#городское фэнтези#стимпанк#мистика#фэнтези#детектив

Город дирижаблей и безумных ученых: цикл Владимира Торина «Таинственные истории из Габена»

Издательство МИФ
8 декабря 15:00
663
3 минуты на чтение
В издательстве МИФ вышло городское фэнтези Владимира Торина «Тайна дома № 12 на улице Флоретт». Этот роман третья книга цикла «Таинственные истории из Габена», действие которых происходит в мрачном, пугающем, но при этом парадоксально уютном городе. Самое время и нам отправиться на улочки Габена, чтобы познакомиться с его странными жителями.

Добро пожаловать в Габен!

«О носах и замка́х»
Владимир Торин

Кругом дым, тучи черно-серого дыма. Он выплёскивается отовсюду, поднимается столбами и сплетается над крышами домов в тёмное удушливое покрывало. Это пожар? Началась война? Нет, это просто габенское утро. Всё тарахтит, топки ревут, поршни шипят — город пришёл в движение.

Ну как, приятная картинка? А ведь именно в таком месте и обитают главные герои цикла: доктор Натаниэль Френсис Доу и его 12-летний племянник Джаспер. Натаниэль — интеллектуал, затворник и мизантроп, а Джаспер — любопытный мальчишка и отчаянный мечтатель. Его фантазия работает так активно, словно её приводит в движение паровая машина. Помогают этой странной парочке строгая экономка, её взбалмошная племянница, пара незадачливых констеблей и... одна толстенькая пчела.
В каждой книге герои расследуют загадочные дела: от появления Чёрного Мотылька до распространения странной болезни. Кроме того, они частенько нарушают планы таинственного мистера Блохха — консьержа преступного мира, талантливого устранителя чужих препятствий.
Владимир Торин
Автор цикла «Таинственные истории из Габена»
Истории довольно мрачные — чем-то они напоминают фильм «Суини Тодд» Тима Бёртона. Но, несмотря на это, их основной мотив поиск чего-то светлого, доброго и настоящего в тёмном, грязном и безжалостном мире.

Секрет вступлений

Одно из несомненных достоинств габенского цикла — уютные, атмосферные вступления, которые сходу погружают читателя в красивый, хоть и мрачный, мир. В них встречаются разные причудливые штуковины например вишневые папиретки, самозавязывающийся шарф или антитуманный зонтик. Последний, кстати, весьма полезен: ведь настроение истории всегда задаёт погода. Иногда на город обрушивается буря, иногда его накрывает непроглядный туман, а порой героев встречает самый обычный (или нет?) «сонно-пыльный унылый день в Габене».
Владимир Торин
Автор цикла «Таинственные истории из Габена»

Мне нравятся книги, которые начинаются спокойно — даже если это спокойствие условное. Эпизод, в котором герои словно бы оказываются на островке безмятежности среди трескучего, шумного мира, смотрится очень привлекательно. Вот почему истории про доктора Доу часто открываются сценой, в которой он сидит в кресле у камина в своей гостиной.

Действительно, покой доктора обычно длится недолго как правило, затем происходит нечто таинственное, и он тут же берётся за дело. Доу мизантроп и сноб, который не всегда понимает людей и мотивы их поступков. Но, если уж он начал расследование, можно не сомневаться всё будет в порядке.

4 факта о цикле

  1. В книжной вселенной Габена все истории пересекаются, а персонажи кочуют из романа в роман. Второстепенный герой одной книги может стать центральным действующим лицом другой. Автор очень тщательно прорабатывает детали: отсылки здесь — это не просто забавные «кивки» внимательным читателям («О, так вот что соседка мадам Кроккерли делала в том романе, когда её встретил доктор Доу!»), а важные элементы сквозного сюжета. Каждый, кто открывает первый роман цикла, будто бы сам становится сыщиком: ищет улики, собирает недостающие кусочки пазла и постепенно выстраивает из них цельную картинку. При этом каждую книгу можно читать и отдельно.

  2. Мрачный мир Габена находка для тех, кто любит стимпанк. Послания здесь отправляют с помощью пневматической почты, в небе летают дирижабли, а автоматоны услужливо открывают двери, помогают донести чемоданы и даже выполняют функции медсестёр (конечно, если не ломаются и не приходят к выводу, что всех вокруг нужно уничтожить). 

  3. Романы цикла сложно отнести к одному конкретному жанру: в них смешаны и детектив, и приключение, и чёрная комедия, и стимпанк, и хоррор, и мистика.

  4. Книжный обозреватель Денис Лукьянов называет книги Владимира Торина «сквознячком воспоминаний из детства» за неуловимо уютную атмосферу старых-добрых приключений в духе Жюля Верна.

Моё пост-имаго

В первую книгу цикла входят сразу две истории — повесть «И гаснет свет» (мистический триллер с элементами хоррора) и роман «Моё пост-имаго» (готический детектив с элементами гримдарка).

Обложки, форзацы, цветные иллюстрации — от художницы Аны Награни

Карта Тремпл-Толла (одного из районом Габена) с ключевыми точками, в которых происходят события романа

В повести рассказывается о клерке Джонатане Мортоне, который в поздний час шёл с работы и встретил продавца живых кукол. Какая удача: ведь Джонатан как раз должен был купить подарок на день рождения сыну, а все лавки закрылись из-за надвигающегося туманного шквала! Вот только незадачливый клерк даже не подозревал, какие напасти ждут его семью, когда в ней появится странный игрушечный «мальчик»…
В романе «Моё пост-имаго» доктор Доу и Джаспер расследуют смерть пассажира в купе поезда «Дурбурд» — и оказываются вовлечены в охоту за загадочным существом из джунглей Кейкута.

О носах и замка́х

Вторая книга серии — мистическая история о Преступлении Века. Однажды вечером в дом № 7 в переулке Трокар приносят кое-что странное. Этот предмет вызывает подозрения доктора Доу и жгучий интерес Джаспера а ещё запускает череду невероятных событий: поисков Машины Счастья, полётов на воздушном шаре, погонь, перестрелок и дерзкого ограбления банка.

Доктор Доу и его племянник Джаспер

Продолжение сохранило все достоинства первой части: здесь всё так же много тайн и неожиданных поворотов сюжета, мизантропии доктора Доу и иронии Джаспера. А вот ждёт ли героев счастливый финал, неизвестно — это же всё-таки Габен.

Тайна дома № 12 на улице Флоретт

На пустыре у канала, возле разрушенного моста и заброшенной трамвайной линии, стоит дом № 12. Он очень старый, а его жильцы скрывают какую-то тайну. Доктор Доу, Джаспер и чудачка Полли Трикк пытаются узнать, что там происходит — и знакомятся с неприятным констеблем, странной учительницей музыки, грозной миссис Браун, печальным капитаном и… парочкой «милых» растений. Если бы существовал такой жанр, как «ботанический триллер», «Тайна дома № 12 на улице Флоретт» точно к нему бы относилась — ведь зелёные украшения подоконников в Габене далеко не так безобидны, как кажется.

Корешки цикла образуют цельную картинку

