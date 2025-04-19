Изобретения Леонардо да Винчи: гений, который придумал наш мир

Пулемёт, акваланг, танк, дельтаплан, автомобиль, вертолёт, парашют... Если попробовать продолжить этот логический ряд, то образованный человек наверняка скажет: Леонардо да Винчи. Вряд ли в истории планеты найдётся ещё одна личность, которую можно охарактеризовать таким же количеством эпитетов: изобретатель, художник, анатом, музыкант, архитектор, скульптор, инженер, гений, провидец, поэт... Его изобретения опередили время на сотни лет. Его жизнь окутана тайной, а некоторые работы до сих пор вызывают удивление.

Читайте также Архимед и его открытия Михаил Попов 25.03.2017 93170 Великий математик, гениальный изобретатель, опередивший своё время на сотни лет. О его жизни мало известно, множество его трудов пропало — но и того, что осталось, достаточно, чтобы поставить Архимеда в один ряд с Ньютоном, Гауссом, да Винчи.

А что, если бы Леонардо имел гораздо больше возможностей для творчества? Что, если бы европейские монархи чаще прислушивались к его мнению? Как сложилась бы история Европы и всего человечества? Быть может, Колумб приплыл бы к островам Америки на подводных лодках, Иван Грозный ездил бы по Москве на автомобиле, а в битве при Ватерлоо было бы уничтожено немало танков и самолётов.

Автопортрет Леонардо да Винчи

Жизнь замечательного человека

Леонардо да Винчи Если вам довелось летать, то впредь вы будете ходить по земле, обратив глаза к небу, ибо там вы были и туда вы будете стремиться всегда.

Жизнь Леонардо была впервые описана художником Джорджио Вазари в биографической работе « Le vite » ( « Жизнеописание » , 1568), посвящённой выдающимся художникам, скульпторам и архитекторам того времени. И хотя автор не был знаком с Леонардо лично, в настоящее время его книга — наиболее достоверный источник информации о великом изобретателе.

Как и большинство гениев, Леонардо (15 апреля 1452 — 2 мая 1519) родился в глухой провинции — деревне Анкиано близ маленького итальянского города Винчи (сейчас он насчитывает порядка 14 тыс. жителей). Примечательно, что « человек эпохи Ренессанса » , как его назовут потомки, был незаконнорожденным ребёнком. Его отец — сеньор Пьеро да Винчи — работал нотариусом и отличался зажиточностью. Матерью была (предположительно) крестьянка по имени Катерина. После рождения отец сразу признал Леонардо своим сыном и нарёк его, согласно тогдашней традиции, « Леонардо ди сер Пьеро да Винчи » , что означало: Леонардо, сын Пьеро из Винчи.

Интересно, что да Винчи предпочитал подписывать свои работы сокращённо, без указания фамилии: « Leonardo » , или, « Io, Leonardo » .

Знаменитый Витрувианский человек Да Винчи — чертёж идеальных пропорций согласно теории древнеримского архитектора и механика Марка Витрувия Поллиона

Художественный талант Леонардо проявился рано. Отец, увидев его рисунки (говорят, что для работы над рисунком головы Медузы ребенок ловил змей, ящериц, летучих мышей и прочую живность), отдал пятнадцатилетнего парня на обучение в мастерскую знаменитого художника Андреа дель Верроккио. Там Леонардо провёл всего лишь пять лет, потом был принят в гильдию живописцев.

По преданию, когда Верроккио увидел одну из работ своего ученика, превосходящую любую из его собственных, мастер навсегда оставил живопись. Эта легенда красива, но неверна, так как Верроккио был типичным « многостаночником » и работал, как конвейер, создавая однообразные картины, скульптуры, подрабатывая придворным « массовиком-затейником » , словом — жил лишь за счёт количества выпускаемой продукции и не прекращал работу до старости.

Вазари говорит, что молодой Леонардо был красив собой, грациозен, высок, хорошо сложен, физически силён — мог одной рукой согнуть подкову, был сведущ в фехтовании, рыцарском искусстве, верховой езде и танцах. Будущий гений с детства любил животных — вероятно, именно поэтому он всю жизнь был убежденным вегетарианцем. Леонардо был общительным и умным, однако всегда стремился к уединению, дававшему ему возможность работать в полную силу.

Всю жизнь Леонардо ездил по Европе, работая на то на одного могущественного покровителя, то на другого. Помимо своих основных занятий (живопись, скульптура, архитектура, инженерное дело), мастер занимался, казалось бы, совершенно недостойными гения вещами — развлекал аристократов пением, игрой на лютне, декламировал стихи собственного сочинения, занимался организацией торжеств.

Эскиз скульптуры бронзового коня для герцога Сфорца

Лодовико Сфорца — узурпатор, правитель богатейшего города Милана — заказал ему гигантскую статую всадника, которую хотел поставить на центральной площади в память о своём отце — Франческо Сфорца. Для монумента было приготовлено 70 тонн бронзы.

Леонардо работал над проектом больше 10 лет, но до нас дошли лишь подготовительные наброски. Дело в том, что вся припасённая бронза была пущена на оружие, ведь в 1494 году враждебно настроенные французы подошли к Милану. Когда 1499 году они захватили город, глиняная модель для отливки лошади, имевшая 8 метров в высоту, была использована в качестве мишени для тренировок по стрельбе, а Леонардо с подмастерьем Джианом и другом Лукой Пачиоли (изобретателем двойной бухгалтерии) переехали сперва в Венецию, а через год во Флоренцию.

Однажды Леонардо изготовил механического льва, который мог двигаться, а из его груди сыпались лилии — главные символы с герба французского монарха. По одной из версий, он создал его для переговоров между королём Франции и Папой Римским, которые проходили в Болонье. По другой — просто для развлечения монаршей особы, ведь во Францию Да Винчи переехал в 1516 году.

Во Флоренции мастер работал военным архитектором и инженером при дворе печально известного Чезаре Борджиа. Когда швейцарцы выгнали французов из Милана, Леонардо вернулся туда и поступил на службу к Максимилиану Сфорца (герцогу Миланскому, который получил этот титул после изгнания французов), позже — уехал в Рим, к Папе Льву X (последний был на редкость скуп), затем принял приглашение Франциска I и переселился во Францию (поселение Кло, рядом с королевским замком в Амбузи), где его и настигла смерть.

В 2009 году французские инженеры воссоздали механического льва, которого Леонардо сконструировал для короля Франциска

Возможно, вам встречалась легенда о том, что Леонардо умер на руках у оплакивающего его короля Франциска. Монарх, конечно, ценил его, причем весьма щедро — гениальному старику платили пенсию по старости (1000 экю). Однако сам Франциск нечасто вспоминал об опекаемом им мастере и уж тем более не присутствовал при его смерти.

Это интересно - У Леонардо было хорошее чувство юмора. По словам Вазари, однажды мастер взял живую ящерицу, приделал к ней крылья из кожи, налитые ртутью и трепетавшие во время движения, приклеил рога и бороду, приручил эту тварь и держал её в коробке. Время от времени он показывал её своим друзьям, которые, завидев такое чудовище, тут же пускались наутёк. Вазари также писал, что Леонардо высушивал бычьи кишки, так, что они становились совсем маленькими. В одной из комнат у него лежали кузнечные мехи, при помощи которых он мог надуть кишку до такого размера, что она заполняла всё помещение, прижимая присутствующих к стенам. - Одним из самых необычных архитектурных проектов того времени был план Леонардо по поднятию старинного баптистерия Святого Джиованни во Флоренции, для того чтобы надстроить фундамент и придать зданию более солидный вид. Современники не смогли опровергнуть расчёты мастера — настолько они были основательны, однако в целом сочли этот замысел невыполнимым. - В январе 2005 года исследователи обнаружили тайную лабораторию Леонардо, оборудованную в помещениях женского монастыря около церкви Сантиссима-Аннуциата во Флоренции. Там были найдены нетронутые фрески, а также комната для препарирования трупов (Леонардо и его ученики вскрывали сотни покойников, изучая анатомию). - Леонардо считал, что Луна отражает солнечный свет на Землю потому, что она покрыта водой.

Несвоевременные идеи

Чертежи Леонардо были довольно подробными

Леонардо оставил после себя примерно 13000 страниц рукописей — заметки, дневники, рисунки, трактаты, каноны, « кодексы » (своды работ, посвящённых определённой теме). Надо сказать, что записи мастера не были строго упорядочены, хотя автор и пытался как-то систематизировать их, нумеруя страницы.

Леонардо да Винчи был левшой и писал « зеркально » — то есть справа налево, хотя иногда, например, для переписки с официальными лицами, использовал обычный стиль письма. Вокруг такой странности мастера ходили слухи. Кто-то из исследователей его творчества заявлял, что Леонардо намеренно писал « наоборот » , чтобы его записи не были доступны невеждам и дуракам. Однако наиболее вероятной представляется другая версия — дело в том, что раньше для письма пользовались заострёнными гусиными перьями. Левше было легче « тянуть » перо по бумаге справа налево, а не « толкать » его слева направо, с силой царапая лист.

В его заметках было всё — от медицины, истории и биологии до механики, рисунков и стихов. Он не был особо силён в латыни, поэтому использовал для заметок итальянский язык — причем не официальный, а живой, разговорный.

Научный метод исследований Леонардо заключался в наблюдениях — мастер пытался понять какое-либо явление, создавая его детальные описания.

Военная техника

Леонардо в письме к Лодовико Сфорца активно рекламировал свои военно-технические идеи. Например, он предлагал делать закрытые бронёй колесницы, которые не боялись бы вражеского обстрела. По форме они напоминали перевёрнутые суповые тарелки — своеобразные « черепахи » , покрытые металлическими листами и вооружённые пушкой.

Двигателем этого « танка » должны были стать лошади, находящиеся внутри, однако позднее Леонардо отказался от этой идеи — животные могли запаниковать в закрытом пространстве, поэтому для приведения всей конструкции в движение и для ведения боя предлагалось использовать экипаж в 8 человек.

Танк Да Винчи напоминает сухопутное НЛО

Считается, что в 1495 году Леонардо да Винчи впервые сформулировал идею « механического человека » , иначе говоря — робота. По замыслу мастера, это устройство должно было представлять собой манекен, одетый в рыцарские доспехи и способный воспроизводить несколько человеческих движений. Первое механическое устройство, отдалённо похожее на то, что было предложено да Винчи, сконструировал французский механик Жак Вокансон в 1738 году.

Традиционно для Леонардо, это была гениальная идея — но не более того. Эффективность таких машин была бы практически нулевой. При своём весе и ручной тяге они не могли бы путешествовать на большие дистанции и передвигаться на колёсах по пересечённой местности, были уязвимы для огня и дыма, а также не представляли заметной угрозы для вражеской пехоты.

Военные машины Леонардо оказались слишком большими, чтобы их можно было построить

Ещё одна военная новация заключалась в оснащении обычной пушки подъёмным блоком, позволявшим корректировать угол стрельбы и повысить точность поражения. Позднее эта идея была применена Леонардо в рисунках многоствольных пушек, эффективных (в отличие от обычных, медленно заряжавшихся орудий того времени) при обстреле наступающей пехоты.

Это было действительно интересное изобретение, которое могло бы стать средневековым аналогом систем залпового огня. В сочетании с боеприпасами, разработанными Леонардо (продолговатыми снарядами, имеющими хвостовые стабилизаторы, а также разрывными снарядами, повторно изобретёнными лишь в начале XIX века британским офицером по имени Генри Шрапнель), эти пушки были бы способны поражать большие отряды вражеских солдат на значительном расстоянии.

Относительно химического, вернее биологического оружия Леонардо писал: « Если хочешь сделать зловоние, возьми человеческий кал, мочу и лебеду, а если же у тебя её нет, то капусту и свеклу, и вместе положи в стеклянную бутылку, хорошо закупоренную, и в течение месяца держи под навозом, после чего брось, где хочешь произвести зловоние, да так, чтобы она разбилась » .

Разрабатывая новую военную технику, Леонардо не забывал и о традиционных устройствах, модернизируя их сообразно представлениям о тактике будущих войн. Здесь его одолевала гигантомания — мастер создал модели огромных арбалетов (24 метра в ширину), в том числе двойных, а также мощных катапульт для метания камней.

Скафандр по проекту Да Винчи даже удалось изготовить — он выставляется в музее Милана

Ещё одним революционным изобретением Леонардо был подводный скафандр . Возможно, это было не первое приспособление для погружения — считается, что в 332 году до н. э. Александр Македонский спускался под воду в стеклянном сосуде (прообразе водолазного колокола). Однако полноценный костюм для дайвинга изобрёл именно Леонардо.

Скафандр был сделан из кожи, имел стеклянные линзы для глаз и мешочек для мочеиспускания. Воздух подавался через тростниковые трубки, скреплённые кожаными сочленениями (чтобы последние не сжимались под давлением воды, внутри них были вставлены металлические пружины). В комплект снаряжения входили балластные мешочки с песком, ёмкость с воздухом для срочного всплытия, длинная верёвка, нож, а также рожок, при помощи которого следовало подавать сигнал об окончании работы под водой.

Эскиз подводной лодки

В военно-транспортном мореходстве Леонардо, безусловно, опережал своё время. Он изобрёл подводную лодку (вернее, её простейший прототип), корабль с гребными колёсами, лодку с педальным приводом, перчатки с перепонками между пальцев для плавания под водой, корабль с двойным корпусом (предотвращающим его затопление водолазами-диверсантами) — всего не перечислить.

В целом, анализируя военные новшества Леонардо, нельзя сказать, чтобы все они были откровенно революционными. Следует помнить о том, что мастер не слишком восторженно отзывался о войне как таковой, и разрабатывал различные устройства уничтожения лишь для того, чтобы обратить на себя внимание монархов-милитаристов.

Мне бы в небо

Всю свою жизнь да Винчи был буквально одержим идеей полёта. Одной из самых первых (и самых известных) зарисовок на эту тему является схема устройства, которое в наше время принято считать прототипом вертолёта.

Модель вертолёта по чертежам Леонардо Да Винчи

Леонардо предлагал сделать из тонкого льна, пропитанного крахмалом, воздушный винт диаметром 5 метров. Он должен был приводиться в движение четырьмя людьми, вращающими рычаги по кругу. Современные специалисты утверждают, что мускульной силы четырёх человек не хватило бы для поднятия устройства в воздух (тем более что даже в случае подъёма эта конструкция стала бы вращаться вокруг своей оси), однако если бы в качестве « двигателя » использовалась, например, мощная пружина, такой « вертолёт » был бы способен на полёт — пускай и кратковременный.

Вскоре Леонардо охладел к винтовым летательным аппаратам и переключил внимание на механизм полёта, который успешно работал уже миллионы лет, — крыло птицы. Для начала были сделаны расчёты, которые показали, что длина крыла утки (в ярдах) численно равна квадратному корню её веса. Исходя из этого, Леонардо установил — для поднятия в воздух летательной машины с человеком (136 кг) необходимы крылья, подобные птичьим и имеющие в длину 12 метров.

Крыльями для полёта, которые хотел сконструировать Да Винчи, явно не смог бы управлять один человек

В процессе работы над летательным аппаратом Леонардо сделал очень интересный с точки зрения современной авиации рисунок. На нём изображен летающий корабль — именно корабль, с сиденьями для пассажиров, а также системой рычагов, управляющих крыльями и хвостом.

Попытки воспроизвести крыло, созданное природой, к успеху не приводили — и Леонардо обратился к планирующему полёту. Он разработал конструкцию планера, прикреплявшегося к спине человека так, чтобы последний мог балансировать в полёте. Основная, самая широкая часть крыльев была неподвижна, однако их окончания могли изгибаться при помощи тросов и изменять направление движения.

Пророческим оказался чертёж устройства, которое сам Леонардо описывал так: « Если у вас есть достаточно льняной ткани, сшитой в пирамиду с основанием в 12 ярдов (примерно 7 м 20 см), то вы сможете прыгать с любой высоты без всякого вреда для своего тела » .

Парашют Да Винчи — вполне правдоподобная конструкция

Мастер сделал эту запись в промежутке между 1483 и 1486 годом. Несколько веков спустя такое устройство получило название « парашют » (от греческого para — « против » и французского « chute » — падение). Первые спуски с парашютом совершили французы — инженер Веранцио (с крыши высокой башни в 1617 году) и воздухоплаватель Гарнеран (с воздушного шара в 1797 году).

Интересно, что эту идею Леонардо довёл до логического конца лишь русский изобретатель Котельников, создавший в 1911 году первый ранцевый спасательный парашют, крепившийся к спине пилота.

В итоге, Леонардо так и не удалось создать действующую модель летательной машины. Он концентрировал внимание лишь на устройстве крыла, мало беспокоясь о силовых составляющих механизма (хотя ему, искушенному анатому, наверняка было известно, что мышцы рук человека не смогут обеспечить усилие, необходимое для частых взмахов огромными крыльями).

Читайте также Самые безумные изобретения прошлого Влад Стерхов 27.10.2016 34421 Держись теперь, сосед с дрелью!

Дела земные

Творческий кругозор изобретателя распространялся не только на военное дело и теорию воздухоплавания, но и на бытовые вещи. Если бы его попытки внедрить свои новшества в повседневный обиход увенчались успехом, то это эхом отразилось бы во всех областях человеческой деятельности — от путешествий до архитектуры, и наша цивилизация сейчас выглядела бы иначе.

Сборный мост Леонардо Да Винчи

В 1502 году Леонардо да Винчи сделал чертёж моста с пролётом длиной 240 метров. Это была часть грандиозного инженерного проекта для константинопольского султана Баязида II, согласно которому предполагалось устроить переправу через устье пролива Босфор, известное под названием « Золотой рог » . Мост так и не был построен, однако в 2001 году в Норвегии воздвигли аналогичную (чуть меньшую) конструкцию, соответствующую наброскам Леонардо.

Среди всех « земных » открытий Леонардо прежде всего следует назвать... автомобиль. Мастер уделял основное внимание двигателю и ходовой части, поэтому дизайн « кузова » , которым могла бы обладать такая машина, до нас не дошёл.

Самодвижущаяся повозка да Винчи была трехколёсной и приводилась в движение заводным пружинным механизмом. Два задних колеса были независимы друг от друга, а их вращение производилось сложной системой шестерёнок. Кроме переднего колеса, было ещё одно — маленькое, поворотное, которое размещалось на деревянном рычаге.

Чертёж самодвижущейся тележки и его воплощение в реальности

Предполагается, что эта идея родилась у Леонардо в далеком 1478 году. Но лишь в 1752 году русский механик-самоучка Леонтий Шамшуренков смог собрать « самобеглую коляску » , приводимую в движение силой двух человек, а действующие паровые автомобили появились несколькими десятилетиями позже — в Англии и Франции.

Перечень « бытовых » открытий да Винчи действительно впечатляет. Обо всём рассказывать не имеет смысла — достаточно лишь назвать некоторые изобретения. Леонардо разработал дрель (сверло для дерева и земли), вращающийся подъёмный кран, станки для изготовления иголок, верёвок, зеркал; дистиллятор с водяным охлаждением, вращающийся прокатный стан, механический одометр (машина для измерения пройденного расстояния), машину для резки бумаги, гигрометр (прибор для измерения влажности воздуха), воздушный вентилятор, прожектор — этот список можно продолжить.

В архитектуре Леонардо тоже был сведущ

Леонардо в фантастике «Звёздный путь» (эпизод « Реквием по Мафусаилу » ) Леонардо да Винчи оказался бессмертным человеком по имени Флинт, родившемся в 3834 году до н. э. Все его знания и таланты объяснялись тысячелетним жизненным опытом. В сериале « Звёздный путь: Вояджер » рабочая студия Леонардо была воссоздана при помощи голографической симуляции. Кроме того, в « стартрековских » книгах « Инженеры Звёздного корпуса » упоминался корабль Saber-класса под названием « Да Винчи » (NCC-81623). - В сериале(эпизодРеквием по Мафусаилу) Леонардо да Винчи оказался бессмертным человеком по имени Флинт, родившемся в 3834 году до н. э. Все его знания и таланты объяснялись тысячелетним жизненным опытом. В сериалеЗвёздный путь: Вояджеррабочая студия Леонардо была воссоздана при помощи голографической симуляции. Кроме того, встартрековскихкнигахИнженеры Звёздного корпусаупоминался корабль Saber-класса под названиемДа Винчи(NCC-81623). «Доктор Кто» , в серии « Город смерти », Доктор расследует похищение Мона Лизы. Для этого он отправляется назад во времени и встречается с самим Леонардо. - В британском телевизионном сериалев серииГород смертиДоктор расследует похищение Мона Лизы. Для этого он отправляется назад во времени и встречается с самим Леонардо. - В рассказе Теодора Матьесона « Леонардо да Винчи: Детектив » гений выступает в качестве сыщика, расследующего убийство в средневековой Франции. - В стимпанковском романе « Ангел Паскуале » Пола Макоули Леонардо — великий инженер, начавший индустриальную революцию в XV веке. - Писатель Джек Данн посвятил да Винчи сразу несколько книг. В одной из них, « Собор памяти » , раскрывается тайна некоего « пропавшего года » , о котором не упоминается ни в одной биографии мастера. Оказывается, в тот год Леонардо построил и успешно испытал летательную машину. - В одном из комиксов серии « Elseworlds » DC Comics рассказывается об ученике Леонардо, который стал « Средневековым Бэтменом » (эти серии комиксов были посвящены Бэтмену в его различных проявлениях), используя хитроумные приборы своего учителя для борьбы с преступниками Флоренции. - У Терри Пратчетта есть персонаж по имени Леонардо из Квирма — явная аллюзия на да Винчи. - Персонаж Леонардо из « Черепашек-ниндзя » получил своё имя в честь великого да Винчи. - Сюжет фильма « Гудзонский ястреб » (1991 год) лихо закручен вокруг работ Леонардо. Персонажи Брюса Уиллиса и Энди МакДауэлл, исполнявших главные роли, успешно воспользовались планером, сконструированным да Винчи. - Конспирологический роман Дэна Брауна « Код да Винчи » посвящён поиску некоего секретного кода, скрытого в работах Леонардо, — кода, который поможет найти христианские святыни, дарующие власть и могущество. В 2006 году на экраны вышел фильм, снятый по этой книге (в главных ролях — Том Хэнкс, Жан Рено и Одри Тоту). «Код да Винчи»

Чтобы представить себе масштаб его научных работ, следует вспомнить, что Леонардо совмещал изобретательство с живописью, скульптурой и архитектурой. Этот человек был непостоянен в своих творческих увлечениях, часто переезжал с места на место. Он не получил классического научного образования и искренне верил в то, что Солнце вращается вокруг Земли. И, наконец, давайте посмотрим правде в глаза — Леонардо по своей сути был приживалой, существовавшим лишь за счёт богатых « спонсоров » . Если бы не счастливое стечение обстоятельств (отец вовремя заметил талант у сына), то Леонардо, вероятнее всего, был бы каким-нибудь канатным плясуном на флорентийской ярмарке — предположение совершенно ницшеанское и верное хотя бы потому, что безудержное воображение да Винчи всегда влекло его к чему-то сверхчеловеческому.

Леонардо всю жизнь мечтал о полётах — увы, при его жизни человек так и не смог оторваться от земли

Известно, что научно-технический прогресс лучше всего стимулирует война. У Леонардо действительно был шанс на внедрение летательных машин, танков и подводных лодок в военное дело. Для этого нужно было немногое: просвещённый европейский монарх, увлекающийся всем новым (кто-то, похожий на Петра I), и письмо да Винчи к нему, в котором мастер предлагал бы свои инженерные услуги. Это могло полностью изменить историю нашей планеты.

Почти все гении так или иначе расплачиваются за свой дар — бедностью, уродством, сумасшествием или ранней смертью. Леонардо был счастливым исключением. Да — он не смог преобразить этот мир, а его научные разработки не нашли применения у современников. Однако мастер дожил до преклонных лет, накопил немало денег и ни в чём не нуждался. Самое интересное заключается в том, что если бы у него была возможность выбора, то он наверняка бы согласился терпеть лишения, лишь бы его исследования были реализованы на практике. А это — признак действительно великого учёного.

Читайте также Три истории инженеров-обманщиков Тим Скоренко 18.11.2017 17843 Все фокусники суть обманщики. Но одни обманывают для того, чтобы повеселить публику, а другие — исключительно чтобы заработать на своём мошенничестве деньги, причём иногда применяют для этого удивительные технические устройства.

Читайте также Древнекитайский космонавт и кондом Казановы: изобретения, опередившие время Дарья Буданова 18.07.2020 27165 Полезные вещицы и необычные технологии, которые появились намного раньше, чем кажется.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.