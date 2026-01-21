От «Давай, до свидания» до «Она сделала всё, что могла»: фанаты «Звёздных войн» провожают Кэтлин Кеннеди

Одна из главных новостей прошлой недели — для многих долгожданный уход Кэтлин Кеннеди с поста руководителя Lucasfilm. Решив выяснить, как к этой отставке относятся сами поклонники «Звёздных войн», мы обратились к четырём давним фанатам далёкой-далёкой галактики и задали им всего два вопроса: как вы относитесь к уходу Кеннеди и как вы относитесь к Дэйву Филони в роли её преемника? И вот что мы услышали.

«Едва ли её отставка что-то изменит»

Дмитрий Злотницкий постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года, создатель канала « Фантастика с Дмитрием Злотницким », фанат «Звёздных войн» с 1997 года

Кэтлин Кеннеди наконец покидает пост главы Lucasfilm — после 14 лет на посту президента компании и после того, как «Звёздные войны» превратились во франшизу в полукоматозном состоянии, где редкие удачные проекты воспринимаются как исключения, а не как правило. Слухи о грядущем уходе Кеннеди ходили давно, но теперь появился официальный анонс.

К сожалению, хотя я и считаю, что она несёт значительную долю ответственности за то плачевное положение, в котором сейчас находится далёкая-далёкая галактика, вряд ли её отставка что-нибудь всерьёз изменит. И уж точно я не думаю, что Дэйв Филони — человек, не лишённый талантов, но, на мой взгляд, весьма посредственный рассказчик — в качестве руководителя, отвечающего за творческую сторону развития «Звёздных войн», способен реанимировать франшизу и обогатить сагу множеством сильных историй.

«Ушла эпоха…»

Денис Dhani Кошелев администратор сайта Jedi Council, создатель портала Starchive.Network, фанат «Звёздных войн» с 1999 года

Как говорится, ушла эпоха. Как и многие фанаты старой закалки, я не стеснялся в выражениях, осуждая «Дисней» и человека, который с самого начала стал творить с моей любимой сагой что-то непотребное. У Кэтлин Кеннеди было своё видение (впрочем, было ли?) «Звёздных войн», которое она меняла, кажется, на ходу. Сначала — неприкрытый фансервис. Потом — антологии, отвечающие на вопросы, которые никто не задавал. Но что в итоге выделяет её эру, так это непредсказуемость.

Да, я не жалел едких слов в её адрес, потому что для меня трилогия сиквелов была настоящим плевком в душу. Но я же совру, если не признаюсь, что «Изгой-один» запал мне в сердце, а «Андор» стал одним из лучших проектов по саге за всё время. Да и кто ожидал, что «Опорная команда» окажется такой очаровательной вещью в духе классической Расширенной вселенной? Эта непредсказуемость и готовность рискнуть, в том числе финансово, — то, почему сейчас я не праздную и не ёрничаю.

Что касается Дэйва Филони, моё отношение к нему гораздо более понятное. Ничего из того, что он делал, я не могу оценить высоко. Если у Кеннеди были нижайшие падения и высоченные пики, то у Дэйва всё очень ровно — он человек-посредственность. Меня больше не цепляет его имидж «настоящего фаната» и протеже Лукаса, я вижу его таким, какой он есть. Человеком, который отчаянно хочет казаться демиургом вроде своего бывшего наставника, хотя всё, что у него есть, — сомнительное наследие «Войн клонов» и его любимый персонаж Асока Тано, которая для этой саги что вши на собаке. Он — мистер фансервис и человек, который пока что ни разу не доказал, что способен предложить что-то оригинальное.

Каким он будет в качестве главы всея Star Wars? Сложно сказать. Наверное, были варианты хуже. Но пока всё указывает на то, что экспериментов станет меньше, а самоповторов и необязательных камео — больше.

«Мысль о Филони во главе студии вызывает лишь усталый вздох»

Александр Аммосов блогер-киновед, который слишком часто говорит о «Звёздных войнах», автор телеграм-канала Ammosov без Co , фанат «Звёздных войн» с 2006 года

Уход Кэтлин Кеннеди с поста президента Lucasfilm может показаться кому-то громким событием, но его сложно назвать сюрпризом. И не только потому, что многим не нравится текущее состояние «Звёздных войн».

Слухи об уходе Кеннеди шли не первый год, но всё упиралось в отсутствие альтернативных кандидатов. И переход власти к Дэйву Филони тоже был ожидаем, ведь его имя звучало в подобных разговорах очень давно. Но если несколько лет назад идея поставить ученика Лукаса во главе студии смотрелась занимательно, то сейчас вызывает лишь усталый вздох.

Сегодня многие говорят, что окончанием эры Кеннеди стала «смерть» «Звёздных войн». На мой взгляд, ситуация больше напоминает медленное угасание, стагнацию, при которой массовая аудитория всё больше теряет интерес к далёкой-далёкой галактике.

Отчасти в этом виноваты итоги эпохи Кеннеди, связанные с провалами и проблемами на большом экране. Успехи «Изгоя-один» огромной тенью Звезды Смерти затмевало как отсутствие в трилогии сиквелов общего планирования, так и отмена целой пачки картин (от авторов «Игры престолов», «Чудо-женщины» и так далее).

Отдельно лично мне было обидно за провал «Соло», который больше прочих напоминал неплохую историю из старой Расширенной вселенной.

Другая проблема франшизы пришла со стриминга, чья Новая надежда в лице «Мандалорца» быстро сменилась «Книгой Бобы Фетта», «Аколитом» и «Асокой» того же Филони. Да и сам «Мандалорец» в третьем сезоне значительно уступил своим же прошлым достижениям. На фоне всего ярко выделялся «Андор», но его успехи связаны в первую очередь с автором Тони Гилроем (который ранее помогал с «Изгоем»), а не c кем-то другим. Кстати, у стриминга был свой вариант «Соло» — «Опорная команда», которая на фоне негатива вокруг «Аколита» незаслуженно прошла совершенно незамеченной.

Поэтому больших надежд на ренессанс серии нет и на ТВ. У Филони много заслуг в прошлом, но он будто застрял в определённом видении серии, которого придерживался долгие годы (что видно и по его анимационным проектам). Останется ли при таком подходе место для экспериментов вроде «Андора»? Что-то я сомневаюсь.

Это не значит, что фильмы и сериалы франшизы не будут привлекать внимания (хотя на «Мандалорца и Грогу», кажется, плевать даже в самой Lucasfilm) или среди них не появится успешных работ. Но смогут ли они увлечь сердца фанатов так, как раньше?

Лично я в это уже не верю, но буду рад ошибаться.

«Я провожаю Кеннеди с уважением и благодарностью»

Илья Глазков киновед и сценарист, автор журнала «Мир фантастики», фанат «Звёздных войн» с 1999 года

Мне кажется, многие фанаты не понимают, сколь невозможная задача стояла перед Кэтлин Кеннеди.

С самого назначения в 2012 году она балансировала между двумя полюсами. С одной стороны — ожидания мегакорпорации Disney, чьё руководство хотело как можно быстрее окупить потраченные четыре миллиарда: выпускать больше фильмов, продавать больше мерчандайза, завлекать больше зрителей в онлайн-кинотеатры и парки развлечений. С другой стороны, у Кеннеди были обязательства перед Джорджем Лукасом, который лично выбрал преемницу и рассчитывал, что давняя коллега сохранит верность его идеям, этике и профессиональным принципам.

Не знаю, есть ли в Голливуде человек, способный выполнить обе эти (отчасти противонаправленные) задачи. Не получилось и у Кеннеди. Но всё же во главе Lucasfilm ей удалось добиться очень многого. Созданные ею фильмы собрали почти 6 миллиардов долларов в прокате, «Мандалорец» был и остаётся самым популярным сериалом Disney+, игры из серий Battlefront и Jedi разошлись огромными тиражами, новые ЗВ-романы и комиксы регулярно попадали в списки бестселлеров, а плюшевые Малыши Грогу поселились в домах миллионов детей. Даже несмотря на многолетнюю паузу между кинорелизами, с точки зрения бизнеса Кеннеди оставляет франшизу в более крепком состоянии, чем 14 лет назад.

Творческих успехов тоже было немало — как раз потому, что Кеннеди часто делала ставку не на скучных голливудских мастеровых, а на ярких режиссёров, выходцев из независимого кино, каким в своё время был сам Лукас. Да, не со всеми вышло договориться (прости, Гильермо дель Торо!), а иные любимцы фестивалей оказывались не готовы к грузу ответственности. Но всё же с подачи Кеннеди в «Звёздных войнах» отметились Райан Джонсон и Тайка Вайтити, Роберт Родригес и оскароносный дуэт Дэниелов, Когонада и Дэвид Лоури, Лесли Хэдланд и Алонсо Руиспаласиос. Даже Джон Фавро и Тони Гилрой, прежде считавшиеся скорее ремесленниками, в «Мандалорце» и «Андоре» раскрылись как полноценные авторы с уникальными темами и образным языком.

Конечно, эпоху Кеннеди едва ли можно назвать временем столь же радикальных экспериментов, какие проводил Лукас в 2000-х, а жёсткая корпоративная этика Disney не позволяла продюсеру полноценно защищать своих кинематографистов (вроде Джонсона, Хэдланд или актрис Келли Мари Трэн и Моузес Ингрэм) от пламени культурных войн. Однако «Звёздные войны» под управлением Кеннеди всё же оставались скорее синефильской франшизой, чем фабрикой по печатанию денег. Не стоит забывать и о стремлении к новым технологическим горизонтам вроде инвестиций в VR, цифровых масок и чудо-павильона Stagecraft, ставшего одним из важнейших киноизобретений современности.

Неудивительно, что старания Кеннеди высоко оценили её коллеги. Новое поколение ЗВ-историй выдвигали и на «Оскары», и на «Грэмми», и на призы профессиональных гильдий, а также на более чем 90 (!) премий «Эмми» в разные годы. Кульминацией стала награда «Андору» за лучший сценарий. У критиков Кеннеди тоже оставалась в почёте: ни один созданный ею фильм или сериал по «Звёздным войнам» не опустился ниже 50 баллов на Metacritic. Такого результата больше нет ни у одной крупной франшизы, кроме разве что «Аватара».

Поэтому я (и как фанат, и как киновед) провожаю Кэтлин Кеннеди с уважением и благодарностью. В невозможных условиях, которые обострились в начале 2020-х на фоне всевозможных кризисов, она продолжала двигать «Звёздные войны» вперёд, боролась за интересные ей проекты и подарила мне множество ярких воспоминаний. Манёвр Холдо, похоронный бунт на Ферриксе, Боба Фетт верхом на ранкоре, прощание Оби-Вана Кеноби с юной Леей Органой, мудрый силовой лось Бенду, мятущийся клон-коммандо Прицел и космические киты — все эти образы и персонажи в моём сознании теперь живут наравне с любимыми историями Лукаса.

Спасибо за всё, Кэти, и удачи на будущих фильмах; в том числе, надеюсь, и по «Звёздным войнам»! А Дэйву Филони и Линвен Бреннан я могу пожелать лишь такой же стойкости, киномании и гибкости перед лицом перемен. Путешествие им предстоит непростое, но наверняка увлекательное.

