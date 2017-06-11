Лучшие фантастические сериалы о мрачном будущем

Фантастика часто описывает завтрашний день не в самых радужных тонах. Телесериалы в жанрах антиутопии, киберпанка, биопанка и постапокалипсиса предупреждают нас о грядущих опасностях, будь то восстание угнетённых роботов или клонов, конец света в результате ядерной войны, власть высоких технологий или старая добрая людская тирания с промыванием мозгов. «Мир фантастики» составил топ-10 сериалов, которые рассказывают о мрачном будущем.



Этот материал — часть нашего спецпроекта, посвящённого лучшим фантастическим сериалам. Кликните, чтобы почитать другие топы.

Чёрное зеркало

Со времён Оруэлла страх перед Большим братом стал привычным и больше не будоражит. Британская антиутопия «Чёрное зеркало» пугает иначе. В каждой серии, представляющей собой самостоятельный фильм, мы видим тот или иной лик цифровой эры — нередко искажённый жуткой гримасой. Одержимость оценками в соцсетях, кибербуллинг — травля в Сети, бот, призванный заменить умершего человека, жуткие флешмобы в интернете — то, о чём рассказывает «Чёрное зеркало», или окружает нас, или войдёт в нашу жизнь очень скоро.

Но акцент сделан не на технологиях, а на том, как ведут себя люди в мире победившего прогресса. В мрачном и зачастую безысходном мире «Чёрного зеркала» нет «хороших» и «плохих», нет простых и правильных решений. Это беспощадное отражение нашей с вами реальности.

Мир Дикого Запада

Сериал канала HBO, заслужил статус культового уже после первого сезона. Видный актёрский состав во главе с Энтони Хопкинсом, дорогие декорации в антураже Дикого Запада, обилие сюжетных линий и огромный простор для фанатских теорий.

Сюжет, основанный на фильме 1973 года, рассказывает о футуристическом парке развлечений в антураже Дикого Запада, где массовку играют безропотные роботы, не подозревающие, что их жизнь — вымысел сценариста. Примерно так выглядела бы «Матрица» наоборот: люди создают иллюзорный мир для машин, которые вскоре и сами начинают ощущать себя людьми. Сериал переосмыслил на современный лад множество тем — от проблем искусственного интеллекта до рассуждений о человеческой природе.

В поле зрения

На американском телевидении всегда хватало процедуралов, и поначалу «В поле зрения» казался их рядовым представителем. С той лишь разницей, что тут герои благодаря машине, анализирующей потоки информации, расследовали не произошедшие преступления, а те, которые ещё только планировались. Впрочем, продюсерский состав во главе с Джонатаном Ноланом и Джей Джей Абрамсом намекал, что «В поле зрения» не будет проходным сериалом.

И действительно, начавшись как просто неплохой детектив с лёгкой фантастической составляющей, постепенно он вырос в великолепную фантастику «ближнего прицела» о всеобщей слежке, становлении искусственного интеллекта и его роли в нашем мире. Сериал завершился на пятом сезоне внятным финалом, так что его можно посмотреть целиком, не боясь, что история оборвётся на самом интересном месте.

Кукольный дом

Следующий после «Светлячка» телепроект Джосса Уидона рассказывал о людях, которым промывают мозги, а тела потом используют в качестве «кукол», исполняющих любые приказы, от сексуальных фантазий до заказных убийств. Получился, как всегда у Джосса, сериал с оригинальной концепцией, замечательными многогранными персонажами, запутанной историей и крутым экшеном.

Зная, что сериал закроют, Уидон снял две серии о событиях будущего, которые закрывали все сюжетные линии. Одну он поместил в начало второго сезона, а другую — в конец. В итоге сериал получился полностью завершённым и не оставляет сюжетных хвостов. Но узнать, что же происходило между финалом второго сезона и заключительной серией всего «Кукольного дома», хочется невероятно.

Почти человек

«Почти человек» мог стать лучшим фантастическим процедуралом, но был слишком дорог для своего рейтинга. Мы сразу простили ему мелкие нестыковки и медленный центральный сюжет — потому что за ними некогда было следить. Приличный бюджет позволил показать мир будущего, полный гаджетов, революционных технологий и вечных человеческих пороков. High tech, low life — киберпанк ожил лишь на один сезон. Но по-настоящему жалко этот сериал не за гаджеты, а за невероятный дуэт полицейского и андроида в исполнении Карла Урбана и Майкла Или.

Люди

«Мир Дикого Запада» закрыл тему ИИ на ближайшие годы. Казалось бы, прочие сериалы про дискриминацию роботов бессердечными «мешками с мясом» можно бросать. Но на «Людей» всё-таки стоит обратить внимание. Да, здесь нет роскошных декораций, закрученного сценария и Хопкинса. Зато есть нечто иное — приземлённость и реалистичность.

В центре сюжета первого сезона — обычная семья, где у каждого свои проблемы. Вечно уставшая мать на грани нервного срыва, отец, старающийся ни во что не вникать, агрессивная дочь и сексуально озабоченный сын-подросток. Робот Анита, купленный в качестве домашней прислуги, становится катализатором событий, которые заставят хозяев иначе взглянуть на себя и своих близких. «Люди» — это не про роботов, «Люди» — это про нас.

Иерихон

Представьте, что, возвращаясь домой после прогулки, вы видите на горизонте ядерный гриб. Так жители маленького городка Иерихон в одночасье оказались отрезаны от мира. Телевидение молчит, радио ловит странные передачи, бандиты распоясались, а из соседней промзоны надвигается армия с целью забрать все запасы пищи. Дождь несёт радиоактивные осадки, а бункеры-убежища давно отданы под склады…

«Иерихон» радовал убедительной картиной ядерной войны в глухой провинции, но конкурировал в сетке вещания с American Idol и был закрыт. Фанаты добились чуда, петициями и пожертвованиями обеспечив ещё семь серий, но на этом всё и кончилось. Наверное, и к лучшему: чем дальше, тем больше сериал скатывался в теории заговора.

Заключённый

Седая классика антиутопии, британский сериал 1967 года про суперагента, попавшего в загадочную Деревню. Здесь царит внешняя идиллия, но люди лишены имён — у них есть только номера, означающие места в местной иерархии. А выбраться отсюда нельзя — периметр тщательно охраняет боевая машина в форме шара…

Посмотреть «Заключённого» стоит хотя бы из-за его исторической ценности. В британской культуре этот сериал стоит рядом с антиутопиями Оруэлла и Хаксли. Он вдохновил группу Iron Maiden на несколько песен, а в 2009 году «Заключённому» пытались устроить перезапуск. Но попытка не удалась — в топ входит именно классика.

Тёмный ангел

Великий Джеймс Кэмерон создал этот сериал в начале 2000-х, когда темы генной модификации и постапокалипсиса зрителям ещё не приелись. По сюжету в 2009 году произошёл мощный электромагнитный импульс, и большая часть техники в США вышла из строя. Действие происходит десять лет спустя, в сером и запущенном мире. Главная героиня Макс Гевара (Джессика Альба) сбежала из секретного правительственного учреждения, где из неё растили солдата-убийцу. Теперь Макс пытается жить обычной жизнью, скрывается от властей и ищет собратьев.

Харизматичные персонажи, юмор, романтика, захватывающий сюжет — тут всё на месте. Увы, после второго сезона сериал беспощадно закрыли, но история продолжилась в нескольких книгах.

Тёмное дитя

Единственный в нашем списке пример биопанка. На первый взгляд, это сериал категории «B» с непоследовательным сюжетом, где интриги корпораций сменяются борьбой за место в школьном совете. Но актриса Татьяна Маслани вытягивает этот балаган на недосягаемый уровень. Каждую серию она играет минимум пять разных персонажей-клонов. В их числе мелкая преступница, учительница, учёный-генетик, глава корпорации и даже наёмная убийца с Украины!

Особенно великолепны эпизоды, когда одна из героинь вынуждена притворяться другой. Татьяна так выразительна, что зритель узнаёт её образ по одной только мимике. Чудеса монтажа позволяют клонам находиться в одном кадре, что усиливает эффект.