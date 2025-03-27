Comic Con и «ИгроМир» вернутся в декабре





Они пройдут в период с 12 по 14 декабря в Москве в «Тимирязев Центре». Для обоих ивентов понадобится лишь один билет. Сами билеты поступят в продажу в апреле на «Яндекс Афише» и официальном сайте фестиваля.

Организаторы выставок Comic Con и «ИгроМир» объявили о возвращении мероприятий в этом году.