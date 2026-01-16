Джордж Мартин дал сенсационное интервью. «Песнь льда и пламени» может быть никогда не закончена

Писатель Джордж Мартин пообщался с журналистами Hollywood Reporter и сказал несколько важных вещей о будущем саги «Песнь льда и пламени», о сериалах и не только. Главное из этого разговора — Мартин допускает, что сага может остаться незаконченной.
«Ветра зимы» продвигаются очень медленно, Мартин уже не может писать так, как во времена «Бури мечей»:
Джордж Мартин
Я смотрю на эту книгу («Бурю мечей») и не понимаю, как я это сделал.
Я открываю последнюю главу, над которой работал, и говорю себе: «Ну блин, это как-то не очень». И переписываю её.
Я написал главу про Тириона, которую просто обожаю. Но потом посмотрел на неё и сказал: «Так нельзя, это поменяет всю книгу. Сделаю из этого цикл снов. Нет! Так тоже не работает...»
Но другому автору он не будет отдавать книгу, даже посмертно. Если Джордж не сможет её дописать — сага останется незаконченной.
Джордж Мартин
Если так случится, мой труд останется незаконченным. Будет как с «Загадкой Эдвина Друда» (последним романом Диккенса).
Мистер Симмонс обвиняет мистера Коллинза. Встать, суд идёт!
Мартин сравнивает себя с Фрэнком Хербертом, которого он встретил под конец жизни, когда тот устал от «Дюны».
Джордж Мартин
Ему больше не нравилась «Дюна», он больше не хотел писать по ней книги. Но он оказался в заложниках успеха «Дюны» и продолжал их писать.
Не то чтобы я устал от своего мира. Мне нравится этот мир, нравится строить его. Но да, я его понимаю.
Но бросать книгу он не будет:
Джордж Мартин
Это было бы ужасно. Это был бы для меня полный провал. Я хочу закончить!
Финал книг будет радикально отличаться. Какие-то персонажи в книгах живы, а сериале мертвы, и наоборот.
Я собирался убить больше народу. Не тех, кого они убили. У них получился почти хэппи-энд. А я не вижу хэппи-энда для Тириона. Его арка трагична с самого начала. Я собирался убить Сансу, но в сериале она так хороша — может, я оставлю её в живых.
Мартин очень доволен новым сериалом «Рыцарь Семи королевств» и работой с его шоураннером Айрой Паркером. А вот с шоураннером «Дома Драконов» Райаном Кондалом у Мартина испортились отношения.
Джордж Мартин
Хуже чем сложные. Они отвратительные.
Я нанял Райана. Я думал, мы партнёры. Так и было в первом сезоне. Я читал черновики сценариев и оставлял заметки. Он что-то менял. Всё отлично работало — как я думал.
А потом во втором сезоне он практически перестал меня слушать. Я давал замечания, но ничего не менялось. Иногда он объяснял, почему не принимает их. Иногда просто говорил «Ладно, я подумаю». Становилось всё хуже, и я всё больше злился. Наконец дошло до того, что НВО велели передавать все замечания Райану через них.
После этого Мартин раскритиковал сериал в блоге. НВО просили его удалить пост, Мартин не стал этого делать — но и не стал продолжать критику (изначально пост планировался как первый из шести критических разборов).
А ещё Мартин предлагал HBO сериал-продолжение о похождениях Джона Сноу. В ней Джон борется с психологическими проблемами, полученными на «Игре престолов» и совсем не похож на героя. Джон прогнал Призрака и выбросил меч, живёт один, строит и тут же сжигает дома. Киту Харрингтону идея понравилась, HBO показалась слишком мрачной. Но сейчас рассматривается вариант перенести действие в Эссос и добавить в сюжет Арью Старк.
