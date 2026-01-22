КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

От «Давай, до свидания» до «Она сделала всё, что могла»: фанаты «Звёздных войн» провожают Кэтлин Кеннеди
Кэтлин Кеннеди покидает Lucasfilm. Что изменится при Дэйве Филони?
Какие фильмы и сериалы Marvel и DC выйдут в 2026 году
Какие фильмы выйдут в 2026 году? Экранизации игр

Как создавался «Аватар»: «забытый» блокбастер Джеймса Кэмерона
Фантастические фильмы, которые у нас любят больше, чем на родине
Первый тизер анимационного сериала про Дарта Мола

Андрей Квасков
22 января 20:05
94
1 минута на чтение
Lucasfilm представила дебютный тизер Star Wars: Maul - Shadow Lord — мультсериала про Дарта Мола.
Шоу расскажет о том, как Мол восстанавливает свой криминальный синдикат «Багровый рассвет» после событий «Войн клонов». Ситха вновь озвучивает Сэм Уитвер.

Премьера ожидается 6 апреля.
Андрей Квасков
