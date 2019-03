15 марта Netflix выпустил антологию короткометражных мультфильмов Love, Death & Robots («Любовь, смерть и роботы»). В неё вошли 18 роликов общей продолжительностью свыше трёх часов. Мы посмотрели их все залпом и по итогам решили отказаться от формата традиционного обзора. Вместо этого мы субъективно разделили ролики по трём категориям — от просто неплохих к совершенно убойным — и кратко (280 символов на каждый!) про них рассказали.

Что стоит знать перед просмотром

Антология не зря получила возрастной рейтинг «18+» — в роликах присутствуют сцены секса, пошлые шутки, обнажёнка, расчленёнка и тому подобное.

Почти все ролики выполнены в технике кинематографического CGI — как трейлеры игр ААА-класса.

Многие видео опираются на рассказы известных фантастов вроде Кена Лю, Джона Скальци и Аластера Рейнольдса.

Ролики никак не связаны сюжетом или персонажами. Этим антология напоминает «Чёрное зеркало» — у них даже заставки немного похожи.

На Netflix доступны русские субтитры и дубляж.

Откровенно плохих короткометражек в сборнике нет — просто какие-то нам понравились чуть больше, а какие-то чуть меньше.

Тепло

Suits (эпизод 4)

Кто делал? Blur Studios (кат-сцены для стратегий Halo Wars, трейлеры для серии игр Batman: Arkham)

Основано на: рассказе Стивена Льюиса

О чём? О группе фермеров, которые ревностно оберегают свои угодья. Когда на их поля приходит беда, они садятся в роботов-мехов и начинают отстреливать чудовищ. Лучшая экранизация жанра tower defence со времён «Звёздного десанта» — напряжённая и динамичная.

Sucker of Souls (эпизод 5)

Кто делал? Studio La Cachette (несколько 2D-короткометражек)

Основано на: рассказе Кристен Кросс

О чём? Об археологах, раскапывающих древний курган. Увы, они слишком поздно понимают, что в мире живут существа, чей покой лучше не тревожить. В меру забавно, в меру кроваво, визуально — как дань старым фэнтези-мультсериалам, а по настроению — как игра Darkest Dungeon.

The Dump (эпизод 9)

Кто делал? Студия анимации и спецэффектов Able & Baker (работали с Coca-Cola и Nestlé)

Основано на: рассказе Джо Р. Лансдэйла

О чём? О старике, доживающем свой век на заброшенной свалке. У него всё идёт прекрасно до тех пор, пока не явился чиновник, который хочет выселить бездомного, чтобы свалку наконец-то можно было снести. И тогда старик рассказывает одну занимательную притчу…

Shape-Shifters (эпизод 10)

Кто делал? Blur Studios

Основано на: рассказе Марка Клуса

О чём? О военном конфликте в Афганистане, где солдатам США помогают напарники-оборотни. Правда, вояки таким союзникам вовсе не рады — особенно когда простые люди сталкиваются с чудовищной угрозой со стороны противника.

Fish Night (эпизод 12)

Кто делал? студия Platige Image (работала над кинематографическими роликами для «Ведьмака»)

Основано на: рассказе Джо Р. Лансдэйла

О чём? Об отце с сыном, которые из-за неполадки в автомобиле застряли посреди пустыни. И это место не то, чем кажется на первый взгляд… Чудесное столкновение реального и магического в лучших традициях Макото Синкая — благодаря отменному селл-шейдингу.

Ice Age (эпизод 16)

Кто делал? Тим Миллер (режиссёр «Дэдпула»)

Основано на: рассказе Майкла Суэнвика

О чём? О молодой паре, которая обнаруживает у себя в холодильнике цивилизацию первобытных людей. За считаные минуты человечество проходит почти все этапы развития. Единственная короткометражка, в которой присутствуют живые съёмки, — здесь играет, среди прочих, Мэри Элизабет Уинстед (Рамона Флауэрс из «Скотта Пилигрима»).

Alternate History (эпизод 17)

Кто делал? Студия Sun Creature (2D-ролики для League of Legends, около десятка короткометражек)

Основано на: рассказе Джона Скальци

О чём? О том, как изменится мир, если убить Гитлера в молодости. Обучающая демо-версия программы, моделирующей историю, включает шесть развилок, от самых простых до абсурдных и юмористических. Занимательное пособие для авторов историй про попаданцев.

Горячо

Three Robots (эпизод 2)

Кто делал? Blow Studio (свыше десятка анимационных короткометражек и рекламных роликов)

Основано на: рассказе Джона Скальци

О чём? О трёх роботах-туристах, которые изучают разрушенный после апокалипсиса человеческий город. Они всё подряд фотографируют, шутят про Икс-Бокс и фаллосы, заходят в дома и в итоге сталкиваются с выжившим котом. Очень скоро роботы узнают, что на самом деле случилось с цивилизацией.

The Witness (эпизод 3)

Кто делал? студия Альберто Миелго Pinkman.TV (мультсериал Tron: Uprising)

Основано на: собственной истории Миелго

О чём? О танцовщице, которую преследует окровавленный маньяк. Приходится убегать куда глаза глядят, потому что спасения искать негде — даже на работе, в притоне. Очень откровенно и шокирующе, с отличной постановкой и одним из лучших твистов в антологии.

Fun Fact: Альберто Миелго на ранних этапах участвовал в производстве мультфильма «Человек-паук: Через вселенные», однако в финальную версию его концепт-арты не попали. Посмотрите, какой у него должна была получиться Пени Паркер. Похожа на героиню короткометражки, правда?

When The Yogurt Took Over (эпизод 6)

Кто делал? Blow Studio

Основано на: рассказе Джона Скальци

О чём? О том, что случится, если к власти придёт высокоинтеллектуальный йогурт. Шутки в сторону — ролик-эссе стирает грань между абсурдной и философской фантастикой, утопией и антиутопией.

Helping Hand (эпизод 11)

Кто делал? Axis Studios (кинематографические ролики для League of Legends, The Elder Scrolls Online)

Основано на: рассказе Клодин Григгс

О чём? О несчастном случае на орбите при починке космической станции — всё из-за высокоскоростного мусора. По завязке ролик напоминает «Гравитацию» Альфонсо Куарона, однако проблема здесь решается совершенно иным способом, который оправдывает рейтинг «18+».

Lucky 13 (эпизод 13)

Кто делал? Студия анимации и спецэффектов Sony Pictures Imageworks («Человек-паук: Через вселенные», фильмы Kingsman, «Стражи галактики» и многие другие)

Основано на: рассказе Марка Клуса

О чём? О «проклятом» десантном корабле, который дважды пережил гибель экипажа. Он достаётся пилоту-новичку (Соникуа Мартин-Грин — Саша из «Ходячих мертвецов»), и вскоре ей удаётся найти с машиной общий язык. Даже когда пилоту предлагают пересесть за штурвал нового корабля, она всё равно остаётся с «Счастливой тринашкой».

Blindspot (эпизод 15)

Кто делал? Студия X-story

Основано на: самостоятельной истории

О чём? О группе киборгов-наёмников, которые отправляются грабить поезд, но что-то, разумеется, идёт не так. Ролик подкупает изобретательным и динамичным экшеном, обаятельными героями и отменной концовкой.

Fun Fact: Blindspot — единственная короткометражка, которую делала российская команда. У них есть группа «ВКонтакте», где выложен ещё один ролик в похожем стиле. Там же их можно поблагодарить.

Secret Wars (эпизод 18)

Кто делал? Студия Digic Pictures (ролики и трейлеры для серий Assassin’s Creed, Destiny, Call of Duty, Uncharted и многих других игр)

Основано на: рассказе Дэвида В. Амендолы

О чём? О группе советских солдат времён Великой Отечественной, которые в сибирской глуши сталкиваются со сверхъестественным злом. Благородно, драматично и глубоко, никакой глупой клюквы. Теперь хочется увидеть столь же проработанную видеоигру по этой вселенной.

Огонь!

Sonnie’s Edge (эпизод 1)

Кто делал? Blur Studio

Основано на: рассказе Питера Гамильтона

О чём? О подпольных боях, в которых участники выставляют на арену жутких чудовищ. У команды главной героини уже 18 побед, и в этот раз организатор просит её уступить, но она не соглашается — слишком велика цена проигрыша.

Beyond the Aquila Rift (эпизод 7)

Кто делал? студия анимации и спецэффектов Unit Image (God of War, Beyond of Good & Evil, Kingslaive Final Fantasy XV)

Основано на: рассказе Аластера Рейнольдса

О чём? Об экипаже космического корабля, который пытается прийти в себя после прыжка через сверхсветовые врата. Вскоре команда обнаруживает, что судно сбилось с курса, но тут на помощь приходит старая знакомая.

Good Hunting (эпизод 8)

Кто делал? Студия Red Dog Culture House (аниме-ролик для Overwatch, несколько мультсериалов, включая «Вольтрона: Легендарного защитника»)

Основано на: рассказе Кена Лю

О чём? О трогательной дружбе человека и кицунэ, о неумолимом техническом прогрессе и о тяжёлой судьбе женщин прошлых эпох. Изумительная и местами очень жестокая восточная история в стимпанк-антураже.

Zima Blue (эпизод 14)

Кто делал? Passion Animation Studios (анимационные ролики по «Человеку-муравью» и «Стражам Галактики», клипы группы Gorillaz)

Основано на: рассказе Аластера Рейнольдса

О чём? Об экстравагантном художнике-акционисте Зиме Блю, который привлёк внимание всего мира своими картинами с синими прямоугольниками. Пожалуй, самая экзистенциальная и философская работа из всей подборки с рисунком в стиле мультсериалов «Кармен Сандиего» и «Самурай Джек».

* * *

А какие ролики вам понравились больше всего?