Fight!
В финал турнира вышли:
🧸Евгений Пек Лао
👻Артём Шао Рохов
🧞‍♂️Денис Саб-Майоров
Во второй половине обширной беседы вас ждут:
❤️РЕЙДЕН! ДЖОНИ КЕЙДЖ! КУН ЛАО! Наши любимые персонажи!
🧠Погружение в лор последних частей!!
🤩Обсуждение, что можно посмотреть фанату МК на DVD и на просторах сети!!!
Готовы? Тогда...
FINISH HIM!

Первая часть выпуска:

Выбираем своего бойца Mortal Kombat в 231 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император

23.07.2026

234

Test your might!

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#классика игр#файтинг#Mortal Kombat
Рекомендуем
Мир фантастики № 272 (июль 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Настольные ролевые игры»
1 490 ₽
Купить
Статьи

Подкасты

Выбираем своего бойца Mortal Kombat в 231 выпуске «Фантастического подкаста»

Подкасты

Ностальгируем по ретро-играм в 230 выпуске «Фантастического подкаста»
Бесплатно, без чёрных полей и с ретроачивментами!

Подкасты

Плетём интриги на «Вавилоне 5» в 229 выпуске «Фантастического подкаста»
Кто вы? Чего вы хотите?

Подкасты

Возвращаемся на рудники острова Хоринис из серии Gothic в 228 выпуске «Фантастического подкаста»
До встречи в шахтах!

Подкасты

Закрываем Врата вместе с Роджером Желязны в 227 выпуске «Фантастического подкаста»
Великому писателю — двойная порция Фантастического Подкаста

Подкасты

Продолжаем путешествовать во времени с олдскульным «Доктором Кто» в 226 выпуске «Фантастического подкаста»
От Пятой до Восьмой регенерации!

Подкасты

Открываем Врата вместе с Роджером Желязны в 225 выпуске «Фантастического подкаста»
Жаркие споры, лучшие переводы, неожиданные наследники и отсылки

Подкасты

Садимся в Aston Martin Джеймса Бонда в 224 выпуске «Фантастического подкаста»
Выпуск смешан, но не взболтан!

Подкасты

Путешествуем во времени с первыми четырьмя инкарнациями «Доктора Кто» в 223 выпуске «Фантастического подкаста»
Doctor? Doctor Who?

Подкасты

Принимаем грязевые ванны вместе со Шреком в 222 выпуске «Фантастического подкаста»
Мы уже приехали?
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты