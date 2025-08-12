КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в августе 2025 в кино? Много аниме, женщина-Конан и русский «Вспомнить всё»
«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»: новая фаза киновселенной начинается с ретро
Фильм «Легенда о великанах»: куда может завести дева с птичьими лапами
Обзор «Кейпоп-охотницы на демонов»: когда музыка становится оружием

Классика

Сцены, которые напугали нас по-настоящему
10 хороших российских фильмов, которые вы вряд ли смотрели
Сериалы|Обзоры сериалов
#что посмотреть#Киновселенная Marvel#Marvel#обзор сериала

«Очи Ваканды»: Очи чёрные, очи жгучие

Юлий Ким младший
12 августа 15:00
2 минуты на чтение
Четыре коротких истории о работе специальных агентов Ваканды — Псов Войны, которые в разные исторические периоды выполняют миссии по возвращению артефактов Ваканды на родину.
Сейчас тяжёлый период для киновселенной Marvel, когда провал идёт за провалом как в широком прокате, так и на телевидении. Привлечь внимание аудитории проектами, в которых не задействованы центральные персонажи истории, становится всё труднее. Только-только с треском пролетело мимо зрителей другое околовакандовское творение — «Железное сердце». Казалось бы, чем может привлечь сборник анимационных новелл про никому не известных солдатиков с родины вибраниума, занимающихся своими никому не интересными делами? Как оказалось, причин довольно много.
В первую очередь хочется отметить рисунок. Анимация выгодно отличается от сглаженного 3D в сериале «Что, если…» ярким, шероховатым рисунком под пастель. Временами кажется, что некоторые штрихи нет-нет да осыплются меловой крошкой тебе в ладонь. Возможно, дизайн некоторых персонажей мог бы выглядеть и посимпатичней (особенно Елены Троянской), но общая картинка пестрит красками, живёт и приковывает взгляд. Эстетически «Очи Ваканды» крайне хороши.
Во-вторых, сами персонажи. Пусть в каждой серии представляют нового героя, сделано это чётко и исчерпывающе, есть за что зацепиться и благодаря чему развить хоть какое-то сопереживание к персонажу или хотя бы понять его мотивацию. Истории происходят в разные временные периоды, но каждая серия двигает временную линию вперёд, что позволяет свести их в единое повествование, которое даже под финал завязывается сюжетно с первой «Чёрной Пантерой».
В-третьих, сериал всё же позволяет расширить лор Ваканды, а конкретно организации Псы Войны. Первая серия рассказывает об условном основании этого ордена. В ней девушку Нони, не вписывающуюся в строгие дисциплинарные рамки королевской гвардии Дора Милаж, отправляют поймать беглеца по кличке Лев. Тот сбежал из Ваканды, прихватив с собой немало местных артефактов и технологий, которым не место в отсталом внешнем мире. Льва, кстати, озвучивает единственная мало-мальски крупная кинозвезда сериала Кресс Уильямс (Чёрная Молния из одноимённого сериала The CW). В последующих сериях Нони уже в качестве одноглазого директора (привет, Фьюри) Псов Войны будет отправлять бойцов на новые задания.
Несмотря на общий принцип, истории вышли крайне разные, так как используют разный подход к повествованию и фишкам. Вторая серия вплетает агента Ваканды в «Илиаду», в историю осады Трои с обязательными появлениями Одиссея, Ахиллеса, Елены и Париса. Третья — балует очень классным и ярким кроссовером, добавляя в сюжет китайскую женскую версию Железного Кулака. А четвёртая отсылает к «Терминатору» и «Дням минувшего будущего». В начале серии на заигрывания со временем намекнёт внимательным зрителям секундное появление Уату.
И что ещё важно: примерно половину хронометража занимает хорошо поставленный и нарисованный экшен с применением не только рукопашного боя, но и разнообразных вакандийских примочек и устройств.
«Очи Ваканды» получились яркой безделушкой, достаточно качественно сделанной, чтобы привлечь внимание и доставить удовольствие, и достаточно короткой, чтобы не надоесть. Для тех, кто следит исключительно за центральным сюжетом киновселенной Marvel, — абсолютно необязательная вещь, а вот любителям чего-то необычного определённо стоит обратить внимание.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Юлий Ким младший

Гик, киноман, эскапист в хорошем смысле слова. Старается не делить кино на попсу и артхаус, а лишь на хорошее и не очень. Обожает то, чем занимается.

#что посмотреть#Киновселенная Marvel#Marvel#обзор сериала
Рекомендуем
Звёздный крейсер «Галактика». 20 лет поисков Тринадцатой колонии
Пересмотрите «Вавилон-5»! Классика фантастики, опередившая время
Самые смешные сериалы фантастики и фэнтези
Мир фантастики. Игрокон 2025
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 490 ₽
Купить
Статьи

Сериалы

«Уэнсдей», 2-й сезон: первые впечатления. Мрачно, стильно, интересно!

Сериалы

Лучшие сериалы 2025 года: первое полугодие. Фантастика, фэнтези и не только
Это ещё не итоги — но кое-что уже можно советовать.

Сериалы

Что там у «Рика и Морти» в 8-м сезоне? Риковое поле экспериментов
Семья Санчесов подвинула Рика, а сам он как будто прошёл психотерапию.

Сериалы

«Уэнсдей» vs «Леденящие душу приключения Сабрины»: какой сериал лучше?
Эпическая битва мистических девушек

Сериалы

Какие сериалы смотреть в августе 2025? Американская готика, шотландские попаданцы, русские чудеса
А также Чужие против андроидов и корейские ангелы в полосочку.

Сериалы

«Левиафан»: неправильное аниме по самому анимешному стимпанку
Почему самая точная экранизация книги про летающих китов вряд ли станет хитом.

Сериалы

Как «Лазарь» Синъитиро Ватанабэ отражает эмоциональную боль нашей эпохи
Аниме меняется вместе с миром, и «Лазарь» — яркий тому пример.

Сериалы

Обзор сериала «Киллербот». Терминатор-гик — такой же, как мы
«Какой-то там сериал? А вы попробуйте снять 2987 эпизодов первоклассного контента!» (с) Киллербот

Сериалы

Почему «Железное сердце» — не замена Тони Старку
Икар, обречённый упасть.

Сериалы

Какие аниме-сериалы смотреть в летнем сезоне 2025? Ангелы-извращенки, киллер в отставке и кайдзю
А еще — «Дандадан», ночные прогулки и мрачнуха
Показать ещё
Рекомендуем
Гравити Фолз: что это за сериал
Доктор Кто: первые полвека сериала
Лучшие современные мультсериалы
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты