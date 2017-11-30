За викингами прочно закрепилась дурная слава. Считается, что северные варвары, орудуя ржавыми топорами и дубинками, без разбора нападали на поселения, насиловали женщин, разоряли церкви и приносили кровавые жертвы во имя Одина… За столетия образ викингов оброс фантастическими домыслами — кто-то, например, верит, что они на поле боя обращались в медведей. Давайте попробуем разобраться, какими были викинги на самом деле.

МИФ: Викинги — это народ

Вопреки всеобщему заблуждению, викинги — это не этническая группа, проживающая в окружении романтичных скандинавских фьордов, а профессия. Само слово «викинг» происходит от старонорвежского слова, означающего «человек, участвующий в походе к морю». Да и Скандинавия — это, конечно, не отдельная страна, а историко-культурный регион, расположенный на Скандинавском полуострове. Традиционно Скандинавия охватывает территории Норвегии, Швеции и Дании, но иногда в неё включают и другие северные страны — Исландию, Финляндию и земли Северной Атлантики.

МИФ: Викинги — кровожадные завоеватели и разбойники

Основным занятием древних скандинавов были отнюдь не разбойные нападения на соседей, а фермерство и торговля. Они сбывали не только необработанные шкуры и лес — на экспорт также уходили меха, китовая кость, оружие и украшения. Кроме того, скандинавы разводили скот и выращивали зерно на небольших фермах. Временами они отправлялись на войну — и там, где они побывали, в самом деле оставались пепелища. Но чаще викинги ходили на кораблях в незнакомые земли, где отстраивали новые поселения. Северные воины основали много крупных городов — в том числе Рейкьявик, Дублин и Лимерик. А следы самых отдалённых скандинавских деревень обнаружены на острове Ньюфаундленд близ берегов Северной Америки.

Основу скандинавского общества составляли мирные крестьяне, а не жестокие бандиты. Даже в повседневной жизни викинги редко прибегали к телесным наказаниям, а самой суровой карой было изгнание: человека объявляли вне закона и приговаривали к отшельнической жиз

ни в полях и лесах. Недаром норвежское слово «skoggangr» — «объявление вне закона» — буквально означает «поход в лес», прочь от людей.

МИФ: Викинги — похотливые дикари

А вот и нет! Типичный викинг — это примерный семьянин. Учёные университета Осло, изучив ДНК сохранившихся останков, обнаружили, что жёны сопровождали мужей в морских путешествиях в новые земли. Оказывается, биологической основой населения в обжитых краях были те, кто приплыл из Скандинавии, а не коренные жительницы.

Женщины также принимали участие в походах. Доказательств хватает: это и легенды о древнескандинавских «skjaldmær» («щитоносицах»), отважных девах, избравших путь меча, и описания храбрых воительниц в сагах, и истории о валькириях, девах-воительницах, которые сопровождают павших воинов в Вальхаллу. Есть и археологические находки, указывающие на недюжинное мастерство женщин в военном ремесле. Среди них наконечники стрел, копья и топоры, обнаруженные в женских захоронениях.

МИФ: Викинги не следили за собой

Викинги были ещё теми модниками и любили пощеголять в массивных браслетах из золота и серебра, выкованных скандинавскими ремесленниками. Вещь бесполезная, зато дорогая — словом, средневековый Rolex, который в случае чего можно заложить ростовщику.

Целым ритуалом был уход за растительностью на лице: гребни для бороды — чуть ли не самый распространённый атрибут джентльменского набора — находят почти в каждом захоронении, а с помощью специальных ложечек (нередко из чистого золота!) суровые северяне регулярно вычищали ушную серу.

И женщины, и мужчины подводили глаза сурьмой. Не для красоты, а в ритуальных целях. Хотя и не без бонуса к привлекательности: ещё в 950 году арабский путешественник Ибрагим ат-Тартуши, будучи в северных землях, отметил, что такой макияж делает людей обоих полов более сексуальными.

МИФ: Викинги носили рогатые шлемы

Самый распространённый миф о викингах уходит корнями в XIX век. Виноват реквизит оперы Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга» (1876): в день премьеры в рогатом шлеме на сцену вышел персонаж Хундинга. Образ так запомнился зрителям, что с тех пор он прочно связан с нордической мифологией. Исторических свидетельств о подобном снаряжении нет — да и в военном походе такая устрашающая роскошь не очень-то практична.

МИФ: Викинги были снаряжены некачественным оружием и тяжёлой амуницией

Вопреки расхожему мнению, вооружение викингов не было бедным. Они прослыли искусными кузнецами и могли выковать острое и крепкое оружие. Мечам давали имена, а в случае смерти владельца устраивали им ритуальное «убийство», сгибая оружие пополам. Испорченную железяку погребали вместе с хозяином.

Кроме мечей, в захоронениях нередко находили пращи, топоры, копья, гарпуны и ножи, а из доспехов — лёгкие кольчуги. Так что закованных от головы до пят тяжёловооружённых гигантов наподобие Горы из «Игры престолов» в древней Скандинавии не было.

При этом значение мечей в жизни викингов порой переоценивают. Конечно, меч может нанести серьёзный урон, но тактически он вторичен: викинги почти не использовали его без щита и задействовали разве что в контратаках. «Бодание» щитами можно было увидеть намного чаще, чем открытое столкновение на мечах.

МИФ: Драккары — боевые корабли викингов

Драккар — судно многофункциональное, приспособленное не только для морских баталий. Его конструкция позволяла перевозить тяжёлые грузы и отправляться в длительные плавания. Хрестоматийный образ драккара — полосатые паруса и прикреплённые к бортам круглые щиты — тоже неточен. Если борта действительно были обычным местом для хранения щитов, то насчёт «полосатости» парусов достоверных свидетельств нет.

МИФ: Все викинги были неистовыми берсерками

Берсерки (берсеркеры), скорее всего, и правда существовали, но, разумеется, в медведей не превращались, а просто облачались в медвежьи шкуры. В неистовство они приходили без всякой магии — за счёт психологических тренировок и прилива адреналина в битве. Среди других источников их силы называют употребление отваров мухоморов, врождённые заболевания и скверный характер. А иногда этих воинов и вовсе считают фантазией поздних авторов: в сагах берсерки упоминаются лишь однажды, как боевой отряд конунга Харальда I.

Впрочем, и без берсерков викинги могли неслабо напугать противника: они выпиливали себе на зубах горизонтальные бороздки и закрашивали их тёмным жиром или углём. Смысл простой: если мы смогли сделать такое с собой, только представьте, что ждёт вас!

МИФ: Девиз викинга: сила есть — ума не надо

Викинги старались завоевать благосклонность местных жителей не грубой силой, а гостеприимством. В Исландии не так давно нашли следы массового производства горячительных напитков и длинные залы для застолий. Пир — важный дипломатический инструмент: если хлеб преломлен, то убийству на торжестве не бывать (скажите об этом Уолдеру Фрею!). Нередко в героической поэзии местом действия становилась всеобщая пьянка. Да и чем, как не горячительными напиткоми, викинги согревали нутро во время далёких странствий?

МИФ: Любимый напиток викинга — медовуха

Если пристрастие к спиртному — это факт, то медовуха — стереотип. У викингов был аналог современной медовухи, хмельной мёд, но это был настолько дорогой и ценный напиток, что пили его только на крупных торжествах. А вот промочить горло пивом было не грех. Готовили его женщины, и в каждой «пивоварне» напиток получался особый. По крепости это пиво было слабее нашего и включало больше ингредиентов. Солод был приготовлен из ржи, пшеницы и овса, и, в отличие от большинства современных сортов, пивные дрожжи были верхового брожения, а не низового.

Вино среди викингов не пользовалось особым спросом, хотя и высоко ценилось: причина тому — холодный для виноградной лозы климат.

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Популярные мифы о викингах давно развенчаны историками, но образы воинственных северян в рогатых шлемах по-прежнему привлекают авторов книг, фильмов и игр. Да и фантазия получилась такой правдоподобной, что поневоле веришь и в мощь легендарного молота Тора, и в ворожбу человека-медведя.