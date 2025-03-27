Comic Con и «ИгроМир» вернутся в декабре

Организаторы выставок Comic Con и «ИгроМир» объявили о возвращении мероприятий в этом году.
Они пройдут в период с 12 по 14 декабря в Москве в «Тимирязев Центре». Для обоих ивентов понадобится лишь один билет. Сами билеты поступят в продажу в апреле на «Яндекс Афише» и официальном сайте фестиваля.
Организаторы Comic Con и «ИгроМир»
Невозможно? Неизбежно! Они снова с нами — легендарные Comic Con и «ИгроМир» возвращаются в этом году! Новые герои, новые вселенные, новое место, НО! Тот самый вайб и та же самая безумная любовь к поп-культуре, комиксам, видеоиграм и косплею!