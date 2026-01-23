Душевная пародия на Marvel в духе «Киностудии» — первые оценки сериала «Чудо-человек»





Судя по отзывам, Disney все еще умеет удивлять. Зрителям стоит ожидать не типичное супергеройское шоу с тонной экшена (хотя битвы тоже будут), а что-то в духе «Киностудии» — с сатирой на индустрию, акцентом на персонажей и куда более камерным масштабом, чем обычно у MCU.





На момент публикации рейтинг «Чудо-человека» на Rotten Tomatoes составляет 96% свежести, а на Metacritic сериал набрал 75 баллов из 100. Проект одинаково может зайти как фанатам Marvel, так и тем, кто давно устал от классической супергероики.

В сети появились первые оценки сериала «Чудо-человек» (Wonder Man) — нового проекта Marvel о голливудском актёре Саймоне Уильямсе, который получает необычные способности из-за ионного облучения.