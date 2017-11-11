Не проходит и нескольких месяцев без новости, что великий физик Стивен Хокинг снова предсказал конец света. По меньшей мере с 2010 года учёный то и дело угрожает человечеству гибелью от столкновения с пришельцами, изменения климата, глобальной космической катастрофы, истощения ресурсов, восстания искусственного интеллекта и ядерной войны. На чём основаны эти предупреждения? Стоит ли им верить? И главное — почему Хокинг всё это говорит? Давайте разберёмся.

Самые громкие пророчества

Кто такой Стивен Хокинг Он бросает вызов тайнам Вселенной, хотя не может шевелиться и даже говорить. Он живой символ науки и силы человеческого разума.

Может показаться, что в последние годы Стивен Хокинг только тем и занят, что предвещает всем скорую и ужасную гибель. Время от времени физик «взрывает» публичное пространство очередным зловещим пророчеством, после чего снова исчезает из поля зрения публики, возвращаясь к научной и просветительской деятельности.

Во многом такое ощущение создаёт не сам учёный, а журналисты, выбирающие, какие именно заявления Хокинга тиражировать. Заголовок «Нобелевский лауреат по физике боится пришельцев», несомненно, привлекает немало внимания. Это не значит, что СМИ специально манипулируют аудиторией или создают панику, — они лишь делают свою работу. Как ни крути, большинство людей перспектива гибели под огнём лазеров или в результате восстания собственной микроволновки волнует больше, чем прорывы в исследовании чёрных дыр. И, хотя на самом деле Хокинг в своих публичных выступлениях не ограничивается обсуждением скорого апокалипсиса, неудивительно, что внимание привлекает именно это.

Чтобы понять, чем всё-таки руководствуется учёный, выступая с подобными пророчествами, вспомним самые мрачные предсказания Хокинга.

«Если инопланетяне посетят нас, результат может быть похож на то, что случилось после прибытия Колумба в Америку»

Хокинг произнёс эту фразу в документальном фильме «Во вселенную со Стивеном Хокингом» в 2010 году. Позже он неоднократно возвращался к теме возможной «инопланетной угрозы». Последний раз он выступил с такого рода предупреждениями летом 2017-го, во время дискуссии о потенциальной обитаемости планет вокруг звезды Глизе 581.

В настоящий момент все представления о внеземной жизни пронизаны оптимизмом. «Вояджер» и подобные исследовательские зонды содержат карты положения Земли в галактике, мы постоянно транслируем в космос огромное количество данных, надеясь, что когда-нибудь нас заметят. Хокинг советовал пересмотреть этот подход. Он не раз заявлял, что человечество должно опасаться возможного контакта с пришельцами. Стивен считает, что инопланетяне с высокой вероятностью окажутся не дружелюбными космическими соседями, а кочевниками, переселяющимися с одного мира на другой в поисках ресурсов.

По его словам, математическая вероятность существования внеземной жизни слишком высока, чтобы её игнорировать. Но в то же время любая инопланетная цивилизация, которая сможет вступить в контакт с нами до того, как мы вступим в контакт с ней, будет обладать превосходящими технологиями. Это может послужить для её представителей своего рода оправданием агрессии в отношении Земли. Хокинг при этом отрицает любые конспирологические теории, связанные с пришельцами, — по его мнению, инопланетяне не будут заниматься ерундой вроде похищения отдельных людей.

«Появление искусственного интеллекта может стать концом человеческой расы»

На протяжении 2014 года Хокинг неоднократно затрагивал потенциальную опасность, исходящую от искусственного интеллекта. Впервые он поднял эту тему в интервью телеканалу BBC. Позже посвятил ей отдельную статью, написанную в соавторстве с рядом других известных учёных: космологом Максом Тегмарком, физиком Фрэнком Вильчеком и специалистом в области ИИ Стюартом Расселом.

Учёные предупреждали: человечество относится к перспективе полноценного ИИ недостаточно серьёзно. По их словам, уже через несколько десятилетий развитие информационных технологий достигнет сингулярности. Компьютеры, перешагнув определённый уровни мощности и независимости, смогут совершенствовать сами себя. Это запустит бесконечный цикл улучшений: более совершенные машины смогут придумать для себя лучшие апгрейды и так далее.

Хотя первые энтузиасты в области компьютерных технологий смотрели на перспективу сингулярности с оптимизмом, Хокинг и его коллеги настроены гораздо более сдержанно. Они признают, что потенциально ИИ сможет разрешить множество мировых проблем, но в долгосрочной перспективе встаёт вопрос: можно ли вообще контролировать столь сложную машину? Это не означает, что от исследований в области ИИ нужно отказаться. По мнению Хокинга, нужно изменить отношение к вопросу контроля над ним. Вопрос, как предотвратить возможный бунт, должен быть одним из основных при разработке ИИ.

«Действия Трампа могут вытолкнуть Землю за этот рубеж, после чего она станет похожа на Венеру с температурой в 250 градусов и дождями из серной кислоты»

Этими словами Хокинг прокомментировал решение американского президента Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения — крупнейшего в истории международного договора, регулирующего политику стран в сфере экологии и борьбы с глобальным потеплением.

Это далеко не первое высказывание учёного о возможности экологической катастрофы. Отдельные заявления такого рода он делал ещё в 2010 году. Тогда Хокинг сказал, что стремительно растущее население Земли может оказаться неподъёмным для ограниченных ресурсов планеты и что шансы на крупную экологическую катастрофу даже в пределах одного века весьма высоки. Одно из средств избежать катастрофы — колонизация других миров, которые позволят человечеству не зависеть от земных запасов.

Прав ли Хокинг?

Разумеется, многие из подобных заявлений Хокинга сталкиваются с критикой и непониманием. Его экологический прогноз о превращении Земли в Венеру был опровергнут целым рядом учёных.

Например, Майкл Манн из Университета Пенсильвании заметил, что Земля слишком далеко расположена от Солнца для того, чтобы здесь мог бы сложиться такой же климат, как бы человечество ни старалось. А опасения Хокинга о возможной угрозе со стороны инопланетян — пример крайне прямолинейного, вульгарного применения антропного принципа, попытка экстраполировать на инопланетян наши собственные представления о правильном и неправильном, разумном и неразумном. Великий физик основывается в своих прогнозах даже не на всей истории человечества, а на одном конкретном эпизоде. Жёсткую критику встречает и его настороженность по отношению к ИИ.

Но в то же время необходимо заметить, что Хокинг в своих пророчествах ни разу не вышел за пределы науки, не считая отдельных неудачных формулировок. Да, не все его образы точны, но посыл неизменно совпадает с мейнстримом нынешней научной мысли, что признают даже его критики. Как и учёные по всему миру, он защищает концепцию изменения климата и пребывает в ужасе от решения крупнейшей промышленной державы выйти из договора, призванного бороться с этой проблемой. Рассуждая об опасностях искусственного интеллекта, он говорит о них как о практических проблемах, которые надо решать, а не как о непреодолимых барьерах на пути прогресса.

А его опасения относительно пришельцев не мешают самому Хокингу принимать активное участие в Breakthrough Starshot — совместном с российским предпринимателем Юрием Мильнером проекте по достижению альфы Центавра. В нём недавно был совершён первый прорыв: на орбиту удалось вывести множество крошечных космических зондов.

Так зачем он это говорит?

По сути, Хокинг просто использует свой статус медийной персоны, делая подобающие знаменитости яркие заявления. Превратившись в известнейшего учёного на планете, он, очевидно, чувствует необходимость использовать это положение для того, чтобы продвигать науку в массы, увеличивать её влияние на политику и добиваться финансирования амбициозных проектов.

Вопреки стереотипам об учёных-отшельниках, Хокинг хорошо понимает, как именно привлечь и заинтересовать людей, что нужно говорить, чтобы быть услышанным. Это позволило ему написать множество научно-популярных книг, и это же позволяет ему снова и снова делать заявления, которые, пусть и ненадолго, приковывают интерес широкой публики к научным вопросам.

Несложно заметить, что каждое его пророчество о судьбе человечества не повисало в воздухе — оно подразумевало вполне конкретные шаги, направленные на то, чтобы избежать неприятного исхода. Это может быть подписание Парижского соглашения, увеличение затрат на космическую программу или создание большего числа институтов, плотно занимающихся вопросами искусственного интеллекта. Физик не пытается просто посеять панику алармистскими предсказаниями скорого конца света. Напротив, он неизменно предлагает практические методы решения проблемы. Даже в своих заявлениях о пришельцах Хокинг не столько утверждал, что мы все умрём, сколько призывал изменить конкретные подходы к поиску внеземной жизни.

В сущности, его заявления вскрыли интересный парадокс современного мира. Мы смеёмся над теми, кто верит в пришельцев, но при этом тратим миллионы на поиски внеземной жизни. И в то же время не прикладываем никаких серьёзных усилий, чтобы как-то подготовиться к сценарию, при котором мы эту жизнь всё-таки найдём. Вот эту ситуацию Хокинг и хочет изменить.

Ещё в 2011 году физик заявил, что с его точки зрения «философия мертва», и проблемы, которые раньше решала она, теперь должны разрешаться наукой. С таким же скепсисом он относится и к религии, да и ко всему человечеству в целом, утверждая, что «жадность и агрессия — часть нашего генома». С этой позицией можно соглашаться, можно не соглашаться, но сам Хокинг последовательно продвигает идею того, что только наука может решить проблемы человечества. Однако для этого ей нужно больше внимания, поддержки и уважения.

Именно этой цели служат громкие и порой провокационные заявления учёного. А по мере того, как возможных проблем становится больше, его заявления звучат резче, а прогнозы пессимистичнее. И всё это — составляющие ключевого убеждения Хокинга, к которому он возвращается снова и снова.

«Мы должны продолжить освоение космоса во имя будущего человечества».

Все прогнозы и воззвания Хокинга — лишь отдельные проявления его основной идеи: человечество на Земле обречено. Кроме плохой экологии, восстания ИИ или нападения пришельцев, он предвидит вымирание людей по множеству других причин: ядерная война, космический катаклизм, техногенная катастрофа. По словам физика, шансы на тот или иной разрушительный сценарий слишком велики. Конечно, на каждый год приходится ничтожная вероятность подобного события, но если смотреть в перспективе веков, то она становится практически гарантированной. И, по мнению учёного, спасение нужно искать в космосе.

Хокинг уверен, что человечество должно колонизировать другие миры в пределах ближайшего тысячелетия, а первые поселения за пределами Земли должны появиться в пределах ста лет. Речь идёт, разумеется, не о всеобщем исходе с планеты, а о расширении человеческого ареала обитания, о создании дополнительных миров, где наш вид сохранится даже в случае катастрофы на Земле. В этом состоит глобальная цель Хокинга, которой служат отдельные статьи, книги и публичные выступления, включая самые мрачные пророчества.