10 важных фантастических рассказов об искусственном интеллекте, которые стоит читать и сегодня

На отдалённой космической станции два простых рабочих пытаются жить рядом с роботом новой модели, который явно сошёл с ума. Этот робот путём строго логических рассуждений пришёл к выводу: люди его вовсе не создавали, солнца и планет не существует, а Бог — это точка на звёздной карте. Возражения он отвергает с энтузиазмом плоскоземельца — в пределах известных ему данных его логика безупречна.



