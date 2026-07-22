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#рецензии на книги#Что почитать#Викторианская эпоха#детектив

Горан Скробонья, Иван Нешич «Флорентийский дублет. Кьяроскуро»: серб на улицах викторианского Лондона

Мария Лебеденко
22 июля 12:00
253
3 минуты на чтение
Сербский писатель и переводчик Милован Глишич помогает лондонской полиции поймать Джека Потрошителя. Но, кажется, таинственный маньяк — меньшая из проблем. Ведь Глишич носит с собой бесценную записную книжку Леонардо да Винчи — а за этим артефактом охотится кое-кто гораздо более опасный, чем убийца женщин…
Горан Скробоња, Иван Нешић
Фирентински дублет – Кјароскуро
Роман
Жанр: викторианский мистический детектив
Выход оригинала: 2021
Художник: В. Половцев
Переводчик: Ж. Диченко
Издательство: «АСТ: Mainstream», 2026
Серия: «Nova Fiction. Зарубежная городская фэнтези»
Возрастной рейтинг: 18+
512 с., 2500 экз.
«Флорентийский дублет», часть 2
Похоже на:
Ким Ньюман «Эра Дракулы»
фильм «Молчание ягнят» (1991)
Ответ на одну из загадок своей детективной истории Горан Скробонья и Иван Нешич дают уже на первой странице «Кьяроскуро». Оказывается, «Флорентийский дублет» — вовсе не дилогия, а просто длинный роман, распиленный примерно пополам. Поэтому оценивать вторую книгу как самостоятельное произведение бессмысленно — она стартует ровно с того момента, на котором закончилось «Сфумато», будто мы не расставались с Глишичем и компанией на несколько месяцев, разделяющих российское издание.

Ожидаемо, продолжение невероятных приключений сербов в Британии страдает от тех же недостатков и блистает теми же достоинствами, что и первая часть. Это всё ещё неторопливый, изобилующий отступлениями рассказ, в котором атмосфера викторианского Лондона важнее расследования преступлений. Посещать вместе с героями королевский приём и театр «Лицеум», бродить по мрачным подворотням и готовиться к гонке воздушных шаров невероятно увлекательно — в умении воссоздавать дух прошлого авторскому дуэту явно не откажешь. Правда, временами создаётся впечатление, что демонстрировать свои обширные познания им нравится больше, чем писать об убийствах. Толпы исторических личностей, от «человека-слона» Джозефа Меррика до актрисы Эллен Терри, появляются в романе лишь затем, чтобы Нешич и Скробонья выдали о них несколько интересных фактов — после чего исчезают, словно закрытая вкладка «Википедии».

«Кьяроскуро» в целом сбалансирован гораздо хуже, чем «Сфумато»: из-за бесконечных справок, призванных расширить кругозор читателя, магистральный сюжет расплывается, а в некоторые моменты и вовсе отходит на второй план. Побочная линия, посвящённая охоте Глишича на сербского душегуба Саву Савановича, выглядит более цельной — это по-настоящему жуткая история о встрече нормального человека с истинным безумием. Кроме того, фантастический элемент в ней практически до самого конца держится лишь на показаниях двух «ненадёжных рассказчиков»: психопата и писателя, который, подобно Кларисе Старлинг, ведёт с ним беседы.

Судьба Савановича вполне могла бы стать основой отдельной (очень неплохой) книги. Впрочем, и во «Флорентийский дублет» она вписана довольно грамотно — чего нельзя сказать о биографии основного антагониста. Длиннейший флешбэк, посвящённый его жизни, сам по себе небезынтересен — прежде всего, взглядами авторов на природу вампиризма, но занимает так много места и пришит к остальному повествованию так грубо, что кажется чужеродным. Злодей тут в принципе получился неоднозначным: он обладает понятной мотивацией и определённой харизмой, но ни того, ни другого недостаточно, чтобы сделать его действительно яркой и пугающей личностью.

А вот остальные персонажи «Кьяроскуро» всё так же привлекательны и даже по-своему уютны. Особенно это касается главного героя — он, кстати, в этой части вовсю крутит роман с весьма необычной дамой. Но и опасностей на его долю выпадает немало — ближе к финалу книга, наконец, стряхивает с себя многочисленные отсылки и становится на рельсы крепкого детективного приключения с погонями и перестрелками. Немного жаль, что как следует роман разгоняется только к последним главам — сумей Скробонья и Нешич выровнять темп истории, она смотрелась бы намного лучше.
Итог: любопытный, хотя порой чересчур неспешный мистический детектив. Рекомендуется поклонникам викторианской Англии и тем, кто хочет узнать что-нибудь новое об этой эпохе — а также о Сербии XIX века, древних шумерах и художниках эпохи Возрождения.

Последний штрих

Подзаголовки обоих романов дилогии, как и их главный макгаффин, связаны с искусством эпохи Возрождения. Кьяроскуро — художественная техника, основанная на резком контрасте света и тени. А сфумато из первой книги — приём, при котором художник смягчает очертания предметов, создавая иллюзию окутывающего их воздуха или лёгкой дымки. Кстати, сфумато было визитной карточкой Леонардо да Винчи, а кьяроскуро любил использовать Караваджо.
Глишич посмотрел на друга, испытал желание крепко обнять его, но тряхнул головой, и эта мысль отлетела, как шляпа после отрезвляющей пощечины.

Горан Скробонья, Иван Нешич «Флорентийский дублет. Кьяроскуро»

7

оценка

Стоит ли читать?

Да — но только сразу после первой книги, чтобы две части дилогии сложились в цельное произведение.

Удачно

  • викторианский сеттинг
  • образ Савы Савановича
  • ответы на все вопросы

Неудачно

  • несбалансированный темп
  • несамостоятельность
  • перебор с историческими и культурными отсылками

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Мария Лебеденко

Поэт, книгочей, олдскульщик, поклонница мрачняка во всех проявлениях. Любит странное и то, что ещё страньше.

#рецензии на книги#Что почитать#Викторианская эпоха#детектив
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