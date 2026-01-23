КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

От «Давай, до свидания» до «Она сделала всё, что могла»: фанаты «Звёздных войн» провожают Кэтлин Кеннеди
Кэтлин Кеннеди покидает Lucasfilm. Что изменится при Дэйве Филони?
Какие фильмы и сериалы Marvel и DC выйдут в 2026 году
Какие фильмы выйдут в 2026 году? Экранизации игр

Экранизации Булгакова: проклятые, народные и забытые
Последний волшебник: Марк Захаров и его сказочные миры
Душевная пародия на Marvel в духе «Киностудии» — первые оценки сериала «Чудо-человек»

Андрей Квасков
23 января 16:28
143
1 минута на чтение
В сети появились первые оценки сериала «Чудо-человек» (Wonder Man) — нового проекта Marvel о голливудском актёре Саймоне Уильямсе, который получает необычные способности из-за ионного облучения.

Судя по отзывам, Disney все еще умеет удивлять. Зрителям стоит ожидать не типичное супергеройское шоу с тонной экшена (хотя битвы тоже будут), а что-то в духе «Киностудии» — с сатирой на индустрию, акцентом на персонажей и куда более камерным масштабом, чем обычно у MCU.

На момент публикации рейтинг «Чудо-человека» на Rotten Tomatoes составляет 96% свежести, а на Metacritic сериал набрал 75 баллов из 100. Проект одинаково может зайти как фанатам Marvel, так и тем, кто давно устал от классической супергероики.
The Movie Couple
Если вы ожидаете от этого сериала экшена, то вряд ли найдёте его. Но если вы ищете хороший сюжет, действительно замечательных персонажей и увлекательную химия между ними — это именно то, что вам нужно.
Эрик Голдман
Это история о начинающем актёре со сверхспособностями, но не супергерое. Менее масштабная для MCU, но на удивление сильная и искренняя.
The Daily Beast
Пародия на киновселенную Marvel в духе «Киностудии"» юмора меньше, но благодаря актёрской игре появляется редкая для франшизы душевность.
Region Free
«Чудо-человек» – это настоящий подарок, даже если он окажется единичным случаем. В нём есть всё, что заставило меня полюбить Marvel с самого начала.
Empire
Зарождающаяся между героями искренняя дружба восхитительна, а сцены, где они просто сближаются, обсуждая свои любимые реплики и актёрский опыт, — одни из самых чистых и трогательных во всей киновселенной Marvel.
Премьера мини-сериала состоится 27 января на Disney+. Шоу получит восемь эпизодов. Главные роли исполнили Яхья Абдул-Матин II («Хранители», «Чёрное зеркало») и Бен Кингсли («Остров проклятых», «Счастливое число Слевина»).

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
