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#главное#рецензии на книги#хоррор (ужасы)#городское фэнтези
Владимир Торин «Моё пост-имаго». Город Тьмы
Галина Бельтюкова
16 августа 10:00
31
6 минут на чтение
Город Габен перемалывает всё, до чего может дотянуться. В нём нет места
теплу, доброте или справедливости, а все жители озабочены только собственной выгодой. Даже когда происходят ужасные преступления или появляется экзотическое чудовище, жертвам не на кого надеяться. Впрочем, расследование иногда может сделать ещё хуже, ведь в Габене живут не только обычные преступники, но и настоящие гении криминального мира.
Сборник

Жанр: хоррор, городское фэнтези 
Художник: А. Награни
Издательство: «МИФ», 2024

Серия: «Таинственные истории из Габена»
Возрастной рейтинг: 16+

608 с., 12 000 экз.
Похоже на:
Чайна Мьевиль «Вокзал потерянных снов»
фильм «Детские игры» (1988)
В 2022 году Владимир Торин вместе со своим соавтором Олегом Яковлевым стали широко известны благодаря своей дилогии «Мистер Вечный Канун» — мистическому городскому фэнтези, которое сочетает элементы young adult и жёсткого хоррора с большим количеством трупов. Цикл про город Габен, первым томом которого является «Моё пост-имаго», Торин пишет в одиночку, но для него характерен тот же настрой и то же смешение жанров и сюжетов.

Иногда это ожидаемо, а иногда усыпляет читателя мягким началом, чтобы потом без предупреждения ударить побольнее. В книге две истории. Повесть «И гаснет свет» написана в классических традициях хоррора, когда сразу понятно, что герои будут страдать долго и изощрённо. А роман «Моё пост-имаго» начинается вполне безобидно, как классический детектив. Доктор Доу со своим маленьким племянником оказываются вовлечены в
расследование убийства: постепенно отрабатывают версии, опрашивают свидетелей, а в перерывах пьют чай с печеньем, читают приключенческие романы и играют с ручной пчелой. Кажется, что, несмотря на некоторые мрачные сцены, всё должно закончиться как в рассказах о Шерлоке Холмсе, которого иногда так напоминает доктор Доу.

Но финал пессимистичен и показывает, что верить нельзя никому. Это сделано намеренно, для контраста, но кому-то может показаться чрезмерным. Ведь уютные, как будто написанные для детей главы стилистически не всегда сочетаются с эпизодами
немотивированного насилия, которые изображены максимально детально.

В книге множество героев, автор раскрывает их медленно и чаще всего ограничивается несколькими яркими характеристиками (если констебли — то толстые, глупые и жадные, если экономка, то строгая, чопорная и отлично готовит). Из-за этого не всегда хватает глубины, и за всех приходится отдуваться доктору Доу и его племяннику Джасперу — сквозным персонажам цикла. Впрочем, это не обязательно недостаток в жанровой литературе, ведь тогда ничто не отвлекает от сюжета, полного приключений, опасностей и неожиданных открытий. Торин предлагает вычурные схемы, объясняющие действия антагонистов. О некоторых легко догадаться, другие остаются тайной до конца, а что-то — лишь задел для следующих повестей. Наиболее интригует кукловод, дёргающий за ниточки самых разных персонажей и инициирующий события, которые долго кажутся случайными и не связанными друг с другом, но на деле — часть масштабного замысла. Но исходя из концепции, он так и останется загадкой.

И конечно же, ещё одним основным героем стал сам город. Габен невероятно мрачен,
суров и коварен и атмосферой напоминает Нью-Кробюзон Чайны Мьевиля. В нём
сожительствуют люди и гигантские насекомые, преступники принципиальнее
полицейских, а крысы вырастают до размера детей. Сеттинг стимпанка довершает
картину. В таком городе не хотелось бы жить, но про него интересно читать. Цикл ещё не
закончен, и теоретически Торин может написать произведение о каждом из горожан,
необратимо испорченных длительным пребыванием в Габене.
Итог: атмосферная мистическая история о городе, который убивает любое проявление добра и жизни, и о персонажах, которые, чаще всего неуспешно, пытаются бороться с абсолютным злом.
Слово творца
Книжная вселенная Габена устроена следующим образом: все истории пересекаются, персонажи и события из одних рассказов, повестей и романов появляются и в других. Какой-нибудь второстепенный персонаж из одной истории может быть главным героем другой. При этом по всем историям разбросано множество крючков, связывающих их вместе. Сюжеты врастают один в другой. Этот цикл изначально очень серьёзно продумывался, все пересечения — это не только отсылки, а важные связующие части. Читатель уже не просто собирает пазлы, а выстраивает общую историю, как сыщик, находя улики и те самые крючки.
Роман «Моё пост-имаго»
Если бы я сравнивал, то сравнил бы с бабочкой не самого человека, а, скорее, его разум. Сперва все мы мыслим как гусеницы: учимся ползать, познаем мир вокруг, пробуем то, отвергаем это. После чего нас обвивает кокон знаний, полученных в школе или от строгих воспитателей. К ним наслаиваются различные убеждения, навязываемые обществом, и мы погрязаем в чужих истинах и заблуждениях на целые годы, не в силах выбраться из этого кокона. Некоторые так и умирают в нём, оставшись куколками навсегда.

Владимир Торин «Моё пост-имаго»

8

оценка

Стоит ли читать?

Да — если вам нравятся мистические хорроры, в которых зло всегда побеждает и надежды нет.

Удачно

  • атмосферность
  • умелый саспенс
  • переплетение историй

Неудачно

  • местами чрезмерная гротескность
  • непроработанность второстепенных героев

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Галина Бельтюкова
#главное#рецензии на книги#хоррор (ужасы)#городское фэнтези
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