Режиссёр «Дэдпула» рассказал про неснятый фильм по Warhammer

Я связался со Сьямой и сказал: «Эй, это было обалденно! Супер-круто». Потом я пошёл в Amazon и сказал: «А можем мы сделать вот это на 60 минут, и чтобы режиссёром был Сьяма? Мы можем сделать нечто супер-крутое...» Но это тогда не вызвало у них большого интереса. Затем это всё ещё должно проходить и через Games Workshop. Дело в том, что он иначе работает, он как бы вне системы. Людям не нравится, когда ты зарабатываешь деньги на их франшизе, а они не участвуют. Сразу дело становится грязным.