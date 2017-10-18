В каждой стране есть свои герои, которые становятся символами, более известными, чем их создатели. Такую роль играют Астерикс для французов, Тинтин для бельгийцев, супергерои Marvel и DC для американцев, муми-тролли для финнов. В России одной из таких героинь стала Алиса Селезнёва. Это чуть ли не единственный образ из отечественной фантастики, который вышел далеко за пределы жанра. Она совершенно затмила другие работы Кира Булычёва, и повинны в этом, в первую очередь, создатели удачных экранизаций — как игровых, так и анимационных. А ведь Булычёв — автор гораздо более разносторонний, чем может показаться. Он писал в самых разных жанрах — от сказок для малышей до трагедий и злободневной сатиры. И столь же многообразны его экранизации. Их так много, что рассказывать о них мы будем в трёх статьях, а начнём с мультфильмов, которые тоже не ограничиваются «Алисианой». И попробуем понять, почему одни из них остались незамеченными и забытыми, а другие вошли в историю

Тайна третьей планеты

«Алиса, ты именно напрашиваешься!»

Культурного феномена Алисы могло бы и не быть. Фантастику в СССР экранизировали неохотно, и каждый фильм подвергали придирчивой цензуре. «Девочка с Земли» могла так и не выйти за пределы книг. Её уделом могла стать пара малоизвестных экранизаций, известных только поклонникам, как это вышло, например, с героями Крапивина. Но случилось чудо: первое же экранное воплощение Алисы прославило её и Булычёва на всю страну.

Благодарить за это нужно режиссёра Романа Абелевича Качанова, который ещё в 1976 году загорелся идеей снять мультфильм по «Путешествию Алисы» и предложил Булычёву написать сценарий. Качанов своим авторитетом на «Союзмультфильме» сумел «продавить» редкую для тех лет полнометражную экранизацию. Для режиссёра это был новый опыт, эксперимент: ему, режиссёру «Варежки» и «Чебурашки», славу принесли кукольные мультфильмы.«Тайна третьей планеты» стала лишь третьей его рисованной работой. Булычёв Качанова вспоминал так:

«Это был шумный, весёлый, говорливый жизнелюб с записной книжечкой, куда он заносил собственные острые мысли и анекдоты. Он ловил тебя в коридоре и раскрывал книжечку. Тут тебе и приходил конец».

Писатель и режиссёр неплохо находили общий язык — к счастью, потому что, если возникали споры, переупрямить Качанова не удавалось никому. Режиссёр не слушал аргументов, а просто делал по-своему.

Булычёв и Качанов прекрасно понимали, что из «Путешествия Алисы» в первоначальном виде получился бы сумбурный двухчасовой фильм. Поэтому в сценарий вошла краткая выжимка книги — история о борьбе путешественников с «Пегаса» против космических пиратов. За борт сюжета вылетели все второстепенные и недостаточно яркие персонажи, включая трёхногого Третьего Капитана и командира «Пегаса» капитана Полоскова (его должность унаследовал колоритный механик-пессимист Зелёный). Под нож отправились главы, не развивающие центральный сюжет.

Что Булычёв изменил добровольно, а на что пошёл под давлением Качанова, теперь уже не узнать. Но знаменитого пирата Крыса в «Глота с планеты Катрук» переименовал наверняка режиссёр. Кроме «Тайны третьей планеты», имя «Глот» не встречается нигде. И в «Гостье из будущего», и в новеллизации мультфильма, написанной в 1997 году, Булычёв вернул пирату каноническое имя.

Одной из лучших находок Качанова была художник-постановщик Наталья Орлова, которая создала образы героев, ставшие классическими для целого поколения. С ними, кстати, связана масса противоречивых версий и легенд. Дочь Орловой Екатерина утверждает, что прототипами Алисы и Зелёного послужили соответственно она сама в детстве и её отец Тенгиз Семёнов. Отсюда, мол, и поразительное сходство Алисы с чужим дядькой, а не с родным отцом — профессором Селезнёвым. Есть другая версия, согласно которой прототипом Зелёного послужил сам Булычёв — они с Орловой жили в одном подъезде.

Скорее всего, в реальности с прототипами всё было куда проще. К тому времени уже существовали канонические иллюстрации Евгения Мигунова — художника, которого Булычёв называл соавтором, точно уловившим дух его книг. Если сравнить мигуновские рисунки с работами Орловой, нетрудно заметить, что разница между ними — чисто косметическая.

Но если при изображении главных героев Орлова и другие художники были ограничены каноном, то на вселенной мультфильма они отыгрались вовсю. Гротескные инопланетяне, похожие на видения из снов, пёстрая психоделическая цветовая гамма, множество мелких фоновых деталей, придающих абсурдному миру глубину и убедительность, — всё это напоминало не традиционные советские мультфильмы, а скорее «Жёлтую подводную лодку».

Такой видеоряд в сочетании с атмосферным электронным саундтреком от Александра Зацепина создавал не только у детей, но и у взрослых чувство погружения в мир безумной, но притягательной фантазии. Качанову удалось уловить только-только зародившееся веяние моды и развить его — в дальнейшем лучшие советские мультипликаторы восьмидесятых пошли именно по пути гротеска и фантасмагории. Это заметно и в работах Давида Черкасского для студии «Киевнаучфильм», и в фантастических мультфильмах Владимира Тарасова (об одном из которых, «Перевале», мы ещё поговорим), и в картинах Гарри Бардина и Александра Татарского. «Тайна третьей планеты» была в этой плеяде если не первой, то одной из первых.

Экспериментальный, дерзкий видеоряд сопровождался куда более консервативной озвучкой, к которой Качанов сумел привлечь множество советских звёзд. Громозека получил самый узнаваемый голос — Василия Ливанова. Говоруна озвучил Владимир Кенигсон, чьим голосом говорили Шапокляк, Кентервильское привидение и Луи де Фюнес в советском дубляже, профессора Селезнёва — Всеволод Ларионов (Попугай в мультфильме «38 попугаев»), а Колину бабушку — Рина Зелёная, всем известная как черепаха Тортилла и миссис Хадсон из «Шерлока Холмса».

Актёрам удалось вдохнуть жизнь в диалоги, которые в мультфильме, к сожалению, утратили часть юмора, присущего первоисточнику, местами стали суховатыми и сугубо информативными. Но и той доли булычёвского стиля, что в них сохранилась, хватило, чтобы фильм разлетелся на множество цитат и крылатых фраз. Даже те, кто не знаком с книгами Булычёва, слышали про планету Шелезяку, на которой «воды нет, раститэлности нет», про птицу Говорун, что «отличается умом и сообразительностью», и про Громозеку, который заказывает в ресторане ровно четыреста капель валерьянки.

Рискнём сказать, что «Тайна третьей планеты» не просто один из лучших советских мультфильмов — это один из лучших фантастических фильмов, снятых в нашей стране. И, возможно, самый известный из них. Кинокритики наверняка поставят «Солярис» и «Сталкер» Тарковского выше по их значению для киноискусства, но по популярности, влиянию на отечественную анимацию, на массовую культуру и фольклор у «Тайны» есть только два равных соперника — «Кин-дза-дза» Данелии да родственная «Гостья из будущего». Благодаря этому мультфильму и «Гостье из будущего» Алиса Селезнёва стала не просто известным персонажем, но символом советской фантастики и целой эпохи.

А Булычёву мультфильм принёс Государственную премию СССР, известность и… разоблачение. До этого историк и востоковед Игорь Всеволодович Можейко скрывал тайну своего псевдонима, опасаясь, что за «несерьёзную» внерабочую деятельность может получить нагоняй. «Тайна третьей планеты» «легализовала» Булычёва, и с этого момента экранизации его книг последовали одна за другой. Правда, сам писатель признавал, что эта работа Качанова — единственная мультэкранизация, которую он считал безоговорочно удачной. К остальным у него были претензии.

Аниме про Алису: миф Рунета В 2006 году вокруг этой картинки бурлили сетевые дискуссии на тему «что самураи сотворили с нашим любимым мультфильмом». Кто-то утверждал, что японцы полностью пересняли мультфильм и к нему даже есть трейлер. Кто-то рассказывал, что это обложка DVD, сделанная специально для Китая, потому что, дескать, аниме лучше продаётся. На проверку картинка оказалась просто шуточной — её нарисовал для журнала Maxim Почтенный Стирпайк, дизайнер студии Лебедева.

Два билета в Индию

«Когда я училась, профессора выглядели по-другому!»

Сотрудничество Булычёва с Качановым на этом не закончилось. Воодушевлённые успехом «Тайны третьей планеты», они взялись переработать повесть «Два билета в Индию» в одноимённый мультфильм. Над экранизацией трудились мультипликаторы и актёры из той же команды, что запускала в космос Алису, но второго такого же шедевра у них не получилось. Да и не могло.

Надо понимать, что для Качанова «Тайна третьей планеты» была дерзким экспериментом, единичным случаем. «Два билета в Индию» больше похожи на его прежние работы — трилогию о Чебурашке, «Последний лепесток», «Наследство волшебника Бахрама». Качанов предпочитал не переносить действие в сказочные миры, а внедрять фантастическое в повседневность. Потому-то он и выбрал для экранизации историю о маленьком чуде в жизни обычных детей. Действие «Двух билетов в Индию» происходило на Земле и не в будущем, а практически «завтра», поэтому простора для гротескных фантазий у художников не было.

Правда, главным героем стал инопланетянин — профессор Транкверри с планеты Геда, который летел в Индию на симпозиум зоологов, а попал в подмосковный пионер-лагерь. Но выглядел пришелец как обычный земной тигр и манерами напоминал скромного Крокодила Гену, а не чудака Громозеку. Пионеры, которые помогли Транкверри добраться до Индии, тоже не выдерживали сравнения с умной и ироничной Алисой. Ко всему прочему, в мультфильме был совершенно бесконфликтный сюжет. Герои не раскрывали тайн, не боролись со злодеями и больше всего боялись смутить взрослых внешностью Транкверри.

«Два билета в Индию» не назовёшь плохим мультфильмом — он сделан добротно и с любовью, его озвучили хорошие актёры, в нём есть неплохая песня Юрия Саульского на стихи самого Булычёва. Но «Тайна третьей планеты» была прорывом, а эта экранизация — обычной советской мультсказкой про пионеров и говорящих зверей, которую помнят в основном из-за предыдущего успеха её создателей. Какая же всё-таки удача, что «Тайна» была первой!

Для Романа Качанова «Два билета в Индию» стали предпоследней работой. Знаменитый режиссёр был уже стар и болен, картину он закончил с трудом, на чистом упрямстве. А для Булычёва всё только начиналось. Одновременно с этим мультфильмом на экраны вышел телефильм «Гостья из будущего», по популярности сравнимый с «Тайной третьей планеты», а на горизонте маячила новая, более свободная эпоха и новые экранизации.

Узники «Ямагири-мару»

В эпоху перестройки киностудии уже начали выходить из-под контроля цензуры, но ещё не лишились государственной поддержки. Потому на этот период приходится целый ряд экранизаций Булычёва, причём странных, экспериментальных и не всегда удачных, рассчитанных непонятно на какого зрителя.

К примеру, кукольный мультфильм «Узники “Ямагири-мару”» 1988 года, снятый на студии «Экран» режиссёром Алексеем Соловьёвым, сейчас всеми забыт. И, надо признать, забыт заслуженно: качество мультипликации в нём очень слабое. Угловатые картонные фигурки с искажёнными пропорциями движутся неестественно, а мимики на их лицах почти нет. Футуристические декорации грубо склеены из обрезков фольги и картона. Даже по приведённым в этой статье кадрам легко убедиться: это самая неудачная экранизация «Алисы».

А ведь мультфильм мог выйти интересным. Во-первых, как ни странно, это до сих пор единственная экранизация, где появляется один из главных героев книжной серии — Пашка Гераскин. И хотя изображающая его кукла анимирована так же плохо, как и всё остальное, характер персонажа — хвастуна, романтика и упрямца — передан точно.

Во-вторых, по сравнению с детскими «Двумя билетами» «Узники “Ямагири-мару”» больше похожи на научную фантастику. Здесь показан мир будущего, здесь есть роботы, батискафы и компьютеры — хотя всё это и выглядит как работы младших школьников на уроках труда. Жутковатые мутанты и документальные кадры Второй мировой придают мультфильму серьёзное настроение. Даже саундтрек настраивает на соответствующий лад — это строгая, ритмичная электроника.

Наконец, в-третьих, у мультфильма сильный первоисточник. Рассказ «Узники “Ямагири-мару”» — экологическая притча, книга-предостережение о том, как опасно загрязнять океан отходами, и мысль эта в мультфильме сохранилась. К сожалению, картина слишком слаба, чтобы заразить детей идеями автора. Неплохой сценарий Булычёва оказался истрачен впустую.

Великий Гусляр

Практически забыты и кукольные мультфильмы студии «Куйбышевтелефильм», снятые по рассказам о Великом Гусляре. Поэтому так трудно поверить, что у гуслярского цикла экранизаций больше, чем у Алисы. Режиссёр Александр Полушкин снял в конце восьмидесятых шесть мультфильмов: «Кладезь мудрости», «Копилка», «Спутник икры» (по рассказу «Прошедшее время»), «Свободный тиран», «Яблоня» и «Чудеса в Гусляре» (по рассказу «Паровоз для царя»). Эти ироничные, сатирические картины вышли почти дословными экранизациями, поэтому здесь хватает фирменных булычёвских фраз: «Я, честно говоря, не разобрался, где двигатель, а где кухня», «И надо ж ему именно сегодня упасть! У меня в девять совещание», «Если бы у нас каждый занимался не своим делом, мы бы никогда не достигли таких высот! — Я таких высот не достиг».

К сожалению, с точки зрения кино эти мультфильмы немногим лучше «Узников». Видеоряд чересчур тёмный, куклы малоподвижны и карикатурны, а вместо общих планов использованы фотографии Куйбышева — нынешней Самары. Анимация настолько простая, а антураж — настолько обыденный, что возникает вопрос: зачем было снимать мультфильм? Если бы те же реплики произнесли перед камерой живые актёры, фильм выглядел бы серьёзнее, а снять его было бы легче.

Противоречие формы и содержания помешало мультфильмам найти свою аудиторию: они не смогли понравиться ни взрослым, ни детям. «Есть фантастика взрослая и детская, — утверждал Булычёв. — Основная функция “взрослой” фантастики — предупреждение, то есть автор гиперболизирует действительность и показывает, что может с нами случиться. А в “детской” фантастике это невозможно, потому что просто неэтично пугать ребёнка. Фантастика для взрослых — пессимистична, а для детей — оптимистична».

Создатели гуслярского сериала попытались пренебречь этим делением, но неудачно. Эстетика мультфильмов — куклы с мешковатыми фигурами и огромными носами, лёгкая музыка, смешные голоса — обращены к детям. Тематика же — сталинские репрессии, дефицит, серость среднестатистического человека — определённо не детская. Светлая и просторная гуслярская пастораль куда-то пропала, а осталась если не чернуха, то довольно зубастая сатира, которая плохо воспринималась в устах неуклюжих кукол.

Перевал

«Но ты ведь помнишь вкус ананаса?»

Странным, но совсем по-другому, оказался мультфильм «Перевал». Это единственный из перестроечных мультфильмов по Булычёву, который до сих пор интересно пересматривать.

Снял его опытный режиссёр Владимир Тарасов, редчайший для нашей страны «профессиональный мультфантаст» — НФ была его основным жанром. Картины Тарасов снимал в основном взрослые, сатирические и полные постмодернистских отсылок — «Контакт», «Тир», «Юбилей», «Возвращение», «Контракт»… Неудивительно, что «Перевал» стал самым взрослым и мрачным мультфильмом по Булычёву.

«Перевал» ушёл далеко от оригинала — это не столько экранизация, сколько визуальная фантазия на тему. Повесть «Посёлок» относится к циклу про доктора Павлыша, но в мультфильме даже нет этого персонажа. В сценарий попали только первые главы «Посёлка», где четвёрка «робинзонов» пытается добраться до звездолёта, разбившегося в горах.

Чтобы подчеркнуть ключевые моменты истории, всё второстепенное выкинули. Конфликт «адаптировавшегося» мальчика Дика с «цивилизованным» Олегом превратился в обычный спор скептика с храбрецом. Исчез эпизод с галлюциногенными грибами (что забавно, ведь сам мультфильм напоминает психоделическое видение), сократились диалоги. Остались отчаяние и решимость обречённых, тоска по незнакомой Земле, непредсказуемый смертоносный мир и дорога, которую нужно пройти во что бы то ни стало.

Но и этому простому сюжету Тарасов уделяет немного внимания. Он снимает фантасмагорию, где визуальный стиль важнее истории. Режиссёр если и разговаривает со зрителем, то не словами сценария, а языком кино. Например, почти весь мультфильм мы видим героев как резкие чёрно-жёлтые контуры и успеваем к этому привыкнуть — мол, стиль такой. Но вот герои входят в звездолёт, на них льётся обычный, земной свет, и… они становятся розовыми! Только тут мы понимаем, что всё это время видели людей в лучах неземного солнца…

В «Перевале» немало таких визуальных находок, а изображённый Тарасовым мир геометрических абстракций не уступит «Дикой планете» Рене Лалу. Не случайно одним из художников-постановщиков «Перевала» был выбран математик Анатолий Фоменко, будущий автор псевдоисторических теорий, — на Тарасова произвели впечатление его иллюстрации к учебнику геометрии. Силуэтная, теневая графика, супрематические образы, сюрреалистические метаморфозы пространства, органная музыка Баха и рок-баллады в исполнении Александра Градского — всё это позволяет назвать «Перевал» самой авангардной из экранизаций Булычёва.

Однако самому писателю такой подход не понравился. Он дорожил своими героями, своими идеями, а Тарасов махнул на них рукой и снял психоделический музыкальный клип. «Графика Фоменко живёт сама по себе, текст — сам по себе, а история путешествия к кораблю отступает на второй план», — так Булычёв отзывался о мультфильме. Он искал режиссёра, который снял бы новую, не столь авангардную экранизацию «Посёлка», но не нашёл. Так «Перевал» и остался странным, уникальным памятником эпохе экспериментов и вторым значительным мультфильмом по Булычёву.

До третьего писатель уже не дожил — его пришлось ждать более двадцати лет.

Гостья из будущего 2 Этот восьмиминутный видеоролик Виталия Гиля трудно назвать экранизацией Булычёва. Скорее, это циничная шутка на тему ностальгии, пародирующая и Алису, и современную кинофантастику, и нашу с вами жизнь. По сюжету Алиса с лицом Наташи Гусевой возвращается в прошлое, чтобы позвать Колю Герасимова на помощь: они должны предотвратить наступление нашей эпохи. Для этого им предстоит забить до смерти робота с лицом Гарри Поттера, а затем пронестись в «машине на все времена» — «Волге» — по стране, превращая её в утопический СССР. Этим сюжетом можно было бы возмущаться как примером воинствующего «ретропатриотизма», но уж очень явно ролик иронизирует над такой трактовкой. Пьющие, курящие и матерящиеся пионеры из «светлого прошлого», готовые убивать по приказам Алисы, явно не похожи на идеальных советских людей.

День рождения Алисы

«На Чумарозе я считаюсь первым красавцем!»

Только к середине двухтысячных российский кинематограф снова «дорос» до масштабной кинофантастики. Наступила эпоха дорогих и спорных блокбастеров, таких как «Дозоры», «Волкодав», «Обитаемый остров», «Князь Владимир» и мультфильмы про богатырей. На фоне этих гигантов проект новой экранизации Булычёва от студии «Мастер-фильм» выглядел старомодным, простым и дешёвым. Отчасти поэтому уставшие от громких блокбастеров зрители ждали мультфильма «День рождения Алисы» с нетерпением.

И мультфильм во многом оправдал ожидания. Экранизация одноимённой булычёвской повести вышла очень подробной, почти фанатской по духу — жаль, что Булычёв не дожил до такого отношения к его книгам! В отличие от «Перевала», сюжет оказался на первом плане; здесь были и тайна, и приключения, и сложные отношения персонажей. Сама Алиса раскрылась с неожиданной стороны: впервые ей позволили быть не образцовой героиней, а обычной девочкой. Алиса смогла проявлять те слабости, которыми наделил её Булычёв: прогуливать школу, нарушать запреты, совершать безрассудства и испытывать на себе их последствия.

Создатели «Дня рождения Алисы» не просто не боялись сравнения с качановским мультфильмом— они явно к нему стремились. Мультипликаторы сделали образы героев похожими на те, что были в иллюстрациях Мигунова и «Тайне третьей планеты». «Плоская» анимация сохраняла преемственность, словно игнорируя современные технические возможности. «Никакого подражания диснеевской анимации!» — требовал режиссёр Сергей Серёгин. Чтобы ещё больше угодить фанатам, картину начинили отсылками к советской киноклассике, а озвучивать одну из героинь позвали Наталью Гусеву, которая играла Алису в «Гостье из будущего».

Но, как ни странно, именно стилистика оказалась слабым местом мультфильма. «День рождения Алисы» вышел увлекательным, добрым, но… некрасивым. Толстые контуры и лишённые текстуры фоны выглядят так, будто большую часть анимации выполнили в Adobe Flash, — хотя создатели уверяют, что стёрли на съёмках тысячи карандашей и ластиков. Персонажам не хватает обаяния, которое они обязаны излучать. Профессор Рррр и Громозека вышли скорее страшненькими, чем забавными, а скупая мимика людей не позволяет в полной мере передать эмоции.

Лучше всего мультипликаторам удалась планета Колеида — здесь чувствуется влияние мультфильмов Александра Татарского. Мир паровозов, чугунных труб и старых кирпичных домов, напоминающий СССР пятидесятых годов, вышел куда более убедительным и родным, чем населённая зелёными пришельцами и роботами футуристическая Москва.

До уровня «Тайны» «День» всё-таки не дотянул. То, что было дерзким экспериментом во времена Качанова, в двухтысячные превратилось в старомодный привет из прошлого. В результате фильм больше понравился взрослым поклонникам Алисы, чем их потомкам. Для современных детей, знакомых с лучшими работами DreamWorks, Pixar и Ghibli, ностальгия не могла искупить упрощённую картинку. Да и в плане озвучки и саундтрека «День рождения Алисы» уступает… так и хочется сказать «оригиналу».

Тем не менее Серёгину удалось главное: создать третий и пока последний значительный мультфильм по Булычёву. Создатели «Дня рождения Алисы» вложили ещё один кирпичик в медиафеномен Алисы Селезнёвой, выявили подводные камни и напомнили не только зрителям, но и коллегам, что Булычёв — идеальный для экранизации отечественный автор. Всем, кто последует их примеру, нужно учитывать их опыт.

Алиса в Сколково Сорок лет назад Булычёв с трудом пробивался в мир анимации, преодолевая сопротивление консервативных чиновников. Теперь ситуация изменилась — Булычёв нужен и кинематографу, и властям. В апреле 2011 года появилась было новость, что его героев привлекут к работе на общественных началах — пропагандировать науку в сериале «Алиса в Сколково». Появился тизер, где рыжая и почти взрослая Алиса, немного похожая на Наташу Гусеву, моделирует крылатого слона и атомную ракету. Планировалось, что сериал выполнит поставленную тогдашним президентом Медведевым задачу сделать наукоград Сколково узнаваемым мировым брендом. Алиса и другие герои должны были рассказывать о технологиях и о том, как интересно заниматься наукой. В итоге эта идея осталась невостребованной — и, судя по качеству ролика, пожалуй, к лучшему.

Алиса знает, что делать

В 2012 году свет увидел мультсериал студии«Базилевс» «Алиса знает, что делать!». Каждый его эпизод представлял собой отдельное приключение, и далеко не все из них создатели взяли из булычевских книг. Героями первых серий, помимо самой Алисы, её отца и профессора Громозеки, стали юный гений и записной сердцеед Аркаша Сапожков, его дед-академик, сёстры-близняшки Маша и Наташа Белые и Лёха Тетерин его прообразом явно стал Пашка Гераскин, которого почему-то постеснялись назвать по имени.

Сама Алиса не похожа на свои предыдущие мультвоплощения — здесь это чибик-карапуз с веснушками, ирокезом на голове и почему-то оголённым животом. Впрочем, прежним образам это не так уж противоречит — кто знает, какие периоды увлечений могли быть у девочки. Озвучила Алису Дарья Мельникова, которая должна была играть Девочку с Земли в несостоявшемся фильме «Приключения Алисы. Пленники трёх планет».

Важно понимать, что сериал рассчитан строго на детей. Большинство зрителей постарше категорически не приняли такую «неканоничную» Алису и раскритиковали сериал. Но некоторые забавные эпизоды могут оценить и они. К примеру, аллергию профессора Селезнёва на животных (что делает каждый его рабочий день самоотверженным подвигом во имя науки). Или виражи флаера на зеркальной стене выгнутого здания.

Так или любимому образу «той», мигуновско-качановской Алисы новые воплощения уже не повредят. Тем и хороши герои-символы, «кирпичики» массовой культуры, что их можно интерпретировать, представлять заново и создавать на их основе принципиально иные произведения. Кинематограф знал самых разных Шерлоков Холмсов, муми-троллей и капитанов Немо. Значит, многообразие воплощений не навредит и Алисе с друзьями.

Первое советское аниме Как выяснил булычёвовед Андрей Щербак-Жуков, Булычёв мог стать автором первого советского аниме. В 1979–1980 годах возникла идея советско-японского мультфильма по мотивам «Пятнадцатилетнего капитана» Жюля Верна. Японский сценарий «Записки пятнадцати ребят из дрейфа» редакторам «Союзмультфильма» не понравился: слишком мало общего с первоисточником и слишком много — с фильмом «Пираты Тихого океана». Переработку поручили Киру Булычёву. В его версии действие разворачивалось в современном мире, главными героями были советские моряки из Одессы, которые спасали японского мальчика и отправлялись на поиски морского змея. Был тут и злодей Негоро, который портил компас и заманивал героев в ловушку. К сожалению, проект так и застрял в недрах бюрократии и не увидел свет. Однако работа Булычёва зря не пропала. В архиве сохранилась ещё одна версия сценария — космическая. В ней русские космонавты подбирают японскую девочку, попадают в плен к роботам и встречают цивилизацию деградировавших инопланетных космонавтов. Знатоки Булычёва без труда узнают в этом сюжете будущую повесть об Алисе «Пленники астероида».

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Создать образы, которые станут известнее творца и переживут его, — величайший успех для писателя. Жизнь Игоря Можейко окончилась в 2003 году, но жизнь Кира Булычёва продолжается до тех пор, пока Алиса и другие герои его книг оживают в воображении читателей, под кистями иллюстраторов, на экранах кинотеатров и компьютеров. Новых книг Булычёва мы, к сожалению, уже не увидим, но нет сомнений, что нас ещё ждут новые мультфильмы.