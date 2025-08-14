«Я хотела написать историю о ребятах, классно делающих работу, в которой они лучше всех». Интервью с Марией Закрученко

Шёл 2020 год (пауза, чтобы читатели вздохнули и вспомнили это счастливое беспечное время), я сходила с ума в съёмной комнате, больше напоминающей шкаф. Сбывались один за другим мои самые большие кошмары. И я начала играть с собой в игру: представлю, что я — космонавт в скафандре, а за пределами квартиры — вакуум, туда без спецодежды нельзя, и вообще лучше туда лишний раз не соваться. Это немного спасало кукушечку.





А ещё я наблюдала, как изо всех сил выживают наши независимые книжные магазины. Заказывала очень много книг онлайн (до сих пор не все прочла), меня восхищала стойкость книготорговцев и взаимовыручка сообщества, никогда такого не было — ни до, ни после ковида. Устраивались какие-то онлайн-сборы и концерты, критики писали про магазины, которым особенно нужна помощь — например, собрать на аренду помещения. Это странным образом в голове перемешалось, и я однажды подумала: минуточку, а почему ещё никто не написал про книжные магазины в космосе? «Наверное, потому, что это звучит как бред!» — сама себе ответила я. Но идея не отпускала, и тогда я стала думать дальше: ну хорошо, книжные в космосе, БУМАЖНЫМИ книгами торгуют. Что ж это за общество такое, в котором бумажные книги настолько необходимы, что их берут с собой туда, где логичнее всё пространство занимать такими важными вещами, как запасы кислорода и воды?



