В этот день ровно 30 лет тому назад состоялась премьера одного из наиболее известных фильмов 1980-х. На экраны вышел «Кто подставил кролика Роджера» — давно ставший классикой сплав рисованной мультипликации и живой актёрской игры. По случаю юбилея этой прекрасной ленты наш автор Кирилл Размыслович выложил у себя в блоге восемь интересных фактов из истории её создания. С его разрешения мы публикуем перепечатку этой статьи.

«Кто подставил кролика Роджера» — это экранизация

История знаменитого фильма берет начало ещё в 1981 году, когда Гэри Вульф опубликовал роман «Кто зацензурил кролика Роджера?». Не буду врать — я не читал его. Но, судя по доступным описаниям, сюжетно и по тональности первоисточник очень сильно отличался от итоговой картины. Роман был мрачнее и отчасти представлял собой достаточно жёсткую сатиру на детективный жанр.

Так, действие романа разворачивалось не в альтернативной версии 1940-х, а в наши дни. Большинство мультяшек происходили не из мира кино, а из комиксов и общались с помощью появлявшихся у них над головами выносок с текстом. Кроме того, мультяшки обладали возможностью создавать для выполнения самых опасных трюков временных дублёров, которые затем исчезали.

Кролик Роджер нанимал детектива Эдди Вэлианта, чтобы выяснить, почему с ним расторгли контракт. Затем начиналась серия убийств, одной из жертв которой становился сам Роджер. Вэлиант приступал к расследованию смерти мультяшки вместе с его двойником, способным просуществовать три дня.

По ходу дела детектив узнавал, что его клиента убил джинн, который до этого выполнил два желания Роджера — сделал Джессику его женой и обеспечил контракт на большую роль. Но джинн оказался крайне зловредным. Он сделал так, чтобы оба желания «самоуничтожились» через год. Когда Роджер случайно вызвал джинна в третий раз, тот его убил. Вэлиант заставлял джинна создать письмо, доказывающее невиновность Роджера, а затем уничтожал его солёной водой (в романе она была чем-то вроде его криптонита), так как боялся, что тот снова сделает что-то нехорошее.

В финале детектив узнавал, что самое первое убийство (главы студии) совершил сам Роджер. Он нанял Вэлианта, чтобы впоследствии подставить его, и создал двойника, чтобы обеспечить себе алиби. Двойник Роджера признавал, что это правда, искренне благодарил Вэлианта за то, что тот очистил его имя и вообще оказался таким хорошим человеком, после чего исчезал.

Как нетрудно заметить, по духу «Кто зацензурил кролика Роджера?» был совсем не похож на будущий фильм. Но, как это часто бывает, продюсерам понравилась сама идея сюжета, в котором живые персонажи действовали вместе с анимированными. Руководство студии Disney посчитало, что подобный фильм сможет вдохнуть жизнь в её стагнирующее подразделение мультипликации, и потому купило права на роман. В дальнейшем сценаристы полностью переработали сюжет. Из первоисточника в итоговый фильм попали лишь две (но при этом, вероятно, самые знаменитые) фразы — «У меня желания пятидесятилетнего и возможности трёхлетнего» и «Я не плохая, мистер, Вэлиант, меня просто такой нарисовали».

Фильм мог снять Терри Гиллиам

Роберт Земекис предложил Disney свои услуги в качестве режиссёра «Кролика Роджера» ещё в 1982 году. Но он быстро получил отказ. На тот момент в активе Земекиса было два полнометражных фильма, и оба с треском провалились в прокате. В Disney не собирались доверять многомиллионную постановку человеку, не имеющему ни одной финансово успешной ленты.

К счастью для Земекиса, производство «Кролика Роджера» вскоре застопорилось. Подбив смету, продюсеры оценили бюджет постановки в огромнейшие по тем временам 50 миллионов долларов. В Disney серьёзно засомневались в перспективах ленты и на несколько лет заморозили её.

Тест анимации фильма, убедивший студийных боссов в его технической осуществимости. В роли Эдди Вэлианта — Джо Пантолиано

В 1985 году проект был реанимирован новым директором студии Майклом Айснером. Для этого он пригласил команду продюсеров — известных в определённых кругах Стивена Спилберга, Фрэнка Маршалла и Кэтлин Кеннеди. Те убедили Айснера, что смогут сделать кино всего за 30 миллионов.

Предложение снять фильм получил Терри Гиллиам. Но он отказался, мотивировав это сомнениями в возможности снять кино. Позже Гиллиам честно признался, что всё дело заключалось в его лени и нежелании вникать в показавшиеся весьма сложными технические детали. Сейчас он весьма жалеет о своём решении.

Вскоре на экраны вышел фильм «Назад в будущее», который окончательно превратил Земекиса из режиссёра-неудачника в одного из создателей главных хитов поколения. Спилберг предложил ему снять «Кролика Роджера». Земекис, не раздумывая, согласился.

Главную роль могли сыграть Форд, Мюррей или Чейз

Фильмография английского актера Боба Хоскинса насчитывает свыше сотни различных ролей. Он снимался у многих культовых режиссёров, у него была номинация на «Оскар» и несколько номинаций на «Золотой глобус». Но если спросить среднестатических зрителей о том, где они его видели, уверен, большинство назовет «Кролика Роджера».

То, что именно Хоскинс в итоге сыграл детектива Эдди Вэлианта, сейчас кажется весьма удивительным. В поисках исполнителя главной роли создатели фильма рассмотрели практически всех популярных актеров той эпохи. Изначально Спилберг планировал пригласить Харрисона Форда. Но бюджет фильма рос как на дрожжах, а времена, когда Форд работал за тысячу долларов в неделю и тарелку супа, остались в далёком прошлом. Так что продюсерам пришлось искать менее высокооплачиваемого актёра.

Предложения сыграть главную роль были сделаны Чеви Чейзу и Эдди Мёрфи, но оба отказались. Также рассматривалась кандидатура Робина Уильямса. Весьма странная история приключилась с Биллом Мюрреем. В одном из интервью Земекис сказал, что из-за известных причуд актёра попросту не смог с ним связаться. По словам Мюррея, когда он впервые прочитал об этом факте в газете, то не выдержал и начал громко кричать, сожалея о бездарно упущенной возможности.

Перебрав всех оставшихся кандидатов, создатели остановили выбор на Хоскинсе, который на тот момент в основном был известен по ролям различных гангстеров. Как это часто бывает, актёр, изначально воспринимавшийся с большим скепсисом из-за уже сложившегося у него устойчивого амплуа, в итоге оказался наилучшим вариантом.

Хоскинс выложился по полной. Находясь на съемочной площадке, он наяву представлял своих мультяшных коллег и даже разговаривал с ними. Сам Хоскинс употреблял в отношении своей рабочий методики термин «галлюцинирование».

К концу съёмок актёр начал страдать от самых настоящих галлюцинаций — он повсюду видеть мультяшек. После выхода фильма ситуация не улучшилась. Например, маленький сын Хоскинса на некоторое время перестал разговаривать с отцом, обидевшись, что он не позвал домой никого из своих «мультколлег». Чтобы прийти в себя, после завершения работы над «Кроликом Роджером» Хоскинс почти год не снимался в кино.

Другой Кристофер мог сыграть Судью Дума

Еще один актёр, без которого сейчас невозможно представить «Кролика Роджера», — это, конечно же, Кристофер Ллойд. Но и он был далеко не первым кандидатом на роль Судьи Дума. Первоначально продюсеры хотели позвать на роль другого Кристофера — Кристофера Ли. Но тот необдуманно отказался от предложения. Также известно, что создатели устроили прослушивание Тима Карри. Но тот перестарался и так сильно вжился в образ, что показался слишком пугающим для роли. В итоге Земекис позвал в фильм хорошо ему знакомого Кристофера Ллойда.

Что интересно, изначально предполагалось, что свита Судьи Дума будет состоять из семи хорьков (это было пародией на семь гномов), а у него на плече должна была восседать хищная птица. Но эта задумка оказалось слишком сложно реализовать с точки зрения мультипликации.

При просмотре фильма можно заметить, что Кристофер Ллойд вообще не моргает в кадре. Это известный киноприём, который помогает усилить чувство, что с персонажем определённо что-то не так и его стоит опасаться. Точно так же Энтони Хопкинс ни разу не моргнул в «Молчании ягнят».

СМИ считали, что фильм провалится из-за «плохих» спецэффектов

Уильямс на съёмках фильма

Хоть Роберт Земекис был режиссёром картины, созданием анимационных фрагментов занимался другой человек — известный мультипликатор Ричард Уильямс. Чтобы добиться максимально реалистичного действия, он придумал три основных правила, с тех пор вошедшие во все киноучебники:

Как можно чаще передвигать камеру, чтобы мультперсонажи не выглядели нарисованными на заднем плане.

По максимуму использовать освещение и тени.

Делать как можно больше совместных сцен мультипликационных и живых персонажей.

Съёмки фильма начались в декабре 1986 года и завершились спустя семь месяцев. Пост-продакшен занял ещё 14 месяцев. Чтобы люди и мультяшки органично смотрелись в кадре и актёрам было проще играть, создатели прибегали к разным методам — от специальных устройств, держащих предметы, до полноразмерных кукол, которые изображали нарисованных героев.

С последними связана забавная история. Случайно забредавшие на съемки зеваки видели резиновых кукол и приходили к выводу, что мультяшки в фильме будут выглядеть именно так. На основании этого некоторые газеты даже напечатали сенсационные статьи о том, что ленту явно ждут большие проблемы, потому что у неё весьма убогие спецэффекты.

В реальности же все приспособления и куклы затем заменялись анимацией. Она была полностью рисованной — до начала использования CGI оставалось ещё несколько лет. В общей сложности над фильмом на полную ставку работало 326 аниматоров. Они создали свыше 82 тысяч рисованных кадров. По оценкам Уильямса, если добавить к ним множество раскадровок и концептов, то общее количество сделанных для фильма рисунков достигнет примерно миллиона. Из-за этого кино установило своеобразный рекорд — у него на тот момент были наиболее длинные финальные титры из всех голливудских картин.

Спилбергу удалось договориться со многим студиями об использовании их мультперсонажей. Но некоторые ставили свои условия. Так, Warner Bros. согласилась «отдолжить» своих героев лишь при условии, что у них будет ровно столько же экранного времени, сколько у диснеевской братии.

Тест-просмотры закончились провалом

Как я уже сказал, основной причиной запуска «Кролика Роджера» в производство стало то, что Спилберг и компания убедили Айснера, что смогут сделать кино за 30 миллионов долларов. Это, мягко говоря, оказалось значительным преуменьшением. Создание анимации оказалось куда более сложным процессом, чем предполагалось изначально, и потребовало колоссального объёма работы. В результате бюджет фильма фактически вышел из-под контроля. В итоге на кино потратили около 70 миллионов долларов. На момент выхода «Кролик Роджер» был одним из самых дорогих фильмов в истории Голливуда.

Руководство Disney ощутимо занервничало. Когда боссы отсмотрели отснятый материал, то забеспокоились ещё сильнее. Они сочли, что в фильме содержится слишком много сексуального подтекста, что расходилось с семейным имиджем компании. Однако Земекис наотрез отказался что-то менять в своей картине (благодаря покровительству Спилберга у него было право на финальный монтаж). В результате фильм решили выпустить в прокат под баннером Touchstone Pictures.

Ощущение надвигающейся катастрофы усилилось после тест-просмотров. По словам Земекиса, на них в основном позвали молодых людей в возрасте 18–19 лет. Им кино категорически не понравилось. Но, несмотря на все просьбы боссов, Земекис снова отказался вносить какие-либо изменения в картину.

«Кто подставил кролика Роджера» вышел в широкий прокат 24 июня 1988 года. За первый уик-энд кино собрало 11 миллионов долларов. Сейчас бы такой старт назвали сокрушительным провалом. К счастью, 30 лет назад фильмы обладали куда большей выносливостью в прокате, нежели сейчас. Во второй уик-энд «Кролик Роджер» собрал больше денег, чем в первый.

В следующие полгода кино принесло свыше 150 миллионов долларов в американском и ещё 170 миллионов долларов в мировом прокате. Вместо провального фильма Disney получила одну из самых кассовых картин 1988 года. Позже кино отхватило заслуженные «Оскары» за звук, монтаж и визуальные эффекты, а Боб Хоскинс удостоился номинации на «Золотой глобус».

У Джессики Рэббит не было нижнего белья!

После выхода фильма на видеокассетах грянул небольшой скандал. Особо наблюдательные зрители заметили, что в кадре, когда Джессика Рэббит и Эдди Вэлиант вылетают из такси, на Джессике вроде как нет нижнего белья (на самом деле с учётом качества изображений сложно сказать, действительно ли его нет или это следствие неудачной цветокоррекции).

В результате в одном из последующих переизданий аниматоры дорисовали героине трусики, а в другом — кусок платья на стратегически важном месте. Но, невзирая на это, сцена прочно оккупировала различные рейтинги наиболее часто останавливаемых на паузу моментов из популярных фильмов — наравне со сценами из таких картин, как «Основной инстинкт», «Сканнеры» и «Вспомнить все».

Кстати, из титров фильма нельзя узнать, кто озвучил Джессику. А это не кто иная, как Кэтлин Тёрнер, уже работавшая с Земекисом над «Романом с камнем». Что касается известной песни Джессики, то её исполнила Эми Ирвинг.

У фильма есть несостоявшиеся приквелы

«Кто подставил кролика Роджера» — весьма редкий для нашего времени пример голливудского хита, так и оставшегося без продолжений. Всё ограничилось лишь парой короткометражек с участием анимационных персонажей.

При этом нельзя сказать, чтобы у Голливуда никогда не было планов насчет второй части. Наоборот, «Кто подставил кролика Роджера 2» казался лишь вопросом времени. Однако по непонятной мне причине вместо сиквела создатели решили сделать приквел. Первый вариант сценария был закончен ещё в 1989 году. Я как-то обозревал его. Краткая версия для тех, кому лень читать: Роджера забирали в армию (действие разворачивалось в 1941 году), после чего он сражался с нацистами и срывал покушения на Рузвельта, Черчилля и Сталина.

Однако вскоре отношения между Спилбергом и Айснером основательно испортились. Причиной тому, как ни странно, стал кролик Роджер. Точнее говоря, одна из его короткометражек (Roller Coaster Rabbit). Спилберг хотел поставить её перед началом сеансов продюсируемого им фильма «Арахнофобия». Однако Айснер добился, чтобы её пустили перед показами «Дика Трейси». В ответ Спилберг зарубил всю концепцию приквела, мотивируя это тем, что он против ещё одного фильма с карикатурными нацистами.

Через некоторое время проект был переработан. Новый сценарий получил заголовок «Кто открыл Кролика Роджера» (Who Discovered Roger Rabbit). Предполагалось, что фильм будет рассказывать о карьерном пути Роджера — от звезды «Бродвея» до голливудского актёра.

Некоторое время казалось, что приквел скоро будет запущен в производство. Фрэнк Маршалл и Кэтлин Кеннеди согласились заняться продюсированием фильма. Студия наняла Алан Менкена для написания пяти песен для будущего фильма (одна из композиций под названием This Only Happens in the Movies вошла в дебютный альбом Керри Батлер 2008 года).

Поскольку за прошедшее с момента выхода оригинального фильма время технологии визуализации сделали огромный шаг вперёд, анимация персонажей требовала нового подхода. В 1998 году были проведены две тестовые съёмки. Первая представляла собой комбинацию CGI и традиционной мультипликации и была признана неудовлетворительной. Вторая была сделана целиком с помощью CGI и сочтена намного более перспективной.

Но и в этот раз проект так и остался на бумаге. Экономисты Disney подсчитали, что производство фильма обойдётся в сумму, превышающую сто миллионов долларов. Майкл Айснер решил, что вкладывать такие деньги в приквел ленты более чем 10-летней давности слишком рискованно, и вместо него сделал ставку на два предполагаемых хита — 140-миллионные «Планету сокровищ» и «Перл Харбор». В итоге первая с треском провалилась, а кино Бэя хоть и отбило бюджет, но собрало заметно меньше ожидавшегося.

В 2006 году Айснер ушел в отставку, после чего в сети снова поползли слухи о скором сиквеле или же приквеле. Роберт Земекис отмечал, что у него есть потрясающий сценарий, и несколько раз намекал на то, что фанатам стоит готовиться к скорым хорошим новостям. Боб Хоскинс заявлял, что с удовольствием вернётся к роли Эдди Вэлианта. Увы, в 2012 году он оставил актёрскую карьеру из-за болезни Паркинсона. Через два года Хоскинс скончался.

Недавно Роберт Земекис признал, что текущее руководство Disney без энтузиазма относится к идее сиквела «Роджера», а особенно к Джессике Рэббит, чей образ полностью противоречит нынешним корпоративным установкам студии.

Впрочем, учитывая современную тенденцию эксплуатировать ностальгию по 1980-м, я бы не стал полностью исключать вероятность того, что когда-нибудь в будущем мы всё же увидим некую реинкарнацию «Кролика Роджера» на большом экране. Но поскольку со времени выхода первого фильма в киноиндустрии уже сменилось несколько эпох, по стилю и содержанию это уже определённо будет совсем другое кино. По мне так уж лучше, если «Кролик Роджер» так и останется примером единственного в своем роде фильма, без ненужных продолжений, сиквелов и ребутов. Благо тут у него есть отличная компания в виде другой бессмертной классики от Роберта Земекиса.

