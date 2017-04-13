10 самых необычных фэнтези-миров

Фэнтези — одно из самых популярных и востребованных ответвлений фантастического жанра. Однако, увы, слишком часто под этой маркой в руки читателям попадают уныло-однотипные произведения, написанные по выверенным шаблонам и многократно использованным лекалам. Вот и шагают бесконечными рядами из книги в книгу «одинаковые с лица» благородные воители, светлые маги, разноцветные эльфы и туповато-коварные злодеи. К счастью, Страна Фантазия обширна, богата, многогранна и способна порадовать любого, даже самого взыскательного читателя.

Сегодня мы представляем вашему вниманию десять действительно неординарных фэнтези-книг. Этот список не претендует на всеохватность — но каждый из упомянутых авторов сумел привнести в жанр нечто своё, по-настоящему оригинальное.

Брендон Сандерсон «Путь королей»

Сюжетная завязка: от руки убийцы, посланного дикарями-паршенди, пал король Алеткара. Шесть лет его наследник воюет с виновниками смерти отца. И всё меньше времени остаётся до того, как на Рошар обрушится настоящая опасность, способная уничтожить весь мир.

В чём фишка? Мир Рошара отличается от множества других на уровне биологии. Виновны в этом жуткие Сверхшторма, изменившие животных и растения. Чтобы приспособиться к этому необычному атмосферному явлению, организмам Рошара пришлось серьёзно эволюционировать. Фауна, чтобы устоять перед непогодой, обросла хитиновыми панцирями и увеличила число конечностей. Флора при приближении бури или любой другой опасности научилась прятаться в грунт или даже каменистую поверхность. А люди кардинально изменили принципы строительства своих жилищ: здания здесь каменные, низкие, тяжеловесные, развёрнутые острым углом к урагану и крытые толстым, просмолённым деревом. И никаких окон на штормстороне!

Местные обитатели также ухитрились использовать Штормсвет — энергию, которая появляется во время бури, — как источник освещения, магии и даже платёжное средство. На этом фоне остальные особенности Рошара (спрены — элементали, которых привлекают человеческие эмоции; преобразователи — приборы, способные превращать одну материю в другую; клинки, режущие камень как масло) выглядят лишь любопытными дополнениями к придуманному автором мирозданию.

Резюме: яркими героями, масштабными сражениями, изысканными интригами и причудливой магией могут похвастать многие фэнтезийные эпопеи. Хватает этого и у Сандерсона, но оригинальность его цикла именно в устройстве мироздания.

Яцек Дукай «Иные песни»

Сюжетная завязка: отправляясь в дебри Африки, на границу ужасного Изменения, Иероним Бербелек, некогда «величайший стратегос наших времён», преследовал исключительно меркантильные цели — выяснить, не принадлежит ли некая Шулима Амитасе к «крысам» Чернокнижника Кратистоса, заклятого врага Бербелека. Но поездка в места обитания какоморфов, которые вдали от цивилизации принимают абсолютно чудовищные формы, в результате изменила судьбу всего человечества.

В чём фишка? в мире, придуманном польским писателем, дух, мысль, воля властвуют над бренным телом: «Тело — это всего лишь одежда для разума» (привет от Аристотеля, который первым предложил учение о материи и форме). Сильный духом способен продлевать свою жизнь и долго оставаться в здравии. Слабый, не обладающий стальной волей, случайно выйдя из-под влияния кратистоса (местного божка), может и вовсе утратить людскую форму. Медики в состоянии исправить или улучшить практически любой физический недостаток. А профессиональные воины-аресы способны во время боя влиять на структуру материи, после чего малейшее их прикосновение становится смертельным. Здешние «земные боги», кратистосы, изменяют людей и мир одним влиянием своей мощнейшей морфы (силой духа и воли). Не редкость и физические изменения тела: протагонист в морфе стратегоса изрядно выше ростом себя же «купца».

Все действия и мотивы героев при этом которых выпячены на всеобщее обозрение. Ни к чему подковёрные игры — достаточно встать лицом к лицу, и через пару минут всем окружающим становится ясно, чья воля сильнее, а дух крепче. Своеобразный якорь, «спасательный круг» для читателя, ошарашенного изменениями, которые постигли Землю с лёгкой руки Дукая.

Резюме: Яцек Дукай не просто придумал очередной альтернативный мир. Он создал вселенную, опирающуюся на труды древнегреческих философов, которая кардинально отличается от знакомой читателю — причём не только в религиозном, духовном или политическом плане, но даже на уровне физических и биологических законов.

Ещё о книге Яцек Дукай «Иные песни». Честные 10 из 10 Великолепный умный роман современного польского фантаста в отличном переводе.

Генри Лайон Олди «Путь меча»

Сюжетная завязка: в Кабире, где большинство жителей озабочено в основном турнирами мечников, начинаются загадочные убийства. За их расследование берётся Дан Гьен по прозвищу Единорог, один из Высших Мэйланя. Он умён, опытен, искусен, но абсолютно не готов к тому, с чем ему предстоит столкнуться. Кстати, Единорог вовсе не человек.

В чём фишка? В этом мире есть две разумные расы — Люди и Блистающие: разнообразное холодное оружие, которое ментально влияет на своих носителей, называет их Придатками и воспринимает как своеобразных «братьев меньших». Вроде живые существа, но мозгов как у бабочки. Люди, в свою очередь, и не подозревают, что многие их действия спровоцированы собственным же оружием. Лишь постепенно, после массы перипетий, эти странные отношения переходят в настоящий симбиоз.

Стоит отметить и великолепный взгляд на поединки как на бескровные Беседы, показывающие не желание убивать, а лишь уровень мастерства.

Резюме: холодное оружие всегда вызывало у людей восторженные чувства. Им восхищались, его воспевали, ему давали имена. Но лишь Олди сделали следующий шаг, полностью его очеловечив.

Чайна Мьевиль «Вокзал потерянных снов»

Сюжетная завязка: Нью-Кробюзон. Безумный город, место, где в фантасмагорический клубок смешались самые различные расы, культуры и верования. Для кого-то ад, для кого-то — любимый дом. Но когда на улицы Нью-Кробюзона вырывается нечто невиданное и жутко опасное, гибнуть начинают представители разных рас.

В чём фишка? Город, созданный Мьевилем, населяют самые разные создания: обычные люди, разумные кактусы, жукоголовые хепри, гротескные «переделанные», водяные с русалками. Магия и стим-технологии, социальные и расовые проблемы, счётные машины и воздушные монорельсы, Безумные Боги и посольство Преисподней… Чего здесь только нет!

Казалось бы, приготовить съедобное блюдо из этой причудливой смеси не под силу никому. Но Мьевиль, взявшись за малоподъёмную для других ношу, очень достойно справился с задачей.

А ещё это отвратительно-притягательное путешествие на стыке разных жанров позволит читателям поразмышлять над многими вопросами, актуальными для нашей жизни.

Резюме: смешение жанров, популярное в кинематографе, не редкость и для фантастической литературы. Но мало кому удавалось соорудить настолько ядрёный коктейль, какой вышел у мэтра «новых странных».

Яцек Пекара «Слуга божий»

Сюжетная завязка: Иисус Христос не умер на кресте. Погибли те, кто пытался принести Ему смерть. Ведь гнев Сына Божьего был ужасен…

XV век. Европа уже не одно столетие слышит «Отче наш» в варианте: «Хлеб наш насущный дай нам днесь, и дай нам силу, чтобы не прощали мы обидчикам нашим. И позволь нам отразить искушение, а зло пусть ползёт в пыли у стоп наших». Молодой инквизитор Мордимер Маддердин берётся за вроде бы обычное дело об убийстве. Однако всё оказывается не так просто.

В чём фишка? Христианство Пекары, которое началось с неудавшегося распятия, всерьёз отличается от привычного нам. Оно жестокое, немилосердное и отрицает всепрощение. Даже молитва Господу, принося определённые «плюшки», сопровождается жесточайшей болью.

А ещё в здешнем мире никому даже в голову не придёт сомневаться в наличии Бога. Как минимум потому, что в происходящее активно вмешиваются Ангелы Господни — крайне неприятные типы, кстати. Неуравновешенные, непостоянные и гневливые. Вполне в духе самого Сына Божьего, принёсшего на Голгофу не мир, но меч — в буквальном смысле слова.

Под стать небожителям и их земные последователи. Так что инквизиторам здесь работы невпроворот. Костры, еретики, ведьмы, колдуны — причём настоящие. Работа нервная. Одна отрада: после завершения дела с блудливой девкой покувыркаться да вина бутыльдругую приговорить. Целибат, благочестие, грех чревоугодия? Нет, не слыхали.

В общем, добро пожаловать в неидеалистичный христианский мир с несимпатичными протагонистами, после знакомства с которым начинаешь больше ценить Иисуса «нашей сборки».

Резюме: выбрать точкой бифуркации для истории об альтернативной Европе случившееся на Голгофе? Крайне смелое решение, особенно для автора из католической Польши.

Сюзанна Кларк «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл»

Сюжетная завязка: XIX век. Туманный Альбион. Уже более двух столетий магия, некогда переполнявшая Острова, сохраняется лишь в качестве теоретической дисциплины. О причинах этого с пеной у рта спорят лучшие учёные умы. Но нашлись два джентльмена, которые перешли от слов к делу и решили вернуть магию на родину.

В чём фишка? Маги-джентльмены, возвращающие волшебство в Британию, не стремятся поработить Землю, бесконечно возвыситься над живущими или заняться ещё какой глупостью из типичного списка фэнтезийных колдунов.

Они влюбляются, ссорятся, попадают впросак, вставляют друг другу палки в колёса. В общем, просто живут в своём мире — гармоничном, продуманном до мельчайших подробностей. А заодно представляют разные взгляды на получение и использование знания, на взаимодействие человеческого и волшебного миров. По-разному выражают в себе дух старой доброй Англии.

И, конечно же, вплотную знакомят читателя с фэйри. Существами, которые давным-давно принесли магию в людской мир. Существами, которым и в голову не приходило отказываться от волшебства. Существами непредсказуемыми, как сама природа, и способными на множество не вяжущихся с человеческой моралью поступков.

Резюме: редкий пример Романа с большой буквы, крайне нетипичный для современного фэнтези. Будто увлекательный и завораживающий привет, переданный нам из золотого для литературы XIX века.

Ещё о книге Сюзанна Кларк «Джонатан Стрендж и мистер Норрел» Обязательно к прочтению для всех, кто всерьёз интересуется фантастикой.

Майкл Суэнвик «Дочь железного дракона»

Сюжетная завязка: с обычной девочкой Джейн однажды случилось то, о чём мечтают практически все дети. Она попала в Волшебную страну. Вот только Неверленд оказался совсем не таким, как видится маленьким детишкам. И даже знакомство со старым и сварливым драконом, которое должно было избавить Джейн от многих проблем, в результате лишь приносит ей новые неприятности.

В чём фишка? Мрачноватый Авалон Суэнвика кардинально отличается от магических миров, созданных более позитивными (или наивными?) авторами. Механических драконов со скверным характером тут собирают на заводах, гномы вершат революцию, вурдалаки напоминают мелких бандюганов, а высокомерие эльфов сравнимо лишь с их презрением к окружающим. Социальные вызовы сплетаются с психологическими зарисовками, непростая история взросления — с исследованием общественных проблем. Страна фэйри интересно продумана, хорошо описана и оставляет чертовски гнетущее впечатление. Возможно, потому, что чересчур напоминает наш мир. Но есть ли смысл на зеркало пенять?

Резюме: один из мэтров киберпанка, даже играя на поле фэнтези, не пожелал отказываться от элементов социальной НФ.

Джо Аберкромби «Красная страна»

Сюжетная завязка: дальняя страна, «Дикий Запад» Земного Круга. А какой фронтир без золотой лихорадки? И вот она пришла. На Запад устремились толпы старателей, которых поджидают племена аборигенов-духолюдов, кровожадные бандиты и остатки недавно разбитых повстанцев. Быстро едешь — раньше помрёшь? Да как ни езжай, проблем не оберёшься. Тем более если тебе, как Шай Соут, приходится разыскивать банду головорезов, похитивших твоих родных. Банду, которая направляется в самое сердце Дальней страны.

В чём фишка? Аберкромби замахнулся на классический вестерн, разве что без великого изобретения полковника Кольта. Точная стилизация и достоверный антураж. Персонажи — все в духе любимого американцами «фронтирного» жанра. Бандиты, «ковбои», «индейцы»… Прямо Клинтом Иствудом повеяло. Вот только чернушный антураж здешнего фронтира чересчур давит. Романтика? Благородство? Верность? Нет, это явно не к старине Джо.

Резюме: смешение фэнтези с вестерном, да ещё в его «спагетти»-версии. Редчайшая редкость, тем более в исполнении апостола «чёрного фэнтези».

Ещё о книге Джо Аберкромби «Красная страна» Настоящий вестерн в мире чёрного фэнтези.

Питер Бигл «Последний единорог»

Сюжетная завязка: единственное оставшееся на земле чудо на раздвоенных копытах отправляется на поиски своих пропавших сородичей. В мир, утративший волшебство и память о прекрасном. В мир, где рассказывают страшные истории о короле Хаггарде и жутком Красном Быке.

В чём фишка? Главным героем книги выступает вовсе не человек, а самое настоящее волшебное существо, причём способное менять форму. Кстати, единорог отнюдь не единственный сказочный персонаж, который встретится в романе Бигла.

Да и в словоплетении автор достиг поистине выдающегося мастерства. Текст до предела наполнен смыслом, до волшебства поэтичен, гармоничен, изысканно ироничен, объёмен и весьма хорош на вкус. Будто блюдо, приготовленное матерью и отведанное в детстве, когда деревья были большими, а неведомая, но, безусловно, прекрасная жизнь лишь занималась на горизонте.

Однако главное достоинство романа в том, что он возвращает нам сказку, вобравшую всё лучшее от своих детских коллег, но не уклоняющуюся от суровой правды жизни. Сказку, которая наполнена волшебством, отголосками легенд, ощущением необычного. Которая сожалеет об утраченной способности видеть магическую сторону бытия. Которая сохраняет веру в людей и в счастливый исход любого безнадёжного предприятия.

Резюме: одно из самых известных фэнтезийных произведений. Из этого топа оно ближе всего к классическим представителям Страны Фантазии.

Ещё о книге Питер Бигль «Последний единорог» Настоящий шедевр, роман, к которому возвращаешься снова и снова, а, закрывая, испытываешь легкую грусть. Как при расставании с Чудом.

Нил Гейман «Американские боги»

Сюжетная завязка: парень по имени Тень, выйдя из тюрьмы, вместо объятий любящей жены и размеренной жизни получает работу у загадочного господина Среды. И скоро Тени придётся познакомиться с очень странными существами и в корне пересмотреть свои представления о реальности.

В чём фишка? Соединённые Штаты Америки — земля без богов (не считая Его Величества Доллара)? Пустынное место, лишённое мифоистории? Как бы не так! Америка, по мнению Геймана, переполнена высшими сущностями, которых переселенцы из разных концов мира прихватили с собой. Каждый бог шикарно описан и несёт в себе национально-идейный пласт. Боги ссорятся, дружат, любят и умирают. И порой кажутся реальнее большинства наших соседей по дому.

Роман может послужить великолепным пособием по изучению древних культов. А ещё это ироничный детектив с изрядной долей саспенса, живым языком, нравственными уроками и философскими размышлениями.

Резюме: этот роман собрал фактически все награды, до которых смог дотянуться. И это тот нечастый случай, когда книга полностью достойна всех обрушившихся на неё похвал. Роман, позволяющий глубже узнать Америку и взглянуть на её историю под другим углом.

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Потрясающие воображение миры. Шикарные фантастические допущения. Богатые и нетривиальные идеи. Отличный язык и берущее за душу напряжение. Питательная и вкусная пища для мозгов. Именно этим отличаются по-настоящему яркие, значительные и оригинальные обитатели Страны Фантазии. Страны, двери в которую открыты для всех.