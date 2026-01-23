Режиссёр «Дэдпула» рассказал про неснятый фильм по Warhammer

Ещё в 2018 году начинающий режиссёр Сьяма Педерсен снял фанатский фильм «Астартес» по вселенной Warhammer 40,000. Позже он же участвовал в создании эпизода по этой вселенной для сериала-антологии «Секретный уровень». Но её продюсер Тим Миллер (он же режиссёр первого «Дэдпула») рассказал, что в планах был полноценный фильм от этого режиссёра-фаната.
Я связался со Сьямой и сказал: «Эй, это было обалденно! Супер-круто». Потом я пошёл в Amazon и сказал: «А можем мы сделать вот это на 60 минут, и чтобы режиссёром был Сьяма? Мы можем сделать нечто супер-крутое...» Но это тогда не вызвало у них большого интереса.
Затем это всё ещё должно проходить и через Games Workshop. Дело в том, что он иначе работает, он как бы вне системы. Людям не нравится, когда ты зарабатываешь деньги на их франшизе, а они не участвуют. Сразу дело становится грязным.
В итоге Педерсен получил только работу художника в серии «Они не знают страха». Но впоследствии продолжение короткометражки «Astartes 2» всё же было заказано для стриминга Warhammer+.