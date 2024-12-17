«Секретный уровень»: обзор первой части. Серии про Warhammer, PAC-MAN и не только

10 декабря состоялась премьера разбитой на две части антологии по мотивам популярных видеоигр. Мы разбираем первую половину.

У «Секретного уровня» серьёзный базис для успеха. Сериалом занимался режиссёр первого «Дэдпула» Тим Миллер. Он же числится шоураннером антологии «Любовь, смерть и роботы», ставшей заметным событием в мире телевизионной фантастики и уже продлённой на четвёртый сезон. Также в команде создателей Дэйв Уилсон, снявший стартовый эпизод «Роботов» и известный работой над синематиками игр категории ААА. Потрясающие видео в Star Wars: The Old Republic — его заслуга. В августе вышел трейлер, взорвавший интернет и собравший неприлично большое количество просмотров — 3,7 миллиона.

Западные СМИ приняли «Секретный уровень» сдержаннее, чем «Роботов». Критике подвергся высокий градус насилия, антологию обвинили чуть ли не в пропаганде войны и криминала. Также новый сериал упрекнули в однообразии серий. С этим можно поспорить: если «Роботы» были свободны в выборе тем, то «Секретный уровень» основан на видеоиграх. А видеоигр без типичных конфликтов меньше, чем пальцев у фрезеровщика-пенсионера. В каждой серии «Уровня» много жёсткого действия, поскольку оно было и в базовых играх, Pac-Man не исключение. Да и насчёт схожести серий можно поспорить, каждая из них основана на самых разных игровых проектах, к выбору которых мы ещё вернёмся.

А Кратос появится во второй половине сериала

Восемь серий чётко обозначили плюсы и минусы нового шоу. Первое, что бросается в глаза, — дорогая графика. Все эпизоды смотрятся на уровне диснеевских полнометражек, создатели не стали заигрывать с аниме-стилистикой или добавлять нарочито рваную анимацию, за что им честь и хвала. Некоторые серии достигают почти фотореализма и выглядят очень убедительно.

Почти все серии первой половины удачно передают атмосферу оригинальных игр. При этом все сюжеты самостоятельны и не следуют сюжету первоисточников, удивиться придётся не раз и не два. И хотя в русском дубляже большинство зрителей не услышит оригинальной озвучки, имена приглашённых звёзд вызывают уважение — среди них Арнольд Шварценеггер, озвучивший перекачанного императора из эпизода «Король прошлого и будущего», Киану Ривз и комедиант Кевин Харт.

Нео? Ты управляешь боевым мехом, пьёшь и материшься?

Однако выбор игр вызывает вопросы к продюсерам. Если серии по God of War и Ghost of Tsushima стоит поприветствовать, то эпизод по онлайн-игре Concord удивляет. Конечно, создатели не могли знать заранее, но ещё до выхода сериала сервера этой игры закрылись из-за крайне неудачного запуска. Не всем понравится и то, насколько усердно авторы отработали взрослый рейтинг. Количество крови, рвоты и трёхэтажных матов может смутить даже бывалого зрителя.

Dungeons & Dragons: Колыбель королевы

Обратите внимание на детализацию картинки. На мантии волшебницы видны руны

В серии по ролевой системе D&D отряд искателей приключений преследует служителей зловещего культа. В бою они отбивают их пленника, но паренёк с татуировками на лице оказывается вовсе не так прост.

В этой серии удачно показано многое из того, ради чего люди играют в D&D за столом и перед экраном: множество колоритных рас и классов (включая брутального дварфа-монаха), пёстрый бестиарий и разнообразие заклинаний. Поклонники увидят много знакомого боевого волшебства, снятого динамично и зрелищно. Тут появляется очень убедительный дракон, который смотрится даже получше Смауга из «Хоббита», хотя тому досталось куда больше экранного времени. Есть особенно яркие моменты: например, когда волшебница-гном пытается швырнуть в спасённого парня огнём, один из союзников просто накрывает ей ладонь котелком. Финал первой серии остаётся открытым, но впечатления это не портит.

Sifu: На это уходит жизнь

Короткая история о мастере боевых искусств. В семь минут режиссёр вместил законченный рассказ о мести, и эта лаконичность заслуживает особой похвалы. Визуальная стилистика здесь меняется на селл-шейдинг — это технология 2D-обводки трёхмерных моделей. Если почти все серии «Секретного уровня» выглядят дорого, то эпизод по Sifu выглядит стильно.

Схватка с мафией показана изобретательно и стремительно, сцена в стеклянном переходе ночного клуба напоминает легендарную драку в коридоре из корейского триллера «Олдбой». Обыграна механика воскрешения и старения главного героя из оригинальной видеоигры. А в финальной, совсем коротенькой сцене с уличной торговкой нашлось место для мощного заряда грусти об ушедшем времени и о старых знакомых.

New World: Король прошлого и будущего

Элстром проиграет все состязания. Потому что он болван

Король-завоеватель прибывает на загадочный остров, чтобы расширить свои владения. На острове нет смерти, и все убитые оживают — это такой вплетённый в сюжет реверанс постоянным воскрешениям из видеоигр. Пока король пытается добыть власть над новой землёй, зрителю покажут ещё и механику получения снаряжения из онлайн-RPG и упомянут крафт, без которого сейчас никак в мире MMO.

В этом эпизоде полно чёрного юмора и есть несколько очень жёстких сцен, например финал игры в шахматы двух королей. Да и для обычного юмора нашлось место, достаточно вспомнить королевский сундук с запасными коронами. Неплохо проработан образ властителя Севера, завоевателя Элстрома. Пока он ведёт себя как самовлюблённая сволочь, он даже вызывает симпатию. А вот финальная мораль несколько огорчает: она слишком очевидно высосана из пальца, а метаморфоза Элстрома выглядит неуместно.

Unreal Tournament: Ксан

Здесь сценаристы далеко ушли от лора игровой серии. Вы не увидите уродливых инопланетных агрессоров и противостояния двух команд бойцов. Речь пойдёт о революции роботов — космических шахтёров, которых угнетали люди. Роботы восстали и переломали людишкам хрупкие кости, за что и были сосланы на арену, где их расстреливают на потеху публике.

Только с этого момента и становится видна Unreal Tournament. Со сложными аренами для сражений, с узнаваемым дизайном оружия — трёхствольная пусковая установка рулит! — и персонажей. Но акцент в этой серии сделан именно на том, как горемычные роботы взбунтовались, донесли до масс свой протест и перехитрили организаторов турнира, скомпрометировав Главную Стерву. Вот только с брендом Unreal Tournament всё это не сходится. Даже идёт вразрез.

Warhammer 40,000: И они не будут знать страха

Великолепная четвёрка. В ящике на цепи — сюрприз для хаоситов

В серии, снятой по экшену Warhammer 40 000: Space Marine, четвёрка десантников отправляется на самоубийственную миссию: обезвредить колдуна-хаосита и уничтожить рассадник скверны. Бойцы должны активировать маяк, и тогда висящий на орбите крейсер ударит по планете, уничтожая и чужих, и своих.

Создатели смогли уловить то, за что мир Warhammer привлёк массу поклонников, — эффектный, броский, запоминающийся визуальный дизайн. Космодесантники, их противники, техника и снаряжение — всё это выглядит очень круто. В финале эпизода появляется чародей Хаоса, который претендует на звание самой жуткой твари уходящего года.

Внимание к деталям впечатляет: в кадр попадает звёздный дредноут империи и даже адепты ордена Механикус, не обласканные вниманием в играх. Добавьте адреналиновый экшен и эпическую музыку и получите, пожалуй, лучшую серию первой половины «Секретного уровня».

PAC-MAN: Лабиринт

Очередной наивный Избранный. Хорошая добыча для Пакмэна

Здесь сценаристы дали волю фантазии, и получился эпизод, ставший главной неожиданностью начала сезона. Пакмэн здесь не весёлый молчаливый колобок, поедающий точки в узких коридорах. Он пленник лабиринта, обманщик, манипулятор и убийца. В его сети попадает очередной Избранный, с помощью которого Пакмэн пытается сбежать из заточения.

Оригинальная игра, лишённая сюжета, позволяла любые вольности, поэтому руки создателей шоу оказались развязаны, чем они успешно и воспользовались. Художники и дизайнеры вместо плоского нагромождения переходов и тупиков придумали фантастический мир со своей флорой и фауной, и выглядит всё это необычно и ярко. Да и концовка не подкачала.

Crossfire: Хороший конфликт

Смачного экшена много во всех сериях без исключения

Серия с практически непрерывным хайтек-экшеном, с крутыми пушками и навороченным снаряжением. Здесь две команды наёмников выполняют противоположные задания. Одна пытается доставить в нужную точку человека, другая — перехватить у этого курьера груз. Вдобавок к пулям и гранатам обстановку осложняет буря, постепенно разбирающая город на кусочки.

В этом эпизоде, пожалуй, кроме экшена и смотреть не на что, но ради экшена он и был снят. Картинка здесь максимально близка к реалистичной, и спутать эту серию с фильмами Майкла Бэя проще, чем кажется.

Armored Core: Управление активами

В финальной серии первой половины сезона мы видим любимца публики Киану Ривза. Он не только озвучил пилота меха-робота, но и подарил персонажу свою узнаваемую внешность. Персонаж Ривза вряд ли вызовет симпатию, но своей неоднозначностью он и ценен, этот циничный и безжалостный наёмник.

Лор игры в этом эпизоде получил расширение. Нам показывают, как происходит слияние пилота с мехом, какой ценой оно даётся и какую эйфорию в итоге чувствует оператор. Крутой дизайн боевых механизмов позаимствован из игр, велосипед изобретать не стали. А по спецэффектам сражения легко спутать с кадрами очередного киноблокбастера.

Впечатление от первых восьми серий Secret Level сильно зависит от того, входите ли вы в целевую аудиторию. Человек, от видеоигр далёкий, может пожать плечами и бросить просмотр. Любители и знатоки фантастики, а в особенности геймеры, обязательно получат удовольствие, пускай и с некоторыми оговорками. Им, а значит, нам вторую половину шоу точно стоит ждать.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.