«Сорвиголова: Рождённый заново», 1-й сезон. К Дьяволу Адскую кухню!

После трагического происшествия слепой юрист Мэтт Мёрдок повесил супергеройский костюм на гвоздь и похоронил прошлое в работе. Теперь он просто успешный адвокат, а его жизнь — череда судебных заседаний и одиноких вечеров. Но от былого не так-то просто убежать — особенно если ты Дьявол Адской кухни, а твой главный противник из криминального босса неожиданно становится мэром Нью-Йорка.

Читайте также Телевселенная «Сорвиголовы»: взлёт и падение сериалов Marvel-Netflix Илья Глазков 26.07.2019 49115 Netflix закрыл свои мрачные и реалистичные сериалы про супергероев. Что же сгубило эту интересную телевселенную? Устраиваем поминки по Сорвиголове, Джессике Джонс, Люку Кейджу, Железному кулаку и Карателю.

Знакомые все лица

Десять лет назад «Сорвиголова» стал первым сериалом в линейке Marvel/Netflix и проложил другим уличным супергероям дорогу на малые экраны. История Человека без страха была не идеальной (привет, второй сезон), но захватывающей, а Чарли Кокс и Винсент Д’Онофрио, исполнители главных ролей, подходили своим персонажам настолько филигранно, насколько в принципе возможно. После того как Disney приняла мстителей Адской кухни обратно в тень своих мышиных ушей, слепой адвокат вернулся — и поклонники с нетерпением ждали его.

У них с началом сезона вряд ли будут проблемы, а вот тем зрителям, кто не знаком со старым сериалом, «Рождённый заново» преподнесёт сюрприз. Создатели не стали тратить время на долгую экспозицию, а просто мягко перезапустили историю предшественника. В результате новички (и те, кто успел подзабыть, чем там в 2018 году дело кончилось), включив первый эпизод, рискуют ничего не понять. Не знаете, кто такие Фогги и Карен? Впервые видите Кингпина и его обожаемую Ванессу? Запамятовали, что случилось с Меченым и где теперь пропадает Каратель? Ваши проблемы: шоу стартует как очередной сезон оригинального «Сорвиголовы», и даже временной скачок длиной в год не слишком помогает делу.

Не помогает и то, что Дьявол Адской кухни официально стал частью киновселенной Marvel. И если раньше о событиях «большой истории» упоминалось лишь постольку-поскольку, то теперь без знания того, что происходило как минимум в одном из недавних сериалов, не обойтись. Уилсон Фиск (он же Кингпин — или Амбал, как вам привычнее) только оправился от событий «Соколиного глаза» — но если вы не в курсе, что там произошло, то «Рождённый заново» оставит вам лишь намёк в виде незаметного шрама на лице бывшего криминального босса. К счастью, это практически единственное «домашнее задание», которое создатели предлагают выполнить зрителям — про «Эхо» герои скажут мимоходом, а камео Мэтта Мёрдока в «Женщине-Халке» и «Человеке-пауке» и вовсе останутся без внимания.

Но это всё проблемы новичков. А как же фанаты? Что ж, давних почитателей «Сорвиголовы» сериал встречает полюбившейся атмосферой тёмного Нью-Йорка, не менее полюбившимися персонажами и эмоциональным хуком в лицо. «Рождённый заново» словно спешит сразу выложить все козыри на стол: вот вам троица закадычных авокадос, вот — фирменная сцена, снятая одним кадром (к сожалению, уступающая в зрелищности схватке из третьего сезона), а вот — Кингпин в блистательном исполнении Д’Онофрио, который всё так же произносит проникновенные речи о любви к городу и сознательно меняет белоснежный костюм на скучную чёрную одежду законопослушного гражданина.

Кстати, главный сюжетный двигатель сезона — выборы Уилсона Фиска на пост мэра Нью-Йорка — очень вовремя уворачивается от чрезмерного заигрывания с актуальными событиями. Очевидные параллели со скандальным, но популярным в соцсетях президентом сперва смутили многих — к счастью, после первого эпизода шоу не концентрируется на прямых отсылках к нашей реальности. И это идёт ему на пользу.

В комиксах Кингпин тоже побеждал на выборах — он занял кресло мэра после событий арки Secret Empire и выступал против героев в масках. А позже руководить Нью-Йорком стал Люк Кейдж — так что Майку Колтеру, исполнителю роли пуленепробиваемого супергероя, есть куда расти!

Немного смущает разве что компьютерная графика в боевых эпизодах — авторы объяснили , что Мёрдок благодаря этому стал более ловким, но из-за этого то и дело пропадало ощущение «весомости» ударов. Зато по визуальной части в целом шоу не подводит — оно всё ещё выглядит мрачно и красиво (чего стоит хотя бы работа со светом в финале первой серии). «Рождённый заново» сохраняет реалистический тон (и даже повышает градус жестокости в кадре), а первые эпизоды дарят приятное чувство ностальгии и обещают ту самую историю о слепом мстителе, которую мы когда-то полюбили. Даже то, что Мэтт больше не надевает алый костюм, выглядит вполне уместным — с Фиском у власти и Мёрдоком в зале суда сериал из супергероики превращается в подобие криминальной драмы с вайбами «Пингвина»

Но Дьявол, как обычно, кроется в деталях — и особенно это касается дуэта центральных персонажей.

Грехи прошлого

Примерно к третьему эпизоду потерявший бдительность зритель может почуять подвох: герои ведут себя не совсем так, как должны в рамках своих характеров. Мэтт принимает странные решения — кульминацией становится сюжетный поворот с Белым Тигром, который, безусловно, выглядит эффектно, но бьёт все рекорды недальновидности. Кингпин же смотрится пассивным, даже бесхарактерным — зловещая аура, которую он источал поначалу, улетучивается без следа.

Можно было бы упрекнуть создателей в недостаточной проработке персонажей — и, возможно, в какой-то мере они виновны (особенно учитывая общие проблемы сезона, о которых ниже). Однако если вспомнить, что Мёрдок и Фиск в оригинальном сериале во многом были носителями одних и тех же ценностей, то происходящее более-менее встаёт на свои места.

Сорвиголова и Кингпин в «Рождённом заново» вновь решают одинаковую задачу: каждый после личной трагедии пытается отбросить прошлое и действовать в непривычных обстоятельствах. Мёрдок из уличного мстителя окончательно становится адвокатом и жаждет добиться справедливости для своего города исключительно в рамках закона. Фиск хочет из босса криминальной империи обратиться в политика — и, как ни странно, тоже ради города. Схожая природа героя и антагониста впервые подчёркивается их разговором в кафе, а затем зеркальными эпизодами, но и без них очевидно, что попытки начать всё сначала для этих двоих обречены на провал.

Выйдя из тени и избавившись от тёмного двойника, они оба в прямом смысле потеряли самих себя. Мэтт в своём идеализме довёл одного из супергеройских коллег до печального финала — так что ему потребовался сеанс во всех смыслах Карательной психотерапии. Кингпин буквально спрятал прошлую жизнь поглубже (и заточил за решётку), но психотерапия ему тоже потребовалась — правда, эпизоды с разбором семейных проблем в кабинете доктора Хизер вышли донельзя банальными.

Лишь к финалу эти двое наконец перестают бороться с собственной сутью, надевают рогатую маску и белый костюм и начинают вести себя так, как им и положено. Последние две серии дают тот накал трагедии и ту долю мрака, которых мы ждали от этих героев. Путь персонажей Мёрдока и Фиска — пожалуй, самое интересное, что предлагает «Рождённый заново». Да, он выполнен далеко не идеально — их линиям не хватает плавного развития и последовательности. Но слепой адвокат и криминальный амбал в этом не виноваты — просто сериал подхватил модную болезнь современного кино, вирус пересъёмок.

С пятого на десятое

Шоу про Дьявола Адской кухни, как и многие до него, угодило в производственный ад. Сперва съёмкам помешала забастовка сценаристов, а затем в Marvel решили вовсе переделать готовый материал и сменили команду. Именно тогда шоу приобрело более тесную связь с сериалом Netflix — например, Карен в первоначальной версии не появлялась. Хватало и других серьёзных изменений:

Что было в первой версии сериала?

Было бы странно, переживи сериал столь масштабные изменения без потерь. Первые три и последние две серии выглядят куда более цельными, чем середина сезона, — после в меру удачного старта в истории обнаруживается масштабный провал. Сильно страдают и ритм, и логика: филлерный эпизод в банке можно было вовсе убрать, а арка серийного убийцы по имени Муза не получает должного раскрытия и выбивается из общего настроя сериала.

Муза появился в комиксах в 2016 году. Он был одним из Нелюдей — или обычным человеком с генами Нелюдей, которого преобразил терригеновый туман. Муза обладал способностью поглощать всю сенсорную информацию вокруг себя — так что слепой Мэтт Мёрдок не мог его обнаружить. Преступную деятельность Муза начал с того, что нарисовал фреску человеческой кровью (в сериале он добавлял кровь в граффити). Затем он создал инсталляцию из мёртвых тел Нелюдей и похитил судью, политика и двух копов, чтобы составить из их трупов «картину современного правосудия». Когда протеже Сорвиголовы, супергерой Блайндспот, выследил маньяка, тот выколол ему глаза. Муза был настоящим психопатом — когда его поймали, он сломал себе пальцы, чтобы не доставить Мёрдоку удовольствия сделать это самому. А позже покончил с собой, войдя в горящее здание, — но продолжил творить зло даже из Ада.

В каноничном воплощении Муза мог бы стать достойным противником — но инопланетный туман и мутации в стиле «Диких карт» не подошли бы реалистичному «Сорвиголове». Убийца-художник туда, впрочем, тоже плохо вписывается — он со своей живописно заваленной набросками пещерой и аппаратами для высасывания крови словно пришёл из старых фильмов про маньяков. Да и достойной трагической истории злодею дать не смогли. Муза оказывается блеклой и очень скучной личностью — он мелькает на пару серий, чтобы тут же исчезнуть, как какой-нибудь заштатный «монстр недели».

Сюжетная линия Музы завершается чересчур быстро (хотя Дарио Скардапейн упоминал в интервью , что следующий сезон ещё раскроет этого антагониста). Но это беда всех сюжетных линий «Рождённого заново» — а их в девяти эпизодах целых семь. Шоу берёт на себя слишком много для короткого хронометража и не успевает в должной мере раскрыть большинство задумок. «Сорвиголова» образца 2015 года не боялся медленного повествования и подводил к кульминациям конфликтов постепенно — сейчас же в зрителей бросают ключевые моменты один за другим, из-за чего их причины часто остаются без объяснений.

Спешка ударила и по проработке характеров второстепенных героев. Любовная история Мэтта и доктора Хизер Гленн получилась фрагментарной (самое время вздохнуть об Электре), а коллеги слепого адвоката, Кирстен и Черри, кажется, нужны только для того, чтобы герой периодически приходил в контору поговорить на одни и те же темы. Лишь несколько персонажей — вроде Дэниэла Блейка, помощника Фиска — достаточно интересны, чтобы обращать на них внимание.

Кстати, Блейка (на фото слева) играет Майкл Гандольфини — сын актёра Джеймса Гандольфини, который наиболее известен по роли Тони Сопрано (собственно, из сериала «Сопрано»)

Причина всех этих сценарных неудач в том, что первый сезон «Рождённого заново» на самом деле… половина сезона. Изначально создатели планировали историю длиной в 18 серий, но в ходе тех самых пересъёмок продолжение переехало на 2026 год. Если рассматривать сезон как половину большого рассказа, то и филлерные вставки, и множество сюжетных линий начинают обретать смысл.

В восьмой серии буксующая история выправляется, чтобы громко завершиться финальным эпизодом, который может побороться с первым за звание лучшего в сезоне. Он делает множество ностальгических реверансов фанатам, радует боевыми сценами с участием Карателя (Джон Бернтал снова демонстрирует мастерство художественного убийства людей) и — главное — завершается мощным, трагическим клиффхэнгером. Можно сказать, что «Рождённый заново» начал и закончил на высокой ноте — а вот в середине пути чертовски сфальшивил.

Сорвиголова родился заново — но это были трудные роды. Первый сезон получился неровным и несбалансированным: темп повествования не выдержан, а качество истории сильно скачет от эпизода к эпизоду. Тем не менее у сериала хватает очевидных достоинств, чтобы ждать продолжения — и надеяться, что Дьявол Адской кухни не утянет самого себя в ад.

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