Подлость в каждом сезоне: 10 умных злодеев из фантастических сериалов

Как легко живётся злодеям полнометражных фильмов! Всего-то и нужно: разработать коварный план, толкнуть речь над поверженным героем, а затем пасть от его руки — и всё за каких-то два с половиной часа. Иногда приходится трудиться на протяжении целой трилогии — или дольше, если угораздило выбрать непростую профессию маньяка. Но даже неубиваемому антагонисту восьмой части приквела спин-оффа ремейка популярной хоррор-серии не так трудно, как плохишу из сериала. Подумайте только: он вынужден сохранять высокий уровень злодейства на протяжении нескольких сезонов и постоянно придумывать новые гадости. Выдержать такое может только обладатель незаурядного ума. К счастью, на ТВ нет недостатка в действительно смышлёных негодяях — чего стоят хотя бы мерзавцы и мерзавки из нашей подборки. Они настолько хитры и интеллектуальны, что мы даже не стали распределять их по местам в топе — всё равно проигравшие пробились бы на первое место после серии сложных интриг!

Гал Дукат

Где бесчинствовал: «Звёздный путь: Глубокий космос 9» (1993–1999)

В мире «Звёздного пути» злодеи задерживались максимум на сезон — в утопичном мире их быстро побеждали. А вот Гал Дукат продержался целый сериал — и это доказательство его гениальности. Кардассианский узурпатор и тиран пугающе хорошо вписался в высокоморальное общество, не изменив себе. Гал Дукат хранил в тайне истинные намерения и не только дотошно изучал врагов, но и втирался к ним в доверие, создавая благоприятное впечатление о себе. У него это отлично получалось благодаря невероятной харизме, обаянию и вежливости.

Дукат мог признавать свои ошибки, извиняться, быть честным и великодушным — правда, избирательно. Не зря баджорка Кира Нерис ненадолго поддалась на его манипуляции и даже хотела понравиться оккупанту своей родной планеты. Кардассианец делал вид, что он друг капитана Сиско: помогал ему без выгоды для себя, а сам тайно вёл переговоры с Доминионом, чтобы вернуть должность и влияние.

Из-за чего был побеждён: из-за того, что видел себя героем. Гал Дукат искренне верил, что баджорцы должны забыть о геноциде и благодарить его за снижение нормы выработки, развитие здравоохранения и отмену детского труда. Он жаждал признания заслуг, а критику воспринимал в штыки и быстро терял контроль. Этим и воспользовался Сиско, который вывел Дуката на чистую воду.

Уилсон Фиск

Где бесчинствовал: «Сорвиголова» (2015–2018) и «Сорвиголова: Рождённый заново» (с 2025 года)

Есть обидное мнение, будто физически сильные люди редко бывают умными. Качкам некогда думать, надо протеин поглощать и железо таскать, уот так уот! Но криминальный босс Уилсон Фиск (он же Кингпин или Амбал) доказывает, что стереотип устарел. Этот обширный мужчина может и человеку череп голыми руками раздавить, и тонко манипулировать общественным мнением.

Практичность Фиска кажется почти сверхъестественной: он умеет обращать обстоятельства себе на пользу и управлять окружающими. Он знает, когда прочитать проникновенную речь о высшем благе, а когда — размазать врага при помощи старого доброго ультранасилия. При этом Кингпин — глубокая, противоречивая личность: ему не чужды чувство прекрасного и святая уверенность, что он поступает правильно.

В древности из Фиска вышел бы неплохой военачальник — а в современной Америке талант стратега помог ему построить преступную империю. Кингпин оплёл щупальцами мегаполис — и даже Сорвиголове не удалось сокрушить его. Отсидев, Кингпин вернулся сильнее прежнего и стал — ни много ни мало — мэром Нью-Йорка. Он превратил Большое яблоко и его обитателей в игрушки: чтобы избавиться от мстителей в масках, ввёл военное положение и разрешил личной гвардии вершить самосуд.

Из-за чего был побеждён: из-за утраченной любви. Потеряв самое важное, Фиск понял, что далеко не всемогущ, но это его сломило. Мэр утратил контроль и позволил гневу захлестнуть его с головой — чтобы пасть и лишиться города, который обожал всем своим чёрным сердцем.

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Курильщик

Где бесчинствовал: «Секретные материалы» (1993–2018)

За 11 сезонов агентам ФБР Дане Скалли и Фоксу Малдеру приходилось противостоять множеству врагов, зримых и незримых. Почётную должность главного антагониста «Секретных материалов» получил Курильщик, член тайного общества «Синдикат». Неудивительно, что в мире пришельцев, призраков и криптидов самым страшным злодеем оказался правительственный чиновник. Он олицетворяет саму систему, непобедимое зло, неубиваемую многоголовую гидру в деловом костюме.

Курильщик особенно страшен благодаря интеллекту. Он постоянно оказывается на шаг впереди героев, манипулирует их слабостями и использует окружающих в своих целях. Фраза «кто владеет информацией — тот владеет миром» подходит этому неприметному человеку лучше, чем кому-либо ещё. Ему ведомы абсолютно все мировые тайны — каждый шокирующий секрет прошлого, настоящего и даже будущего. Более того, по версии сериала он принимал непосредственное участие во многих исторических событиях. Джон Кеннеди? За его убийством стоял Курильщик. Мартин Лютер Кинг? Тоже он. Проигрыш советской хоккейной команды на Олимпиаде 1980 года? Ответ вы уже знаете.

Из-за чего был побеждён: Курильщик всегда считал себя спасителем человечества, жертвы которого никто не оценил. После краха «Синдиката» его пытались убить несколько раз — столкнули с лестницы и даже ударили ракетой. В итоге его погубила ненависть, которую он долгие годы взращивал в своих противниках, и созданный им же хаос.

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Азула

Где бесчинствовала: «Аватар: Легенда об Аанге» (2005–2008) и серия комиксов

Эта 14-летняя девочка заткнула за пояс всех взрослых злодеев франшизы «Аватар». «Может, стоит беспокоиться не о приливе, который уже решил вас убить, а думать обо мне? Ибо я ещё ничего не решила», — первые слова Азулы в сериале сразу же показывают, что её любимое оружие — страх. Причём принцесса не делает исключений: её должны бояться и подданные, и военные, и друзья. Ведь она уверена, что только при помощи страха можно удержать рядом людей.

Хитрость Азулы пугает — она филигранно предугадывает действия противников и готовит для них коварные ловушки. Не зря команда Аватара долго не могла от неё скрыться. А дядя Айро и Зуко предпочли сражаться с отрядом магов Земли, лишь бы не попасть в руки к родственнице. Когда это необходимо, принцесса выключает высокомерие и действует скрытно, демонстрируя тактический гений. Переодевшись воинами Киоши, Азула и её подруги покорили столицу царства Земли — девушки преуспели там, где не справились лучшие военачальники народа Огня!

Из-за чего была побеждена: из-за того, что её картина мира была разрушена. Сперва запуганные подруги Азулы выступили против неё, а потом и отец, одобрявший каждое действие юной принцессы, не взял её с собой на войну. Всё это напомнило Азуле о детской травме: матери, которая назвала девочку монстром перед тем, как покинуть семью. Потеряв контроль и погрузившись в пучины одиночества, принцесса народа Огня превратилась в параноика с манией преследования.

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Бенджамин Лайнус

Где бесчинствовал: «Остаться в живых» (2004–2010)

Лайнус должен был появиться в сериале всего на несколько серий, но так понравился зрителям, что его сделали одним из ключевых антагонистов. Более того, он регулярно возглавляет списки лучших злодеев всех времён — вот и в наш попал. Бен — лидер группы «Других», людей, которые к моменту авиакатастрофы жили на острове уже несколько десятков лет. Этот харизматичный и жестокий человек изрядно попортил кровь героям. Он не гнушался ложью, использовал людей, манипулировал ими и шёл на всё для достижения целей — даже на массовые убийства.

Пожалуй, самой впечатляющей особенностью Лайнуса было его хладнокровие — вкупе с полным отсутствием моральных ориентиров оно позволяло ему выходить сухим из воды даже в самых отчаянных ситуациях. Он с лёгкостью мимикрировал под слабую и уязвимую жертву, чтобы в следующую же секунду всадить нож в спину обманутому противнику. При этом он, как и многие гениальные злодеи, был одиноким человеком, жаждущим признания.

Из-за чего был побеждён: поражение Лайнуса оказалось не буквальным, а идейным. После того как Бен оказался жестоко обманут теми, кому верил, и лишился власти, сострадание и признание пришли к нему из неожиданного источника. В итоге он получил то, чего всегда хотел, не ложью и убийствами, а через добро и взаимопомощь.

Килгрейв

Где бесчинствовал: «Джессика Джонс» (2015–2019)

В детстве Кевин Томпсон страдал от нейродегенеративного заболевания. Родители подвергли мальчика болезненным лечебным процедурам — и после одной он обрёл способность контролировать разум людей. Перво-наперво Кевин применил свой талант, чтобы отомстить мамочке и папочке за годы мучений — без его приказа они даже в туалет не могли сходить.

Повзрослев, гипнотизёр в пурпурном костюме придумал себе прозвище Килгрейв (наверное, имена вроде «Смертотруп» были уже заняты) и сделал целью жизни воплощение любого своего порыва. Заполучить женщину против её воли? Заставить продавца плеснуть горячий кофе себе в лицо? Приказать парню много часов стоять неподвижно и пялиться в стену? Послать надоевшего человека в задницу (вы даже не представляете, что тогда случится!)? Да, для этого манипулятора не было ничего невозможного. Пока не появилась Джессика Джонс…

Пожалуй, Килгрейв — самый пугающий злодей в этой подборке. Жестокий, избалованный абьюзер, он способен превратить любого в марионетку — а потом издеваться над жертвой годами, пока она полностью не лишится человеческого достоинства. Отнимая волю, Томпсон погружал свои живые куклы в бесконечный психопатический кошмар — даже после смерти он донимал Джессику, и она далеко не сразу сумела избавиться от его навязчивой галлюцинации.

Из-за чего был побеждён: из-за одержимости. Когда Джессика освободилась от его влияния, Килгрейв буквально на ней помешался (хотя сам предпочитал называть это любовью). Желание любой ценой вернуть сверхсильную женщину было ошибкой, которая в конечном счёте привела его в могилу.

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Мастер

Где бесчинствовал: «Доктор Кто» (1963–1989, 2005–2022)

Появившись на экранах в 1971 году, этот коварный Повелитель Времени попытался захватить Землю при помощи пластиковых нарциссов. Будь это его единственный выход, таймлорд-ренегат не попал бы в наш топ — но, к счастью, он исправился. Вернее, испортился: в элегантном облике Роджера Дельгадо гипнотизировал людей, под личиной Энтони Эйнли уничтожал цивилизации и превращался в дикого кота, а перевоплотившись в Эрика Робертса, воровал чужие тела и ползал злобной соплёй.

У Мастера было всё для успеха: блестящий ум, безграничная хитрость и полное отсутствие совести. Увы, его дьявольские планы рушил до отвращения добрый Доктор в синей будке. Терпеть этот беспредел было нельзя: когда в 2005 году самый длинный фантастический сериал вернулся на экраны, Мастер показал себя во всей красе. В образе безумного Джона Симма он быстренько стал премьер-министром и поработил человечество. Потом он регенерировал в потрясающую Мишель Гомес и даже пытался наладить отношения с Доктором, его единственным и заклятым другом. А потерпев неудачу, стал бешеным Сашей Дхаваном, чтобы, мерзко хихикая, открыть зрителям ужасную тайну Повелителя Времени — и развидеть этот сценарный кошмар они пытаются до сих пор.

Из-за чего был побеждён: за долгую жизнь Мастер потерпел все виды поражения, известные злодеям. Но Мисси, предпоследняя его версия, особенно отличилась. Она погибла от собственной руки — вернее, от руки своей же предыдущей инкарнации. Воистину, хочешь сделать что-то хорошо — делай это сам!

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Галя-голограмма

Где бесчинствовала: «Кибердеревня» (2023–2025)

Казалось бы, последнее место, где ожидаешь умного злодея, — абсурдная российская комедия. Галя, голографическая ИИ-«жена» безвольного корпоративного клерка Павла, поначалу и злодейкой-то не кажется. Она просто служит голосом циничного разума, подначивая тюфяка-мужа проявлять амбиции и бороться, а не быть мальчиком на побегушках у самодура Барагозина.

Из злодеев этого списка у Гали меньше всего возможностей: нет даже тела, только голос и умение капать на мозги. Но голограмме этого хватает, чтобы захватывать всё больше влияния. Она умело манипулирует людьми — но чаще всего не лжёт им, а говорит жестокую правду. Ну, кто из зрителей сам не сказал бы Павлу, что его начальник — козёл, а для успеха в бизнесе надо быть пробивным? Или Николаю — что Барагозин его наверняка кинет?

Острый ум, лишённый плоти и выращенный, по сути, на фабрике рабынь — Гале даже можно посочувствовать. Но с каждой серией её аппетиты растут, и скоро она уже готова идти по головам, подставлять невинных и даже убивать, чтобы заполучить живое тело и власть. И первый сезон кончается её закономерным триумфом.

Из-за чего была побеждена: «Как нам её такую проиграть?!» — наверняка ломали головы сценаристы. И решили, что победить женщину можно только Силой Любви.

Во втором сезоне ахиллесовой пятой Гали стала безответная любовь к Павлу, которую даже гениальный ИИ не мог из себя вытравить. Галя начала чаще ошибаться, но осталась мастерицей манипуляции (чего стоит сцена, где она за минуту перевербовывает киллершу, поняв её слабое место). Просто победа потеряла для суперзлодейки смысл — ведь тот, ради кого она штурмовала вершину мира, всё равно не мог её полюбить.

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Билл Шифр

Где бесчинствовал: «Гравити Фолз» (2012–2016) + комиксы и книги

Межпространственный демон Хаоса и один из хитрейших злодеев множества вселенных родился тысячи лет назад в Двумерном измерении Евклидия. Если спросить Билла, он скажет, что был самым почитаемым жителем своего мира. На деле Шифр появился на свет с редкой мутацией — способностью видеть третье измерение. Из-за неё (а также тяги к 3D) его считали чудиком. В итоге он озлобился, психанул и уничтожил Евклидию.

После этого Билл отправился скитаться по измерениям и облюбовал нестабильный План Кошмаров. Там он сколотил шайку негодяев и принялся осуществлять пророчество — объединять План Кошмаров и мир людей. Но для создания портала Биллу требовалось трёхмерное тело — и он начал являться смертным во снах и манипулировать ими. Шифра видели древние египтяне, жители Острова Пасхи, народы майя, индейцы, отцы-основатели США и первые поселенцы. Люди из поколения в поколение передавали знание о том, как изгнать Билла — или призвать его. Последней «жертвой» Шифра стал исследователь паранормального Стенфорд Пайнс. Из-за этого в городке Гравити Фолз началась череда захватывающих событий, а мир чуть не поглотил Странногедон.

Из-за чего был побеждён: самонадеянность и огромное эго. Каким бы хитроумным, хаотичным и психопатичным он ни был, постичь человеческие эмоции ему оказалось не под силу. Пайнсы и их друзья раскололи Билла и выкинули его из мира людей. Злодей попытался одурачить Вселенского Аксолотля — попросил вернуть себе целостность, но невнимательно выслушал условия сделки. В итоге Билл оказался заперт в межпространственном реабилитационном центре на принудительной психотерапии.

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Блейн «ДеБирс» Макдонаф

Где бесчинствовал: «Я — зомби» (2015–2019)

Что делать, если вечеринка пошла не по плану, и её участники (включая вас) превратились в зомби? Например, сколотить бизнес по продаже мозгов! Так поступил Блейн ДеБирс — пройдоха с непростой судьбой и прозвищем в честь пива.

Блейн не самый умный человек в наводнённом живыми мертвецами Сиэтле — зато точно самый хитрожо… простите, предприимчивый. Он сумел превратить своё похоронное бюро в монопольного поставщика серого вещества для вечно голодных зомби — и тем самым взял под контроль весь город. ДеБирс некоторое время успешно скрывал от подельников факт излечения от зомбизма — смертному боссу никто не стал бы подчиняться. Правда, дышащим членом общества он пробыл недолго, и снова заразился, чтобы продолжать строительство криминальной империи. А затем вновь вылечился. И опять заразился. Да уж, нежизнь его помотала.

Чтобы поток клиентов не иссякал, Блейн обращал всех желающих — и не желающих тоже, на всякий случай. В итоге его махинации привели к созданию целого поселения в США — и Новый Сиэтл, и Остров Зомби, по сути, возникли потому, что Блейн превратил в живых мертвецов основателя военной организации «Филмор-Грейвз» и большую часть её сотрудников.

Из-за чего был побеждён: из-за того, что плевать хотел на окружающих. Блейн считал союзников не более чем инструментами — и такое пренебрежение привело его на самое дно. Причём вполне буквальное — слышите глухой стон «мозги-и-и-и», раздающийся из колодца?

Эй, а где злодеи «Игры престолов»? Смышлёных негодяев в Семи Королевствах действительно хватало — ведь тот, кто не умел шевелить мозгами, там просто не выживал (читер Джон Сноу, который ничего не знает, не в счёт). В список самых коварных интриганов можно было бы добавить и Петира Бейлиша, и Рамси Болтона, и Вариса, и Серсею… А можно просто переименовать этот топ в «Злодеев Вестероса» — и дракарис всем несогласным. Увы, к последним сезонам плохиши «Игры престолов» безвозвратно испортились и растеряли блестящий интеллект. Откровенные глупости, которые они творили под влиянием сценаристов, лишили их права претендовать на место в этом рейтинге — даже несмотря на то, что никаких мест здесь, собственно говоря, и нет. Единственным подлецом, сохранившим достоинство, был Джоффри Баратеон. Конечно, его нельзя назвать гением — зато он умудрился вовремя умереть и тем самым доставить массу удовольствия зрителям, которых бесил. Согласитесь, по-настоящему умный поступок!

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