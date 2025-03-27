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Comic Con и «ИгроМир» вернутся в декабре

Андрей Квасков
27 марта 13:15
265
1 минута на чтение
Организаторы выставок Comic Con и «ИгроМир» объявили о возвращении мероприятий в этом году.

Они пройдут в период с 12 по 14 декабря в Москве в «Тимирязев Центре». Для обоих ивентов понадобится лишь один билет. Сами билеты поступят в продажу в апреле на «Яндекс Афише» и официальном сайте фестиваля.
Организаторы Comic Con и «ИгроМир»
Невозможно? Неизбежно! Они снова с нами — легендарные Comic Con и «ИгроМир» возвращаются в этом году! Новые герои, новые вселенные, новое место, НО! Тот самый вайб и та же самая безумная любовь к поп-культуре, комиксам, видеоиграм и косплею!
Следить за новостями предлагают в Telegram-канале или на официальном сайте.

В начале февраля стало известно, что «Яндекс» выкупил торговые марки «Игромир», Comic-Сon, «Комиккон».

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Андрей Квасков
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