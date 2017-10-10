«Рик и Морти» — не только самый абсурдный, но и самый научный мультсериал за долгое время. Под слоем пасхалок и саркастических шуток Рика создатели шоу спрятали уйму научных теорий — с их проявлениями герои сталкиваются в каждом эпизоде. Давайте разберёмся, о каких физических ловушках и философских дилеммах нам рассказывает эта сумасшедшая парочка.

Никто не существует по определённой причине, никто ни к чему не привязан, все однажды умрут. Пойдём посмотрим телек! Морти, «Рик и Морти»

Мультивселенная

Физика сериала строится на теории мультивселенной. Герои то и дело прыгают из мира в мир, знакомятся со своими альтернативными воплощениями и наблюдают за собственной жизнью по спутниковому телевидению.

Понятие мультивселенной происходит из квантовой механики и предполагает, что каждое событие дробит Вселенную на несколько версий со всеми возможными исходами. Даже подбрасывание монеты создаёт две параллельные вселенные, где в одной выпадает орёл, а в другой — решка.

Впервые Рик объясняет теорию мультивселенной в эпизоде 1.06 «Напиток Рика», когда после неудачного эксперимента с приворотным и отворотным зельем всё население планеты превращается в богомолов-мутантов. Не справившись с хаосом, Рик переносит себя и Морти в параллельную реальность. Там, закопав трупы своих двойников, они занимают их места. А в эпизоде 2.01 «Рик во времени» в результате неосторожных игр Саммер и Морти с неопределённостью мир разваливается на 64 параллельных вселенных.

Мир Рика и Морти отчасти работает по правилам теории струн, которая объединила постулаты общей теории относительности и квантовой механики. По расчётам учёных Стэнфордского университета Андрея Линде и Виталия Ванчурина, после Большого взрыва Вселенная начала стремительно расширяться, образовав в результате квантовых колебаний 10^10^10^7 версий самой себя. Принимая во внимания ограниченную способность человеческого мозга различать все эти воплощения, учёные сократили их число до 10^10^16.

Что же, получается, где-то в мультивселенной обитают 10^10^16 наших копий? Конечно, нет. Концепция Вселенной, расширяющейся по разным сценариям, предполагает и варианты, где мир — это лишь скопище звёзд и планет, лишённых жизни. Возможно, есть и вселенная, которая расширяется так быстро, что в ней не могут появиться устойчивые гравитационно-связанные системы — галактики и звёзды, необходимые для возникновения жизни. А в некоторых вселенных нас ждёт неминуемая гибель — как произошло с Риком и Морти.

Портальная пушка

Рик и Морти перемещаются между мирами с помощью портальной пушки в духе игры Portal. Она открывает две чёрные дыры, соединяющие две точки в разных участках пространства-времени, позволяя героям прыгать из одной вселенной в другую.

Хотя современная наука ещё далека от телепортации крупных тел, учёные преуспели с передачей информации — этот процесс получил название квантовой телепортации. Между Альбертом Эйнштейном и Нильсом Бором ещё в 1935 году разгорелся спор о том, приводит ли изменение состояния одной из двух взаимодействующих частиц к появлению аналогичных характеристик у второй частицы, как бы далеко та ни находилась. Как выяснилось, приводит, — это явление назвали квантовой запутанностью.

В 2017 году китайские учёные совершили первую орбитальную квантовую телепортацию на расстояние около 1400 километров. Физики смогли «запутать» и телепортировать более 900 фотонов со спутника «Мо-Цзы» на земную базу. А российские учёные недавно впервые провели двустороннюю квантовую телепортацию — когда сигнал о состоянии частиц передаётся в обе стороны. Всё это может стать первым шагом к созданию квантового интернета — такого, персональную информацию в котором принципиально невозможно взломать.

Гипотеза симуляции

В эпизоде 1.04 «М. Найт Шьямал-Инопланетяне!» Рик и Морти попадают в симуляцию, которую создали пришельцы, чтобы украсть у Рика рецепт концентрированной тёмной материи. Каждая попытка выбраться из «матрицы» приводит к тому, что герои проваливаются на следующий уровень симуляции.

А в серии 2.02 «Успеть до Морти-ночи» создатели сериала вспоминают и видеосимуляции. В одной из них Морти за секунды проживает жизнь некоего Роя, после чего какое-то время не может вспомнить, кто он на самом деле.

Идею, что мир иллюзорен, высказывали ещё древнегреческие философы, но широкое распространение эта гипотеза получила с появлением компьютерных игр и идеи виртуальной реальности. В 2003 году Ник Бостром, шведский философ-трансгуманист, привёл доказательства теории, что человечество существует в компьютерной симуляции. По мнению философа, её запустила некая постчеловеческая цивилизация, чтобы лучше понять своё прошлое.

В результате сложных абстрактных рассуждений Бостром приходит к двум наиболее вероятным вариантам: либо человечество живёт в симуляции и любую существенную угрозу можно ликвидировать перезапуском, либо оно погибнет, так и не успев достигнуть постчеловеческой фазы. Впрочем, в реальности Рика и Морти, как мы уже знаем, гибель человечества — это ещё далеко не конец.

А недавно учёные Зохан Рингель и Дмитрий Коврижин из Оксфордского университета опровергли гипотезу Бострома. Они доказали, что квантовый метод Монте-Карло — вычислительный алоритм, используемый для исследования сложных молекул, — в компьютерной системе работать просто не будет. Увы или ура, но мир вокруг нас абсолютно реален.

Ложные воспоминания

В эпизоде 2.04 «Вспомнить Вэ Сэ Йо», как и в боевике «Вспомнить всё» (1990), герои сталкиваются с ложной памятью. Только если герой Шварценеггера добровольно отправляется за порцией приятных воспоминаний в офис компании Recall, то семья Смитов имеет дело с инопланетными паразитами, которые заставляют героев поверить, что те давно с ними знакомы.

Казалось бы, прошлое — нерушимая цепочка фактов и событий. Но с биологической точки зрения наша память — это лишь набор взаимосвязей между картинками, запахами и звуками, который кодируется с помощью изменений в нейронах и нейронных связях, образуя энграммы, или «следы памяти».

В 2013 году команда нобелевского лауреата Судзуми Тонегавы из Массачусетского технологического университета пыталась заменить настоящую энграмму ложной, внушая мышам фальшивые воспоминания. Сначала мышь сажали в клетку А, которую она изучала, в результате чего о клетке формировались воспоминания. На следующий день её пересаживали в клетку B, где ударяли током. Когда мышь снова помещали в клетку А, в мозге животного активировали центр страха, и это вызывало ассоциации с пережитым в клетке B. В памяти зверька формировались фальшивые воспоминания о клетке А, хотя в ней ему ничего не угрожало.

К вытеснению подлинных воспоминаний приводит не только физическое воздействие, но и социальная среда. Элизабет Лофтус, профессор Калифорнийского университета, доказала на примере серии экспериментов, что сама формулировка вопроса — например, на приёме у психолога — может подтолкнуть к искажению настоящих воспоминаний и формированию новых. Так, многие девушки «вспоминали» о случаях насилия в детстве, которых на самом деле не было.

Ещё одной причиной искажения воспоминаний и ухудшения памяти могут стать паразиты, как и случилось в мультфильме. Например, простейшее под названием токсоплазма, попав в организм мышей, заставило их терять бдительность и идти прямо в лапы к кошкам.

Коллективный разум

В эпизоде 2.03 «Аутоэротическая ассимиляция» герои встречают бывшую подружку Рика, Юнити. Это коллективный разум, который на уровне сознания объединил существ разных рас и профессий, в результате чего они прекратили вражду и стали вести себя как цивилизованные члены общества. С промытыми мозгами, конечно.

Идея коллективного разума позаимствована у муравьёв и пчёл: насекомые подают друг другу сигналы, чтобы решать общие проблемы и объединяться перед лицом опасности. Похожих «муравейников» в роботехнике полно. Так, исследователи из университета Нью-Мексико заставили роботизированных муравьёв-жнецов добывать определённый ресурс, и те сообщали «коллегам» местоположение источника с запасами. А ведущие технические университеты Европы запустили проект RoboEarth, для которого разработали программу, координирующую действия четырёх человекоподобных роботов с разными, но связанными функциями. Эта команда сообща обслуживала пациента больницы.

Но самая перспективная технология, до которой человечеству только предстоит дотянуться, — создание совместного коллективного разума роботов и людей. По мнению Илона Маска, синтез «синтетиков» и «органиков» увеличит точность прогнозов на финансовых рынках и позволит предсказывать исходы политических кампаний.

Анатомический парк

Рик и Морти решили построить целый парк развлечений внутри господина без определённого места жительства в эпизоде 1.03 «Анатомический парк». К этой теме мультсериал возвращается и в серии 2.08 «Межпространственное кабельное 2: Искушение судьбы», где в хирургической операции участвует нано-доктор.

Об уменьшении людей для путешествия по чужим венам пока говорить рано. Но учёные Калифорнийского университета приблизились к тому, чтобы заглянуть внутрь человеческого тела, придумав микромоторы. Устройство запускают внутрь организма, где оно, достигнув определённой точки, выделяет лекарство.

А американские инженеры шагнули дальше, придумав микроробота, который может захватить отдельную клетку, а в перспективе и целую опухоль. Длина такого устройства не превышает 10 микрометров (0,01 миллиметра).

Мышечная память

В серии 3.02 «Рикман с камнем» Морти обретает мышечную память руки, принадлежавшей павшему воину. В результате он теряет контроль над конечностью, и та начинает сносить голову каждому встречному.

Хотя идея трансплантации мышечной памяти звучит безумно, она основана на реальных научных изысканиях. По данным исследований, опубликованным в журнале Experimental Biology, учёные нашли подтверждения тому, что скелетная мышца «запоминает» гипертрофированное состояние, в котором находилась раньше. Поэтому мышечные волокна, которые когда-то были большими, могут вновь набрать массу за относительно короткий срок. Причём эта информация хранится именно в мышечных клетках, а не в мозге или нервной системе. Если к этому подключить ещё и мозг, можно будет освоить кун-фу намного быстрее!

Любовь как химическая реакция

Морти неровно дышит к своей однокласснице Джессике. В серии 1.06 «Напиток Рика» он уговорил Рика приготовить для него «приворотную сыворотку», пробуждающую чувства. Но можно ли на самом деле химически вызвать любовь?

Ещё в XIX веке немецкий философ Артур Шопенгауэр говорил, что любовь — генетически закодированный инстинкт, побуждающий к продолжению рода. А выбор партнёра определяется тем, подходит ли он для производства на свет хорошего потомства. Столетие спустя оказалось, что теория Шопенгауэра недалека от истины.

Антропологи из университета штата Нью-Джерси решили определить, какие области мозга отвечают за любовь, а точнее, за проявление чувств — вожделения, влечения и привязанности. Причина характерных для влюблённости симптомов — воздействие на организм набора веществ: серотонина, окситоцина, допамина, норадреналина и фениэтиламина. У некоторых такой гормональный коктейль вызывает зависимость, они «подсаживаются» на него, желая постоянно пребывать в этом состоянии. Так что, если варево Рика повлияло на гормональный фон девушки, её внезапную одержимость Морти легко объяснить с помощью науки!

Антропоморфные роботы

В эпизоде 1.07 «Воспитание Газорпазорпа» Морти уговаривает Рика купить ему сексробота, «пообщавшись» с которым, мальчик становится отцом инопланетного детёныша. Оказывается, самки из расы Газорпазорпа используют таких роботов для вынашивания и рождения детей.

Казалось бы, уж эта-то идея граничит с абсурдом? А вот и нет, беременные роботы уже проскользнули в науку. Робота по имени Виктория изобрели для обучения акушеров: она реагирует на вопросы и внешние раздражители, помогая молодым специалистам набраться опыта. А недавно учёные смогли вырастить ягнёнка в искусственной утробе. Правда, совсем без участия матери пока не обойтись.

Ну а секс-роботы уже давно вышли на рынок. Кукла Хармони, новинка компании Abyss Creations, — последнее воплощение искусственного интеллекта, запертого в антропоморфном теле. В Хармони встроена функция распознавания лиц, а с помощью приложения можно настроить черты её личности, от «ревнивой» до «любящей». Хотя кукла ведёт себя наигранно и неестественно, она уже пользуется большим спросом. Возможно, однажды человекоподобный робот сможет потягаться с СУЗИ из Mass Effect.

Рик и Морти не только поведали зрителям о самых невероятных научных теориях, но и, что важнее, подняли кучу новых вопросов о том, что же из них правда, а что — вымысел. А также побудили поразмышлять, как далеко может шагнуть наука. Неплохо для стёбного мультсериала?