Выставка Hinode Japan 2025: тачки, сумо и Судзумия

Кажется, ни один фэндом сегодня не обходится без тематических вечеринок и фестивалей — людям приятно встречаться с такими же фанатами, знакомиться и делиться любовью к произведению или целому виду медиа. Особенно радует, когда это перерастает в большие выставки, куда могут приехать именитые гости. Взять тот же «Игромир», возвращения которого в этом году российские геймеры ждут с нетерпением. Поклонникам японской культуры повезло: в прошлом году вновь открылась выставка Hinode Japan. Она стартовала ещё в 2012 году как конкурс косплея, а сейчас стала одним из главных событий года для фанатов японских игр, аниме и не только. Наш автор Олег Поторокин отправился на Hinode, чтобы познакомить нас с выставкой и поделиться впечатлениями.

Hinode, занявший половину зала московского Тимирязев-центра, на первый взгляд не сильно отличается от больших косплей-фестивалей. Повсюду ходят конкурсанты в костюмах персонажей, а весомую часть территории занимают лавки мерча, авторская ярмарка и тематический фудкорт. Ценники там, конечно, завышены — но такова плата за японский антураж в виде суши, такояки, рамена и других восточных лакомств.

Чем выставки отличаются от фестивалей, так это отсутствием фанатских стендов, и Hinode тут не исключение. Вместо них доступно много официальных, которые хоть и не пестрят энтузиастами-участниками (это в авторе гордость организатора фан-стенда говорит!), но могут похвастать наполнением.



Так, первая зона, встречающая гостей на входе, — игровой уголок от Nintendo, где на Switch 2 можно было поиграть в совсем свежие (на момент выставки) игры вроде Pokémon Legends: Z-A и Little Nightmares III . Можно было сразу убедиться, что без Tarsier Studios триквел не оправдывает ожиданий — впрочем, фестивальная обстановка вообще не располагает к погружению в хорроры. Было неожиданно встретить среди игр файтинг по аниме «Боец Баки».

С другой стороны зоны расположился небольшой танцпол для игры Just Dance, который всегда на таких мероприятиях привлекает толпы людей — особенно когда танцуют в каких-нибудь эпатажных костюмах. По соседству затесалась зона клуба карточной игры Pokemon, где гостям предлагали сыграть готовыми колодами и влиться в мир одной знаменитой ККИ. Рядом также были столы для игры в маджонг — на самом деле редкий шанс у нас в стране поиграть в него (и вообще научиться, а то там без детальных объяснений чёрт ногу сломит быстрее, чем в бейсболе).



Сразу за играми взгляд упал на блестящие машины — в выставке поучаствовал единственный в России музей японских ретроавтомобилей Buckets Empire. Знаменитую Toyota AE86 из Initial D, увы, не привезли, но многим приглянулась Nissan Skyline R30, стилизованная под машину японской полиции. Тут можно было пообщаться с владельцами этих авто и узнать интересные истории об их восстановлении.

Одной из самых заметных на выставке была спортивная секция — несколько федераций единоборств вместе провели мастер-классы и дали попробовать свои силы, например, в окинавском карате или даже кэндо. Маты, кимоно, деревянные тонфы и бамбуковые мечи — всё как полагается. Там же выступали с японскими барабанами тайко — не с таким размахом, как группа Akatsuki на сцене, но тоже впечатляюще.

Среди интерактива была целая зона, посвящённая японским фестивальным играм вроде ханафуды, ловли мячиков из бассейна крючком на салфетной верёвке и предсказаний. Также на выставку приехали ребята из лиги по кендаме и показали удивительные трюки, которые можно проворачивать с детской игрушкой.

Конечно же, основа выставки — сценическая программа. Ведущим стал Вячеслав Козлов, которого многие знают как Ancord, — один из известнейших голосов фанатской озвучки из 2000-х и 2010-х. Ему помогала популярная косплеерша Olidushka (она же Loli-samurai).

На сцене происходило много всего: от народного танца бон-одори до выступления групп с песнями из аниме и не только. Были и российские знаменитости — так, актриса Дарья Блохина призналась в любви к аниме и похвасталась хорошим владением японским.

А что же насчёт главного — японских гостей? Их было много, и начать хотелось бы с Ясунори Кимата , художника в стиле суми-э. Он заворожил публику перформансом с изображением могучего скакуна, а после этого в течение дня разрисовывал большое полотно в центре зала. Смотреть, как он с руками по локоть в чернилах на твоих глазах создаёт такую красоту, захватывающе.

Сцену посетили борцы сумо Тоёносима Дайки и Дайкихо Масахиро. Они познакомили гостей с этим спортом и ответили на вопросы, а после уже на тренировочной зоне дали возможность побороться с ними.

Развлекала гостей на сцене троица комиков Wannabes, которые создали лёгкую цирковую атмосферу своими пируэтами и пародиями на известные сцены из аниме. Мастер перевоплощений Enishi вызвал овации своей магией мгновенной смены масок и костюмов в танце. А повар Ко Хиросэ показал мастер-класс по мотицуки и дал попробовать свежевзбитые моти.

Kurama, победительница Hinode Cosplay Competition 2025 фотограф: WhiteAngelLight (из официальной группы выставки)

Не скажу, что конкурс косплея сильно отличался от типичного косплей-фестиваля. Наши косплееры всегда делают потрясающие костюмы. Здесь были и эпатажные герои из Yakuza, и блестящий Страж Древа из Elden Ring . А уж сколько героев аниме увидели, не пересчитать. Заглянуло и много неяпонских персонажей — например, очаровательная Фея-крёстная из «Шрека» и несколько Джинкс из «Аркейна» . Было много ребят с образами из гача-игр Hoyoverse (но поменьше, чем обычно). Победителем же конкурса стал образ Гэна Наруми из аниме «Кайдзю №8» — он поедет в Японию как член жюри отборочного тура на мировой чемпионат по косплею.

Больше обычного в этом году было костюмов Люси из «Хвоста Феи» , Конаты Идзуми из «Счастливой звезды» и Харухи Судзумии. Как будто 2009-й на дворе! А всё потому, что на выставку прилетела Ая Хирано — актриса и певица, подарившая голос этим героиням. В первый день она ответила на вопросы, рассказала о начале карьеры сэйю, о работе в мюзиклах и об отдыхе от работы в играх с домашним любимцем.

Ая поделилась впечатлениями от роли Макимы в мюзикле по «Человеку-бензопиле» : впервые она сыграла персонажа, который уже был в аниме с другим голосом. Говорила гостья и о работе над своим самым известным проектом — «Меланхолия Харухи Судзумии». Даже под просьбы фанатов произнесла фирменное приветствие героини. Ancord же пошутил, что Ая даже не представляет, в скольких аниме он её переозвучил.

Интервью с Аей Хирано фото предоставлено организаторами выставки «Миру фантастики» предоставили возможность пообщаться лично с Аей Хирано и задать пару вопросов: — Сначала хочу поздравить вас с недавним днём рождения (прим.: 8 октября) — Ой, спасибо большое! — Больше всего вы известны по ролям энергичных персонажей: Харухи, Люси, Коната. Почему этот тип героинь стал для вас самым близким? — На самом деле у меня гораздо больше ролей более спокойных, взрослых героинь. Это всем из-за Харухи кажется, что я только таких и озвучиваю. Но мне нравится роли энергичных девчонок, потому что они позволяют мне осознать в себе новые стороны и выразить ту энергию, которую я обычно не использую в повседневной жизни. У меня тихий и спокойный характер, но во время работы я могу вести себя очень энергично, и это доставляет мне удовольствие. — Как по-вашему, какая роль на вас наиболее повлияла лично? — Несомненно, роль Харухи. фото предоставлено организаторами выставки — В следующем году «Меланхолии Харухи Судзумии» исполняется 20 лет. Каково это, ощущать себя в центре такого фэндома, который до сих пор любят по всему миру? — Это очень классное, волнительное, но в то же время странное чувство. Мы же, когда работали над «Харухи», не ожидали, что сериал станет таким хитом. До сих пор какая-то часть меня не верит в этот успех. — Каково возвращаться к персонажам после долгого перерыва? Например, к роли Люси в Fairy Tail или Курумидзавы в Kimi ni Todoke? — На самом деле в Японии часто проходят перезаписи для мобильных игр и прочего, поэтому я нередко вновь озвучиваю старых персонажей. Бывают и роли, к которым я возвращаюсь после долгого перерыва. И тогда нужно вспомнить, как я звучала в той или иной роли. В такие моменты сильно помогает пересматривать старые работы. — Аудитория нашего журнала интересуется фантастической литературой. Нам известно, что вы любите читать. Расскажете о любимой фантастической книге? — Ох, это сложный вопрос. Так сразу в голову ничего не приходит. — Например, «Гиперион» какой-нибудь? — А, это книга, которую читала Юки! С фантастикой сложно, но, находясь в России, из книг, связанных с этой страной, вспомню «Преступление и наказание» Достоевского, которое читала в детстве. Тогда, будучи ребёнком, мне было трудно понять эту книгу. фото предоставлено организаторами выставки

В конце заключительного дня выставки организаторы устроили концерт Хирано с песнями из «Судзумии» (включая знаменитую God Knows ), который стал, пожалуй, самым маштабным и громким событием Hinode. Фанаты кричали, подпевали и размахивали флагами с героями аниме сериала. Наверняка об этом многие грезили ещё с далёкого 2006 года.

