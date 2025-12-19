5 отличных рассказов Брендона Сандерсона для тех, кто не знаком с Космером

Когда очередной фантаст хвастается, что придумал целую книжную вселенную, Брендон Сандерсон говорит: «Подержите моё пиво!» Разнообразные миры, населённые тщательно прописанными героями и наполненные продуманной магией, выходят из-под его пера чуть ли не каждые полгода. Большинство из них тут же становятся частью Космера — масштабного универсума из десятков планет, объединённых общей мифологией и правилами реальности.

Кажется, что Сандерсон пишет книги так же легко, как некоторые его персонажи перемещаются из одного мира Космера в другой (кстати, пока вы читали предыдущий абзац, он успел выпустить очередной роман!). Но что делать тем, кто не решается подступиться к этой необъятной вселенной? Тем, кто запутался в странных планетах и их обитателях? Кого просто пугает толщина «Архива Буресвета»?

К счастью, масштабными фэнтези-эпопеями Сандерсон не ограничивается: в непонятно откуда взявшееся свободное время он создаёт ещё и рассказы. На фоне многотомных циклов они частенько остаются без внимания — и очень зря. Пора исправить эту несправедливость!

В нашей подборке — пять историй, которые придутся по душе всем читателям, даже если они пока не знакомы с творчеством плодовитого фантаста. Лишь одна из них относится к Космеру — и может служить неплохой точкой входа.

Душа императора (2012)

Шай — лучшая поддельщица на планете Сель. С помощью магических печатей она может изменить сущность любого предмета: например, превратить глиняный горшок в изысканную вазу, а крошечную каморку — в покои, расписанные фресками. Впрочем, свой талант Шай в основном применяет для воровства. Наконец её хватают и приговаривают к смерти, а затем предлагают сделку. В обмен на жизнь Шай должна спасти самого императора, который после покушения превратился в безвольный овощ. Чтобы вернуть ему разум, ей придётся создать самую сложную и совершенную подделку — копию человеческой души.

Действие единственной «космерской» повести в нашей подборке происходит в мире «Элантриса» — первой опубликованной книги Сандерсона. Но эта история с ним никак не связана: Империя Роз, где промышляет Шай, находится на другом континенте — здесь действует другая магия. Это государство напоминает древний Китай с его изысканной роскошью, богоподобными правителями и бесчисленными чиновниками. Сходство весьма удачное, ведь и сама повесть похожа на китайскую резную шкатулку, куда уместилось всё, за что можно полюбить творчество Сандерсона. Сотню дней Шай изучает дневники императора и вырезает на камне оттиск его души — а читатель узнаёт об оригинальной магической системе, следит за придворной игрой в кошки-мышки и проникается сочувствием не только к умелой поддельщице, но и к её тюремщикам.

На финал писатель припас ещё и динамичную экшен-сцену, на которые он мастер. Но всё же главное очарование «Души императора» не в схватках со скелетами, а в живых, многогранных героях, у каждого из которых своя правда и свой груз ошибок за плечами. Кажется, их души Сандерсон сумел подделать филигранно — так, что книжных персонажей от настоящих людей и не отличишь.

Люди меняются медленно, незаметно. Крайне редко случается тот шаг, что уводит тебя с дороги на зыбкую почву. Ты делаешь всё новые шаги, и кажется, что вернуться на прежний путь можно в любой момент, как вдруг ты осознаёшь, что давно заблудился. И вот ты уже в другом городе, оторопело гадаешь, почему тебя подвели дорожные указатели.

Стоп-кадр (2017)

В недалёком будущем люди научились создавать «стоп-кадры» — виртуальные копии любого дня из прошлого. Внутри такой симуляции можно творить почти что угодно — конечно, если не боитесь изменить ход событий своим вмешательством. Чез и Дэвис, двое полицейских, стараются, чтобы их стоп-кадры не менялись, — ведь они собирают там улики для настоящих расследований. Слежка в виртуальности превратилась для них в рутину. Но в один не очень прекрасный день они решают отклониться от задания и нападают на след маньяка, который уверен, что реальный мир — это стоп-кадр высшего порядка.

Игру с виртуальным и материальным, выдумкой и истиной Сандерсон очень любит — он написал цикл повестей «Стивен Лидс и множество его жизней», где большинство персонажей существовали лишь в голове детектива, страдающего расщеплением личности. «Стоп-кадр» тоже исследует эту тему, но козыри до поры прячет в рукаве. С самого начала мы знаем, что Чез и Дэвис — единственные живые люди в симуляции, и у нас нет причин в этом сомневаться. Разве что в тексте время от времени проскользнёт странная фраза, возникнет и тут же пропадёт ощущение неправильности происходящего… Но нет — история о двух копах возвращается на круги своя, оставаясь обычным, в меру увлекательным детективом с фантастическим допущением в духе «Исходного кода».

И вот, когда вы окончательно расслабились — если можно расслабиться, читая о ловле маньяка-психопата, — сюжет делает несколько резких поворотов, опрокидывая с ног на голову абсолютно всё. Сандерсон выплёскивает на головы читателей истину, как ушат ледяной воды, — и издевательски подмигивает при этом. Вы правда думали, что совы именно то, чем кажутся? Бросьте, в стоп-кадре слишком много помех…

— Дэвис? — повторил Чез. — Что нам теперь делать? Ты настоящий коп. Что нам делать? — Я не настоящий коп, — тихо ответил Дэвис. — Верно, уже нет. Но ты же был им… целых десять лет? — Я десять лет служил в полиции. Но никогда не был настоящим копом.

Идеальный штат (2015)

Все люди заперты в виртуальной реальности. Но выйти из неё, как это сделал Нео, им не суждено — от каждого человека ещё на этапе зародыша оставляют только мозг, которому бесконечно транслируют сладкие цифровые грёзы. В них можно быть кем угодно — властелином вселенной, героем, убийцей — и сотни лет выполнять квесты, которые подкидывают заботливые Модеры. Однажды они дают Богу-Императору Каю особенно заковыристое задание — сходить на свидание с настоящей женщиной.

Ещё один рассказ про жизнь в симуляции, персонажи которого осознают свою искусственную природу. Кай вовсе не против быть комком нейронов в банке — так он может властвовать над собственным мирком, творить чудеса и не стареть. Конечно, вседозволенность рано или поздно приедается — но, к счастью, у Кая есть таинственный заклятый враг, настоящий человек с соседнего сервера, который не даёт ему расслабляться. Да и встреча с обворожительной анархисткой Софи, которая давно разочаровалась в виртуальном бытии, приятно будоражит сердце и прочие части тела. В компьютерной вселенной тоже должны быть маленькие радости, разве нет?

Но Сандерсон не был бы Сандерсоном, если бы позволил сюжету развиваться так, как ожидает читатель. Напряжённая погоня и сцена схватки с огромным боевым роботом (это же симуляция!) ломает историю об колено, вновь показывая: всё, что происходило до этого, ложь, которая пикселя битого не стоит. Пожалуй, вот-это-поворот вышел не таким изящным, как в «Стоп-кадре», — но ведь «Идеальный штат» был написан на два года раньше, так что может считаться этакой пробой пера.

К своему трёхсотлетнему юбилею мне наконец-то удалось завоевать мир. Весь мир. Получился весьма запоминающийся подарок на день рождения, хотя, надо признать, меня и поместили в этот мир с намерением и ожиданием, что когда-нибудь я стану здесь властвовать.

Первенец (2008)

Варион Крестмар — величайший полководец, какого знал космос. Он никогда не проигрывал битв, не сдавался и всегда был воплощением воинского совершенства. А вот на его брате Деннисоне природа отдохнула — парень так бездарен, что не одолел бы даже игрушечный истребитель. Но когда в Империи становится неспокойно, именно Деннисон оказывается последней надеждой человечества.

В 2018 году Брендон Сандерсон выпустил первый том цикла «Устремлённая в небо» — юношеской космооперы о приключениях молодого пилота Спенсы Найтшейд и её разумного боевого корабля М-Бота (который не только отлично летает, но и за словом в карман не лезет). Но за десяток лет до того писатель уже испытал силы в этом непривычном для себя жанре — и вполне успешно. У «Первенца» немало общего с трилогией про Спенсу — мир здесь тоже изображён широкими мазками, а битвам звёздных флотилий уделено больше места, чем науке и технике. В центре внимания, как обычно, не железки, а люди — а именно главный герой, живущий в тени гениального брата. Деннисон давно привык к своей заурядности — но отец-герцог и сам Император упорно пытаются сделать из него стратега. Как выяснится, у них есть на то причины.

Среди ослепительных вспышек взрывающихся звездолётов и гула орбитальных орудий (стоп, в вакууме же звук не распространяется…) разворачивается история о разрушенных надеждах, больших амбициях и лжи длиной в десятки лет. А Деннисону, как и всей Империи, приходится выучить серьёзный урок — о том, что иногда поражение во сто крат важнее победы.

Он глянул в сторону: унтер-офицеры и младшие офицеры оторвались от своих занятий и смотрели на молодого командира. Хотя они и не проявляли неуважения, Деннисон видел их истинные чувства во взглядах. Они не ждали, что он победит. «Что ж, — подумал Деннисон. — Не будем разочаровывать хороших людей».

Я ненавижу драконов (2011)

У простого парня Скипа есть два необычных таланта. Во-первых, он слышит грамматические ошибки (только попробуйте при нем сказать «оловянный» с одной «н»!). А во-вторых, он невозможно, невообразимо, непреодолимо приятно пахнет… для драконов. Неудивительно, что группа охотников использует беднягу как приманку — и такая жизнь ему чертовски надоела.

Этот крошечный рассказ Брендон Сандерсон написал в рамках своего же челленджа в X («Твиттере»). Однажды он предложил подписчикам вместе попрактиковаться в создании диалогов, а лучшие работы разобрал на подкасте Writing Excuses. Диалоги здесь действительно хороши. Но, что гораздо интереснее, «Я ненавижу драконов» отлично показывает, насколько забавным может быть Сандерсон, если даёт себе волю.

Юмора и игры слов в его романах предостаточно. Чего стоит хотя бы цикл юношеского фэнтези «Алькатрас против злых библиотекарей», где в первой же книге читатели встречают группу разумных динозавров, говорящих с британским акцентом. Но в короткой истории его талант смешить раскрывается ничуть не хуже. Конечно, из-за малой (даже миниатюрной) формы повествование вышло совсем простеньким, а шуток про речевые ляпы, которые без конца исправляет герой, тут явный перебор. Но, будем честны, на особенную глубину этот рассказ и не претендует. Лёгкую, весёлую зарисовку про лакомый кусочек для огнедышащих ящеров можно прочитать за десять минут, чтобы улыбнуться и почувствовать, как улучшается настроение, — а что ещё нужно?

Кстати: если вы вдруг заметили, что после второй главки в рассказе сразу идёт четвёртая — не спешите ругать издательство за бракованную книгу. Третьей части у рассказа просто нет — Сандерсон счёл её неудачной и выбросил из финальной версии. Сюжет от этого ничего не потерял.

— Почему бы тебе не подняться сюда, ко мне? — спросил дракон своим раскатистым голосом. — Простите? — Поднимайся сюда. — Вы меня съедите. — А это идея. — Тогда, пожалуй, я откажусь.

