Читаем книгу: Вадим Панов — Побочный эффект

В сентябре в издательстве «АСТ» выходит новый роман Вадима Панова — создателя таких популярных циклов как «Тайный город», «Анклавы» и «Герметикон». «Побочный эффект» — одиночный роман, действие которого разворачивается в мире, который тридцать лет назад едва не сгинул от смертоносной пандемии. В предлагаемом отрывке герой предается философии и общается с орками.

Со времён пандемии SAS, когда смертельный вирус уносил жизни миллионов людей, а мир находился на грани катастрофы, прошло тридцать лет. Спасением стал препарат «Генофлекс» — удивительное изобретение, не только победившее вирус, но и открывшее перед людьми невероятные перспективы. «Генофлекс» изменил мир, как некогда его изменили первые смартфоны Стива Джобса, но люди — не набор микросхем и датчиков, и если они изменятся — останутся ли они людьми?

«БУДЬ ТЕМ, КТО ТЫ ЕСТЬ!»

Один из «классических» лозунгов «дарвинистов» и уж точно самый известный. Крупные буквы, красная краска. Написано не только что — краска успела высохнуть. Скорее всего, надпись появилась ночью, но её не стёрли, даже не попытались замаскировать, и это несмотря на то, что Терри прогуливался по Миле Чудес, в которой «дарвинистов» не должны были жаловать. Не жаловали, конечно, но лозунг не стёрли. Так часто пишут, что надоело стирать? Или всем плевать?

— Интересно…

Терри Соломон оставил машину на границе Мили Чудес и дальше пошёл пешком. Ему нравилось бывать в подобных районах, слушать их звуки и впитывать неповторимое дыхание, во многом непонятное дыхание тех, кто решил стать совсем другим.

«Они хотят выделиться или по-настоящему измениться? В чём причина нежелания оставаться людьми?»

Терри, как и подавляющее большинство обычных людей, не понимал, для чего фрики превращают себя… во фриков. Но он, в отличие от подавляющего большинства обычных людей, хотел понять. Ведь в конце концов, как бы фрики ни старались себя изменить, они всё равно оставались людьми. Как минимум, в исходной версии.

«БУДЬ ТЕМ, КТО ТЫ ЕСТЬ!»

— Пытаешься прочесть или надпись нравится? — поинтересовался оказавшийся рядом орк: зелёная кожа, глубоко запавшие глаза, кольцо в носу, отсутствие волос, маленькие острые уши и мощное, мускулистое сложение.

— Что? — Только сейчас Терри сообразил, что до сих пор стоит возле надписи, что в Миле Чудес выглядело, мягко говоря, подозрительно.

— Заснул?

Орк задал вопрос не совсем нейтральным тоном, и не желающий скандалить Соломон поспешил объясниться:

— Не понимаю, почему её до сих пор не стёрли.

— А-аа, вот ты о чём… — Орк почесал массивную нижнюю челюсть, из которой росли два клыка. — Не местный?

— Из Кейптауна.

— Он действительно существует?

— Только по выходным.

Орк расхохотался, и лёд был окончательно сломан:

— Ну, ты даёшь! По выходным! Ты правда из Кейптауна?

— Правда не местный, — обронил Терри.

— А говоришь почти без акцента.

— Часто бываю в Москве, — соврал Соломон. На самом деле сотрудники Отдела специальных расследований обязаны были свободно говорить минимум на трёх языках, Терри знал испанский и английский, а третьим, после некоторых раздумий, выбрал русский, рассудив, что командировок в Россию вряд ли будет слишком много. Так и получилось. Зато теперь, когда назревало действительно крупное дело, его отправили в Москву — как единственного сотрудника, знающего язык. И, как оказалось, несмотря на отсутствие постоянной практики, Соломон его не забыл. — Так почему надпись не стёрли?

— Надписи по ночам появляются, — ответил орк. И тут же поправился: — Стали появляться. Поймать авторов пока не можем… А стирать надписи мы специально решили после обеда, чтобы наши видели, что «дарвинисты» снова поднимают голову, и готовились.

— К чему? — вырвалось у Терри.

— К чему угодно.

— Хм…

— Неожиданно? — спросил орк, довольный произведённым эффектом.

— Обоснованно, — почти сразу ответил Соломон.

— Вот и мы так думаем. — Орк помолчал. — Что-то ищешь здесь?

— Просто гуляю, — честно ответил Терри. — Я люблю бывать в Миле Чудес.

И, видимо, ответил так, что у орка не возникло никаких сомнений в искренности ответа.

— Хорошей прогулки.

— Спасибо.

По шумным улицам, наполненным орками и гоблинами, вампирами, псоглавцами, полукотами, серпами, ифритами и ограми. Однажды Соломону показалось, что он видит четырёхруких хванов, но присмотревшись, понял, что ошибся. К тому же, создание второй пары рук всё ещё было технически сложной задачей, и хотя фрикмейстеры уверяли, что им не составит труда написать нужную матрицу, опытные специалисты указывали, что придётся вносить колоссальные изменения в скелет и мышечную ткань клиента. Пока операции не делали, но запрос, как было известно Соломону, существовал, а значит, через год или два кто-нибудь обязательно проведёт первый эксперимент.

— И сделает ещё один шаг прочь от человечества…

«БУДЬ ТЕМ, КТО ТЫ ЕСТЬ!»

А они этого хотят? Явно нет. Но чего они хотят? Зачем надевают чужие тела? Почему в Детройте фрики массово принимают образ демонов и маршируют перед тварью, которую называют Пророком Сатаны, в ожидании пришествия нечистого? Бесятся с жиру или протестуют против мира, который не кажется им справедливым? Или это последствия страха, который они пережили… который все пережили во время пандемии SAS? Когда никто не верил, что человечество продолжит существование в качестве биологического вида? Страха, который исчезнет лишь через пару поколений, не раньше. Или не исчезнет никогда, потому что SAS сделал цивилизацию зависимой от генофлекса, и если его перестанут производить — не важно, по какой причине, человечество вымрет.

«Не вымрет», не согласился с самим собой Соломон. Не со своим «доппелем», а именно с самим собой — электронным помощником Терри не пользовался.

— Ты уверен?

«Наша главная особенность заключается в необыкновенном умении выживать. И если генофлекс исчезнет, мы всё равно найдём способ остаться».

— В виде «доппелей»? Представляешь, человечество вымерло, а по Сети продолжат бродить осиротевшие «доппели». И до тех пор, пока Сеть не ляжет полностью, электронные помощники будут язвительно вспоминать хрупкое и безмозглое человечество, не сумевшее справиться с мелкой заразой. — Соломон усмехнулся. — Но в один прекрасный день отключится последняя электростанция, Сеть умрёт, и на Земле наступит полная тишина.

«В отличие от нас, «доппели» не умрут, а заснут, и однажды их разбудят прилетевшие инопланетяне».

