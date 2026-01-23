КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

От «Давай, до свидания» до «Она сделала всё, что могла»: фанаты «Звёздных войн» провожают Кэтлин Кеннеди
Кэтлин Кеннеди покидает Lucasfilm. Что изменится при Дэйве Филони?
Какие фильмы и сериалы Marvel и DC выйдут в 2026 году
Какие фильмы выйдут в 2026 году? Экранизации игр

«Бегущий по лезвию»: история великого фильма, который никто не понял
Дэнни Эльфман и его мистическая музыка
Режиссёр «Дэдпула» рассказал про неснятый фильм по Warhammer

Кот-император
23 января 12:07
238
1 минута на чтение
Ещё в 2018 году начинающий режиссёр Сьяма Педерсен снял фанатский фильм «Астартес» по вселенной Warhammer 40,000. Позже он же участвовал в создании эпизода по этой вселенной для сериала-антологии «Секретный уровень». Но её продюсер Тим Миллер (он же режиссёр первого «Дэдпула») рассказал, что в планах был полноценный фильм от этого режиссёра-фаната.
Я связался со Сьямой и сказал: «Эй, это было обалденно! Супер-круто». Потом я пошёл в Amazon и сказал: «А можем мы сделать вот это на 60 минут, и чтобы режиссёром был Сьяма? Мы можем сделать нечто супер-крутое...» Но это тогда не вызвало у них большого интереса. Затем это всё ещё должно проходить и через Games Workshop. Дело в том, что он иначе работает, он как бы вне системы. Людям не нравится, когда ты зарабатываешь деньги на их франшизе, а они не участвуют. Сразу дело становится грязным.
В итоге Педерсен получил только работу художника в серии «Они не знают страха». Но впоследствии продолжение короткометражки «Astartes 2» всё же было заказано для стриминга Warhammer+.

Читайте также

Фильмы Warhammer 40,000: официальные, фанатские и будущие

Кирилл Илюхин

17.05.2019

328410

Да, они существуют! От ужасного официального фильма про Ультрамаринов до фанатских мультфильмов, автора одного из которых взяли на работу в Games Workshop.

«Секретный уровень»: обзор первой части. Серии про Warhammer, PAC-MAN и не только

Алексей Корсаков

17.12.2024

21890

А ещё ураганный экшен про наёмников и пьющий, матерящийся и управляющий большим мехом Киану Ривз.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
