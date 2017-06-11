Фантастика часто описывает завтрашний день не в самых радужных тонах. Телесериалы в жанрах антиутопии, киберпанка, биопанка и постапокалипсиса предупреждают нас о грядущих опасностях, будь то восстание угнетённых роботов или клонов, конец света в результате ядерной войны, власть высоких технологий или старая добрая людская тирания с промыванием мозгов. «Мир фантастики» составил топ-10 сериалов, которые рассказывают о мрачном будущем.
Лучшие фантастические сериалы
Этот материал — часть нашего спецпроекта, посвящённого лучшим фантастическим сериалам. Кликните, чтобы почитать другие топы.

Чёрное зеркало

Почему вы должны посмотреть «Чёрное зеркало» 14

Со времён Оруэлла страх перед Большим братом стал привычным и больше не будоражит. Британская антиутопия «Чёрное зеркало» пугает иначе. В каждой серии, представляющей собой самостоятельный фильм, мы видим тот или иной лик цифровой эры — нередко искажённый жуткой гримасой. Одержимость оценками в соцсетях, кибербуллинг — травля в Сети, бот, призванный заменить умершего человека, жуткие флешмобы в интернете — то, о чём рассказывает «Чёрное зеркало», или окружает нас, или войдёт в нашу жизнь очень скоро.

Но акцент сделан не на технологиях, а на том, как ведут себя люди в мире победившего прогресса. В мрачном и зачастую безысходном мире «Чёрного зеркала» нет «хороших» и «плохих», нет простых и правильных решений. Это беспощадное отражение нашей с вами реальности.

Мир Дикого Запада

Лучшие фантастические сериалы о мрачном будущем

Сериал канала HBO, заслужил статус культового уже после первого сезона. Видный актёрский состав во главе с Энтони Хопкинсом, дорогие декорации в антураже Дикого Запада, обилие сюжетных линий и огромный простор для фанатских теорий.

Сюжет, основанный на фильме 1973 года, рассказывает о футуристическом парке развлечений в антураже Дикого Запада, где массовку играют безропотные роботы, не подозревающие, что их жизнь — вымысел сценариста. Примерно так выглядела бы «Матрица» наоборот: люди создают иллюзорный мир для машин, которые вскоре и сами начинают ощущать себя людьми. Сериал переосмыслил на современный лад множество тем — от проблем искусственного интеллекта до рассуждений о человеческой природе.

В поле зрения

Лучшие фантастические сериалы о мрачном будущем 2

На американском телевидении всегда хватало процедуралов, и поначалу «В поле зрения» казался их рядовым представителем. С той лишь разницей, что тут герои благодаря машине, анализирующей потоки информации, расследовали не произошедшие преступления, а те, которые ещё только планировались. Впрочем, продюсерский состав во главе с Джонатаном Ноланом и Джей Джей Абрамсом намекал, что «В поле зрения» не будет проходным сериалом.

И действительно, начавшись как просто неплохой детектив с лёгкой фантастической составляющей, постепенно он вырос в великолепную фантастику «ближнего прицела» о всеобщей слежке, становлении искусственного интеллекта и его роли в нашем мире. Сериал завершился на пятом сезоне внятным финалом, так что его можно посмотреть целиком, не боясь, что история оборвётся на самом интересном месте.

Кукольный дом

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Следующий после «Светлячка» телепроект Джосса Уидона рассказывал о людях, которым промывают мозги, а тела потом используют в качестве «кукол», исполняющих любые приказы, от сексуальных фантазий до заказных убийств. Получился, как всегда у Джосса, сериал с оригинальной концепцией, замечательными многогранными персонажами, запутанной историей и крутым экшеном.

Зная, что сериал закроют, Уидон снял две серии о событиях будущего, которые закрывали все сюжетные линии. Одну он поместил в начало второго сезона, а другую — в конец. В итоге сериал получился полностью завершённым и не оставляет сюжетных хвостов. Но узнать, что же происходило между финалом второго сезона и заключительной серией всего «Кукольного дома», хочется невероятно.

Почти человек

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«Почти человек» мог стать лучшим фантастическим процедуралом, но был слишком дорог для своего рейтинга. Мы сразу простили ему мелкие нестыковки и медленный центральный сюжет — потому что за ними некогда было следить. Приличный бюджет позволил показать мир будущего, полный гаджетов, революционных технологий и вечных человеческих пороков. High tech, low life — киберпанк ожил лишь на один сезон. Но по-настоящему жалко этот сериал не за гаджеты, а за невероятный дуэт полицейского и андроида в исполнении Карла Урбана и Майкла Или.

Люди

Лучшие фантастические сериалы о мрачном будущем 5

«Мир Дикого Запада» закрыл тему ИИ на ближайшие годы. Казалось бы, прочие сериалы про дискриминацию роботов бессердечными «мешками с мясом» можно бросать. Но на «Людей» всё-таки стоит обратить внимание. Да, здесь нет роскошных декораций, закрученного сценария и Хопкинса. Зато есть нечто иное — приземлённость и реалистичность.

В центре сюжета первого сезона — обычная семья, где у каждого свои проблемы. Вечно уставшая мать на грани нервного срыва, отец, старающийся ни во что не вникать, агрессивная дочь и сексуально озабоченный сын-подросток. Робот Анита, купленный в качестве домашней прислуги, становится катализатором событий, которые заставят хозяев иначе взглянуть на себя и своих близких. «Люди» — это не про роботов, «Люди» — это про нас.

Иерихон

Лучшие фантастические сериалы о мрачном будущем 4

Представьте, что, возвращаясь домой после прогулки, вы видите на горизонте ядерный гриб. Так жители маленького городка Иерихон в одночасье оказались отрезаны от мира. Телевидение молчит, радио ловит странные передачи, бандиты распоясались, а из соседней промзоны надвигается армия с целью забрать все запасы пищи. Дождь несёт радиоактивные осадки, а бункеры-убежища давно отданы под склады…

«Иерихон» радовал убедительной картиной ядерной войны в глухой провинции, но конкурировал в сетке вещания с American Idol и был закрыт. Фанаты добились чуда, петициями и пожертвованиями обеспечив ещё семь серий, но на этом всё и кончилось. Наверное, и к лучшему: чем дальше, тем больше сериал скатывался в теории заговора.

Заключённый

Лучшие фантастические сериалы о мрачном будущем 1

Седая классика антиутопии, британский сериал 1967 года про суперагента, попавшего в загадочную Деревню. Здесь царит внешняя идиллия, но люди лишены имён — у них есть только номера, означающие места в местной иерархии. А выбраться отсюда нельзя — периметр тщательно охраняет боевая машина в форме шара…

Посмотреть «Заключённого» стоит хотя бы из-за его исторической ценности. В британской культуре этот сериал стоит рядом с антиутопиями Оруэлла и Хаксли. Он вдохновил группу Iron Maiden на несколько песен, а в 2009 году «Заключённому» пытались устроить перезапуск. Но попытка не удалась — в топ входит именно классика.

Тёмный ангел

Лучшие фантастические сериалы о мрачном будущем 7

Великий Джеймс Кэмерон создал этот сериал в начале 2000-х, когда темы генной модификации и постапокалипсиса зрителям ещё не приелись. По сюжету в 2009 году произошёл мощный электромагнитный импульс, и большая часть техники в США вышла из строя. Действие происходит десять лет спустя, в сером и запущенном мире. Главная героиня Макс Гевара (Джессика Альба) сбежала из секретного правительственного учреждения, где из неё растили солдата-убийцу. Теперь Макс пытается жить обычной жизнью, скрывается от властей и ищет собратьев.

Харизматичные персонажи, юмор, романтика, захватывающий сюжет — тут всё на месте. Увы, после второго сезона сериал беспощадно закрыли, но история продолжилась в нескольких книгах.

Тёмное дитя

Лучшие фантастические сериалы о мрачном будущем 3

Единственный в нашем списке пример биопанка. На первый взгляд, это сериал категории «B» с непоследовательным сюжетом, где интриги корпораций сменяются борьбой за место в школьном совете. Но актриса Татьяна Маслани вытягивает этот балаган на недосягаемый уровень. Каждую серию она играет минимум пять разных персонажей-клонов. В их числе мелкая преступница, учительница, учёный-генетик, глава корпорации и даже наёмная убийца с Украины!

Особенно великолепны эпизоды, когда одна из героинь вынуждена притворяться другой. Татьяна так выразительна, что зритель узнаёт её образ по одной только мимике. Чудеса монтажа позволяют клонам находиться в одном кадре, что усиливает эффект.

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