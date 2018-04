Человек-паук спасает Мэри Джейн, и рыжеволосая красотка в благодарности страстно его целует, а потом расстёгивает Спайди ширинку… Супермен нежно кружит Лоис Лейн в воздухе, а затем задирает ей юбку… Принцесса Лея ведёт Хана Соло и Люка Скайуокера в подсобку, чтобы отблагодарить обоих за вклад в победу Альянса… Бэтмен и Робин встречают Женщину-кошку и… постойте-постойте, мы сейчас не делимся с вами своими фантазиями, а пересказываем сюжеты самых известных порнопародий.

Да-да, вы не ослышались, мы хотим поговорить с вами о жанре, создатели которого в перерывах между сценами секса пародируют всё на свете — от президентских выборов в США до самых успешных франшиз современности. Откуда взялась мода на порнопародии? Почему их создателей давно не засудили за нарушение авторских прав? Есть ли в порнопародиях юмор и стоит ли их смотреть людям, у которых нет проблем с личной жизнью? «Мир фантастики» ответит на все эти вопросы.

Пародия с проникновением

Создатели фильмов для взрослых называют себя торговцами фантазиями. Благодаря их воображению самые банальные события вроде визита разносчика пиццы, сантехника или репетитора легко превращаются в вечер безудержного и страстного секса. Порнопародии построены по тому же принципу, только вместо представителей героических профессий в них фигурируют звёзды, медиаперсоны или даже герои любимых шоу.

Некоторых людей всегда интересовало, как известные личности выглядят без одежды и как они занимаются сексом. Благодаря этой части общества всё ещё жива жёлтая пресса, а в Сети то и дело всплывают похищенные с «айфона» домашние видео или компрометирующие фотографии очередной актрисы. Казалось бы, какая разница? Однако размытые формы Дженнифер Лоуренс или Скарлетт Йоханссон подобной публике почему-то интереснее томных взглядов условной Светы из договорного отдела. Схожие фантазии часто переносятся и на героев любимых книг, комиксов и сериалов. Даже если в кадре или в тексте прямо сказано, что герои спят друг с другом, фанатов очень волнует вопрос, как часто и в какой позе. Отсюда такое огромное количество фанфиков, посвящённых исключительно половой жизни персонажей. Стоит ли удивляться, что однажды создатели фильмов для взрослых взялись за эту тему?

Первые порнопародии увидели свет в 1973 году. Практически одновременно в Штатах сняли картину Bat Pussy, а в Германии появился короткометражный мультфильм Snow White and Seven Perverts («Белоснежка и семь извращенцев»). Дело быстро поставили на поток. В восьмидесятых создатели фильмов для взрослых спародировали «Квантовый скачок» и «Назад в будущее», а настоящим чемпионом по количеству пародий стал сериал «Полиция Майами: Отдел нравов» — список названий типа Hawaii Vice или Miami Spice можно продолжать долго. Настоящий бум пришёлся на девяностые годы. Тогда в заголовке едва ли не каждой второй ленты для взрослых можно было встретить по́шло обыгранное название какого-нибудь популярного фильма или шоу, например, Tits a Wonderful Life или Everybody Does Raymond.

Как правило, на созвучном названии всё сходство и заканчивалось. На деле это было обычное порно, с совершенно отличным от первоисточника сюжетом (или вообще без него) и исполнителями, абсолютно не похожими на оригинальных актёров. Подобная практика продолжалась до 2007 года, пока не появилась картина Not The Bradys XXX. Режиссёр Уилл Райдер не стал ограничиваться броским заголовком, а снял, по сути, новый эпизод популярного ситкома семидесятых годов, только с сексом. Для этого Райдер подобрал похожих актёров, построил идентичные декорации, поработал над сюжетом и придумал действительно смешные шутки.

Его пародия произвела фурор. Все мигом сообразили, что Райдер наткнулся на золотую жилу, и прилавки специализированных магазинов заполонили пародии на самые разнообразные фильмы и шоу: «Скуби-Ду», «Семейка Аддамс», «Женаты и с детьми», «Команда А», «М.Э.Ш.»… Кажется, только «Альфу» удалось избежать пристального внимания порнопародистов. Конечно, далеко не все режиссёры подходили к делу с основательностью Райдера, но они хотя бы стали приглашать похожих актёров и использовать аутентичный визуальный стиль.

Вторая важная веха в мире порнопародий пришлась на 2011 год, когда потомственный режиссёр фильмов для взрослых Аксель Браун (его отец снимал порно, его сын снимает порно, в общем, династия) снял пародию на телевизионный сериал шестидесятых годов «Бэтмен» (тот самый, с Адамом Уэстом). До того момента порнофильмы были низкобюджетными: все деньги шли на гонорары актёрам и членам съёмочной группы, а о таких вещах, как реквизит и декорации, никто не задумывался. Но Браун подошёл к делу с основательностью. Он нанял костюмеров оригинального шоу, в поисках нужных тканей слетал в Европу и даже арендовал настоящий бэтмобиль! В результате бюджет «Бэтмена ХХХ» составил сто тысяч долларов — неслыханную для порноиндустрии сумму, причём большую часть средств Браун выложил из собственного кармана.

Постановщик серьёзно рисковал, но его риск оправдался. Batman XXX возглавил все рейтинги продаж и породил моду на высокобюджетные пародии и супергеройское порно, а сам Браун решился на ещё более амбициозную авантюру. В том же году он приступил к съёмкам Star Wars XXX — пародии на фильм «Звёздные войны: Новая надежда». Фильм длился два с половиной часа, бюджет составил уже полмиллиона долларов, и этого хватило, чтобы воссоздать все знаменитые сцены оригинала — даже атаку Звезды смерти повстанческими истребителями! Фильм ждал феноменальный успех: до сих пор ни одному порнофильму не удалось побить рекорды продаж Star Wars XXX, а Аксель Браун превратился в самого востребованного режиссёра индустрии.

На злобу дня Порнопародии снимаются не только по мотивам всеми любимых фильмов, игр и сериалов — жертвами пародистов частенько становятся известные политики. Так, например, в 2008 году режиссёр Джером Таннер снял фильм Who’s Nailin’ Paylin? («Кто пялит Пэйлин?»), посвящённый тогдашнему губернатору Аляски и кандидату в вице-президенты США Саре Пэйлин. А в 2015 году Ли Рой Майерс выпустил пародию на сексуальные похождения Дональда Трампа.

Встретимся в суде!

Возникает закономерный вопрос: почему именно пародия? Неужели создатели фильмов для взрослых такие юмористы, что прямо спят и видят, как бы что-нибудь этакое иронично обыграть? Не ошиблись ли они жанром?

На самом деле большинство порнопародий даже не пытаются смешить людей. Но именно наличие слова «пародия» в заголовке порнофильма защищает его авторов от гнева правообладателей. Согласно американскому законодательству, на пародии не распространяются некоторые нормы авторского права. Ведь для того, чтобы что-то спародировать, пародия должна походить на оригинал, иначе как зрители вообще поймут, что перед ними пародия?

Сами авторы порнопародий считают, что их основным защитником выступает даже не закон, а банальный здравый смысл. Уилл Райдер вспоминает, что неоднократно слышал от киностудий угрозы судом, но до реальных повесток дело ни разу не доходило. Оно и понятно — любой судебный процесс мигом бы оказался в центре внимания прессы, что только сделало бы порнопародии лишнюю рекламу. Проще обо всём договориться за закрытыми дверями.

Конечно, прямых доказательств, что подобные договорённости существуют, нет. Однако на практике интеллектуальная собственность одних компаний пародируется куда чаще, чем других. Это наводит на определённые мысли. Впрочем, Аксель Браун признаётся, что не начинает работу ни над одним новым фильмом без предварительной консультации с целым штатом юристов.

У авторского права в области порнопародий, безусловно, много особенностей. Но если вы хотите их узнать, обратитесь к моему адвокату.

Аксель Браун

Даже без законов об авторском праве создатели порнопародий соблюдают некоторую самоцензуру. Уилл Райдер как-то проговорился, что вынужден избегать темы инцеста. Оказалось, что американского потребителя порно ничуть не пугают сцены орального, анального и группового секса, но стоит в кадре появиться намёку на половую связь между ближайшими родственниками, как фильм моментально попадает в бан в ряде штатов. Поэтому инцеста нет ни в пародиях на семейные ситкомы, ни в пародии на «Игру престолов». Последний факт не ускользнул от внимания самого Джорджа Мартина.

В порнопародии они решили отказаться от инцеста, мол, это уже чересчур. Так что мои книги погрязнее будут.

Джордж Мартин

Слова Мартина наглядно показывают, что создатели оригиналов знают о существовании порнопародий. Однако пока что в суд никто не спешит. Одни только грозятся исками, вторые игнорируют любые разговоры на эту тему, третьи выражают своё «фи», а четвёртые наслаждаются такой формой признания. Звезда «Клиники» Зак Брафф сравнивал тех, кто снялся в порнопародии на сериал, с оригинальными актёрами в прямом эфире на шоу Джимми Киммела. Исполнительница главной роли в сериале «Настоящая кровь» Анна Пакуин подарила диски с порнопародией на шоу всей съёмочной группе. А Аксель Браун с гордостью заявляет, что режиссёр одного из спародированных им крупнобюджетных фильмов написал ему письмо с благодарностью за изобретательность и внимание к деталям. Правда, имени режиссёра Аксель не назвал.

Я смотрел Amazing Spiderman XXX несколько раз, но скорее ради вдохновения, чем с сексуальной точки зрения. Мне кажется, вдохновение можно найти везде, особенно когда речь идёт о Человеке-пауке: этот персонаж давно стал всеобщим достоянием.

Эндрю Гарфилд

В киноиндустрии понимают, что создатели порнопародий следят за вкусами публики и снимают только то, что пользуется спросом в данный момент. Поэтому, если на тебя сняли порнопародию, считай, что ты в тренде.

Порно для тех, кто не любит порно

За последние годы число порнопародий выросло в разы. Кажется, что не осталось ни одного заметного фильма и сериала, с которым не поиграли бы создатели кино для взрослых. «Звёздные войны» и «Звёздный путь», «Индиана Джонс» и «Бэтмен», «Мстители» и «Отряд самоубийц», «Скуби-Ду» и «Инопланетянин», «Питер Пэн» и «Белоснежка», «Психо», «Хэллоуин», «Доктор Кто», «Шерлок», «Настоящий детектив»… Список можно продолжать долго.

Секрет такой популярности пародийного порно в том, что его аудитория куда шире, чем у обычных фильмов для взрослых. О Star Wars XXX писали на всех фанатских ресурсах, а создатели картины уверенно подогревали интерес к фильму, выпуская на YouTube трейлеры без единого порнографического кадра. И поклонники «Звёздных войн» приняли Star Wars XXX. Кому-то было просто любопытно узнать, что из этого выйдет, кто-то оценил юмор и близость к первоисточнику, а кому-то, чего греха таить, всегда было интересно посмотреть, как трахаются их любимые персонажи. Схожая история приключилась и с Batman XXX, и с пародиями на комиксы Marvel. Их фанаты признали Акселя Брауна за своего.

Причина успеха Брауна кроется в том, что он прежде всего фанат первоисточников — и только потом порнорежиссёр. Поэтому-то в фильмах Брауна Бэтмен ездит на настоящем бэтмобиле, а у Ртути более аутентичный костюм, чем в блокбастерах Джосса Уидона и Брайана Сингера. При этом Браун не забывает, что снимает всё-таки порно, и сполна этим пользуется, добавляя пикантного содержания в культовые сцены. В его фильмах Мэри Джейн благодарит Человека-паука не страстным поцелуем, а не менее страстным минетом. Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина отмечают зарождение Лиги справедливости не дракой с Думсдеем, а тройничком. А Питер Пэн наведывается к Венди, ну, в общем, не просто полетать.

Но самый большой успех имела сцена в финале Star Wars XXX. Десятки лет фанаты саги негодовали, что Чубакку обделили медалью в финале «Новой надежды», но Аксель Браун исправил это упущение! В его версии Чубакка — как раз единственный, кто получает медаль, ведь принцесса Лея решила сэкономить на наградах и расплатилась с Ханом и Люком натурой.

Порно продаёт фантазии, а порнопародии поднимают фантазии на следующий уровень. Если вы фанат определённого персонажа, фильма или сериала, вам будет прикольно посмотреть, как его перенесут в крайне сексуализированную реальность. Но для этого нужно поверить, что ты видишь именно своих любимых персонажей, иначе магия не сработает.

Аксель Браун

Схожим образом строят свою работу Уилл Райдер и ещё один режиссёр фильмов для взрослых Ли Рой Майерс. По их словам, они снимают настоящее кино, но с сексом. А в наиболее качественных порнопародиях даже существует опция «Смотреть без секс-сцен», и в этом случае всё равно получается полноценное игровое кино с сюжетом и хорошим юмором.

Майерс и вовсе старается дистанцироваться от остальной порноиндустрии. Трейлеры его новых порнопародий регулярно появляются на YouTube, где собирают не меньше просмотров, чем котики, клипы и ролики настоящих фильмов.

Однако фильмы для взрослых не ограничиваются творчеством Брауна, Райдера и Майерса. Помимо их высокобюджетных и качественных картин, на рынке по-прежнему полно натужных, скучных и дёшево снятых поделок. И таких, к сожалению, большинство.

Порно для всей семьи На заре своей карьеры режиссёр «Стражей галактики» Джеймс Ганн в соавторстве с братьями снял веб-сериал «Порно для всей семьи» (PG Porn), в котором спародировал основные клише фильмов для взрослых. В начале каждой серии обыгрывается традиционная для порно завязка, однако непосредственно перед сексом события приобретают неожиданный характер, и сюжет движется совершенно в ином направлении. Все женские роли исполнили настоящие порноактрисы, а вот на мужские Ганн позвал профессиональных актёров, в том числе Нейтана Филлиона, Алана Тьюдика и Майкла Розенбаума. Всего вышло восемь серий. Слоган сериала гласит: «Для тех, кто любит в порно всё… кроме секса».

А что дальше?

Аксель Браун как-то обмолвился, что индустрия фильмов для взрослых всё ещё жива только благодаря порнопародиям. В последнее время порно изрядно пострадало от интернет-пиратства. Всё больше людей предпочитает потреблять порнушку бесплатно, смотря её онлайн или качая из Сети. А в лице мейнстрим-культуры порноделы нашли новую платёжеспособную аудиторию! Ведь те же гики привыкли платить за свои хобби — они регулярно ходят в кино, покупают диски, книги и комиксы и оплачивают подписки на Netflix и World of Warcraft. Для них порнопародии на любимые шоу стали ещё одной, довольно свежей и оригинальной формой любимого увлечения.

К сожалению, всё свежее и оригинальное рано или поздно приедается. А с учётом того, что рынок сейчас просто перенасыщен пародиями, спрос на них в какой-то момент обречён упасть. Чтобы подогревать интерес публики, индустрия должна постоянно предлагать что-то новенькое. А сколько нового можно придумать в порно, учитывая, что и оригиналы постоянно повторяют свои удачные ходы? Первая сюжетная порнопародия была революцией, первая крупнобюджетная порнопародия была революцией. Но сейчас те же супергеройские пародии плодятся как грибы после дождя, а наблюдать за тем, как парни и девки в латексе шпилят друг друга, довольно быстро наскучивает. Ну да, меняются костюмы, появляются новые лица, но дальше-то что? Где новый прорыв?

И ведь попытки предпринимаются! Мы уже писали о том, что в 2015 году ресурс PornHub задумал снять первое порно в космосе и оценил стоимость проекта в три с половиной миллиона долларов. Тогда, впрочем, ничего не вышло — краудфандинговая кампания с треском провалилась. Но какова была затея! В прошлом году Аксель Браун решил побить собственный рекорд и снять ещё более амбициозное и высокобюджетное порно — вторую часть «Звёздных войн» под названием The Empire Strikes Back XXX: An Axel Braun Parody. Примерный бюджет картины оценивался в пять миллионов долларов, причём Аксель хотел выложить фильм в свободный доступ, чтобы утереть нос пиратам. Далеко не все студии готовы финансировать столь рисковое предприятие, а карман Акселя Брауна не бездонный. Поэтому Аксель тоже решил собрать денег с фанатов через краудфандинг. И тоже провалился. Зрители готовы и дальше смотреть разнообразный контент, но всё меньше хотят за это платить. Это общая тенденция в современной индустрии развлечений — с подобным столкнулись и музыкальные лейблы, и телевизионные каналы, и правообладатели спортивных трансляций.

Одним из выходов может стать бесплатное распространение контента с монетизацией другими способами. Помимо Брауна, такую модель использует Ли Рой Майерс на собственном сайте WoodRocket, в заголовке которого значится горделивая фраза «Здесь — будущее порнографии». WoodRocket сам производит видео и выкладывает его в свободный доступ. Помимо обычных роликов и порнопародий, сайт создаёт ещё кучу совершенно разного контента, начиная от статей и подкастов и заканчивая кулинарными шоу с участием порнозвёзд и видео о том, как порноактёры проводят выходные. Зарабатывает сайт, как это ни удивительно, на рекламе и даже на продаже мерчандайза.

Майерс считает, что со временем порно станет частью мейнстрим-культуры, и позиционирует свой портал как более жёсткую версию канала Adult Swim. Отчасти его предсказание воплощается в жизнь уже сегодня — благодаря продукции HBO, Starz и других кабельных каналов довольно откровенные секс-сцены (в том числе гомосексуальные) в современных сериалах уже не кажутся чем-то необычным. Наоборот, люди удивляются, когда не видят секса в очередном шоу от HBO.

Так что в будущем, возможно, сближение порно и мейнстримкультуры продолжится. Сам Браун, например, признаётся, что мечтает поработать над обычными кинокомиксами Marvel, но пока что ему предлагают только порно. Вот Аксель, Райдер и Майерс и продолжают снимать пародии на свои любимые произведения. Потому что секс и сатира вечны.

Большинство порнопародий — наглядное доказательство сразу нескольких банальных истин вроде «Спрос рождает предложение» или «90% чего угодно — ерунда», однако фильмы Акселя Брауна, Уилла Райдера и Ли Рой Майерса доказывают, что в любом жанре можно найти настоящие бриллианты, когда создатели подходят к делу с душой. Даже если они снимают порно.

Порнопародии, достойные внимания

(если вам, конечно, исполнилось 18 лет)

Star Wars XXX

Самый кассовый порнофильм всех времён. Высокий бюджет, качественный реквизит, практически дословное следование сюжету оригинала, горячий секс… А ещё тут диалоги лучше, чем у Лукаса.

Batman XXX

Аксель Браун идеально воссоздал атмосферу юмористического сериала 1960-х со всеми плюсами и минусами оригинала. Как и в первоисточнике, герои относятся к происходящему не слишком серьёзно.

Spiderman XXX

Некоторые фанаты всерьёз считают Ксандера Корвуса лучшим исполнителем роли Человека-паука на экране. Наличие сексуальных сцен идёт пародии только в плюс: сначала Браун пародирует знаменитую сцену с поцелуем из картины Сэма Рэйми, а затем Мэри Джейн, устав от постоянных побегов Питера по делам, включается в групповушку с Гвен Стейси и Флэшем Томпсоном. Бедный Питер! Никогда ещё бремя Человека-паука не было столь тяжёлым.

Star Trek: The Next Generation XXX

Режиссёр Сэм Хейн превзошёл Акселя Брауна в его фанатичном стремлении бережно скопировать каждую мельчайшую деталь оригинального шоу. Капитана Пикарда здесь играет двойник Патрика Стюарта Жиль Астон, а сюжет настолько плотно завязан на события сериала, что разобраться в нём способны только истинные поклонники «Звёздного пути». Всем остальным придётся очень долго объяснять, кто такая лейтенант Таша Яр и почему её появление ставит остальных в тупик.

Superman vs Spider-Man XXX

На большом экране Супермен и Человек-паук никогда не смогут встретиться по понятным причинам, но Акселя Брауна подобные ограничения не волнуют. Настоящего противостояния между Кларком и Питером не получилось — в непродолжительной драке Супермен буквально вытер о соперника ноги. Зато Браун добавил в повествование несколько пикантных деталей: Мэри Джейн со скуки соблазняет Супермена, а затем Лоис Лейн, чтобы спасти жизнь любимому, отдаётся Лексу прямо на глазах у Кларка… и, естественно, Лютор не держит обещания!

The Big Bang Theory XXX

В пародии на «Теорию Большого взрыва» отношения Пенни и Леонарда показаны практически идеально, в эротических фантазиях постоянно мелькает сексуальная принцесса Лея, а вот в развратника-Шелдона верится с трудом. Хотя учитывая, какую эволюцию он проделал в оригинальном сериале…

Superman XXX

В «Супермене» Аксель Браун повторяет трюк с «Человеком-пауком»: берёт классическую сцену из оригинального фильма, в которой Супермен поднимает Лоис в воздух, и добавляет в неё секс. А ещё в порноверсии Лоис регулярно приходится страдать из-за того, что Человек

из стали избрал её своей подружкой, ведь у него полно похотливых недругов!

Space Nuts

Довольно редкий гость в нашем рейтинге — пародия на пародию: режиссёр Джонатан Морган спародировал классическую картину Мела Брукса «Космические яйца». Получилось зрелищно, оригинально и интересно.

Suicide Squad

Ближе к первоисточнику, чем фильм Дэвида Эйра.