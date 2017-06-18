Многие из комедийных сериалов могли бы побороться и за места в других топах — например, фэнтези или сериалы о космосе. Но мы собрали их в отдельный топ, потому что фантастика — это, чёрт возьми, весело. Иногда, когда на душе тяжело, срочно требуется доза живительного юмора — пускай в такой момент этот список придёт вам на помощь.



Этот материал — часть нашего спецпроекта, посвящённого лучшим фантастическим сериалам. Кликните, чтобы почитать другие топы.

Альф

Один из самых трогательных и смешных сериалов, когда-либо появлявшихся на телевидении. По сути, это очередной ситком об обычной американской семье, в жизни которой всё идёт наперекосяк после того, как на заднем дворе их дома терпит крушение инопланетный космический корабль. Мохнатый рыжий мелмокианец по прозвищу Альф, который без ума от кошек и майонеза (особенно когда они вместе), влюбляет в себя с первого взгляда, а его не всегда удачные попытки смириться с земными обычаями, обидные и не очень аферы и шалости не оставят равнодушными даже самых требовательных зрителей.

Красный карлик

Блестящий английский сериал, уже 30 лет и 11 сезонов выезжающий исключительно на сценарном мастерстве и великолепной игре четырёх основных актёров. Хотя «Карлик» регулярно пародирует научно-фантастический жанр в целом и отдельных его представителей в частности, большая часть шуток строится на попытках нескольких совершенно разных и не всегда приятных в общении личностей ужиться на борту огромного космического корабля. Но «Красный карлик» глубже, чем банальная комедия. С каждой серией, с каждым сезоном мы всё ближе знакомимся с персонажами (раздолбаем-рокером, голограммой-бюрократом, котом-метросексуалом и роботом-дворецким), узнаём их тайны, секреты и желания, понимаем причины их поступков, а порой и решаем с ними сложные моральные дилеммы.

Чудеса науки

Два ботана из старшей школы решили поиграть во Франкенштейнов и создали на компьютере идеальную женщину, которая к тому же джинн и умеет исполнять желания. Завязка для ужасов или порно? Нет, это комедия! Ведь у идеального джинна Лизы — своё понимание, как исполнять желания создателей. В результате Гари и Уайт регулярно вляпываются в передряги и авантюры, но так и не становятся умнее. «Чудеса науки» проповедуют нехитрую мораль, что дружба и собственные силы важнее магических фокусов. Бонусы — роскошная актриса Ванесса Энджел и старший брат Уайта по имени Чед, самый харизматичный персонаж сериала. Под личиной этого тупого солдафона прячется тонкая сентиментальная натура.

Галавант

«Галавант» — это и остроумная сказка, и череда скетчей в духе «Монти Пайтона», и потрясающий мюзикл от оскароносного Алана Менкена, автора песен к лучшим диснеевским мультфильмам. Храбрый рыцарь, верный оруженосец, потерянная возлюбленная и жестокий король — обычный зачин для фэнтези, но уже через несколько серий от традиционных канонов не остаётся ничего. Герои бессовестно нарушают сюжетные и гендерные роли, ломают четвёртую стену, делают глупости и поют, поют, поют. Даже громиле Винни Джонсу досталась любовная ария. Наверное, это единственный сериал, который нравится всей редакции нашего журнала без исключений.

Детективное агентство Дирка Джентли

«Агентство» даже не пытается следовать первоисточнику — книгам Дугласа Адамса. Вместо этого сериал обыгрывает основную идею книг — что все действия в мире взаимосвязаны — и возводит её в абсолют, попутно добавляя новые сюжетные линии и персонажей. В итоге получается безумный (в хорошем смысле слова) и смешной сериал, который, особенно поначалу, смотришь с открытым ртом. Путешествия во времени, тайные организации, правительственные эксперименты, семейные и личные драмы — в «Агентстве» множество на первый взгляд несовместимых компонентов, которые тем не менее отлично сочетаются.

Мёртвые, как я

Восемнадцатилетняя Джорджия умирает нелепой смертью: её пришибает упавшее из космоса туалетное сиденье со станции «Мир». Теперь Джорджия — одна из мрачных жнецов, людей, которые помогают безболезненно отправиться в мир иной тем, чьё время пришло. Этот лёгкий и лиричный сериал подкупает чёрным юмором, живой мимикой главной героини и нетривиальным взглядом на посмертное бытие. А ещё временами заставляет задуматься о жизни, вселенной и смысле всего сущего. Потому что даже самый весёлый сериал про смерть — это все равно сериал про смерть.

Сабрина — маленькая ведьма

«Зачарованные» разыграли тему «повседневные проблемы девушек-волшебниц» всерьёз, а создатели «Сабрины» как следует над этим повеселились. Заглавная героиня, старшеклассница Сабрина, живёт с двумя тётушкам, которые тоже ведьмы, и говорящим циничным котом. Каждую неделю дамы пытаются с помощью магии решить свои проблемы, зачастую ей же и вызванные: то учителя заколдуют, то одноклассника приворожат, то заявятся гости из иного мира… В простой житейский ситком добавили капельку волшебства, и получилось колдовское зелье для поднятия настроения.

Музыкальный блог доктора Ужасного

45 минут невероятного гиковского позитива от Джосса Уидона. Скромный и неуверенный в себе доктор Ужасный влюблён в рыжую девушку из прачечной, ведёт видеоблог и очень хочет попасть в высшую лигу злодеев. Никогда ещё сопереживать суперзлодею не было так легко и приятно. Тут есть всё, что надо: трогательная история, искромётный юмор, замечательные песни и искрящийся тандем Нила Патрика Харриса, Фелиции Дей и Нейтана Филлиона — который тут играет надменного супергероя Капитана Молота.

Мёртвые до востребования

Торговец пирогами Нед обладает даром: его прикосновение возвращает к жизни умерших (и гнилые ягоды, чем он нагло пользуется). Но повторное прикосновение отменяет чудо, и если этого не сделать в течение минуты, умрёт кто-то другой. Нед использует дар, помогая частному детективу раскрывать убийства, но однажды жертвой оказывается любовь его детства Шарлотта…

Эта фантастическая трагикомедия — детище Брайана Фуллера, создателя «Мёртвых, как я». Почерк чувствуется — непростые вопросы подаются в ироничной манере. По форме это процедурал: в каждой серии герои расследуют убийство, и, хотя они могут спросить труп, кто его убил, разгадка оказывается небанальной. Но интереснее следить за трагикомичными отношениями Неда и его возлюбленной, которые не могут касаться друг друга. Добавим ироничный закадровый голос, яркую картинку, симпатичных персонажей и семейную драму — получим лёгкий сериал на тяжёлую тему. Увы, «Мёртвые до востребования» быстро закрылись, и фанатам пришлось довольствоваться скомканным финалом.

Хранилище 13

Двоих агентов Секретной службы направили охранять склад, где правительство прячет невероятные вещи. Многие опасные типы пытаются завладеть артефактами , так что бедолагам-агентам приходится туго… Поначалу сериал канала Syfy был чисто комедийной пародией на «Секретные материалы». Первый сезон вышел действительно остроумным, забавным и увлекательным — не зря он долгое время был самым успешным шоу канала. Но затем авторы зачем-то ударились в серьёзность — стали укладывать трупы штабелями, заставили героев переживать семейные драмы, сделали акцент на триллер. Да, остались отдельные удачные линии, неплохо смотрятся кроссоверы с сериалом «Эврика», но «Хранилище 13» постепенно проседало и наконец было закрыто после четырёх сезонов — причём последний смотреть решительно невозможно. Впрочем, всегда можно пересмотреть первый!