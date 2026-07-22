Горан Скробонья, Иван Нешич «Флорентийский дублет. Кьяроскуро»: серб на улицах викторианского Лондона

Ответ на одну из загадок своей детективной истории Горан Скробонья и Иван Нешич дают уже на первой странице «Кьяроскуро». Оказывается, «Флорентийский дублет» — вовсе не дилогия, а просто длинный роман, распиленный примерно пополам. Поэтому оценивать вторую книгу как самостоятельное произведение бессмысленно — она стартует ровно с того момента, на котором закончилось «Сфумато», будто мы не расставались с Глишичем и компанией на несколько месяцев, разделяющих российское издание.





Ожидаемо, продолжение невероятных приключений сербов в Британии страдает от тех же недостатков и блистает теми же достоинствами, что и первая часть. Это всё ещё неторопливый, изобилующий отступлениями рассказ, в котором атмосфера викторианского Лондона важнее расследования преступлений. Посещать вместе с героями королевский приём и театр «Лицеум», бродить по мрачным подворотням и готовиться к гонке воздушных шаров невероятно увлекательно — в умении воссоздавать дух прошлого авторскому дуэту явно не откажешь. Правда, временами создаётся впечатление, что демонстрировать свои обширные познания им нравится больше, чем писать об убийствах. Толпы исторических личностей, от «человека-слона» Джозефа Меррика до актрисы Эллен Терри, появляются в романе лишь затем, чтобы Нешич и Скробонья выдали о них несколько интересных фактов — после чего исчезают, словно закрытая вкладка «Википедии».





«Кьяроскуро» в целом сбалансирован гораздо хуже, чем «Сфумато»: из-за бесконечных справок, призванных расширить кругозор читателя, магистральный сюжет расплывается, а в некоторые моменты и вовсе отходит на второй план. Побочная линия, посвящённая охоте Глишича на сербского душегуба Саву Савановича, выглядит более цельной — это по-настоящему жуткая история о встрече нормального человека с истинным безумием. Кроме того, фантастический элемент в ней практически до самого конца держится лишь на показаниях двух «ненадёжных рассказчиков»: психопата и писателя, который, подобно Кларисе Старлинг, ведёт с ним беседы.





Судьба Савановича вполне могла бы стать основой отдельной (очень неплохой) книги. Впрочем, и во «Флорентийский дублет» она вписана довольно грамотно — чего нельзя сказать о биографии основного антагониста. Длиннейший флешбэк, посвящённый его жизни, сам по себе небезынтересен — прежде всего, взглядами авторов на природу вампиризма, но занимает так много места и пришит к остальному повествованию так грубо, что кажется чужеродным. Злодей тут в принципе получился неоднозначным: он обладает понятной мотивацией и определённой харизмой, но ни того, ни другого недостаточно, чтобы сделать его действительно яркой и пугающей личностью.



