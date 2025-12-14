КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Экранизации фантастики и фэнтези, действительно сохранившие сюжеты книг
«Эдвард Руки-ножницы». Как Тим Бёртон впервые снял Джонни Деппа
Какие фильмы смотреть в декабре 2025? «Аватар», аниме и азиатское кино
Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса

«Назад в будущее»: как создавался фильм. Другой Марти и черновики сценария
«Ворон» с Брендоном Ли: мрачная история готического боевика
«Фурия», «Последний богатырь» и «Граф Аверин». Второй день на «Комик-коне/Игромире»-2025

14 декабря 15:00
4 минуты на чтение
Второй день на фестивале массовой культуры «Comic Con Игромир» прошёл не менее насыщенно, чем день открытия. Посетителям рассказали о сериале «Фурия», фильме «Последний богатырь: Колобок», игре «Царевна» и визуальной новелле «1000: Объятия Матери Всего», а также продемонстрировали трейлер детективного сериала по повести братьев Стругацких «Отель “У погибшего альпиниста”». Кроме того, прошли встречи с актёрами Юрием Колокольниковым, Дмитрием Журавлёвым и Евгением Чебатковым, актрисами Милой Ершовой и Дианой Пожарской.

Фото предоставлены пресс-службой «Комик-кона»

Во второй день фестиваля посетителям показали новые эпизоды сериала «Киберслав» (на Кинопоиске они появятся 30 декабря). Представили и первый трейлер игры «Киберслав: Затмение», которая выйдет в следующем году. Разработкой занимается игровое направление Плюс Студии вместе с компанией Game Art Pioneers. В будущем другие оригинальные проекты Кинопоиска тоже получат продолжение в игровом формате.
О проектах, которые выйдут в 2026 году, сообщили представители издательства Bubble. Ожидаются второй том комикса «Фурия», комиксы «Некстати», «СПГС», кроссовер «Союз Трёх: Эксперимент Грина» (совместно с ТВ-3) и финальный сборник историй «Жизнь и смерть Фаэтона».

Фото предоставлены пресс-службой «Комик-кона»

Режиссёр Александр Хант рассказал о создании сериала «Фурия», основанного на серии комиксов Bubble про шпионку Нику Чайкину. Главную роль исполнит Алёна Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина»). В сериале также снимутся Сергей Безруков, Юлия Пересильд, Чингиз Гараев, Линара Самирханова и Александр Сетейкин в роли Димы Дубина.
По словам продюсера и сценариста Артёма Габрелянова, сериал будет, скорее, переосмыслением оригинального комикса, хотя отсылки к нему создатели всё же сделают. Премьера состоится на Кинопоиске в 2026 году, ожидается пять эпизодов.

Фото предоставлены пресс-службой «Комик-кона»

Плюс Студия объявила о приобретении прав на экранизацию серии книг «Граф Аверин. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича. Действие романов разворачивается в альтернативной России, которую населяют не только люди, но и загадочные дивы — существа, обладающие сверхъестественной силой и способностями к перевоплощению.
Разработчики из независимой студии WATT представили экшен-слэшер «Царевна» (Tsarevna). В нём игроку предстоит примерить на себя роль таинственной воительницы Царевны Лебеди. Авторов вдохновили сказки Александра Пушкина и фольклор народов России. Боевой стиль игры создавался на основе хореографии прима-балерины Большого театра Алёны Ковалёвой, пластику которой скопировали при помощи технологии захвата движения. Посетителям фестиваля показали съёмки этого процесса.

Фото предоставлены пресс-службой «Комик-кона»

Создатель дилогии Milk inside/Outside a bag of milk Никита Крюков рассказал о новом проекте, визуальной новелле «1000: Объятия Матери Всего», и показал несколько визуалов. По словам Никиты, при разработке он впервые воспользовался помощью концепт-художников. Также он отметил, что в новелле будут отсылки к «Солнцестоянию», «Дюне» и «Евангелиону».
Saikono, автор хоррор-новеллы «Зайчик», анонсировал аниме по проекту. Оно создаётся совместно с Иви и издательством Эксмо. Кроме того, Saikono поделился подробностями новой игры под названием «Лесомор».
Фантастическую комедию «Космическая собака Лида» представили режиссёр Евгений Сангаджиев и исполнитель главной роли Данила Харченко. По словам режиссёра, картина посвящена тому, как выбор человека влияет на его будущее. Фильм выйдет 26 марта 2026 года.

Фото предоставлены пресс-службой «Комик-кона»

Режиссёр Александр Домогаров-младший показал первый трейлер мистического детектива «Отель “У погибшего альпиниста”», основанного на одноимённой повести братьев Стругацких. В центре сюжета — полицейский инспектор Петер Глебски, который приезжает в небольшой горный отель, где должно произойти убийство. Вечером лавина перекрывает выход из ущелья, а ночью Глебски находит труп одного из гостей. Сериал выйдет в 2027 году.
Актёры Дмитрий Журавлёв и Мила Ершова презентовали приключенческое фэнтези «Последний богатырь. Колобок». В этом фильме Колобок решает изменить свою судьбу и случайно становится напарником скромного пекаря. Премьера ожидается в августе 2026 года.

Фото предоставлены пресс-службой «Комик-кона»

Юрий Колокольников и Фёдор Федотов рассказали о фильме «Левша» по мотивам повести Николая Лескова. Главный герой — молодой офицер Петр Огарёв, который берётся за расследование, связанное с загадочной механической блохой. За помощью он обращается к гениальному изобретателю по прозвищу Левша. Картина выйдет в российский прокат 22 января 2026 года.
Актёры Евгений Чебатков, Олег Савостюк и Диана Пожарская презентовали фрагменты мистического фэнтези «Тайный город», основанного на романах Вадима Панова. В альтернативной Москве есть магические кланы, но их мир надёжно скрыт от человеческих глаз. Главный герой — айтишник Артём — случайно становится обладателем волшебного артефакта и оказывается в центре противостояния кланов.

Фото предоставлены пресс-службой «Комик-кона»

Также подробностями о своём проекте поделились создатели тёмного фэнтези «Очарованные». Сериал переосмысляет фольклорные сюжеты и сочетает элементы детектива, роуд-муви и психологической драмы. Премьера состоится в 2026 году.
Кроме того, посетителям фестиваля показали сериал «БДЫЩ!», посвящённый индустрии комиксов в России (будет выходить в VK Видео), два эпизода взрослого анимационного сериала «Принц Галактики» и фильм «Поймать монстра» Брайана Фуллера с Мадсом Миккельсеном в главной роли.

Фото предоставлены пресс-службой «Комик-кона»

Объявили победителей премии в области комикс-индустрии «Канон»: лучшим художником был признан Константин Тарасов за пятый том издания «Мрак» (BUBBLE), лучшим колористом — Садора за работу над комиксом «Русы против ящеров. Решающая битва» (Alpaca). Лучшей книгой комиксов признали хоррор «Speak of the Dead. Кстати, о мертвых» (Комильфо), а Лучшим новым проектом — комикс «Палеонтолог-Некромант» (BUBBLE).
Второй день фестиваля завершился выступлением группы «Хлеб».

Фото предоставлены пресс-службой «Комик-кона»

Программа и анонсы досупны на официальном сайте фестиваля.

