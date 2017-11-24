В конце минувшего столетия казалось, что НФ уступила пальму первенства фэнтези. Но сегодня космическая фантастика переживает настоящий ренессанс. Представляем вашему вниманию «чёртову дюжину» ярких и неординарных произведений этого жанра, созданных в XXI веке.

Иэн М. Бэнкс

«Алгебраист» (2004)

СЮЖЕТ: Фассин Таак, наблюдатель медленных рас при дворе наскеронских насельников, получает неожиданное предложение. Ему предстоит отправиться на планету насельников с важной миссией, от результатов которой зависит судьба всей системы. А может быть, и галактики.

ЧЕМ ИНТЕРЕСНО: В мире «Алгебраиста» разумные существа делятся на два вида. Быстрые, чья история обычно исчисляется какими-то десятками тысяч лет, — люди, например. И медленные, которые существуют миллионы, а то и миллиарды лет. Именно одна из медленных рас, насельники, и стала настоящей жемчужиной романа. Следить за этой неординарной цивилизацией, постоянно открывая её особенности, вызывающие то оторопь, то смех, то неприятие, — просто праздник какой-то. У этого общества нет правительства, армии и денег. Насельники не чувствуют боли и способны менять пол по собственному желанию. А ещё они весьма специфически относятся к своим детям, которые либо тысячелетиями остаются прислугой у взрослых, либо становятся для них объектом охоты. Есть тут и другие оригинальные идеи типа «Правды» — универсальной «окончательной» веры. Есть и классический квест по поиску Жутко Необходимой Штуки, который, однако, завершается отнюдь не классическим финалом.

РЕЗЮМЕ: Увлекательный роман, интересный авторскими размышлениями о времени, оригинальной цивилизацией насельников и неплохо проработанной вселенной. Ещё бы героя поярче да велеречивости поменьше — и было бы совсем шикарно.

Аластер Рейнольдс

«Дождь забвения» (2004)

СЮЖЕТ: В Париже 1959 года частный детектив Флойд расследует смерть американки Сьюзен Уайт — полиция посчитала это несчастным случаем. А в XXIII веке археологу Верити Ожье предлагают отправиться в прошлое, за столетие до гибели нашей планеты. На цветущую, полную жизни Землю — правда, альтернативную. И не просто отправиться, а доставить оттуда нечто важное, способное изменить историю обоих миров.

ЧЕМ ИНТЕРЕСНО: В романе две сюжетные линии, и каждая проработана с умом и достойна отдельной книги. В альтернативном прошлом обошлось без Второй мировой войны, а компьютерные технологии не получили особого развития. В будущем катастрофа вынудила людей покинуть мёртвую Землю и переселиться на Заросль — цепь орбитальных станций, построенных вокруг планеты. И там, и там хватает своих проблем. А уж когда представители двух линий сойдутся, вечер окончательно перестанет быть томным.

Интересны и другие оригинальные задумки: разрушительный конец света Нанокост; «А-вирус», лишающий возможности воспринимать музыку; нано-машины Фурии, которые населили закованную в ледяной панцирь Землю; загадочная гиперсеть, соединившая отдалённые планетоиды. И, конечно, Аномально Большие Объекты — сферические оболочки инопланетного происхождения, настолько огромные, что способны вместить целую планету.

Рейнольдс радует смешением жанров: тут и нуарный детектив, и альтернативная история, и увлекательная космическая фантастика

А ещё Рейнольдс радует смешением жанров. Тут и нуарный детектив, подбрасывающий всё новые и новые происшествия. И альтернативная история, где показан Париж середины прошлого века. И увлекательная космическая фантастика, совмещённая со шпионским триллером и социальной антиутопией.

РЕЗЮМЕ: Стильная научная фантастика, оперирующая яркими фантдопущениями и идеями, которые заставляют задуматься о будущем человечества.

Питер Гамильтон

«Звезда Пандоры» и «Иуда освобождённый»

(2004–2005)

СЮЖЕТ: XXIV век. Когда человечество, объединённое в Межзвёздное Содружество, обнаружило, что одна из далёких звёзд окутана огромной оболочкой, это произвело эффект разорвавшейся сверхновой. Неужто люди впервые увидели инопланетную сверхцивилизацию в действии? Для прояснения ситуации Совет Содружества отправляет новейший корабль. Вот только не растревожит ли эта экспедиция то, с чем люди не смогут сладить?

ЧЕМ ИНТЕРЕСНО: Дилогия поражает детальностью и достоверностью мира будущего. А ещё — массой сюжетных линий, иные из которых поначалу не влияют на основные события. Практически каждая линия выстроена в собственном стиле и жанре: детектив соседствует с приключением, шпионский триллер — с кровавым боевиком, научные исследования — с политическими интригами. Благодаря этому спустя пару сотен страниц кажется, что мы жили в этой вселенной с самого рождения. А какие тут шикарные описания всевозможных планет с разными физическими законами!

Дилогия поражает детальностью и достоверностью мира будущего

Радуют и сюжетообразующие изобретения. Червоточины, благодаря которым люди за пару секунд преодолевают невообразимые расстояния. Технология омоложения и оживления, позволяющая жить веками. Объединение искусственных разумов, которое получило для обитания отдельную планету. Плюс любопытные инопланетные расы — от похожих на эльфов мистиков-сильфенов до слонообразных райелей, поражающих своим интеллектом. И конечно, живые, полнокровные герои-люди, хорошо прописанные и толково мотивированные.

РЕЗЮМЕ: Отлично проработанная космическая эпопея. Читатели, которые не испугаются её немалого объёма, совершат увлекательное путешествие в XXIV век, полное приключений и открытий.

Джон Скальци

«Обречённые на победу» (2005)

СЮЖЕТ: Человечество вышло в космос и обнаружило, что оно не одно во Вселенной. Причём инопланетные расы не торопятся делиться с людьми пригодными для жизни планетами. Обитатели космоса находятся в состоянии перманентной войны друг с другом — и Земле тоже нужны рекруты. Однако в вооружённые силы набирают не крепких молодых ребят, а наоборот, немощных стариков, которым обещают возвращение молодости.

ЧЕМ ИНТЕРЕСНО: Джон Скальци лихо цепляет на крючок любопытства фанатов военно-космической НФ, жаждущих узнать, как автор подготовит абсолютно неприспособленных людей к суровым военным будням. При этом Скальци старается по возможности выйти за рамки чистой «военки», заронив в душу читателя пару-тройку зёрнышек доброго и вечного. И речь не о верности долгу и соратникам, не о воспевании дружбы и боевого братства — этого добра полно в любом военном романе. Дело в сомнениях, настигающих бравых бойцов Земли, залитых своей и чужой кровью. Сомнениях в собственной человечности, в том, что проблемы стоит решать с помощью силы, в некоторых моральных аспектах людской экспансии. Не самая распространённая тема для военно-космической фантастики.

Скальци старается выйти за рамки чистой «военки», заронив в душу читателя пару зёрнышек доброго и вечного

Автор также с лихвой отсыпал разнообразных инопланетных рас — забавных, загадочных и жутких. Мы получили адекватного героя, достоверные будни военно-учебного лагеря, массу психологических этюдов, небезынтересные мысли о возрасте и старении. А ещё немало юмора, порой переходящего в едкий сарказм.

РЕЗЮМЕ: Любопытный представитель «научно-боевой» космооперы — с неглупыми мыслями, привлекательным главным героем и редким для представителей этого поджанра моральным посылом.

Питер Уоттс

«Ложная слепота» (2006)

СЮЖЕТ: Конец XXI века. Человечество позабыло об экономических проблемах, приступило к освоению космоса и вплотную подошло к переносу сознания в программную среду. И вдобавок открыло, что не одиноко во Вселенной. Чтобы обнаружить источник чужого радиосигнала, к транснептунианской комете в поясе Койпера отправляется новейший корабль «Тезей». На его борту — боец, переговорщик, биолог, синтет… и вампир.

ЧЕМ ИНТЕРЕСНО: Питер Уоттс, «надежда и опора» современной НФ, любит поговорить с читателем о важных вещах. О разуме, сознании и личности. О работе мозга и сюрпризах серого вещества, приятных и не очень. О виртуальности, её достоинствах и недостатках. О встрече с чужими (совсем, абсолютно чужими) и неожиданностях, которые может принести такое рандеву. Но больше всего — о человеке и человечности.

А чтобы мы не заскучали, свои размышления Уоттс заворачивает в увлекательную обёртку классической НФ. К картине придуманного будущего он подходит ответственно и обстоятельно. Как и к своим героям — каждый из пятерых по-своему уникален и отлично прописан. А жемчужина коллекции — самый натуральный вампир. Идеальный хищник, чья порода в своё время вымерла, но была возвращена из могил и поставлена на службу человечеству.

К картине будущего автор подходит ответственно и обстоятельно. Как и к своим героям — каждый по-своему уникален и отлично прописан

При этом будьте готовы к обилию специальной терминологии, научной или наукообразной болтовни и отсылок к разнообразным учёным трудам, теориям и аксиомам. Да и многословие главного рассказчика под занавес начинает немного надоедать.

РЕЗЮМЕ: Сильный, но перегруженный философией роман в стиле старых мастеров, где поднимается масса актуальных для думающего человека проблем.

Майкл Флинн

«Танцор Января» (2008)

СЮЖЕТ: Когда Амос Январь, капитан грузового звездолёта «Нью-Анджелес», нашёл артефакт предтеч, прозванный позднее Танцором, никто особо не заинтересовался. Эти артефакты — штуки, конечно, дорогие, но к чему их приспособить, толком никто не знает. А затем Танцующий камень вдруг понадобился буквально всем: представителям Межзвёздной торговой компании, пиратам из Цинтианского скопления, Гончим Ардри, повстанцам с Нового Эрена, Братству Терры. Неужели он способен изменить баланс сил в галактике?

ЧЕМ ИНТЕРЕСНО: Роман может порадовать рядом оригинальных фантастических изобретений, но главное — нюансами мира будущего, многогранного и живого. С первой же страницы на нас обрушивается водопад мелочей, из которых складывается вселенная «Танцора». Разделяющий галактику Разлом — опасное и таинственное место, где нет солнц. Масса исторических, религиозных, кулинарных и культурных аллюзий, создающих эффект узнавания. Герои, кумиры и гении, превратившиеся в богов. Гончие Ардри — гении шпионажа и политики. Братство Терры с их Закутками, обитатели которых живут грёзами о «земле обетованной». Специфическая манера речи разных народностей галактики. Все эти детали поданы в процессе увлекательного квеста, во время которого герои книги соприкасаются со многими особенностями нарисованного автором мира.

Роман может порадовать рядом оригинальных изобретений, но главное — нюансами мира будущего

РЕЗЮМЕ: Интригующий космический квест в хорошо описанном сеттинге, полном оригинальных деталей. Пожалуй, только неспешность завязки можно поставить автору в вину.

Джеймс Кори

«Пробуждение Левиафана» (2011)

СЮЖЕТ: XXIII век. Человечество колонизировало Солнечную систему, создав три полюса сил: Землю, Марс и Пояс астероидов, отношения между которыми ухудшаются не по дням, а по часам. Всё идёт к войне. Вот только похоже, что это не самая большая проблема, ожидающая человечество.

ЧЕМ ИНТЕРЕСНО: Роман, начинающийся как увлекательная, но не особо оригинальная сага о звёздных (точнее, межпланетных) войнах и политических интригах, вскоре становится триллером про кровавую игру с Неведомым. Игру, которая в полной мере демонстрирует негативные стороны человеческой натуры: злобу, нетерпимость, властолюбие, безрассудную жажду познания. Но книга не сводится к морализаторству — это атмосферное, напряжённое космическое приключение, смешанное с детективным расследованием. И, невзирая на обилие смертей и мрачных событий, «Пробуждение Левиафана» — оптимистичный роман: он несёт веру в мир, объединение человечества и великую силу любви.

На сегодня цикл «Пространство», куда входит «Пробуждение Левиафана», включает в себя шесть романов, четыре из которых переведены и на русский. На основе цикла выходит одноимённый телесериал

«Пробуждение Левиафана» — оптимистичный роман: он несёт веру в мир и великую силу любви

РЕЗЮМЕ: Не идеальное, но весьма увлекательное путешествие в будущее. За счёт своего морального посыла этот роман оказывается чем-то большим, чем просто развлекательное чтиво.

Дэвид Брин

«Бытие» (2012)

СЮЖЕТ: Однажды космический мусорщик Джеральд Ливингстон наткнулся на загадочный артефакт явно внеземного происхождения. Станет ли эта находка позитивным началом долгожданного Контакта, который продвинет вперёд людскую цивилизацию? Или всё-таки правы скептики, считающие «братьев по разуму» самой большой угрозой человечеству?

ЧЕМ ИНТЕРЕСНО: Понятно, что один из популярнейших авторов твёрдой НФ, не жалея, отсыплет читателю разнообразных технологий будущего типа гаджетов с искусственным разумом. Но гораздо интереснее довольно спорные идеи и концепции Брина. Каждая глава завершается размышлением на ту или иную тему — и не отвлечённым, а весьма актуальным для современного человечества. Об отношении к планете, экологических проблемах, всевозможных катастрофах, вызванных людской деятельностью. Об искусственном разуме и уходе от реальности. О науке, её влиянии на цивилизацию, о прогрессе, о социальных вызовах. О природе героизма. О человечестве в целом. Причём поданы эти размышления устами разных героев, с разных точек зрения — и читаются ничуть не скучнее основной линии романа.

Каждая глава завершается размышлением на ту или иную тему — и читаются они ничуть не скучнее основной линии романа

«Бытие» — своеобразное зеркало нашей цивилизации. Иногда кривое, а иногда кристально чистое, показывающее малейшие прыщики, порезы и воспаления на лице человечества.

РЕЗЮМЕ: Неординарный, хотя и затянутый роман-размышление, где отразилась масса недостатков и пороков цивилизации.

Джон Лав

«Вера» (2012)

СЮЖЕТ: Неведомая сила, триста лет назад сокрушившая Шахранскую империю, державу разумных хищников, вернулась. Теперь эта сила, состоящая из одного-единственного корабля непредставимой мощи, проявляет интерес к планетам человеческого Содружества. Его флот не в силах противостоять Вере (так иронично назвали корабль шахране-агностики). У людей остаётся последняя надежда — корабли-«аутсайдеры», вершина человеческой технологии. На них служат гениальные отбросы общества, социопаты и психопаты. Человечество не в силах с ними ужиться, но не может просто так их уничтожить. И теперь лишь они стоят между Верой и гибелью цивилизации.

ЧЕМ ИНТЕРЕСНО: Этот роман — необычная боевая фантастика. Захватывающий экшен здесь соседствует с внутренними переживаниями героев, крайне нетипичных. И это не считая глобальных вопросов вроде обустройства жизни во Вселенной или отношений нормы и отклонения.

«Вера» не чужда философии и способна порадовать тех, кто ищет смысл бытия и размышляет о месте человека в мире. Две трети книги посвящены поединку «Веры» и аутсайдера «Мэнсон». Смертельному танцу, полному аллюзий и намёков на противостояние человеческого и божественного, физического и духовного, известного и таинственного. И, что немаловажно, автор на протяжении всего романа выдерживает градус интриги и саспенса. А уж какими обаятельными получились когтистые шахране!

Автор на протяжении всего романа выдерживает градус интриги и саспенса

РЕЗЮМЕ: Интересная, неглупая, напряжённая история о поединке, повлиявшем на судьбы человечества. Хотя сражение всего двух кораблей описано слишком уж обстоятельно, да и сопереживать героям-социопатам непросто.

Энн Леки

«Слуги правосудия» (2013)

СЮЖЕТ: Ранее она была десантным кораблём империи Радч «Справедливость Торена». Ныне от гордого судна остался лишь один сегмент — тело, лишённое сознания, вместилище для части искусственного интеллекта корабля. Сегмент, утративший почти всё, кроме желания отомстить виновнику своей гибели — пускай даже это практически нереально.

ЧЕМ ИНТЕРЕСНО: В первую очередь «изюминками» империи Радч, тщательно выстроенной и описанной. С хорошо проработанной религией, с разветвлённой паутиной взаимодействий внутри разных семей и кланов. С практикой испытаний, лишь пройдя которые, можно получить правительственную должность. А ещё на боевых кораблях Радча используется потрясающий искусственный интеллект. Он вплотную приблизился к человеческому и способен не только мыслить, принимать решения и делать выводы, но и чувствовать. С ИскИном напрямую связана концепция вспомогательных компонентов — бывших граждан порабощённых империей государств. Этих людей превращают в «трупосолдат» под управлением ИскИна, в тела без памяти, личности и сознания.

Хочется отметить и забавные игры с вопросами пола, и размышления о психологии тоталитарной власти, об её влиянии на людей, о природе бунтарства и судьбе личности. Болтовни бы только поубавить (персонажи слишком уж много говорят) да главного героя сделать менее «функциональным» — тогда дождь наград, пролившийся на книгу, был бы ещё более оправданным.

РЕЗЮМЕ: Социальная антиутопия с качественно проработанной магистральной идеей и парой хороших фантдопущений. Подкачали только главные герои и чрезмерная велеречивость автора.

Энди Вейер

«Марсианин» (2014)

СЮЖЕТ: Ботаник Марк Уотни, член марсианской экспедиции «Арес-3», во время бури случайно остаётся на Красной планете в гордом одиночестве. И пускай ему в наследство достаются все припасы, предназначенные для экспедиции, — до прибытия следующей миссии этого не хватит ни при каком раскладе. Уотни может либо сложить руки и отправиться к праотцам, либо включить свои «серые клеточки» и попытаться выжить.

ЧЕМ ИНТЕРЕСНО: Робинзонада — благодатный жанр. Наблюдать за столкновением человека с безжалостной природой, сидя на уютном диване, — что может быть лучше? А уж когда дело происходит на мёртвой планете, лишённой воздуха и воды, — и подавно. Но в первую очередь «Марсианин» интересен научным подходом героя к выживанию. Уотни образован, компетентен, сообразителен, а значит, для него нет ничего невозможного. Он ставит себе задачи и находит решения.

Книга полна уверенности в людях, которой Вейер щедро делится с читателем. Практически все персонажи умны, талантливы и, даже принимая спорные решения, руководствуются благими намерениями. Написан роман легко (хотя местами и перегружен научной терминологией) и иронично — герой не теряет присутствия духа и не погружается в бездну самокопания. Притом что проблем на голову бедного Уотни автор отсыпал от души.

РЕЗЮМЕ: Оптимистичный гимн науке и силе человеческого разума. Кстати, по слухам, роман изрядно увеличил конкурс на технические и биологические специальности в американских университетах.

Смотрите также Энди Вейер «Марсианин» Лучшая НФ и лучшая книга 2014 года по версии МирФ! «Марсианин»: идеальная экранизация Лучший фильм Ридли Скотта со времён «Гладиатора».

Роберт Ибатуллин

«Роза и червь» (2015)

СЮЖЕТ: В 2295 году Земля погибла. Загадочные аквилане из созвездия Орла устроили бомбардировку, уничтожившую почти всё живое на планете. Люди, пережившие атаку, частично остались на Земле, частично переселились в колонии, разбросанные по Солнечной системе. Постепенно жизнь налаживается, и между колониями начинаются дрязги. И бог бы с ними, если б не одно «но». Аквилане не отказались от своих планов. И, похоже, они не единственные инопланетяне, проявляющие интерес к Земле.

ЧЕМ ИНТЕРЕСНО: С того, чем большинство авторов заканчивает роман — с победы над врагом, — Ибатуллин только начинает. В этой книге постапокалипсис смешивается с космооперой, мемуары с изложением от третьего лица, политический триллер со шпионским, психологическая драма с берущим за живое боевиком. Здесь многое оказывается не тем, чем виделось поначалу. А в сюжете слышится уважительный оммаж Азимову. Немало внимания уделено и научной достоверности романа, пускай здесь и нет особых откровений в изображении будущего (кроме разве что «аур» — виртуальной иллюзии, которая заменила жителям колоний одежду и документы). Правда, расплатой за «научность» стала некоторая картонность практически всех персонажей книги — недаром роман Ибатуллина нередко сравнивают с «Туманностью Андромеды» Ивана Ефремова, ведь у классики советской НФ были схожие проблемы.

РЕЗЮМЕ: Интересный НФ-роман, сильный основной идеей и некоторыми оригинальны

ми стилистическими находками, что искупает и умеренный пессимизм, и немного шаблонный образ грядущего, и даже чересчур открытый финал.

Смотрите также Беседа с фантастом Робертом Ибатуллиным Антон Первушин спросил автора «Розы и Червя» о науке в фантастике, об отношении к критике, об источниках вдохновения и узнал, ждать ли продолжения.

Эл Робертсон

«Взломанные небеса» (2015)

СЮЖЕТ: Кукловоду Джеку Форстеру осталось жить не больше пары месяцев. Казалось бы, войну Пантеона с Тотальностью пережил, с чего бы сейчас на тот свет? Всё просто: вскоре заканчивается его лицензия на паяца Хьюго Фиста, и тот завладеет телом Джека. Но прежде Форстер решает разобраться с делом, которое ему не дали завершить перед войной. С делом, где замешано Божество из Пантеона — одно из тех существ, что всегда помогали людям Станции.

ЧЕМ ИНТЕРЕСНО: Отнюдь не акцентом на виртуальности, хотя ею пронизана вся жизнь обитателей Станции, не мыслящих себя в отрыве от сети. Без подключения тебя не обслужат ни в ресторане, ни в отеле, ни в магазине. Ты не сможешь ощутить настоящий вкус пищи или кофе. А есть ещё возможность не расставаться с любимыми, покинувшими этот бренный мир, благодаря посмертным электронным слепкам людей… Но всё это мы уже встречали.

А вот идея Божеств — корпоративных сущностей, поделивших между собой сферы деятельности на Станции, — гораздо оригинальнее. Кто-то заведует логистикой, кто-то безопасностью, кто-то — медиа, культурой и модой. Причём в Пантеон входят не абстрактные символы, а абсолютно реальные сущности, способные общаться со своими последователями. Божества обладают подлинной властью и не стесняются её использовать. Так что каждый из жителей Станции душой и телом принадлежит своим покровителям — самым буквальным образом.

Вдобавок автор вводит ещё одну сторону конфликта — Тотальность, некогда обычную группу ИскИнов, которые разошлись с богами Пантеона и со временем сами превратились в нечто божественное. В некую искусственную корпоративную сущность, практически каждый элемент которой обладает собственным сознанием.

РЕЗЮМЕ: Робертсон удачно смешивает постапокалипсис, твёрдую НФ и, конечно же, киберпанк, а также качественный детектив, триллер и боевик. Роман радует оригинальным образом виртуальной реальности и свежей идеей компьютерных «богов».

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Научно достоверные романы для прожжённых интеллектуалов. Масштабные эпопеи с тщательно проработанными картинами будущего. Заводные космические оперы, полные увлекательных приключений и с непременными «скелетами в шкафах». Военные зарисовки о непростом моральном выборе. Глубокие философские притчи. Робинзонада, постапокалипсис и размышления о судьбах человечества. Такова она, космическая фантастика нового тысячелетия, которая мощной волной обрушилась на приятно удивлённого читателя. Не желаете приобщиться?

Этот список далеко не окончателен. Делитесь своими примерами в комментариях.