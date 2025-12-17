«Я сразу понимал, что в писательстве самое трудное, и был к этому готов». Беседа с Антоном Мамоном

Антон Мамон — исследователь паранормального, мистик и участник популярных эзотерических телепроектов, а ещё преподаватель литературного мастерства, редактор и писатель. В своих произведениях он исследует многогранность человеческой личности, вечный вопрос добра и зла и искусно переплетает реальность с мистическим. В сегодняшнем интервью мы поговорим с ним о том, как его прошлый опыт, многочисленные путешествия и увлечение историей катакомб в Париже вдохновили Антона на создание романа «Орден Креста и Пули. Последний вампир Парижа» — новинки импринта « Черным-бело » и увлекательной истории о тайном обществе, которое веками ведёт охоту на вампиров.

Антон, в своем телеграм-канале вы писали, что вдохновением для работы над «Орденом Креста и Пули» послужило изучение парижских катакомб. Вы даже состояли в группе диггеров. Расскажите, как именно этот опыт повлиял на роман. Можно ли считать его отправной точкой?

Отчасти да , именно этот опыт вдохновил посмотреть на Париж другими глазами. Это случилось в мой второй визит во Францию. Именно тогда окончательно рухнул стереотип, согласно которому Париж — город влюбленных. Да, романтика в нём тоже есть, этого не отнять, но загадок, мистики и странностей — в разы больше. Париж может быть очень жутким городом, но именно это мне в нём и нравится. Спуск в катакомбы, даже первый, легальный, стал настоящим потрясением. В голове не укладывалось, что вот так, в 21 веке, в самом сердце одного из самых модных и развитых городов Европы можно найти нечто столь дикое! Целый подземный город, населенный миллионами усопших. Это послужило вдохновением. Я очень живо представил себе альтернативный Париж, что оживает с заходом солнца. О нём и написал много лет спустя.

Как проходила работа над концепцией? Вы сначала придумали вселенную, персонажей или сюжетный конфликт?

Сначала мне явился персонаж . Отчетливо помню этот дождливый осенний вечер. Я промок до нитки, но, так и не дождавшись автобуса, поплёлся домой через мост. Дошёл до середины и остановился. Стоял в сумерках и смотрел свысока на пустые железнодорожные пути. В какой-то момент пропали даже вездесущие машины. Было ощущение, что на весь город я остался один. В этот же момент пришел образ вампира. Одинокого, уставшего от своей долгой жизни. В моих умозрительных картинах он, как и я, шёл по мосту и пытался вспомнить свое имя (в моей вселенной вампир ненадолго теряет свою личность, испив чужой крови, а потом ему приходится восстанавливать каждое воспоминание с нуля). Потом, правда, всё переигралось не раз, но начиналось именно так. А вообще, этот роман, несмотря на внушительный объём, дался мне очень легко. Я писал запойно и сам не заметил, как возникла целая вселенная.

Как изменился роман от первой задумки до финальной версии? Изменились ли вы как писатель с течением работы над романом?

Изначально «Орден Креста и Пули» назывался иначе . По имени главного героя, то есть «Камиль». Все крутилось вокруг него, остальные персонажи казались второстепенными, вспомогательными. Но когда я расписал их, внезапно понял, что они тоже яркие и с характером… и их много. В какой-то момент охотники едва не вытеснили Камиля со страниц черновика. Благо, я вовремя опомнился и нашел баланс между ветками. С последней строчкой я осознал, что это будет цикл. Минимум три книги. А что насчет меня? Думаю, перемены неизбежны. Когда ты на год с головой уходишь в изучение истории, культуры и мистических традиций другой страны, ты и сам становишься немного «другим». Во всех смыслах.

Как вы удерживали баланс в «Ордене» между хоррором, мистикой, городским фэнтези и драмой?

Это смешно , но о том, что я написал городское фэнтези, я узнал лишь от читателя из группы бета-ридеров. Ранее этот жанр был мне незнаком. Вернее, слышал о нём всякое, но не знал, где правда, а где ложь. Выяснилось, что стать автором фэнтези проще, чем кажется! *улыбается* С тех пор я всем сердцем полюбил этот жанр за отсутствие строгих рамок, которые налагает реализм, и за чудо, которое в городском фэнтези не просто возможно, а необходимо, как воздух! Ну а что до мистики, хоррора и драмы, я уверен, что это изначально одна из самых гармоничных комбинаций в литературе. Если смотреть на текст не только глазами писателя, но и рядового читателя, пропорции станут очевидны.

Камиль Арно — нестандартный герой: ранимый, травмированный, образованный. Как он родился и какими качествами вы его наделяли первыми?

Как уже упоминал ранее , он родился из ощущений усталости и одиночества, из понимания бренности бытия… Но это лишь одна из его сторон. Иногда он целиком и полностью на стороне жизни! Отчаянно борется за нее и за право встретить новый рассвет (да, в моей вселенной вампирам доступна подобная роскошь). Так что, думаю, первое качество, которым я его наделил, — противоречивость. В конце концов, он не мог оказаться другим. Ведь изначально Камиль Арно — студент-отличник, из интеллигентной и верующей семьи. Его выбор стать вампиром — не блажь, а вынужденная мера, единственный способ избежать смерти. Поэтому не спешите с выводами, ведь личность Камиля будет обнажаться с каждой страницей. В своем истинном виде он предстанет лишь под конец.

Какой внутренний конфликт Камиля вам как автору был наиболее интересен?

О-о-о… Камиль — один сплошной внутренний конфликт . Он устал от бессмертия, но хочет жить. Ему жалко людей, но он вынужден их убивать. Ему противно общество потребления, но он привык к роскоши. Камиль хочет любить одну-единственную, но каждую ночь проводит в объятиях новой возлюбленной… Однако самый важный конфликт, на мой взгляд, это его отношения с Создателем. Ведь изначально Камиль — глубоко верующий парень. Он сторонился черной магии и презирал того, кто поддался искушению Лукавого. Но обстоятельства сложились так, что он и сам был вынужден впустить в себя мрак ночи. С тех пор его терзает чувство вины перед Богом. Ему стыдно за слабость, за свой малодушный выбор. Думаю, Камиль по-прежнему любит Господа, но считает, что предал его и не достоин ответной любви.

Пророчество — важный элемент истории. Почему вы решили использовать клише «избранный», но развернуть его иначе?

Я — преподаватель литературного мастерства и ответственно могу сказать , что бывают случаи, когда бороться с клише не нужно. Ведь порой это именно то, чего ждет читатель. Когда я брался за историю и персонажей, клише «избранный» первым делом пришло в голову. Я позволил ему остаться, но переиначил по-своему. Эта ветка получилась очень непростой. Она будет раскрываться на протяжении всех трех книг. В первой мы разок-другой заглянем за кулисы главной тайны, но, поверьте, этого будет достаточно.

Был ли соблазн вписать в сюжет героя, похожего на вас?

Знаете , я всегда говорю, что в каждом моём герое есть частичка меня. В тех, кого люблю, в тех, кто мне противен, в главных, во второстепенных, в тех, что на фоне идут по другую сторону дороги. Это неизбежно. Ведь всё, что может дать писатель в тексте, — это то, что он успел «насобирать» за жизнь. Его багаж, его опыт. А значит, отчасти, это он сам. В то же время не стоит воспринимать всё слишком буквально. Адекватный автор редко берёт себя в качестве прототипа главного героя. Нет, конечно, я знаю такие примеры, но они мне кажутся немного… странными. Ну а если вы хотите найти меня в тексте, обращайте внимание на то, о чём думают герои, оставаясь в одиночестве. Там частенько проскальзывает моё, сокровенное.

Хотелось бы немного поспрашивать о «личном». Как ваш опыт исследования паранормального мира повлиял на роман? Были ли реальные истории, которые вы перенесли на страницы?

Для меня это стало лучшим подспорьем ! Мне фактически не пришлось ничего придумывать. Я уже хорошо знал мистические традиции стран, в которых побывал (их более 60), в том числе и все верования в кровососущих тварей, от привычных европейскому уху вампиров до экзотических асвангов родом из Азии. В этом смысле мне было легче работать, чем авторам, которые берутся за фактуру с нуля. Поэтому процент выдумки минимален, а случайных деталей просто нет. Хороший пример: в моём романе с вампирами борются не крестом и распятием, а кровью мертвеца, экстрактом дикой розы и звуками церковного оргáна… Но это тоже взято не с потолка! Такой странный набор «инструментов» был выписан из средневекового мистического трактата, к которому у меня был доступ. Знаю, что простому читателю всё равно, на чём основано то или иное обстоятельство в романе, но лично мне, как исследователю потустороннего, эта «достоверность» греет душу.

Вы работали со многими издательствами и большими проектами. Как эта профессиональная разноплановость повлияла на ваше чувство стиля и жанра?

Да , в моей творческой биографии довольно много серьёзных проектов, от собственной колоды Таро до экспериментальных мультимедийных вселенных в соавторстве. И для каждого из проектов находилось своё пристанище. Я безумно рад, что домом для моего фэнтези стало издательство «Черным-Бело»! Я давно наблюдал за его деятельностью, за красивыми стендами на выставках, за активными и трудоспособными авторами… Но окончательное решение сотрудничать с «Черным-Бело» как с издательством принял в тот момент, когда его возглавил Михаил Форрейтер. Он удивительный профессионал, один из лучших в России. Поработать с ним — большая честь, и я ужасно рад, что всё сложилось, что вместе мы создали такую во всех смыслах красивую книгу!

Расскажите о вашем опыте работы скульптором. Пригодился ли он при работе над произведениями?

Как ни странно , да, опыт работы скульптором мне очень помогает. И учеба в художественной школе тоже. И там и там вбивают главное: работать нужно по принципу «от общего к частному», от глобальной формы к мелким деталям. Сейчас, когда я преподаю литературное мастерство, вижу, как сложно некоторым студентам без данной установки. Частенько у них появляются шикарные задумки для эпизодов, очень яркие и красивые находки для мест и героев, но они не понимают, куда это вписать. Я же привык видеть «геометрические фигуры», которые лежат в основе всего, на которые в дальнейшем придётся наращивать «мясо». Для этого, к слову, необязательно работать скульптором. Такое же понимание приходит рано или поздно, после первой или после десятой выстраданной книги. Но мне, можно сказать, повезло. Я сразу понимал, что в писательстве самое трудное, и был к этому готов.

Какие ваши дальнейшие творческие планы?

Планы наполеоновские ! Простите, не сдержался, ведь сегодня много говорили о Франции! *улыбается* Хотя задумок и правда на много лет вперёд… Первоочередное — продолжить историю Камиля Арно и ордена Креста и Пули. Та заварушка, которая между ними намечается, захватывает меня уже на уровне идеи. Мне самому не терпится прочитать это в чистовом виде. Ну а из самых ближайших планов — проект, работа над которым почти окончена. Не могу раскрывать слишком много деталей, но речь о тёмном фэнтези с уникальной вселенной персонажей. Над этой книгой я работал долгих девять лет. Любил её, ненавидел, бросал, но теперь, когда она закончена, я безмерно горжусь историей и жду, когда и вы с ней познакомитесь! Так что, оставайтесь на связи… «Черным-Бело» готовит множество сюрпризов!

