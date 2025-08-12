«Очи Ваканды»: Очи чёрные, очи жгучие

Четыре коротких истории о работе специальных агентов Ваканды — Псов Войны, которые в разные исторические периоды выполняют миссии по возвращению артефактов Ваканды на родину.

Сейчас тяжёлый период для киновселенной Marvel, когда провал идёт за провалом как в широком прокате, так и на телевидении. Привлечь внимание аудитории проектами, в которых не задействованы центральные персонажи истории, становится всё труднее. Только-только с треском пролетело мимо зрителей другое околовакандовское творение — «Железное сердце». Казалось бы, чем может привлечь сборник анимационных новелл про никому не известных солдатиков с родины вибраниума, занимающихся своими никому не интересными делами? Как оказалось, причин довольно много.

В первую очередь хочется отметить рисунок. Анимация выгодно отличается от сглаженного 3D в сериале «Что, если…» ярким, шероховатым рисунком под пастель. Временами кажется, что некоторые штрихи нет-нет да осыплются меловой крошкой тебе в ладонь. Возможно, дизайн некоторых персонажей мог бы выглядеть и посимпатичней (особенно Елены Троянской), но общая картинка пестрит красками, живёт и приковывает взгляд. Эстетически «Очи Ваканды» крайне хороши.

Во-вторых, сами персонажи. Пусть в каждой серии представляют нового героя, сделано это чётко и исчерпывающе, есть за что зацепиться и благодаря чему развить хоть какое-то сопереживание к персонажу или хотя бы понять его мотивацию. Истории происходят в разные временные периоды, но каждая серия двигает временную линию вперёд, что позволяет свести их в единое повествование, которое даже под финал завязывается сюжетно с первой «Чёрной Пантерой».

В-третьих, сериал всё же позволяет расширить лор Ваканды, а конкретно организации Псы Войны. Первая серия рассказывает об условном основании этого ордена. В ней девушку Нони, не вписывающуюся в строгие дисциплинарные рамки королевской гвардии Дора Милаж, отправляют поймать беглеца по кличке Лев. Тот сбежал из Ваканды, прихватив с собой немало местных артефактов и технологий, которым не место в отсталом внешнем мире. Льва, кстати, озвучивает единственная мало-мальски крупная кинозвезда сериала Кресс Уильямс (Чёрная Молния из одноимённого сериала The CW). В последующих сериях Нони уже в качестве одноглазого директора (привет, Фьюри) Псов Войны будет отправлять бойцов на новые задания.

Несмотря на общий принцип, истории вышли крайне разные, так как используют разный подход к повествованию и фишкам. Вторая серия вплетает агента Ваканды в «Илиаду», в историю осады Трои с обязательными появлениями Одиссея, Ахиллеса, Елены и Париса. Третья — балует очень классным и ярким кроссовером, добавляя в сюжет китайскую женскую версию Железного Кулака. А четвёртая отсылает к «Терминатору» и «Дням минувшего будущего». В начале серии на заигрывания со временем намекнёт внимательным зрителям секундное появление Уату.

И что ещё важно: примерно половину хронометража занимает хорошо поставленный и нарисованный экшен с применением не только рукопашного боя, но и разнообразных вакандийских примочек и устройств.

«Очи Ваканды» получились яркой безделушкой, достаточно качественно сделанной, чтобы привлечь внимание и доставить удовольствие, и достаточно короткой, чтобы не надоесть. Для тех, кто следит исключительно за центральным сюжетом киновселенной Marvel, — абсолютно необязательная вещь, а вот любителям чего-то необычного определённо стоит обратить внимание.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.